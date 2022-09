Estes épicos artistas da Instagram fazem os brinquedos ganharem vida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há alguns artistas fantásticos na Instagram e se você gosta de brinquedos, figuras de ação e coisas do gênero, então você está pronto para um deleite.

Temos percorrido nosso caminho através da Instagram para encontrar alguns artistas habilidosos com um talento para dar vida ao plástico.

Estes são alguns de nossos relatos favoritos a seguir e quando você vê o que eles podem fazer, temos certeza de que você também carregará nesse botão de seguir.

Hulk em ação por Hot.kenobi

Hot.kenobi é um fotógrafo japonês que usa técnicas de fotografia inteligentes aliadas a seus brinquedos de ação favoritos para criar histórias visuais fantásticas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Seus trabalhos incluem tudo, desde super-heróis que vivem o cotidiano até personagens Marvel em meio à ação. Este vê o Hulk no meio da carga, chutando a sujeira enquanto ele corre para a distância.

Batman vs Bean por hrjoe_photography

Edy Hardjo tem um talento inegável para criar pequenas cenas fantásticas com suas figuras de ação.

Nós certamente pagaríamos para ver este filme - imagine a frustração que o Batman teria que passar enquanto lidava com o Sr. Bean.

Um seqüestro que se desviou por açãofigurefotos

Se você preferir algo um pouco mais retro, então a actionfigurefotos pode ser a conta para você. Esta página da Instagram publica imagens de figuras de ação dos anos 60 e 90, às vezes na mesma foto.

Aqui, o Coringa e o Enigma estão no meio do seqüestro de Robin quando Robocop aparece para salvar o dia.

Figura de ação mash-up por figura de açãofigurefotos

De alguma forma, Michael Knight conseguiu se apoderar do hoverboard de Marty McFly e do icônico Almanaque Esportivo. Nós nos perguntamos o que ele planeja fazer com eles além de fazer uma hortelã.

Certamente há muita variedade em açãofigurefotos de posts. Personagens de todos os seus shows favoritos e alguns que você nunca viu aparecerem.

Mischievious Potter da Princedraco

Outro artista de ação de rachar é Princedraco. Suas obras de arte frequentemente vêem várias figuras de ação posando para retrato como fotos, mas às vezes há uma pitada de ação também.

Este exemplo merecedor de críticas vê Harry Potter fazendo algumas travessuras, usando seus poderes para algo mais saudável do que o normal.

Wyld Stallyns governam por actionfigurefotos

Bill e Ted voltaram recentemente à tela grande com uma reinicialização. Mesmo que você não tenha visto ou não tenha gostado, você está obrigado a aprovar esta visão nostálgica - induzindo a nostalgia do par.

Wolverine in the smoke da Princedraco

Um Wolverine de estilo clássico é visto perseguindo através da fumaça. Este é um exemplo de rachadura do trabalho da Princedraco e das imagens brilhantes em estilo de retrato que ele captura.

Scorpio vs Subzero por Princedraco

O Príncipe Draco cria algumas imagens impressionantes com todos os tipos de modelos e muita ação também.

Pode haver problemas à frente, já que os personagens Mortal Kombat Subzero e Escorpião estão prontos para uma sucata.

Brinquedo de perto pela Chuck's Creations

Para fotos de ação de personagens de Lego que se levantam para o mal, recomendamos seguir as Criações de Chuck.

Este relato publica regularmente algumas imagens fantásticas, incluindo clássicos como este que parecem mostrar a criação de Lego. Fotos de brinquedos tirando fotos de brinquedos.

Cocas e Woody na praia por Chuck's Creations

Assim como Lego, Chuck's Creations parece ter uma queda tanto por personagens de Toy Story quanto por muppets também.

O resultado desta paixão são mash-ups fantásticos como esta imagem de Woody e Cocas tendo um dia na praia.

Woody gosta da Duff by Chuck's Creations

Uma coisa é certa: Woody sabe como relaxar. Primeiro, dar um pontapé com o Cocas na praia, depois desenrolar com uma poção fria.

Onde está minha bolha de dinheiro? Por bio.mech.force

Ron (também conhecido como bio.mech.force) é um fotógrafo amador de brinquedos e construtor de dioramas com algum talento engraçado.

Ele é uma adição incomum, mas fantástica a esta lista, já que costuma postar várias imagens em uma coleção que contam uma mini história de desordem e diversão.

Freddie vs Bruce pela bio.mech.force

Além de contar histórias com sua arte, a bio.mech.force também reúne com bastante freqüência personagens que de outra forma você nunca veria na mesma foto.

Neste caso, Freddie Mercury está atirando-o fora com Bruce Lee. Duas lendas juntas.

Joker compra uma Pepsi pela bio.mech.force

Parece que o Joker não consegue fazer algo tão simples como comprar uma Pepsi fria sem a interferência do Batman.

Hulk smash por Marty McCusker

Parece que as visões de Hulk esmagar coisas ou ficar com raiva é popular entre esses artistas-brinquedos.

Marty McCusker não é um pônei de um só truque, suas obras incluem uma boa variedade de figuras de ação, que se encaixam em todos os tipos de locais, chegando a todos os tipos.

Pooh aprende a filmar por public_enema

Papa Shango é um artista da Instagram com talento para criar todos os tipos de cenas estranhas e maravilhosas com várias figuras de ação. Onde mais você veria o Urso Pooh aprender a filmar com Deadpool?

A Coisa por cbp_figures

Quando se trata de super-heróis maiores do que a vida esmagando coisas, não é apenas o Hulk que tem muita força por trás dele. A Coisa é muito má também.

Cristopher(cbp_figures) em um artista com um talento para criar cenas em movimento com fotos fixas, um pouco de equilíbrio e muita habilidade. Seu trabalho freqüentemente vê várias figuras de ação e brinquedos lutando contra isso ou em uma correria de ação cativante para que todos possam desfrutar.

He-man e Lion-O pelo Bulbo

Pela Lâmpada descreve seu relato como "Fazendo os brinquedos lutarem". Principalmente" e que melhores brinquedos de combate do que o Lion-O de He-man e Thundercat? Dois homens corpulentos com uma coisa em mente.

Superhero selfie da Hot.kenobi

Outro super-herói brilhante em close-up de hot.kenobi mostra os heróis de ação posando para uma fotografia de si mesmo. Se isto fosse a coisa real, temos certeza que seria uma sensação Instagram e um recordista.

Aranha de Hot.kenobi

O novo Homem-Aranha é um pouco bufão. O Homem de Ferro certamente tem que aturar muita coisa. Este estalido mostra alguma ação infeliz que se desdobra à medida que os dois colidem.

John Wick em repouso por Casey Porter

Se você é fã de heróis de quadrinhos e de fotografias incríveis, então a Articulated Comic Book Art é outra conta da Instagram que vale a pena seguir. Este relato publica todo tipo de imagens brilhantes, incluindo tudo, desde John Wick até Popeye.

Este vê John Wick descansando, presumivelmente no meio ou após uma batalha de armas, em uma cadeira confortável rodeada de corpos. É o trabalho de Casey Porter(irishblood4800) que afixa figuras de ação com uma vibração mais escura.

Hadouken! por Marty McCusker

Outro dos brilhantes posts da Articulated Comic Book Art inclui trabalhos de outros usuários compartilhando e exibindo seus trabalhos.

Aqui, o Ryu do Street Fighter está prestes a explodir seu movimento de energia de assinatura. Hadouken! Esta é uma das imagens de Marty McCusker, compartilhada através da conta da Articulated Comic Book Art.

Skeletor alimentando seus animais de estimação por Stephen Cort Smith

Até mesmo os mestres do mal têm problemas reais com pessoas. Esta pequena configuração mostra Skeletor no meio da alimentação de seu felino de estimação.

Stephen Cort Smith(hedreamcomparison_toys) publica muitas imagens com Skeletor, He-man e a gangue. Portanto, se você gosta de brinquedos dos anos 90, você vai adorar esta conta.

Wolverine pronto para a festa por hrjoe_photography

Edy Hardjo, que passa pelo cabo hrjoe_photography na Instagram, usa seus talentos sérios para colocar figuras de ação em todos os tipos de picles.

Poses inteligentes, alguns mini conjuntos e uma pitada de Photoshop e ele cria algumas visões maravilhosas com uma variedade de figuras de ação.

Sem privacidade por hrjoe_photography

Parece que mesmo os super-heróis não conseguem obter nenhuma privacidade.

Estas pessoas deveriam saber mais do que oggle uma senhora. Não sabemos muito bem o que o Hulk está puxando enquanto a olham de relance.

As Tartarugas Ninja levantando a tempestade junto ao Bulbo

Uma coisa é certa, se você é um fã de ação, pela conta do Bulbo não vai desapontar. Até mesmo as Tartarugas Ninja são vistas dando pontapés em todos os tipos de malandros.

Nathan Drake por Jim Dem

O desconhecido pode ter acabado, mas isso não significa que ainda não possamos ver Nathan Drake em ação.

Pelo menos nós podemos, de qualquer forma, em forma de figura de ação, graças a Jim Dem(supdmk), que criou muitas figuras de ação incríveis, incluindo este nosso herói favorito dos jogos.

Tartarugas versus Vader por ação plástica

Jax Navarro(plasticação) usa brinquedos para contar histórias de várias maneiras incríveis com alguns cruzamentos brilhantes que incluem esta jóia com as Tartarugas Ninja dando uma surra para Darth Vader. Eles também estão gravando para pular no carrinho de mão com o desafio da tampa da garrafa.

Joker vs Batman por thatgeekbob

Thatgeekbob faz com que os personagens de quadrinhos ganhem vida de uma forma mais literal com a inclusão de bolhas de ação e de fala que ajudam a contar a história do que está acontecendo. Aparentemente, todas as fotos são reais e também não há truques de Photoshop envolvidos.

Surpreendente o que um simples one-liner pode fazer a uma imagem estática.

Joker japes de Lucas Dg

A conta de Lucas Dg é tudo menos enfadonha. Desde fotos em seqüência como esta até fotos isoladas, este artista cria muito interesse com suas figuras.

O MandalAlien de Jason Michael

Jason Michael(jasonbmichael) tem um olho para o especial. Um artista que é capaz de criar algumas imagens brilhantes que realmente desenham o olho.

Às vezes, simplesmente porque são travessias únicas como esta, onde os abraçadores de rosto do Mandaloriano e do Alienígena estão no mesmo mundo.

Tenho você agora por Chris "Checkers" Lynch

Os fãs do Star Wars vão realmente aprovar o trabalho de Chris "Checkers" Lynch. Muitas cenas repletas de ação com todos os seus personagens favoritos do Star Wars.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Britta O'Boyle.