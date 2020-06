Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O tempo não voa quando você está se divertindo? Os anos 90 são agora uma memória distante e maravilhosamente nebulosa.

Estamos reunindo alguns dos gadgets mais interessantes e icônicos dos anos 90 para você aproveitar com óculos de cor rosa.

Tamagotchi eram pequenos brinquedos digitais criados pela Bandai em meados dos anos 90. Eles logo decolaram em popularidade em todo o mundo. Um pequeno dispositivo simples que chamou a atenção das massas. Tudo o que você precisava fazer era cuidar da criatura digital, alimentá-la, nutri-la e garantir que ela não morresse. Quantos de nós eram obcecados por esses jogos naquela época?

Tamagotchi também viu um breve ressurgimento em 2017 , embora suspeitemos que não tenha sido tão emocionante na era do smartphone e dos jogos em movimento.

Pode não ter sido tão popular quanto alguns dos outros gadgets da lista, mas o primeiro DVD player portátil pode ter sido uma visão emocionante do futuro.

O primeiro foi fabricado pela Panasonic, mas outras marcas lançariam em breve. Obviamente, eles eram tão pesados quanto os CD players portáteis, mas também uma maneira conveniente de assistir a filmes em movimento. Agora podemos acessar a Netflix em nosso telefone, a qualquer hora e em qualquer lugar, esses dispositivos certamente parecem arcaicos, mas eles eram uma maravilha nos anos 90.

Vários formatos de tocador de música portátil foram populares nos anos 90. Eles incluíam toca-fitas portáteis (principalmente o "Walkman" da Sony), tocadores de CD portáteis (também o "Discman" da Sony)), tocadores Minidisc e tocadores de MP3. Provavelmente, seu dispositivo preferido dependia do tamanho da sua carteira ou da conta bancária de seus pais, mas todos eram impressionantes à sua maneira.

Temos lembranças agradáveis e frustrantes de cada um desses players, seja lutando contra Walkmans para salvar uma fita mastigada ou tentando desesperadamente colocar um CD player portátil no bolso do casaco.

Em 1994, a Apple lançou o que foi amplamente considerado como a primeira câmera digital de consumo. O QuickTake talvez não fosse tão conhecido quanto a Kodak e outras câmeras digitais que viriam depois dele, mas ainda era importante.

Produziu imagens digitais de 640 x 480, o que parece ridículo para os padrões atuais, mas certamente foi bom nos anos 90.

O Yak Bak era uma versão mais barata e compacta do Talkboy que era tão popular no início dos anos 90 graças ao Home Alone.

Um pequeno dispositivo de gravação portátil que pode gravar seis segundos de fala ou som que pode ser reproduzido com o pressionar de um botão. Irritante? Sim. Diversão? Provavelmente. Versões posteriores também podem reproduzir o som ao contrário. Simples, mas o suficiente para manter os jovens entretidos.

O humilde Talkboy era um toca-fitas e gravador que começou a vida como um suporte para os filmes Home Alone. Era super popular e fez um presente de Natal clássico. Todo mundo queria um e eles se mostraram super difíceis de conseguir. Se você não possuía um, não era legal o suficiente para a escola.

Ok, então tecnicamente o GameBoy foi lançado em 1989, mas ganhou popularidade nos anos 90 e é provavelmente o gadget de jogo mais icônico da época. Embora não fosse o único disponível, é claro.

Logo que o GameBoy chegou, a Sega lançou uma máquina rival que era superior em quase todos os aspectos, exceto na duração da bateria. Se você achava que o GameBoy parecia um pouco desagradável com sua tela preta e verde, o Game Gear era uma maravilha moderna. Não era tão popular, mas com certeza foi ótimo.

O StarTAC foi o sucessor do MicroTAC, um telefone semi-clamshell lançado em 1989. O StarTAC não era apenas o primeiro telefone flip, mas também um dos menores telefones existentes nesses anos.

Ele pode fazer todo tipo de coisa, como enviar e receber mensagens SMS e até vibrar com as chamadas recebidas. Arcaico para os padrões modernos, mas incrível naqueles dias.

O N64 recebeu esse nome da CPU de 64 bits usada e foi o último console doméstico da Nintendo a exigir cartuchos. Ele foi bem-sucedido quando foi lançado, com muitos clientes lutando para colocar as mãos em um e foi considerado o console mais poderoso de sua geração.

A maior parte do sucesso da Nintendo 64 veio de vários jogos incríveis lançados no sistema, incluindo Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Goldeneye 007. Que jogador não tem lembranças impressionantes desse console?

Uma impressora pode não parecer tão empolgante, mas as impressoras LaserJet da HP eram super populares em escritórios e escolas em todo o país nos anos 90.

Rápidas, elegantes e precisas, elas eram uma obra-prima da impressão e muito mais capazes do que as mais antigas e barulhentas margaridas e impressoras matriciais que vieram antes deles.

A Apple lançou o que poderia ser considerado o primeiro PDA em 1993. O MessagePad foi a primeira série de assistentes digitais pessoais produzidos para a plataforma Newton da Apple. Pensa-se que estava à frente de seu tempo em termos de tecnologia e outros tentaram copiá-lo e aprimorá-lo nos anos seguintes.

A Apple lançou o eMate 300 como outro dispositivo PDA em 1997. Tinha um gabinete durável, ideal para uso em salas de aula, e suas baterias recarregáveis embutidas duravam até 28 horas com uma única carga. Realmente não resistiu à concorrência, mas certamente foi um ícone da era do PDA.

O Sony Aibo (abreviação de Artifical Intelligent Robot) era um cachorrinho robótico inteligente lançado no final da década. Custou uma pequena fortuna, mas as pessoas adoraram a idéia de possuir um cachorro que não vinha com todo o aborrecimento de morder pessoas ou cocô no tapete. O Aibo ainda está indo hoje , o que prova o quão icônico é. Embora esperemos que a versão moderna seja muito mais inteligente que seu ancestral.

O Sega Dreamcast foi visto por muitos como à frente de seu tempo. Foi também, infelizmente, o último console que a Sega fabricaria ao ser empurrado para fora do mercado pela Sony e outros. O Dreamcast ainda era um ícone da época e uma máquina de rachar.

Em meados da década de 90, aprendemos que boxeadores e utensílios de cozinha poderiam ser uma mistura interessante.

O ex-campeão dos pesos pesados lançou sua própria grade que se tornou uma sensação mundial. O sistema de drenagem de gordura era simples, eficaz e brilhante. Nós apenas gostamos de usá-los para torradas de queijo.

Em 1994, a Microsoft lançou um dos teclados mais malucos da época. O chamado teclado Natural foi projetado para ser ergonomicamente modelado e mais confortável de usar. Menor chance de lesões por esforço repetitivo, síndrome do túnel do carpo ou problemas com a postura incorreta.

Demorou um pouco para se acostumar, mas logo se mostrou popular. As versões mais recentes são bem pensadas e até aparecem em nossas melhores listas de teclados .

Pode não ter sido tão icônico ou memorável quanto o Nokia 3310, que veio alguns anos depois, mas o Nokia 8110 era certamente um dispositivo icônico. Sua popularidade foi sem dúvida impulsionada pelo primeiro filme de Matrix, onde fez uma aparição legal nas mãos de Keanu Reeves.

Outro ano, outro telefone Nokia clássico. O 5510 pode ter sido um dispositivo robusto comparado aos smartphones finos e finos de hoje, mas foi bem pensado. Especialmente desde que introduziu o jogo clássico Snake para as massas.

Na era moderna, as marcas estão lutando para descobrir quem pode criar os laptops mais finos, leves e potentes, enquanto se amontoam nas melhores telas e, em alguns casos, até nas várias telas. Porém, na década de 90, a IBM estava criando máquinas pesadas com teclados desdobráveis, destinados a torná-lo mais produtivo e eficiente. Esse design permitiu que o ThinkPad fosse bastante compacto para a época. Certamente tinha um design icônico.

O PlayStation original foi lançado em 1995 e começou uma nova era de jogos de console. O PS One anunciou essencialmente a morte da Sega, além de trazer alegria para as massas.

Ok, não tecnicamente um gadget ou um dispositivo, mas ainda algo da década de 1990 de uma marca de tecnologia. Esses treinadores da Apple foram projetados especificamente para os funcionários da Apple, não eram especialmente divertidos, mas eram interessantes.