O Tile é mais conhecido por seus rastreadores Bluetooth . Você pode se conectar ao Tile e usá-lo para acompanhar suas posses - o exemplo clássico são suas chaves, por exemplo.

Mas há muito mais a acontecer com o Tile, pois a empresa procura expandir sua oferta, facilitando o controle de seus pertences ou a localização de itens que você perde.

Veja como o Find with Tile funciona e tudo o que você precisa saber.

A Tile é uma empresa que oferece rastreadores que se conectam via Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE ou BLE), permitindo que o proprietário use um aplicativo para smartphone para localizar esses rastreadores sob demanda.

A empresa vende uma variedade de rastreadores diferentes - Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim (e vários modelos mais antigos) -, além de trabalhar com outros dispositivos habilitados para Bluetooth, como fones de ouvido.

No caso de fones de ouvido, você não precisará de um rastreador Tile separado, o sistema funcionará usando o hardware Bluetooth nativo do dispositivo - conhecido como Find with Tile, desde que essa tecnologia seja suportada.

Existem 26 milhões de Tiles por aí (com base nos números de 2019), com 6 milhões de solicitações de localização todos os dias - e o Tile relata que possui mais de 90% do mercado de rastreadores Bluetooth dos EUA -, por isso é um sistema bastante expansivo.

Como mencionamos acima, o Find with Tile expande o sistema Tile além de apenas seus próprios rastreadores. Ele permite que outros dispositivos Bluetooth sejam incluídos no ecossistema Tile, o que significa que você pode encontrar e localizar esses dispositivos exatamente como faria com um rastreador Tile.

Por exemplo, há suporte da Bose, o que significa que você pode registrar os fones de ouvido SoundSport no aplicativo Tile e usar o aplicativo para encontrar esses fones de ouvido. O sistema sem fio Sennheiser Momentum também oferece a tecnologia. Não há nada a acrescentar ao hardware, é tudo baseado em software e usa o chip e a bateria Bluetooth existentes dos fones de ouvido.

O sistema Find with Tile foi projetado para vincular muito mais coisas, o que significa que você pode acompanhar toda uma gama de itens diferentes, com mais de 20 parcerias já anunciadas.

O objetivo do Tile é vincular todos os seus dispositivos para que você possa localizar facilmente algo que perde em casa, deixar na academia, em um ônibus ou em qualquer outro lugar.

O sistema de localização lado a lado usa esse BLE para conectar-se a dispositivos - tudo o que precisa é de Bluetooth e bateria. Quando um dispositivo está ao alcance, você pode simplesmente abrir o aplicativo no seu telefone, tocar no Ladrilho e encontrá-lo - o Ladrilho toca uma música para que você possa encontrá-lo.

Se você estiver fora do alcance, poderá ver o último local que foi registrado (que é retirado do local do telefone naquele momento), para que você possa refazer suas etapas para encontrar o item perdido.

Mas também há uma comunidade muito maior aqui. Se você não estiver mais nessa área, toque no botão para notificá-lo quando o dispositivo for encontrado e o resto da comunidade do Tile entrar em jogo. Quando o seu item perdido é detectado por outro usuário do Tile, o local é passado de volta para você.

É tudo anônimo, para que você não saiba quem detecta o item e eles não o detectaram, basta que o local seja devolvido ao seu aplicativo para que você possa encontrar os pertences perdidos.

É usando essa comunidade mais ampla que o Tile tem uma grande vantagem - se você mora em qualquer tipo de área urbana ou suburbana, é provável que haja milhares de usuários do Tile ao seu redor - para localizar coisas que você pode perder se torna mais fácil. À medida que a comunidade cresce por meio de mais parcerias, a densidade da comunidade Tile aumenta, aumentando novamente a probabilidade de seu item ausente ser encontrado.

O sistema também funciona em sentido inverso - você pode usar qualquer lado a lado para encontrar seu telefone pressionando duas vezes o botão.

Existem dois lados dessa questão. Em primeiro lugar, o Tile pode ser executado em forma de software quando sabe o que o hardware Bluetooth está em um dispositivo. Voltando aos fones de ouvido Bose SoundSport, por exemplo, era uma solução de software adicionada quando os fones de ouvido já estavam à venda.

Mas o Tile também trabalhou na construção de parcerias para integrar a funcionalidade do Tile aos fornecedores de hardware Bluetooth. Essas empresas incluem:

Qualcomm

Dialog Semiconductor

Silicon Labs

Cipreste

Toshiba

Nordic Semiconductor

Essas empresas estão entre os maiores provedores de Bluetooth do mercado e isso significa que, se uma empresa está fabricando um novo dispositivo - um rastreador de fitness, por exemplo - eles podem optar por ter a localização do Tile como um recurso de seus fones de ouvido, pois é suportado nativamente pelo Bluetooth hardware. O Nordic Semiconductor, por exemplo, é usado pela Garmin e Polar, portanto, poderia oferecer Find with Tile em dispositivos futuros.

Já existem grandes marcas que trabalham com o Tile, incluindo:

Bose

Skullcandy

Samsonite

Herschel

Longe

KeySmart

Xfinity

Monstro

Nômade

Impulsionado

Alguns produtos dessas marcas incluem a funcionalidade Localizar com lado a lado, facilitando a localização desses itens em casa ou fora de casa.

A localização de seus dispositivos, no entanto, não para com o seu telefone. O Tile também possui parcerias com o Google e a Amazon, o que significa que você também pode usar o Google Assistant ou o Alexa para encontrar dispositivos, o que significa que você pode usar sua voz. Você também pode usar os atalhos da Siri .

O Tile também oferecerá suporte ao Assistant Connect, que é o recurso do Google que permite a interação sem o uso da nuvem do Google. Nesse caso, você poderá localizar um Ladrilho usando sua Página inicial do Google ou Nest Hub e nenhuma informação precisa passar pela nuvem - pode ser um ponto a outro em sua casa.

Usando o Amazon Alexa, por exemplo, você precisa habilitar a habilidade do bloco, faça login na sua conta para vinculá-los. Em seguida, você pode simplesmente dizer "Alexa, peça ao bloco para encontrar minhas chaves"; ele encontrará e tocará o dispositivo no seu dispositivo. chaves.

Também há um jogo em casa maior com o Tile. A Comcast é investidora e parceira no Tile e, sim, os decodificadores da Comcast também podem ser usados para a funcionalidade Tile, buscando itens perdidos na sua TV.

Para o Reino Unido, desde que a Comcast comprou a Sky, é provável que a mesma funcionalidade se expanda para os decodificadores da Sky no futuro. Isso não apenas ajudou a localizar algo que você perdeu em casa, mas também ajudou a expandir a rede Tile nos locais domésticos para ampliar novamente a rede da comunidade Tile.

A maioria das funções lado a lado está disponível sem pagar nada a mais - é coberto pelo custo da compra do dispositivo. Mas há uma oferta de assinatura com uma camada Premium, que desbloqueia alguns recursos adicionais.

Por um custo anual de $ / £ 29,99 (ou $ / £ 2,99 por mês), você pode acessar uma variedade de outros recursos:

Compartilhamento ilimitado de dispositivos Tile com amigos da família

Alerta inteligente para informar se você está saindo de casa sem algo que normalmente leva

Histórico de localização de 30 dias para que você possa ver onde está o Tile

Substituição gratuita da bateria do Tile Pro ou Mate

Garantia de 3 anos em seus ladrilhos

Atendimento ao cliente premium

A Apple anunciou recentemente que estava fundindo o Find My Friends e o Find My iPhone em um novo aplicativo Find My. Há rumores de que a Apple está interessada em lançar uma etiqueta própria , semelhante ao Tile.

O serviço Find My da Apple atualmente usa serviços de localização em seu iPhone, Watch e outros dispositivos para ajudá-lo a localizá-los, algo que você pode fazer por meio do iCloud ou em seu iPhone ou iPad.

Embora a Apple não tenha feito nenhum anúncio sobre um rastreador, isso seria totalmente separado do sistema da Tile. Potencialmente, ele serviria perfeitamente aos usuários da Apple (como é o caso do rastreamento de iPad ou iPhone, por exemplo), mas se ele seria estendido a hardware que não seja da Apple, simplesmente não sabemos.

