Alguns dos melhores tanques e veículos blindados de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A guerra de tanques tem sido uma fera em constante mudança e uma corrida constante pelos maiores, piores e melhores. Mas o que faz um ótimo tanque? Rapidez? Tamanho? Poder de fogo incrível? Ou todos os itens acima e um pouco mais.

Houve alguns projetos malucos e brilhantes de tanques ao longo dos anos e estamos explorando alguns dos melhores com uma coleção de tanques e veículos de combate para você aproveitar.

Você seria perdoado por pensar que os tanques eram um conceito moderno que surgiu na época da Grande Guerra e viu as forças de combate procurando proteção enquanto se afastavam das trincheiras e no campo de batalha. Eles já existem há muito mais tempo do que isso.

Leonardo da Vinci estava criando conceitos para esse tipo de veículo já no século XVI. Uma dessas visões da tecnologia do futuro incluía um veículo de combate que era essencialmente um tanque moderno inspirado na concha de uma tartaruga. O design deste tanque incluía um pedido de placas de metal reforçadas para proteger os ocupantes, lados inclinados para desviar o fogo inimigo e uma série de canhões leves. Mal podia ser construído na época, mas era uma visão interessante do futuro da guerra.

Exército de serviço: Reino Unido

Reino Unido Anos de serviço: 1916

1916 Tripulantes: 8

8 Tamanho da arma principal: Duas armas de 6 libras

Duas armas de 6 libras Peso: 28 toneladas

28 toneladas Velocidade máxima: 3.7 mph

Foram os britânicos que inventaram e lançaram um veículo de combate blindado, rastreado e armado no campo de batalha. Este é o tanque Mark I que entrou em serviço em 1916 e começou a era da guerra de tanques.

Ele pesava cerca de 28 toneladas, tinha uma armadura com menos de meia polegada de espessura e ostentava duas metralhadoras de 6 libras e três metralhadoras ou cinco metralhadoras sem canhões principais. Esses tanques tinham uma tripulação de oito pessoas e tiveram um papel importante no esforço de guerra, mas os tanques se tornaram rapidamente obsoletos.

Exército de serviço: Alemanha

Alemanha Anos de serviço: 1944-1945

1944-1945 Tripulantes: 5

5 Tamanho da arma principal: 88mm

88mm Peso: 69,8 toneladas

69,8 toneladas Velocidade máxima: 25.8 mph

Este é o Tiger II, talvez o tanque alemão mais infame da Segunda Guerra Mundial. Também era conhecido como o Königstiger (literalmente traduzido como Tigre Real) e frequentemente temido pelas forças aliadas.

Este tanque era uma máquina temível e representava as habilidades de engenharia da Alemanha para criar incríveis veículos blindados e avanços tecnológicos durante a guerra.

Ostentava um canhão de 88 mm e até sete polegadas de armadura. Também era incrivelmente pesado, com quase 70 toneladas, e costumava ser pouco potente para o peso. Como tal, era lento e pesado. O Tiger II também era propenso a falhas e, de fato, os cinco primeiros tanques a serem usados quebraram antes que pudessem entrar em batalha e tiveram que ser destruídos para impedir que caíssem nas mãos do inimigo.

Ainda assim, o tanque Tiger permaneceu um dos mais temidos da guerra. Era incrivelmente bem blindado e muito perigoso, como Michal Wittmann provou quando destruiu 14 tanques, 15 veículos de transporte e mais em 15 minutos com seu Tiger I.

Exército de serviço: Alemanha

Alemanha Anos de serviço: apenas teoria

apenas teoria Tripulantes: até 41

até 41 Tamanho da arma principal: 2 x 280mm, 1 x 128 mm, 8 x 20mm e 2 x 15mm

2 x 280mm, 1 x 128 mm, 8 x 20mm e 2 x 15mm Peso: 1.000 toneladas

1.000 toneladas Velocidade máxima: 25 mph

Todos nós sabemos o quão insano e louco o exército alemão poderia ser em termos de super armas. Este é um dos possíveis projetos desenvolvidos durante a guerra. O Landkreuzer P. 1000 Ratte era um projeto de navio terrestre gigante apresentado em 1942. Era um super tanque de 1.000 toneladas, projetado para reutilizar os canhões principais que restavam da montagem dos navios de guerra da época. O projeto incluía armaduras ridiculamente grossas e uma infinidade de armas, incluindo várias armas antiaéreas, projetadas para impedir ataques de todos os ângulos.

O maciço navio terrestre exigiria dois motores diesel de 24 cilindros (o mesmo usado nos submarinos de submarinos) para atingir 16.000 hp - a quantidade necessária para impulsionar o peso da coisa. Claro, a coisa toda era absurda. Se alguma vez fosse construído, o tanque teria sido quase pesado demais para se mover. Teria derrubado qualquer ponte que tentasse atravessar e, se desmoronasse, não haveria outra maneira realista de movê-la. O tamanho enorme também significava que seria visível por quilômetros e extremamente vulnerável a ataques da artilharia aérea e à distância.

Exército de serviço: Alemanha

Alemanha Anos de serviço: 1944

1944 Tripulantes: 6

6 Tamanho da arma principal: 128mm e 75mm

128mm e 75mm Peso: 188 toneladas

188 toneladas Velocidade máxima: 12 mph

O Panzerkampfwagen VIII Maus (também conhecido como "Mouse") é o veículo de combate blindado mais pesado já construído. Os alemães podem não ter construído o Ratte, mas isso não os impediu de construir tanques monstruosos como este. Quase 200 toneladas de monstruosa máquina de combate que entraram em desenvolvimento em 1944. Apenas duas foram construídas e mesmo não concluídas.

Curiosamente, o Mouse utilizou um motor de acionamento híbrido (parte elétrico) devido à necessidade de um motor pequeno o suficiente para caber dentro do casco, mas grande o suficiente para alimentar o peso. Também era tão pesado que não podia atravessar pontes, mas teve que submergir e mergulhar com snorkel nos rios. Armaduras grossas e poder de fogo pesado teriam tornado este tanque incrivelmente mortal, mas nunca foi totalmente produzido.

Exército de serviço: União Soviética

União Soviética Anos de serviço: 1940-presente

1940-presente Tripulantes: 4/5

4/5 Tamanho da arma principal: 76.2mm

76.2mm Peso: 26,5 toneladas

26,5 toneladas Velocidade máxima: 33 mph

Enquanto o exército alemão estava fazendo ondas com avanços tecnológicos e tanques pesados de alta qualidade, os russos estavam construindo tanques médios confiáveis.

O T-34 ostentava uma impressionante armadura inclinada que mudava o jogo que era surpreendentemente eficaz em desviar as conchas recebidas e um design confiável para um tanque altamente móvel.

Este tanque era capaz, barato de produzir e altamente pensado. Seu design foi tão significativo que algumas variantes do T-34 ainda estão em serviço hoje em dia com diferentes exércitos em todo o mundo. Pensa-se que cerca de 60.000 tanques T-34 foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial e esses tanques médios desempenharam um papel importante na derrota dos nazistas e na vitória da guerra.

Exército de serviço: Estados Unidos

Estados Unidos Anos de serviço: 1944-1945

1944-1945 Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 60 x 4,5 polegadas 114mm rockets

60 x 4,5 polegadas 114mm rockets Peso: 35,3 toneladas

35,3 toneladas Velocidade máxima: 25 mph

Outra variante do experimentado e testado tanque Sherman veio na forma do T-34 Calliope. Este tanque recebe esse nome do instrumento musical de mesmo nome, que usava vapor assobiando através de canos para criar um som musical.

O T-34 Calliope foi capaz de disparar como barragens de foguetes contra o inimigo a partir de 60 tubos montados em seu casco. Cada foguete altamente explosivo disparado desse tanque era capaz de viajar até cinco quilômetros.

Exército de serviço: Estados Unidos

Estados Unidos Anos de serviço: 1943-1944

1943-1944 Tripulantes: 5

5 Tamanho da arma principal: 76mm

76mm Peso: 17,7 toneladas

17,7 toneladas Velocidade máxima: 50 mph

Embora o tanque Sherman possa ser o tanque americano mais conhecido da Segunda Guerra Mundial, foi o Hellcat M18 que foi talvez o mais impressionante. Este caça-tanques é creditado como sendo "o caça-tanques mais eficaz" do Exército dos EUA. Tinha uma taxa mais alta de morte / perda do que qualquer outro tanque ou destruidor de tanques usado pelos EUA durante a guerra.

Apenas cerca de 2.500 Hellcats M18 foram construídos durante a guerra, mas essas máquinas causaram 526 mortes inimigas, com apenas 216 derrotas. O Hellcat tinha uma velocidade máxima notável de 50 km / h, o que significava que ele poderia participar dos movimentos de disparar e disparar e superar as forças inimigas com facilidade. Era fraco e levemente blindado, mas compensava com uma espingarda principal de 76 mm e muita velocidade.

Exército de serviço: Reino Unido

Reino Unido Anos de serviço: 1943-1945

1943-1945 Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 89mm

89mm Peso: 35,3 toneladas

35,3 toneladas Velocidade máxima: 25 mph

O M4 Sherman poderia ter sido um dos tanques mais conhecidos da guerra, mas o Sherman Firefly era seu irmão mais mortal. Esta era uma variante do tanque usado pelo Reino Unido e equipado com a arma antitanque de 17 libras. Este era um canhão melhorado em comparação com o canhão de 75 mm no tanque Sherman padrão.

Esta nova arma foi uma das armas anti-tanque mais poderosas da guerra e deu ao Sherman Firefly um poder de parada sério. Em teoria, as balas usadas pelo Firefly podiam penetrar na armadura do casco de qualquer tanque alemão que encontrasse. Como o Sherman, o Sherman Firefly não estava isento de problemas. Disparar a pistola de alta velocidade não só seria bastante chocante para a equipe, mas também levaria a ondas de choque que levantariam poeira e sujeira - dificultando ao artilheiro ver onde a rodada caiu para se ajustar ao próximo tiro.

Cerca de 2.000 tanques Sherman Firefly foram produzidos e contribuíram com um poder de fogo sério para o esforço de guerra dos Aliados.

Exército de serviço: Reino Unido

Reino Unido Anos de serviço: 1944-1945

1944-1945 Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 75mm

75mm Peso: 40,7 toneladas

40,7 toneladas Velocidade máxima: 15 mph

O crocodilo de Churchill era uma variante do tanque de infantaria padrão de Churchill que foi convertido para transportar um lança-chamas e puxar um reboque de combustível blindado atrás dele. Era um dos " Funnies de Hobart " - alguns tanques de design incomum criados para lidar com tarefas específicas. Ele podia disparar chamas de até 110 metros e era extremamente eficaz na remoção de bunkers e fortificações inimigas.

O Crocodilo também ainda usava seu canhão principal de 75 mm, tornando-o um excelente tanque multifuncional, mas também era visto como uma poderosa arma psicológica para combater o inimigo.

Este tanque estranho e maravilhoso é um "BARV" - Veículo de Recuperação Blindado de Praia. Era baseado no chassi do tanque americano Sherman, mas teve sua torre removida e substituída por um alto revestimento blindado. Ele foi projetado para ser capaz de correr até nove pés de água e ter o poder de empurrar, puxar e recuperar outros veículos que haviam quebrado nas praias da invasão do Dia D.

O tanque se mostrou tão popular que projetos semelhantes baseados nos tanques Centurion e Leopardos apareceriam após o término da guerra.

Exército de serviço: Estados Unidos

Estados Unidos Anos de serviço: 1945-1950s

1945-1950s Tripulantes: 5

5 Tamanho da arma principal: 90mm

90mm Peso: 46 toneladas

46 toneladas Velocidade máxima: 30 mph

O M26 Pershing foi um substituto para o famoso tanque Sherman e um dos melhores tanques que o exército dos EUA montou durante a Segunda Guerra Mundial. O Pershing era rápido e poderoso com seu canhão principal de 90 mm que podia ser igual ao dos tanques pesados alemães. Baseado no poder de fogo e na mobilidade, o M26 Pershing era visto como superior ao Tiger I e uma formidável máquina de combate.

Também foi melhorado com um canhão principal maior e mais longo que possuía uma alta velocidade de focinho capaz de disparar projéteis a 3.750 pés por segundo. Com este canhão, o chamado Super Pershing poderia penetrar na armadura dos tanques Pantera do inimigo a 2.400 metros.

Infelizmente, o desenvolvimento do M26 foi atrasado devido à famosa "doutrina destruidora de tanques", que viu os EUA se concentrarem no uso de tanques para apoio à infantaria e no uso de destruidores de tanques para combate tanque a tanque, o que significa que a necessidade de tanques pesados não era reconhecida. Apenas 2.000 M26 Pershings foram produzidos e quase nenhuma ação foi vista durante a Segunda Guerra Mundial, mas acabou sendo usada na Guerra da Coréia.

Exército de serviço: União Soviética

União Soviética Anos de serviço: 1943-1970s

1943-1970s Tripulantes: 4/5

4/5 Tamanho da arma principal: obus de 152.4mm

obus de 152.4mm Peso: 47,3 toneladas

47,3 toneladas Velocidade máxima: 19 mph

O ISU-152 era carinhosamente conhecido como o "assassino de feras" e foi projetado com uma pesada arma de assalto e canhão estático. Não havia torre tradicional neste veículo, então o tanque inteiro precisava ser virado para enfrentar o inimigo, o que o tornava estranho. Foi, no entanto, eficaz em combate. O ISU-152 tinha uma armadura grossa, o que significava que poderia receber fogo direto contra tanques e ainda continuar em batalha.

O ISU-152 disparou projéteis pesados, cujo peso significava que só poderia disparar no máximo três disparos por minuto. A capacidade altamente explosiva da ogiva significava que ela poderia explodir a torre de um tanque Tiger. Mesmo que o projétil não penetrasse na armadura inimiga, as ondas de choque de um ataque direto frequentemente matariam a tripulação através de estilhaços sendo lançados ao redor das partes internas do tanque ou concussão da explosão. Isso fez do ISU-152 um oponente formidável até para os tanques mais pesados da Alemanha.

Exército de serviço: Estados Unidos

Estados Unidos Anos de serviço: 1945

1945 Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 105mm

105mm Peso: 100 toneladas

100 toneladas Velocidade máxima: 8 mph

O tanque super pesado T28 era um tanque projetado para uma tarefa específica - ajudar as forças aliadas a romper a linha alemã Siegfried. Esse tanque gigantesco pesava impressionantes 100 toneladas e ostentava um canhão de 105 mm, perfeito para esmagar estruturas de concreto. Infelizmente, antes que o desenvolvimento pudesse ser concluído, os Aliados já haviam rompido as pesadas defesas alemãs. A produção foi então focada em colocar o T-28 em uso no continente japonês, mas a guerra terminou antes que eles fossem necessários.

O T-28 foi abandonado após a guerra por ser muito lento, muito pesado e obsoleto em comparação com a tecnologia da época. Não há como negar que era uma fera impressionante.

Exército de serviço: União Soviética

União Soviética Anos de serviço: 1959

1959 Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 130mm

130mm Peso: 60 toneladas

60 toneladas Velocidade máxima: 34 mph

O Object 279 era um tanque pesado experimental projetado pela União Soviética no final da década de 1950. Apenas três desses tanques foram fabricados, em parte graças à decisão de Nikita Khrushchev, que impediu a construção de veículos blindados com mais de 37 toneladas.

No entanto, era um animal interessante. Uma máquina para fins especiais de 60 toneladas, projetada para lutar em terrenos pesados que impediria qualquer outro tanque em suas trilhas. Ele também foi projetado para sobreviver às ondas de choque de uma explosão nuclear e suportar ataques radiológicos, biológicos e químicos.

Exército de serviço: China

China Anos de serviço: 2001

2001 Tripulantes: 3

3 Tamanho da arma principal: Pistola ZPT-98 de cano liso de 125 mm

Pistola ZPT-98 de cano liso de 125 mm Peso: 58 toneladas

58 toneladas Velocidade máxima: 80 mph

Este é o Type 99, um tanque de guerra principal chinês que entrou em serviço no Exército Popular de Libertação em 2001. Um tanque rápido e capaz, o Type 99 ostenta uma arma principal de 125 mm de cano liso, capaz de disparar oito voltas por minuto com um carregador automático ou dois por minuto quando carregado manualmente.

Este tanque também foi construído com recursos de caçador-matador que incluem um sistema de reconhecimento automático de alvos que pode rastrear e disparar contra alvos enquanto estiver em movimento com mira térmica e um telêmetro a laser. Diz-se que a armadura deste tanque é comparável ao M1 Abrams e possui sistemas de contramedida a laser deslumbrante e 12 lançadores de granadas de fumaça. Uma formidável besta de metal, de fato.

Exército de serviço: Reino Unido

Reino Unido Anos de serviço: 1998-presente

1998-presente Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 120mm rifled

120mm rifled Peso: 75,0 toneladas

75,0 toneladas Velocidade máxima: 37 mph

O Challenger 2 é frequentemente considerado um dos tanques mais formidáveis que existem. Ele entrou em serviço originalmente em 1998 e é uma máquina tão impressionante que se pensa que continuará em operação até 2030.

Este é um tanque monstro que pesa pouco menos de 63 toneladas, possui uma tripulação de quatro pessoas e é capaz de chegar a 60 km / h. Os destaques deste tanque incluem uma torre de canhão principal de 120 mm, que torna o tanque capaz de arremessar cartuchos com precisão por mais de oito quilômetros.

Durante a guerra do Iraque em 2003, nenhum tanque do Desafio 2 foi perdido, apesar do contato regular com os inimigos. Há também uma história sobre um desses tanques que foi atingido por 14 foguetes de RPG a curta distância e um míssil anti-tanque de MILÃO e ainda assim sobreviveu (com a tripulação sem ferimentos). Esse tipo de ação é uma prova do incrível status do Challenger 2.

Exército de serviço: Estados Unidos

Estados Unidos Anos de serviço: 1980-presente

1980-presente Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: furo liso de 120mm

furo liso de 120mm Peso: 74 toneladas

74 toneladas Velocidade máxima: 42 mph

O M1 Abrams é o principal tanque de guerra do exército dos EUA. É talvez um dos tanques mais conhecidos do mundo e teve um papel importante em vários campos de batalha modernos, incluindo a guerra do Iraque e a guerra no Afeganistão. O M1A2 Abrams possui vários recursos inovadores de design, incluindo um poderoso motor de 1500 hp, um excelente sistema de blindagem composta e um sistema de controle de incêndio baseado em computador.

Seus sistemas defensivos incluem vários Sistemas de Proteção Ativa projetados para interromper mísseis anti-tanque guiados por rádio e fio e mísseis teleguiados lançados nele. As defesas também incluem um sistema de combate a incêndio de halon que pode proteger a tripulação do tanque, extinguindo automaticamente os incêndios dentro da cabine. O modelo mais recente dos Abrams provou ser tão eficaz que o Exército dos EUA planeja continuar executando-os até pelo menos 2050.

Exército de serviço: Rússia

Rússia Anos de serviço: 2015-presente

2015-presente Tripulantes: 3

3 Tamanho da arma principal: furo liso de 125mm

furo liso de 125mm Peso: 48 toneladas

48 toneladas Velocidade máxima: 50 mph

O T-14 Armata é a mais nova geração do tanque de guerra principal da Rússia. É um tanque rápido e poderoso que oferece um soco sério graças a um canhão principal de 125 mm, suportado por um carregador automático, capaz de disparar cerca de 12 tiros por minuto. Diz-se que possui um alcance penetrante efetivo de pouco menos de oito quilômetros. A arma principal também é capaz de disparar todos os tipos de munição, incluindo mísseis guiados, cartuchos de explosivos e muito mais.

O destaque deste tanque é a proteção da tripulação. Tem uma série de características inovadoras e incomuns, incluindo uma torre não tripulada e uma carapaça blindada, onde toda a equipe se senta. Diz-se que este é o primeiro tanque a apresentar esse layout e acredita-se que o tanque possa continuar funcionando mesmo que a armadura principal do tanque tenha sido penetrada, mas a célula da tripulação permaneça intacta.

Exército de serviço: Alemanha

Alemanha Anos de serviço: 1979-presente

1979-presente Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: furo liso de 120mm

furo liso de 120mm Peso: 68,7 toneladas

68,7 toneladas Velocidade máxima: 42 mph

O Leopard 2 é o principal tanque de guerra do exército alemão e existe desde o final da década de 1970. Ele viu várias melhorias e aprimoramentos ao longo dos anos, incluindo a adição de armaduras defletivas em forma de flecha, sistemas digitais de controle de incêndio, telêmetros a laser, vistas noturnas avançadas e muito mais.

O Leopard 2 é considerado um dos tanques mais precisos e eficientes do mundo. Ele superou o American Abrams, o British Challenger 2 e outros tanques em vários testes e é capaz de disparar com precisão e por longas distâncias, graças ao seu design de torre e sistemas de controle avançados.

Exército de serviço: Estados Unidos

Estados Unidos Anos de serviço: 1980-presente

1980-presente Tripulantes: 3

3 Tamanho da arma principal: 105mm rifled

105mm rifled Peso: 24,75 toneladas

24,75 toneladas Velocidade máxima: 45 mph

O M8 Armored Gun System era um tanque leve projetado para ser usado pela American Airborne. Um tanque de combate leve que pode ser retirado de uma aeronave em uma função de rápida implantação. O design da armadura oferece apenas proteção contra armas leves anti-tanque, mas oferece algum poder de fogo decente em apoio às tropas, incluindo um canhão de 105 mm e metralhadoras. O M8 também é bacana e pode chegar a 45 mph na estrada.

Exército de serviço: Suécia

Suécia Anos de serviço: 2011-presente

2011-presente Tripulantes: 4

4 Tamanho da arma principal: 120mm Smoothbore

120mm Smoothbore Peso: 75,0 toneladas

75,0 toneladas Velocidade máxima: 43 mph

O Swedish T Ghost é um tanque camuflado que usa a camuflagem ADAPTIV da BAE para torná-lo invisível para os sistemas de imagem térmica inimigos. O tanque Ghost também usa um canhão principal compacto de 120 mm de alto calibre com nova tecnologia projetada para reduzir o recolhimento e reduzir o peso total do veículo.

O resultado é um tanque de combate médio ágil e poderoso. A tecnologia de ponta neste tanque, em teoria, permite que os usuários atacem primeiro antes que as forças opostas percebam que estão lá.

Exército de serviço: EUA

EUA Anos de serviço: 2007-presente

2007-presente Tripulantes: Não tripulados

Não tripulados Tamanho da arma principal: 30mm

30mm Peso: 12 toneladas

12 toneladas Velocidade máxima: 48 mph

O veículo de combate não tripulado do Cavaleiro Negro é um protótipo de veículo de combate não tripulado com a aparência de um pequeno tanque e o poder de fogo a condizer. Um canhão de 30 mm e uma metralhadora coaxial de 7,62 mm, combinados com a capacidade de ser implantado em uma aeronave de transporte militar, fazem deste um veículo de combate a ser considerado.

O veículo de combate não tripulado do Cavaleiro Negro foi projetado para ser enviado em situações de alto risco para evitar perigos desnecessários às tropas humanas. A tecnologia atual não tem limitações e os problemas com GPS, comunicação sem fio e sensores ainda precisam ser trabalhados, mas, aparentemente, é um veículo de combate que mostra muita promessa.

Exército de serviço: Polônia

Polônia Anos de serviço: 2013-presente

2013-presente Tripulantes: 3

3 Tamanho da arma principal: 120mm

120mm Peso: 35 toneladas

35 toneladas Velocidade máxima: 43 mph

O PL-01 é um tanque leve polonês com uma carcaça modular de cerâmica-aramida e revestimento blindado adicional capaz de fornecer uma gama completa de proteção contra uma variedade de projéteis, dispositivos explosivos improvisados e minas terrestres.

Equipado com um motor de 940 cv, é capaz de atingir uma velocidade máxima de pouco mais de 45 mph com um alcance de 310 milhas. O destaque deste tanque é a tecnologia furtiva. Como tanque furtivo de quinta geração, é o primeiro veículo blindado do mundo praticamente invisível para os sistemas de detecção por infravermelho e radar. As várias tecnologias aqui fazem deste o tanque furtivo mais avançado do mundo, o que é surpreendente, considerando que ele saiu da Polônia e não da Rússia ou dos Estados Unidos.

Exército de serviço: Coréia do Sul

Coréia do Sul Anos de serviço: 2013-presente

2013-presente Tripulantes: 3

3 Tamanho da arma principal: 120mm

120mm Peso: 35 toneladas

35 toneladas Velocidade máxima: 55 mph

O Pantera Negra K2 é o principal tanque de guerra da Coréia do Sul. Possui uma poderosa arma principal carregada automaticamente, capaz de disparar até 10 tiros por minuto. Ele também usa munições coreanas para ataques de alto nível. Trata-se de um escudo antitanque de ataque e esquecimento, que pode atingir alvos a até oito quilômetros de distância. Uma vez disparada, a munição dispara um paraquedas quando atinge o alvo e usa vários sensores de radar, radiômetro e infravermelho para disparar para baixo no ponto mais fraco de um veículo inimigo.

O K2 Black Panther também possui uma armadura composta classificada com sistemas de defesa anti-míssil de ataque suave e duro. Receptores de aviso de radar, sistemas de aviso de aproximação de mísseis e um sistema de granadas de fumaça de triagem visual e infravermelha mantém o tanque a salvo de ataques inimigos. Tornando-se um pedaço de uma moderna máquina de combate.

Exército de serviço: EUA

EUA Anos de serviço: cancelado em 2002

cancelado em 2002 Tripulantes: 3

3 Tamanho da arma principal: 155mm

155mm Peso: 43 toneladas

43 toneladas Velocidade máxima: 30 mph

O XM2001 Crusader era um monstro absoluto. A aparente "próxima geração" de obus autopropulsados. Foi construído para oferecer suporte de artilharia móvel e letal no campo de batalha. Este era um sistema de artilharia automatizado capaz de disparar até 12 tiros por minuto através de seu grande canhão de 155 mm.

Porém, esse veículo nunca decolou, pois o projeto de US $ 11 bilhões foi descartado em 2002 por temores de que o obus autopropulsor fosse muito impreciso e pouco móvel.

Enquanto a maioria dos tanques nesta lista pode ser usada para batalhas e combate em tempo de guerra, alguns têm outros usos. Este monstro é conhecido como Big Wind. Um tanque russo T-34 que foi convertido em uma máquina de combate a incêndios. A arma principal foi removida e substituída por dois motores a jato MiG-21. A água é então alimentada através dos motores e pulverizada em alta velocidade em incêndios perigosos.

Pode parecer estranho e maravilhoso, mas é fantástico para apagar incêndios perigosos em poços de petróleo e coisas assim. Brilhante ver algo mortal sendo convertido para salvar vidas em vez de levá-las.