17 imagens inspiradoras da Estação Espacial Internacional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Estação Espacial Internacional não é apenas um dos maiores feitos da humanidade em termos de engenharia e cooperação intercontinental, ela nos ajuda a observar nosso planeta de maneiras que não seriam possíveis sem sua órbita constante.

Desde que seus primeiros habitantes embarcaram na estação, em novembro de 2000, 230 pessoas de 18 países a visitaram. A qualquer momento, uma tripulação internacional de seis pessoas vive e trabalha a bordo enquanto viaja a uma velocidade de cinco milhas por segundo, orbitando a Terra a cada 90 minutos.

Nos últimos 19 anos, essas equipes, bem como as câmeras instaladas na estação, capturaram tudo, desde rastros de estrelas a relâmpagos, auroras brilhantes e pontos de referência não visíveis do solo. Aqui está uma seleção das mais inspiradoras dessas imagens.

Via Láctea e relâmpagos no Pacífico

Esta fotografia com lentes curtas das luzes noturnas da Terra foi tirada em agosto de 2015, enquanto a estação sobrevoava o Oceano Pacífico e a ilha de Kiribati, ao sul do Havaí.

O padrão de estrelas na foto faz parte da nossa galáxia, a Via Láctea, olhando em direção ao seu centro, e é mostrado ao lado de nuvens de poeira densas e escuras. As cores que enquadram a curvatura da Terra apresentam uma mistura de camadas verdes, laranja e vermelhas de airglow. A luz forte na região inferior direita da foto é um relâmpago dentro de uma massa iluminada de nuvens.

A silhueta do dragão da tripulação da SpaceX contra o horizonte da Terra

No início deste ano, a SpaceX realizou seu primeiro voo de teste Demo-1 do Programa de Tripulação Comercial da NASA para a Estação Espacial Internacional. Em 2 de março de 2019, uma espaçonave SpaceX Crew Dragon carregando um manequim de teste - chamado Ripley em homenagem ao personagem de Sigourney Weaver no Alien - voou para a ISS.

A nave atracou com o módulo Harmony da estação um dia depois, entregando suprimentos e equipamentos antes de desacoplar e pousar de volta na Terra em 8 de março com Ripley intacto. Esta imagem mostra a silhueta da nave contra o horizonte da Terra. O Demo-1 abre caminho para a realização dos primeiros voos tripulados, com lançamento previsto para novembro. A SpaceX tentou imitar as condições a bordo de tal forma que Ripley foi equipado com um traje espacial completo.

Terra e ISS capturados em "selfie espacial"

Durante uma caminhada espacial de seis horas e meia em abril de 2019, o astronauta canadense David Saint-Jacques tirou esta "selfie espacial" em seu capacete, conseguindo capturar a curvatura da Terra, bem como parte da Estação Espacial Internacional.

A imagem é refletida em uma fina camada de ouro usada nos capacetes dos astronautas para proteger os usuários dos raios ultravioleta do Sol e de temperaturas extremas. Durante esta caminhada no espaço, Saint-Jacques e a astronauta da NASA Anne McClain consertaram parte do braço robótico canadense, conhecido como Canadarm2, e instalaram cabos para aumentar a força da cobertura de comunicações sem fio a bordo da estação.

Rastros de estrelas capturados sobre a Terra na ISS

De novembro de 2011 a julho de 2012, o engenheiro de vôo Don Pettit fez imagens incríveis de trilhas de estrelas enquanto vivia na Estação Espacial Internacional. Cada uma de suas imagens do rastro de estrelas consistia em exposições temporais de dez a 15 minutos, compostas por pilhas de fotos de 30 segundos.

Isso porque 30 segundos era a exposição mais longa possível das câmeras digitais modernas da época. Pettit tirava várias fotos e usava software para criar essas composições. É possível capturar rastros de estrelas na Terra, deixando o obturador de sua câmera aberto enquanto o planeta gira, mas os astronautas são expostos (desculpe o trocadilho) a visualizações de evolução mais rápida devido à órbita de 90 minutos da estação, então os resultados são mais impressionantes.

Spacewalk over New Zealand

Pano de fundo por nuvens acima de partes da Nova Zelândia, os astronautas Robert Curbeam Jr. (à esquerda) e o astronauta da Agência Espacial Europeia Christer Fuglesang são mostrados fazendo ajustes no exterior da Estação Espacial Internacional durante uma missão de atividade extraveicular (EVA) em dezembro de 2006.

Durante esta caminhada no espaço, que foi a primeira das cinco caminhadas no espaço de Fuglesang, a dupla substituiu uma câmera de vídeo nas treliças da estação. A caminhada no espaço durou seis horas e meia.

Luzes das cidades do norte da Europa

Esta foto noturna, tirada como a Estação Espacial Internacional orbitando 258 milhas acima do Canal da Mancha, mostra as luzes das cidades do norte da Europa.

Na imagem no sentido horário, do canto superior direito para o inferior esquerdo, as luzes mais brilhantes são as de Londres, Amsterdã, Haia, Roterdã, Antuérpia e Bruxelas.

Escandinávia e as luzes do norte à noite

Outra imagem impressionante, tirada em abril de 2015, mostra o sul da Escandinávia pouco antes da meia-noite sob a lua cheia, com a curvatura da Terra iluminada por uma aurora verde.

As manchas escuras no canto inferior direito são o Mar Báltico e as luzes marcam a costa do litoral de Skagerrak e Kattegat. Os maiores aglomerados de luz neste caminho marítimo são de Oslo e Copenhague.

Luzes do sul capturadas acima do sudoeste da Austrália

Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional recebem uma média de 16 amanheceres e entardeceres a cada 24 horas, bem como espetáculos de luz deslumbrantes de auroras causados quando partículas de tempestades solares interagem com o campo magnético nos pólos norte e sul.

Partículas diferentes criam cores diferentes, com visores verdes e vermelhos que produzem oxigênio e shows de luz roxa e azul que produzem nitrogênio. Nesta imagem, partículas de oxigênio brilham em verde brilhante enquanto a ISS orbita 269 milhas acima do Oceano Índico a sudoeste da Austrália. Esta exibição é conhecida como Aurora Australis, ou "Luzes do Sul" e forneceu um pano de fundo para o navio da tripulação Soyuz MS-12 da Rússia e a missão de reabastecimento Progress 72 em junho de 2018.

Lua cheia em guam

Da Terra, sempre vemos o mesmo lado da Lua por causa de sua rotação sincronizada com nosso planeta e nossa visão dela - se a vemos como meia lua ou lua cheia - depende de sua posição em órbita. Nesta imagem, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional capturaram uma imagem da lua cheia enquanto a estação orbitava 254 milhas acima do Oceano Pacífico a nordeste de Guam em junho de 2019.

O brilho do sol irradia do Mar das Celebes

Parte da matriz solar da Estação Espacial Internacional é mostrada enquanto ela se eleva a 255 milhas acima da Indonésia e captura o brilho do sol irradiando do Mar de Celebes, no sudeste da Ásia.

Os painéis solares, conectados à estação por sua estrutura de treliça, transformam energia solar em eletricidade por meio de milhares de células feitas de pedaços purificados de silício. Quando a estação está sob luz solar, aproximadamente 60 por cento da eletricidade gerada pelos painéis solares é desviada para carregar as baterias da estação. Então, quando a estação está na sombra, essas baterias fornecem energia suficiente para alimentar.

Limbo da Terra em noite estrelada

O limbo da Terra, nome dado à atmosfera por criar um “halo” ao longo da curva do planeta, é visto nesta imagem tirada por um tripulante da Expedição 47 em março de 2016 em uma noite estrelada. Um dos painéis solares da Estação Espacial Internacional é visto em primeiro plano enquanto a tripulação voava 258 milhas acima do Oceano Índico entre a Indonésia e a Austrália.

Cores do Grande Lago Salgado de Utah capturadas pela ISS

Além de mostrar como a Terra é vista de longe, a Estação Espacial Internacional também revelou como as características geológicas mais impressionantes do nosso planeta aparecem do espaço.

Por exemplo, o Grande Lago Salgado de Utah é visto aqui, capturado enquanto a estação orbitava 255 milhas acima do sudoeste dos Estados Unidos em junho de 2019. Como o próprio nome sugere, o lago é fortemente salinado e os níveis de concentração de sal em diferentes partes do lago dão é suas cores distintas. Em particular, a linha que divide o norte do sul é o Corte Lucin, uma série de cavaletes que foram construídos como um atalho para a ferrovia no início do século antes de serem fechados na década de 1950 e substituídos por uma ponte de pedra e terra. Essa passagem impede o fluxo de água entre os dois lados do lago e os únicos micróbios que podem sobreviver nos níveis mais altos de sal do lado norte são vermelho e rosa, resultando na cor brilhante da água.

Olho do Saara

Nesta imagem, tirada a uma altitude de 255 milhas como a Estação Espacial Internacional orbitada acima do noroeste da Mauritânia, um membro da tripulação da Expedição 59 fotografou a Estrutura Richat, também conhecida como Olho do Saara ou Olho da África.

Esses anéis, esculpidos no deserto do Saara, não são visíveis da Terra porque se estendem por 40 quilômetros. Na verdade, os cientistas não sabiam da escala completa de sua existência até as primeiras missões espaciais na década de 1960 e ainda há debate sobre o que causou a estrutura.

Delta do Rio Nilo, no Egito, retratado abaixo da missão de reabastecimento SpaceX Dragon

Enquanto a estação espacial voava 260 milhas acima do delta do rio Nilo, no Egito, em agosto de 2019, suas câmeras externas capturaram a nave SpaceX Dragon atracando com o módulo Harmony da Estação Espacial Internacional como parte da missão de reabastecimento CRS-18.

Esta missão entregou mais de 5.000 libras de equipamentos de ciência e pesquisa, suprimentos para a tripulação e hardware de veículos. Ele coletou e devolveu vários sistemas que não eram mais necessários a bordo, como um monitor de qualidade do ar que precisa ser reformado.

Nascer do sol orbital

Os astronautas a bordo da ISS veem muitos amanheceres, mas este é muito especial, pois mostra a primeira vez que os raios do sol refletiram na ISS Roll-Out Solar Array.

Esta matriz é uma nova adição à estação. É um sistema projetado para dar à estação mais energia com painéis solares projetados para aproveitar ao máximo a posição da estação acima do nosso planeta.

As pirâmides

O astronauta Terry Virts tirou esta foto durante seu tempo na estação em 2015. Imaginamos que você nunca viu as Pirâmides do Egito deste ângulo antes.

Pode não ser tão claro quanto as outras fotos da lista, mas tente se lembrar a que distância essa foto foi tirada.

Aquarela da Austrália

O astronauta Thomas Pesquet da Agência Espacial Europeia tirou esta imagem brilhante da Austrália da Estação Espacial Internacional.

O astronauta comentou sobre a beleza da paisagem e os fractais, aquarelas e outras vistas fantásticas do país lá de cima.