Os melhores navios de guerra e navios de guerra de todos os tempos

A humanidade vem lutando pelo controle dos oceanos desde que o primeiro barco partiu. Ao longo dos anos, muitos navios diferentes foram lançados com armas maiores e melhores. Algumas delas foram incríveis maravilhas da tecnologia e brilhantes embarcações oceânicas.

Resumimos alguns dos melhores navios de todos os tempos para adornar os oceanos. De navios de guerra cheios de cânones a enormes porta-aviões para a era moderna.

O navio tartaruga coreano era um tipo de embarcação usada em algum lugar do século XVI. Esse tipo de navio de guerra recebe esse nome da concha protetora que o cobre. Ele foi projetado para ser resiliente e, como tal, é frequentemente referido como o primeiro navio blindado em todo o mundo. Ostentava uma cabeça em forma de dragão que lança chamas no arco, canhões e uma mesa que foi reforçada para proteger contra flechas, fogo e muito mais.

O leitor perspicaz também observará o outro destaque de design deste navio de guerra, que inclui espigões de ferro no convés, um design destinado a impedir que as tripulações inimigas passem facilmente a controlar o navio.

Apesar de sua idade, o HMS Victory pode ser um dos navios de guerra mais conhecidos de todos os tempos. Esta foi a capitânia de Lord Nelson na Batalha de Trafalgar, mas também participou de várias outras lutas, incluindo as Batalhas de Ushant, a Batalha de Cape Spartel, Cape St Vincent e o Cerco de Gibraltar.

O HMS Victory ostentava 104 armas, carregava cerca de 850 homens e era capaz de atingir uma velocidade máxima de 11 nós. Ele partiu pela primeira vez em 1765 e foi transferido para a doca seca como uma peça de museu em 1922. Ainda está disponível para visitação e ainda está tecnicamente em serviço, tornando-o o navio mais antigo do mundo ainda em comissão por mais de 241 anos. .

O USS Vesuvius foi lançado pela primeira vez em 1888 e era conhecido como cruzador de dinamite - uma embarcação capaz de lançar projéteis explosivos de 550 libras em alvos a mais de um quilômetro de distância. O navio usou ar comprimido para disparar suas conchas, resultando em um silêncio tão alto que foi rotulado como uma arma de terror porque o inimigo não podia ouvir o relato da arma antes de receber o fogo. Também poderia disparar a uma velocidade bastante alta, com 15 projéteis sendo disparados em apenas 16 minutos e 50 segundos durante um teste em 1889.

A Constituição da USS é outro navio antigo com uma história e tanto. Diz-se que este navio da Marinha dos EUA é o mais antigo do mundo comissionado para ainda estar à tona. É o segundo apenas para o HMS Victory, que é mais antigo, mas em doca seca, e não no oceano.

A Constituição do USS partiu pela primeira vez em 1797. É uma fragata de 44 canhões capaz de atingir uma velocidade máxima de 13 nós, mantendo 450 tripulantes. Este navio também é interessante, pois representa essencialmente a América de todas as formas possíveis. Até seu nome é inspirado na lei suprema dos Estados Unidos.

Este navio também lutou contra a Grã-Bretanha na Guerra de 1812, onde derrotou cinco navios de guerra britânicos diferentes. Outro ponto de interesse é que este navio foi construído em um momento em que os navios deveriam servir por até 15 anos, certamente geriu muito mais do que isso.

O Bismark, juntamente com o Tirpitz, tem o título de ser o maior navio de guerra já construído pela Alemanha e tecnicamente o maior já construído por qualquer país europeu.

Era um monstro de um navio, armado com oito canhões SK C / 34 de 38 cm, doze canhões de 15 cm L / 55, dezesseis canhões de 10,5 cm L / 65 e dezesseis canhões de 3,7 cm L / 83 e doze canhões antiaéreos de 2 cm .

Foi lançado pela primeira vez em 1939, mas era visto como uma ameaça que não durou muito tempo em serviço. O navio esteve envolvido na Batalha do Estreito da Dinamarca, onde o HMS Hood foi afundado pelo fogo deste navio e do Prinz Eugen. Os britânicos perseguiram incansavelmente o Bismark, atacando-o com todo tipo de embarcações, incluindo bombardeiros obsoletos de torpedos biplanos .

Milhares de projéteis foram disparados contra o Bismark para acabar com ele e, por fim, ficou tão danificado que o primeiro oficial Hans Oels deu a ordem de persegui-la. Apesar da ordem de abandonar o navio, o ataque e a fuga levam a uma enorme perda de vidas. Dos 2.200 homens a bordo, apenas 114 sobreviveram.

O USS Missouri é um navio interessante devido à sua história moderna. Certamente não é tão antigo quanto outros navios nesta lista, mas isso não a torna menos significativa. Foi lançado em 1944 e lutou no Teatro do Pacífico contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O navio também teve a honra de sediar a cerimônia que marcou a rendição do Japão em agosto de 1945.

A guerra poderia ter terminado, mas esse não foi o fim da luta pelo USS Missouri, pois o navio entrou em batalha na Guerra da Coréia e foi reativado na década de 1980, antes de continuar lutando na Guerra do Golfo de 1990. . Em 1998, o navio foi finalmente retirado de serviço e enviado para Pearl Harbor, onde atuaria como navio de museu.

Não é um navio de guerra individual como tal, mas toda uma classe de destróieres é a próxima na lista. 32 desses navios estranhamente futuristas foram planejados para serem construídos pela Marinha dos EUA.

Estes são modernos navios de guerra multifuncionais com recursos furtivos aprimorados. O design desses navios de guerra inclui uma seção de baixo radar e um casco que penetra nas ondas. Eles são projetados para serem rápidos e invisíveis ao radar inimigo. Os sistemas furtivos e o design dos destróieres da classe Zumwalt os tornam 50 vezes mais difíceis de localizar do que os destróieres padrão.

Eles também possuem um poder de fogo sério, que inclui um Sistema Avançado de Armas, composto por uma arma naval de 155 mm capaz de disparar um Projétil de Ataque Terrestre a Longa Distância (LRLAP) por mais de 80 milhas náuticas. Ele também pode disparar mísseis Tactical Tomahawk e ordenança anti-submarino de lançamento vertical, tornando-o incrivelmente versátil.

O HMS Dreadnought enfeita nossa lista devido a ser um dos navios mais significativos graças à revolução que trouxe ao poder naval. Este navio foi lançado em 1906 e atingiu as águas com incríveis avanços tecnológicos que tornaram muitos outros navios obsoletos. Uma geração de navios de guerra seguiu com classes inteiras nomeadas após este único navio. Até os navios de guerra que vieram antes eram conhecidos como "pré-dreadnoughts".

O Dreadnought foi projetado para ser mais rápido e capaz de disparar ordenanças pesadas a um alcance muito maior. Ele tinha 10 canhões grandes de 30 cm, 27 canhões de 12 pdr (7,6 cm) e cinco tubos de torpedo também. Foi o primeiro navio capital a ser movido por turbinas a vapor, o que o tornou o navio de guerra mais rápido do mundo na época, chegando a 21 nós.

Apesar de todos os avanços, o HMS Dreadnought realmente não se envolveu em muitas batalhas significativas e era mais conhecido pelo impacto e naufrágio do submarino alemão SM U-29. Foi desativado em 1919 e descartado dois anos depois.

Seria rude não incluir o HMS Queen Elizabeth nesta lista. Provavelmente seria uma traição, já que este navio é nomeado como uma homenagem ao navio com o mesmo nome que foi um dos principais navios de guerra da Primeira Guerra Mundial, dreadnought. Esse navio foi nomeado em homenagem à rainha Elizabeth I, a rainha virgem.

O novo HMS Queen Elizabeth foi lançado em 2017, mas não deve entrar em serviço até 2020. Este é um porta-aviões de proporções épicas e o maior navio de guerra já construído para a Marinha Real. É capaz de transportar até 60 aeronaves e até 1.600 funcionários de serviço. Tem uma velocidade máxima de 25 nós, pode viajar 10.000 milhas náuticas e possui algum poder de fogo sério para se proteger de ataques.

O atual HMS Defender é o oitavo navio com o nome. Este é um destróier de defesa aérea da classe Daring em serviço com a Marinha Real. Foi lançado em 2009 e atingiu os oceanos repletos de tecnologia que inclui uma infinidade de radares de vigilância aérea e sistemas de rastreamento, além de um significativo poder de fogo antiaéreo. O HMS Defender também é nippy, sendo capaz de mais de 30 nós, mas talvez seja mais interessante por seu histórico de serviço.

Em 2016, o navio ajudou a apreender uma tonelada de haxixe de alta qualidade de um dhow de pesca ao sul de Omã e também acompanhou o RMS Queen Mary 2 pelo Golfo de Omã naquele ano. Em 2019, ajudou a defender as costas britânicas da fragata russa Almirante Gorshkov, que se pensava estar armada com um dispositivo Filin 5P-42 - uma arma projetada para causar tonturas, náuseas e desorientação, além de alucinações em alguns casos.

O USNS Spearhead não é o seu navio de guerra tradicional, mas é certamente interessante. É uma grande embarcação de transporte rápido expedicionária da classe Spearhead que está em serviço com o Comando de Selos Militares da Marinha dos Estados Unidos.

É capaz de atingir uma velocidade máxima de 43 nós, mas, curiosamente, possui apenas um máximo de 41 tripulantes. Ele foi construído com um design modular que permite a instalação de todos os tipos de equipamentos e a operação de transporte de tropas ou equipamentos. Como tal, desempenha um papel importante nas operações da Marinha dos EUA e não deve ser descartado como desinteressante.

O HMS Hood foi construído em 1916 e custou enormes £ 6.025.000 para ser construído. Ela era um cruzador de batalha da classe Almirante e o maior e mais poderoso navio de guerra do mundo por quase 20 anos depois de ser comissionado pela primeira vez. Esse fato rendeu ao navio o apelido de "O Poderoso Capuz" e era considerado invencível por muitos na época.

No entanto, o Hood é talvez mais conhecido por afundar. O navio participou da Batalha do Estreito da Dinamarca, matando-o com o Bismark e Prinz Eugen. Esses dois navios concentraram fogo no HMS Hood e, menos de 10 minutos após o início da batalha, ela foi atingida por um golpe fatal do Bismark que a levou a afundar. Tragicamente, apenas três da tripulação de 1418 a bordo sobreviveram e o naufrágio do maior navio da Grã-Bretanha foi um golpe para a Marinha Real. É provavelmente por isso que a Marinha seguiu incansavelmente o Bismark até que ele também afundou.

O HMS Campbeltown é outro navio de guerra mais conhecido por seu fim interessante. Este navio foi lançado pela Marinha dos EUA em 1919 como o USS Buchanan, mas depois transferido para a Marinha Real para apoiar o esforço de guerra e renomeado como HMS Campbeltown. Não demorou muito para que o destruidor fosse essencialmente obsoleto, mas ainda era útil e usado também.

Em 1942, o Campbeltown foi carregado com explosivos e embarcou na Operação Chariot - a missão de destruir a doca seca da Normandia, fortemente defendida em St Nazaire.

Foi atropelado na doca, quando os comandos britânicos invadiram as instalações, a fim de destruir máquinas e outras estruturas. Apenas 228 dos 611 homens que embarcaram na missão conseguiram retornar a Grã-Bretanha, mas a missão em si foi um sucesso. O HMS Campbeltown explodiu ao meio-dia em 28 de março de 1942, tornando o cais inútil até 1948. Isso significava que grandes navios de guerra alemães não podiam ser reparados lá e eram obrigados a voltar para casa, através de águas mais perigosas, a fim de serem consertados.

Dizia-se que a missão era um dos maiores ataques britânicos de todos os tempos e veria seus homens e o navio afundar na história.

O encouraçado Yamato foi lançado em 1940 e, na época, era o encouraçado mais pesado e mais poderoso já criado. Ele estava armado com nove canhões principais de 46 cm que eram os maiores a serem montados em um navio de guerra na época. Este enorme navio de guerra foi projetado para ser capaz de combater os números superiores da Marinha dos EUA com um poder de fogo incrivelmente perigoso. Esse armamento incluía canhões que podiam disparar projéteis altamente explosivos ou perfurantes até 42 quilômetros, além de outras armas menores e armas antiaéreas.

O Yamato participou de várias batalhas e sofreu bastante dano durante elas também. Durante a Batalha do Mar de Sibuyan, por exemplo, o Yamato foi atingido por duas bombas de aviões americanos e consumiu 3.370 toneladas de água, mas sobreviveu.

A nave foi afundada em abril de 1945, quando, durante uma batalha, foi atingida por pelo menos 11 torpedos e seis bombas durante um período de duas horas. O navio de guerra afundou, levando a maioria dos 3.332 homens a bordo.

O USS Midway foi o maior navio do mundo quando foi lançado pela primeira vez em 1945. Era o navio líder em sua classe e recebeu o nome da Batalha de Midway. A Midway teve muitas implantações ao longo dos anos, incluindo operações de apoio no Vietnã e até décadas mais tarde na Operação Tempestade no Deserto.

O USS Midway certamente tem uma história interessante que se estende por várias décadas. Foi também um teste para novos métodos de guerra. Em 1947, por exemplo, a cabine de comando foi usada para testar um foguete alemão V-2 capturado - o primeiro lançamento de foguete de uma plataforma móvel.

Midway foi desativado em 1992 e agora é um navio-museu.

A USS Enterprise da Segunda Guerra Mundial foi o sétimo navio da Marinha dos EUA a levar esse nome. Foi interessante de várias maneiras, entre as quais a que teve a sorte de estar no mar durante os ataques japoneses em Pearl Harbor em 1941. A USS Enterprise também foi o navio americano mais decorado da Segunda Guerra Mundial e esteve envolvida em mais importantes ações contra o Japão do que qualquer outro navio dos Estados Unidos.

O Enterprise foi o primeiro navio dos EUA a afundar um navio de guerra inimigo durante a Guerra do Pacífico e até ajudou a afundar três navios japoneses e um cruzador durante a Batalha de Midway. O navio também é conhecido por esta foto de um acidente de Grumman Hellcat no convés de vôo durante o ataque à Ilha Makin.

A sombra do mar (IX-529) foi um navio experimental construído pela Lockheed Martin. Este navio foi projetado para levar a tecnologia furtiva usada nos jatos furtivos da empresa e ver se ela poderia ser usada em aplicações submarinas.

Esta nave experimental possuía alguns ângulos e linhas agudos e raivosos que eram mostrados para fazê-la parecer menor no radar inimigo e menos visível. A nave foi originalmente projetada no início dos anos 80, mas foi mantida em segredo até mais de uma década depois. Embora não tenha sido usado em guerra como muitas embarcações nesta lista, o design influenciou outros navios de guerra futuros.