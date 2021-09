Design divertido e frustrante falha em todo o mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A vida está cheia de designs estranhos e maravilhosos. Vimos muitas coisas estranhas. As ocasiões não têm fim em que fica claro que o design de um gadget, aparelho ou objeto do dia-a-dia claramente não foi pensado. O resultado é uma experiência frustrante que todos detestamos.

Estamos coletando alguns dos exemplos mais frustrantes e hilários dessas falhas para você se maravilhar.

Secador quente

Este secador funciona tão quente que derrete o seu próprio invólucro. Esse é um design bem chocante. Também é bastante arriscado usá-lo na esperança de que o plástico derretido não pingue na sua cabeça enquanto você seca o cabelo.

Sinalização de banheiro

Alguns lugares públicos gostam de usar sinalização ousada para seus banheiros, mas boa sorte para descobrir qual delas é a certa. Você é um lhama ou um burro?

Conselhos sobre sexo seguro?

Esses preservativos foram distribuídos no campus de uma escola para ajudar a promover o sexo seguro. Temos quase certeza de que esse é um mau conselho para acompanhar o sentimento, no entanto.

Portão ou escada de segurança?

Embora possa parecer bastante pesado, este portão de segurança não será particularmente eficaz em manter as pessoas fora. Afinal, ele basicamente tem degraus para suas mãos e pés, se você quiser escalá-lo.

Propaganda enganosa

Não temos certeza se esta empresa pensou sobre a publicidade nessas portas ou talvez se eles vendem muitas portas não deslizantes, talvez eles devam considerar um rebranding? Também é uma mensagem confusa para enviar aos visitantes. Essas portas são push-pull ou irão deslizar? É tudo diversão e jogos até que alguém se machuque.

Morra com segurança

Bom conselho sólido de segurança rodoviária aqui. Morra com segurança ou não dirija com segurança? Adoramos um bom design que doa a cabeça ao tentar decifrar o que significa.

Gordo para sempre

Que melhor anúncio para a sua academia local do que um lembrete doloroso de que você ficará gordo para sempre, não importa o quanto tente. Venha gorduroso, veja se você consegue emagrecer. Nós desafiamos você.

Falha de braile

Este hotel tem numeração em braille nas placas do quarto para ajudar os deficientes visuais a descobrir onde está o quarto, mas está enterrado entre um monte de outras partes nobres em uma superfície acidentada. Útil.

Volume baixo

Abaixe o volume deste laptop e, de repente, ele absorve todo o barulho da sala. Cancelamento de ruído extravagante ou design de ícone preguiçoso?

Baterias e paciência necessárias

Não é frustrante quando você compra um gadget e descobre que as baterias não estão incluídas? Bem, que tal este design que vai um passo além ao exigir três pilhas AAA - cada uma com seu próprio compartimento que precisa ser desparafusado.

Anúncio de escola de design incrível

Esta escola de design tem um anúncio bastante confuso para que você se junte a eles. "Você saberemos mostrar como projetar chumbo".

Perfeitamente claro.

Cruze a rede

Navegue pela rede mais rápido com duas rodas de mouse. O dobro das rodas, o dobro do prazer de navegação. Este mouse pode ser bom demais. A menos que você possa encontrar um site de rolagem infinita.

A moda está fora de controle

Nós sabemos que jeans rasgados estão de volta na moda, mas isso é bastante ridículo. Esses "jeans" custam US $ 168 também. Valor total pelo dinheiro.

Brilha no relógio escuro sem ponteiros?

Este é um brilho no relógio escuro, projetado para mostrar a hora mesmo durante a noite, quando não há tempo suficiente para ver. Aparentemente, o designer não pensou em fazer as mãos brilharem no escuro também. Dizem que mesmo um relógio quebrado está certo duas vezes por dia, mas quem sabe se este está certo?

Risco de asfixia / esfaqueamento

Que tal um lindo crachá de aniversário para o seu ente querido. Eles estão acabando de fazer dois anos e adorariam um bom emblema para ajudá-los a comemorar. Oh não, espere, este emblema não é adequado para crianças com menos de três anos de idade. De volta à prancheta.

Administrador web over-the-top

Este usuário descobriu que não conseguia acessar o site de um idioma no sistema de computador de sua escola porque ele foi classificado como "educacional". Imagine tentar aprender na escola! Inacreditável.

Acesso desabilitado

Embora muitas pessoas provavelmente apontem que dificilmente os trens são adaptados para cadeiras de rodas, ainda não podemos deixar de admirar a falha absoluta desta porta de acesso para deficientes. É um passo bastante íngreme que espera-se que as pessoas em cadeiras de rodas dêem.

Uma xícara para cutucar os olhos

Esta é uma xícara promocional para o último filme do Homem-Aranha. Não podemos deixar de pensar que o design não foi pensado - tente tomar um gole e você será cutucado nos olhos.

Google Assistente ataca novamente

O Google Assistente está sempre disponível com respostas úteis para suas dúvidas, mesmo as de emergência. Um copo grande de água certamente o ajudará se você estiver com dificuldade para respirar.

Ervilhas de cabeça para baixo

Este provavelmente pertence à nossa lista dos piores Photoshoppings de todos os tempos, mas é um design especial com certeza. Dê uma olhada de perto e você verá que as ervilhas neste prato estão de cabeça para baixo.

Livro didático interativo

Este é um livro muito especial - um livro escolar que inclui vídeos "interativos" e hiperlinks que, é claro, não fazem nada. Ainda assim, o pobre estudante teve que pagar $ 200 pelo livro. Bom aprendizado!

Toalhetes que destroem o meio ambiente

Estes são toalhetes laváveis que podem ser jogados na sanita da mesma forma que o papel. Somente esses lenços são prejudiciais à vida marinha e ao meio ambiente. Então, talvez você queira pensar duas vezes?

Bandeja para ovos com espaço para 11 ovos

Neste frigorífico encontra-se um prático compartimento para guardar os seus ovos. Vem com uma bandeja perfeita para colocá-los dentro. Só que vem com uma trava, só há espaço para 11 ovos. Sugerimos que a geladeira está tentando dizer que você deseja cozinhar um.

Vida dongle

Os dongles e a situação maluca dos cabos da Apple têm sido uma piada corrente na web há algum tempo. Este está realmente fora de controle.

Estranho

Bem, isso vai ser estranho e desconfortável. Alguns projetos de banheiro são pouco práticos e este certamente não foi bem pensado.

Escadas incomuns

Temos quase certeza de que subir esta escada você estará colocando sua vida nas mãos. Ainda mais se você tentasse subir as escadas depois de tomar algumas cervejas.

Sem excesso de velocidade

Este sinal de limite de velocidade é tão confuso que sugerimos que é provavelmente mais fácil e seguro limitar-se a 40 km / h o dia todo, todos os dias. Exceto fins de semana, é claro.

Falha do Google Assistente

Às vezes, o Google Assistente não é tão útil quanto poderia ser. Temos certeza de que o sistema está constantemente aprendendo e melhorando, mas quando um assistente pessoal oferece assistência inútil, para que serve?

Jeans feminino

Uma imagem do interior de um jeans feminino dá uma ideia de como os bolsos estão ruins. Irritantemente semeado para ser pequeno, em vez de grande o suficiente para ser útil.

Botões

Às vezes, o que parece um design fino na superfície pode causar problemas. Aqui é um caso de problemas simples de codificação de cores. A maioria das pessoas espera que o verde seja a entrada ou a confirmação e o vermelho e o amarelo sejam as cores de advertência. Aqui, porém, claro é verde para ir. Ou seja, se você apenas der uma olhada, poderá excluir os números ou letras que inseriu.

Nunca

Sinais mal elaborados são um dos nossos tipos favoritos de falha de design. Este é especialmente bom. Lendo da esquerda para a direita como um ocidental normal, lê-se "Nunca beba e dirija. Dirija alto."

Conselho terrível do corredor do vinho no supermercado local.

Chão sujo

Esses ladrilhos parecem terrivelmente sujos, mas, na verdade, estão manchados para parecer assim. Escolha de design muito estranha para um estabelecimento público onde as pessoas os olharão regularmente com nojo.

Problemas de privacidade

Se você gosta de se refugiar no banheiro para ter privacidade, então este projeto não é para você. Pelo menos você pode ver facilmente se alguém está lá.

Escada cabeluda

É uma caixa de escada ou uma caixa de cabelo? Seja o que for, não gostamos. Imaginaríamos que isso seria horrível de manter limpo e certamente seria interessante sob os pés descalços.

Banheiro estreito

Se você é um pouco claustrofóbico, então este não é o banheiro para você. Certamente é aconchegante.

Garagem falha

O pôster original no Reddit explicou o que está acontecendo aqui. Isto é "... uma garagem de elevador na Austrália que foi inundada por uma inundação repentina e automaticamente levantada por razões de segurança."

O carro embaixo poderia ter sido salvo, mas o que estava em cima não foi.

Economia de espaço

Uma maneira interessante e perigosa de economizar espaço. Para começar, imaginaríamos que roupas limpas acabariam no banheiro regularmente.