Principais tendências de tecnologia de 2022 - Pocket-lint Podcast 135

(Pocket-lint) - O episódio 135 do Podcast Pocket-lint agora está disponível para transmissão e download.

Enquanto deixamos 2021 para trás, é hora de olharmos para um novo ano em tecnologia - um que, esperançosamente, promete substituir a escassez de estoque e bloqueios por produtos em grande quantidade.

Mas quais serão as maiores tendências de tecnologia do ano? Bem, Stuart é acompanhado no podcast pelo editor e editor de recursos do Pocket-lint, respectivamente, Chris Hall e Britta O'Boyle, para abordar apenas alguns dos tópicos que acreditamos dominar as manchetes e conversas nos próximos 12 meses.

Você pode ouvir o episódio mais recente abaixo - junto com as parcelas anteriores - e também descobrir como assinar o Podcast Pocket-lint via Acast aqui .

Também está disponível no Spotify , iTunes , Google e via RSS .

O podcast semanal vai ao ar todas as manhãs de sexta-feira, trazendo 30 minutos das últimas notícias de tecnologia, uma entrevista do setor, além de análises de diferentes gadgets nas categorias mais comentadas - todos apresentando o conhecimento e a experiência da equipe do Pocket-lint e , às vezes, convidados especiais.

Estaremos conversando com fabricantes de smartphones e casas inteligentes, e muitos outros assistentes de tecnologia nas próximas semanas e meses, portanto, certifique-se de receber todos os episódios automaticamente no dispositivo de sua escolha.

Confira as pessoas que entrevistamos em episódios anteriores do podcast Pocket-lint:

Stuart conversou com o cofundador das empresas de casa inteligente, Lithe Audio AV e Retrotouch Lighting, fabricantes de iluminação inteligente e alto-falantes embutidos, respectivamente. Eles discutiram os muitos desafios que enfrentamos em uma casa mais inteligente.

Conversamos com o presidente e CEO da CTA, que revelou o que esperar do show de tecnologia anual da organização em Las Vegas, CES, em janeiro. Ele também falou sobre como a indústria de tecnologia está aprendendo a se adaptar ao clima atual.

Stuart se encontrou com a estrela da TV e o negócio de logística de veículos elétricos, GoWithFlow, para discutir sua jornada épica de Long Way Up e como os motoristas de EV podem se beneficiar de sua experiência no futuro.

Rik conversou com o CEO da Pinter, que explicou como o serviço e o gadget de fabricação de cerveja caseira são melhores para o meio ambiente e para que você desfrute da cerveja direto da torneira.

Stuart conversou com o chefe do RingGo sobre a integração do Apple CarPlay com o aplicativo de estacionamento e o que o futuro reserva.

Stuart conversou com o analista de tecnologia Ben Wood e a presidente da Ring, Leila Rouhi, sobre as grandes tendências da tecnologia para 2022 e além.

Conversamos com o Segundo Senhor do Mar do Almirantado da Marinha Real, Nick Hine, que discutiu as últimas tecnologias e inovações da Marinha - em particular, seus planos para uma futura frota repleta de tecnologia.

Stuart conversou com o diretor de criação de produto da Sonos sobre a empresa de áudio que está adotando a Dolby Atmos, como está aumentando seu público com novas parcerias e o que está reservado para sua linha de alto-falantes no futuro.

Conversamos com o CEO da Signify UK - a empresa por trás das marcas Philips Lighting e Philips Hue. Ele nos explicou como a líder de mercado continua inovando e se adaptando às necessidades de seus clientes.

Stuart conversou com o CEO da Polar para falar sobre smartwatches e sensores de condicionamento físico.

Stuart conversou com o fabricante de churrasqueiras Char-Broil para descobrir se a tecnologia está invadindo ou ajudando nosso passatempo culinário favorito.

Como você vai inspirar confiança em um assistente pessoal digital que não existe fisicamente? Essa é apenas uma das perguntas que o anfitrião Stuart fez à diretora da equipe Alexa Trust da Amazon, Anne Toth.

Stuart conversou com a Ageless Innovation, uma empresa que fabrica bichinhos robóticos para idosos que precisam de companhia.

Conversamos com o vice-presidente da EMEA da Superpedestrian - líder mundial em robótica de transporte e mobilidade em escala humana - para falar sobre transporte de última milha e muito mais.

Stuart Miles conversou com a lenda dos jogos por trás de Rez, Space Channel 5, Lumines, Tetris Effect e muitos outros clássicos. Tendo feito a curadoria da exposição Virtual Realms no Barbican, em Londres, ele detalhou as experiências relacionadas aos jogos que os visitantes têm a oferecer.

Conversamos com o CEO da empresa eBike VanMoof sobre a adoção do serviço de rastreamento Find My da Apple em seus ciclos. Eles também refletem sobre o futuro da pilotagem elétrica.

Stuart conversou com o diretor global de parcerias de jogos da Huawei, para descobrir o quão importante os jogos são para a empresa. Eles também discutiram se veremos um telefone dedicado para jogos da Huawei no futuro.

Stuart conversou com o diretor administrativo da Ring para a Europa, Dave Ward. Ele revelou a filosofia por trás da empresa e o que está reservado para o futuro.

Stuart conversou com o renomado jornalista da BBC para falar sobre seu novo livro. Ele cobre a última década em tecnologia, desde os dias de glória de grandes lançamentos, como o iPhone da Apple, até um mundo tecnológico mais distópico, especialmente quando se trata de mídia social.

Stuart conversou com o homem responsável pela engenharia acústica dos produtos Fidelio na Philips, para falar sobre como você projeta uma assinatura acústica específica e como a audição mudou nos últimos anos.

Stuart falou com um expectador de educação. Ele aprendeu sobre as tendências que irão moldar a maneira como nós e nossos filhos aprenderemos no futuro.

Rik falou com o líder de tecnologia de jogos da Amazon Web Services (AWS) para descobrir como desenvolvedores e jogadores se beneficiam de sistemas baseados em nuvem e servidor.

Rik conversou com o diretor de design da Philips TV & Sound. Eles discutiram por que a empresa reintroduziu sua marca premium Fidelio e o que é necessário para projetar produtos de áudio de alta qualidade.

Gostamos do biólogo, aventureiro e apresentador de TV Steve Backshall. Ele explicou o que todos nós podemos fazer para apreciar a vida marinha à nossa porta e como a tecnologia pode ajudar.

Stuart conversou com o autor sobre seu novo livro sobre tecnologia e como ele está mudando seu relacionamento com os filhos. Descobrimos se isso é algo com que todos devemos nos preocupar no futuro.

Rik conversou com Jordan Stephens, metade da dupla de rap Rizzle Kicks, que recentemente se juntou a Three e a Samsung para uma competição de curtas para smartphones. Ele nos deu sua opinião sobre como fazer filmes, serviços de streaming e ser escalado para Star Wars.

Stuart conversou com o fabricante de projetores Optoma sobre as tendências de crescimento no mercado de projetores domésticos. Acontece que mais de nós estão optando por cinemas no jardim, noites de cinema e jogos de tela grande.

Rik conversou com o chefe de RP do consumidor da Nvidia para a Europa sobre o GeForce Now, jogos em nuvem em geral e os problemas de fornecimento das placas gráficas RTX da empresa. Eles também conversaram muito sobre o futuro (próximo) dos jogos.

Descubra o que um psicólogo da Internet tem a dizer sobre o estresse que encontramos ao assistir a serviços de streaming e como superá-lo.

Stuart conversou com o fundador e CEO da Whoop, empresa que fabrica um rastreador de fitness que o incentiva a ficar no sofá.

Conversamos com o CEO da Furhat Robotics, que nos contou tudo sobre os andróides sociais que a empresa está fazendo e como eles poderiam ajudar no tratamento de pacientes com Alzheimer ou demência.

Stuart conversou com o diretor de marketing sênior da Arlo sobre a segurança conectada, como está mudando a maneira como monitoramos nossas casas e o que está reservado para o futuro.

Stuart conversou com o diretor de tecnologia da EPOS, a marca de áudio de ponta nascida da Sennheiser. Eles discutiram as futuras tendências de áudio, incluindo como interagiremos com assistentes de música e voz, além do uso de áudio na área de saúde na próxima década.

Stuart conversou com o casal por trás do fenômeno Talking Tom Cat que tomou o mundo de assalto há mais de uma década. Isso fez dos criadores um dos casais mais ricos da Europa. Como eles conseguiram obter tanto sucesso e o que estão fazendo agora?

Conversamos com o diretor de desenvolvimento digital do RSC sobre uma nova performance ao vivo repleta de tecnologia inspirada em Sonho de uma noite de verão. Descobrimos seu uso de captura de movimento e outras inovações interessantes.

Stuart falou com o gerente do Reino Unido na empresa de carregamento de EV Ionity sobre o futuro de nossos carros elétricos em movimento.

Conversamos com o homem responsável por estratégia e inovação na Schneider Electric sobre o futuro da energia de nossas casas.

Quando o Campeonato de Rúgbi das Seis Nações de 2021 começou, Stuart conversou com o ex-capitão do rúgbi da Inglaterra, Will Carling, sobre como o uso de tecnologia e estatísticas está mudando a maneira como assistimos e jogamos o jogo.

Stuart conversou com o cofundador da Square Off, uma start-up de tecnologia com sede em Mumbai que tem como objetivo conectar o mundo por meio de seus jogos de tabuleiro inteligentes e evoluídos. Qual é o futuro dos jogos físicos conectados, como o xadrez?

Stuart então conversa com a NeuTigers, uma empresa de inteligência artificial originada da Universidade de Princeton que está trabalhando em um aplicativo que pode detectar COVID-19 usando Edge AI e dados derivados de um dispositivo vestível.

Stuart conversou com a L'Oréal com o VP global da Incubadora de Tecnologia da L'Oreal da empresa sobre tecnologia de beleza personalizada e como a tecnologia mudará nossa abordagem para maquiagem e beleza no futuro.

Conversamos com a Noveto Systems, uma empresa que criou uma nova tecnologia inovadora - SoundBeaming. Ele projeta o som de fora dos ouvidos do usuário sem a necessidade de usar nenhum dispositivo físico e sem incomodar as pessoas próximas. Descobrimos como funciona, quais são as implicações e como os fones de ouvido podem em breve se tornar uma coisa do passado.

Stuart alcançou a Andersen EV, uma empresa que fabrica caixas carregadoras domésticas inteligentes para o seu carro elétrico. Ele descobriu quais esforços estão sendo feitos para tornar o carregamento doméstico inteligente e mais fácil de usar.

Stuart falou com Michael Leet da Dyson sobre como a empresa equipou nove pessoas em oito cidades ao redor do mundo para entender o impacto da pandemia global na exposição individual à poluição do ar.

Stuart conversou com o gerente geral da Overdrive para saber mais sobre como a empresa entrega livros digitais para bibliotecas em todo o mundo e como os hábitos de leitura estão mudando.

Conversamos com o fotógrafo de celebridades sobre seu Curso de Fotografia Candid. Ele promete dar às pessoas as habilidades certas para tirar uma ótima foto em qualquer situação, a qualquer hora, então ele também nos deu algumas dicas importantes sobre fotografia em smartphones.

Stuart conversou com o diretor de produto do Waze sobre o futuro do aplicativo de navegação e como ter milhares de pessoas editando seus mapas diariamente pode tornar a experiência melhor.

Rik conversou com o vice-presidente de celular da Activision para descobrir como Call of Duty: Mobile se tornou um grande sucesso.

Conversamos com o desenvolvedor de jogos State of Play sobre o jogo mais recente da empresa, South of the Circle - que está disponível exclusivamente no Apple Arcade. Os fundadores do estúdio explicaram sobre as dificuldades e tribulações de fazer o título, e como isso significou até mesmo ter que ir para a Antártica como parte do processo.

Stuart conversou com o chefe de vida conectada da Samsung para descobrir como a Samsung planeja melhorar nossas vidas além do controle de luzes inteligentes.

Rik entrevistou o diretor de desenvolvimento de Dirt 5 na Codemasters para falar sobre o novo jogo da empresa e, especificamente, como ele roda no PS5 e no Xbox Series X / S.

Stuart conversou com o cofundador e chefe de produto da Challengermode para descobrir como a empresa de esportes eletrônicos de base está trabalhando para tornar mais fácil para os jogadores desafiarem os outros.

Conversamos com o fundador do Antstream Arcade, um serviço de streaming de jogos retro que permitirá que você jogue jogos clássicos, incluindo aqueles que você lembra no Amiga e Commodore 64, no seu PC, Mac, console ou telefone.

Stuart conversou com o gerente geral digital da Fender para descobrir como as pessoas podem aprender instrumentos musicais online.

Rik teve uma boa conversa com o COO da BT Sport sobre a expansão do aplicativo de streaming da empresa antes da nova temporada da Premier League.

Stuart conversou com o diretor de audiologia da GN Hearing, líder mundial na fabricação de aparelhos auditivos, onde descobriu como a empresa está desenvolvendo sua tecnologia para fornecer um som melhor e mais claro para os deficientes auditivos.

Nós nos encontramos com o fundador da Aristocracy London, para falar sobre como a tradicional marca de alfaiates se voltou para a tecnologia para garantir que seu próximo terno caiba.

Stuart conversou com o líder da categoria Turbo da Specialized sobre a linha de e-Bike da empresa.

Conversamos com o cofundador e CEO da What3Words sobre o extraordinário sistema da empresa para mapear o mundo.

Stuart fala com o cofundador da empresa de tecnologia de voz de IA Sonantic, Zeena Quershi, sobre a criação de uma IA de voz que pode chorar

Stuart conversou com o fundador do Flow, um tratamento para depressão sem drogas que consiste em um fone de ouvido de estimulação cerebral e um programa de terapia de aplicativo sobre como a nova tecnologia pode ajudar pessoas que sofrem de depressão.

Stuart conversou com o diretor técnico e designer-chefe da equipe da America's Cup, Ineos, sobre como os dados são usados para ajudar a trazer para casa a vitória no evento esportivo internacional mais antigo do mundo.

Stuart falou com o fundador da startup Exeger, que explicou como sua empresa pode imprimir células solares em dispositivos - dessa forma, eles podem ser alimentados por luz sem a necessidade de painéis solares maiores.

Stuart conversou com o chefe da Bolt no Reino Unido, enquanto a Grã-Bretanha entrava na fase de teste de eScooters invadindo as ruas do país.

Após a notícia de que Bose saiu do mercado de realidade aumentada, foi apropriado que Stuart entrevistasse um membro do painel de votação dos jogos BAFTA sobre o futuro da RA em geral.

Entrevistamos o ex-diretor de previsão da Microsoft que detalhou o futuro do trabalho remoto e da educação em um mundo pós-coronavírus.

Rik entrevistou o vice-presidente de programação da Roku sobre o Roku Channel gratuito e como o streaming cresceu durante o bloqueio.

O produtor musical de renome mundial e líder em experiência de som da Sonos conversou com Rik sobre o Sonos Arc, as complexidades da mixagem de música em Dolby Atmos e como o melhor equipamento de som deve desaparecer no fundo.

Conversamos com o gerente de produto de entretenimento da Vicon sobre como o mundo da captura de movimento está mudando a maneira como filmes e jogos são criados.

Stuart conversou com o produtor musical, remixer e cantor / compositor para descobrir alguns dos truques de tecnologia disponíveis para fazer a música soar melhor.

Stuart conversou com o inventor de uma nova luminária de mesa que pode ajudar pessoas disléxicas a lerem normalmente pela primeira vez.

Stuart conversou com o antropólogo, distinto professor da Australian National University e vice-presidente da Intel sobre como estamos mudando a maneira como interagimos com a tecnologia. Ela também explicou o que significa sair do bloqueio e como poderíamos usar o rastreamento de contatos para tornar isso uma realidade.

Como parte do mês de sustentabilidade do Pocket-lint, conversamos com a Intel e a Accenture sobre como estão trabalhando com a Fundação Ambiental Sulubaaï para monitorar recifes de coral usando IA.

Stuart conversou com o chefe de sustentabilidade internacional da Dell para falar sobre como a empresa aborda a ecologia em seus produtos. Eles também falaram sobre os planos da Dell para o futuro e como ela já está mudando a maneira como a empresa constrói e projeta seus computadores.

Continuando nosso mês de sustentabilidade, Stuart conversou com Resideo, o novo lar para produtos domésticos da Honeywell, sobre como o aquecimento inteligente pode economizar pacotes, enquanto ajuda o planeta reduzindo seu consumo de energia.

Como parte do mês de sustentabilidade do Pocket-lint, conversamos com o cofundador da Forest Carbon sobre como podemos plantar muito mais árvores para compensar nossas pegadas de carbono e ajudar a salvar o planeta.

Stuart conversou com o cofundador da loja online de chocolates, Cocoarunners.com, sobre como a descoberta de novos produtos online pode ser facilitada e melhor para os consumidores.

Conversamos com o diretor de carros conectados da Jaguar Land Rover na CES no início deste ano para falar sobre o novo Land Rover Defender por que você precisa que seu carro tenha não um, mas dois cartões SIM.

Stuart conversou com o fundador e CEO Trustpilot sobre a importância das avaliações de clientes online, como sua empresa garante que as avaliações sejam reais e para obter algumas dicas para identificar avaliações falsas em vez de reais.

Rik conversou com uma das forças motrizes por trás de um dos nossos jogos favoritos de todos os tempos, LittleBigPlanet, sobre seu último jogo: Dreams. Ele revelou porque é um dos projetos PS4 mais ambiciosos de todos os tempos e porque é ótimo para jovens e idosos.

Conversamos com o chefe de marketing da Lego no Reino Unido e na Irlanda, Marius Lang, para falar sobre os conjuntos de realidade aumentada Hidden Side da empresa, o futuro da Lego e se haverá um Lego Movie 3.

Rik se encontrou com o gerente geral da HTC Europe, Graham Wheeler, para falar sobre a expansão da gama de fones de ouvido HTC Vive Cosmos, como a realidade virtual está crescendo em geral e os planos futuros para a empresa no centro dela.

Stuart conversou com o renomado orquestrador e compositor de filmes e TV, Jonathan Beard, que já trabalhou em várias séries de primeira linha, incluindo The Mandalorian, The Walking Dead e The Handmaid's Tale. Ele tem muito a dizer sobre como a tecnologia mudou o mundo do cinema e da música na TV.

Stuart se reuniu com a dupla responsável pelo rastreamento de esportes em 3D em tempo real e pela empresa de dados Sportable para discutir como a tecnologia da empresa ajuda a melhorar o rúgbi e outros esportes, para jogadores, treinadores e fãs.

Durante a CES no início de janeiro de 2020, conversamos com o chefe global de planejamento de produto da Panasonic TV para falar sobre os novos televisores da empresa, a importância do Modo Cineasta e se serviços como o Netflix estão realmente mantendo as pessoas assistindo televisão.

No final do ano passado, Stuart organizou alguns bate-papos ao lado da lareira com vários palestrantes convidados no Xerocon. Ele usou seu passe de acesso aos bastidores para conversar com o cofundador e diretor administrativo da Xero, Gary Turner, que explicou como a empresa está adotando tecnologias como a IA para facilitar a busca por atrasos nos pagamentos.

Ao visitar a CES em Las Vegas em janeiro de 2020, Stuart conversou com o fundador e CEO da GoPro, que explicou o que a empresa tem feito e o que nos reserva a seguir.

Conversamos com o cofundador da LoveFilm para discutir sua última função como CEO da Pharmacy2U e como as prescrições online e os cuidados de saúde vão mudar no futuro graças à Internet e à IA.

Stuart sentou-se com o diretor da renomada marca de alto-falantes Linn, para falar sobre música e como nossos hábitos e gostos mudaram ao longo dos anos de uma experiência de música analógica para digital.

Conversamos com o diretor de tecnologia da Vodafone no Reino Unido sobre o lançamento contínuo do 5G da empresa e por que essa geração de tecnologia de rede é diferente da anterior.

Stuart conversou com o aluno que não só ganhou a parte do Reino Unido do prêmio James Dyson, mas também o prêmio global geral de £ 30.000. Ela falou sobre sua invenção vencedora - um novo bioplástico feito de resíduos de peixes orgânicos - e o que significava para ela ganhar a homenagem geral.

Conversamos com o diretor de marketing de produto da Bowers & Wilkins sobre como é importante ter bons alto-falantes e como a empresa desenvolveu o sistema de som para a TV Philips OLED + 984.

Stuart conversou com o mountain bike profissional Danny MacAskill, que explicou o trabalho e a tecnologia necessários para seus incríveis vídeos no YouTube, além de seus planos para o futuro.

Stuart se encontrou com o vice-presidente de casa inteligente da Amazon para falar sobre o futuro de Alexa e o trabalho que está acontecendo nos bastidores para tratar de questões de privacidade.

Nós conversamos com a banda Bamily sobre o uso de tecnologia na música e por que não importa a qualidade digital que você ouve, contanto que esteja ouvindo.

O ex-astro da união de rúgbi da Inglaterra e do Wasps conversou com Stuart sobre a tecnologia esportiva e como ela pode ser melhor utilizada para o treinamento. Ele não se conteve também.

Tivemos uma visão dos efeitos especiais de Hollywood e atores digitais do vencedor do Oscar Franklin em uma ótima entrevista.

Dorogusker nos deu sua opinião sobre lojas como Amazon Go e se os clientes ficarão confortáveis com sistemas de "pagamento invisível".

O editor Chris conversou com o ex-atirador da SBS e Royal Marine, agora personalidade da TV e autor que revelou o que ele pensa sobre os últimos relógios esportivos da Garmin e por que seus amigos não o convidam para jogar paintball.

Conversamos com o cofundador da Zappar, Caspar Thykier, que revelou como a realidade aumentada pode melhorar nossas vidas nos próximos anos.

Stuart sentou-se com a estrela da Anã Vermelha, Robert Llewellyn, que confessa-se amante de carros elétricos, para conversar sobre maneiras de economizar energia e cortar contas em nossas casas elegantes.

Conversamos com o chefe de exibição visual da Samsung sobre o conceito de TV de parede da empresa. Além disso, ele revelou por que os displays estão mudando a forma como fazemos compras, eventos esportivos e muito mais.

Recém-chegado da Gamescom, Rik Henderson da Pocket-lint conversou com Jordan Woodward, o designer-chefe de níveis da Rebellion, para falar sobre o novo jogo da empresa Zombie Army 4: Dead War, assinaturas e discussões mais amplas sobre atualizações no jogo.

Stuart entrevistou Sir Bradley Wiggins, cinco vezes medalhista olímpico de ouro no ciclismo. O ex-vencedor do Tour de France e de muitas outras corridas fala sobre o ciclismo, o lançamento de sua nova linha de bicicletas infantis com Halfords e como ele usou a tecnologia para treinar.

Rik Henderson, especialista em jogos residente da Pocket-lint, voou para Los Angeles para entrevistar Anthony Nicholson, produtor sênior da Gearbox Software, para falar sobre o último jogo da empresa; Borderlands 3.

Stuart conversou com o Dr. Alex Allan, CTO e co-fundador da startup de AI Kortical sobre AI e como ela tem o potencial de mudar fundamentalmente a forma como trabalhamos e nos divertimos na próxima década e além.

Stuart conversou com o CTO do autódromo de Ascot, George Vaughan, sobre como o site está adotando a tecnologia para permanecer relevante.

Stuart conversou com Rhys Morgan, um diretor da Royal Academy of Engineering, sobre como a Academy está trabalhando para envolver mais pessoas no comércio.

Scott Harvey, editor da Global Dating Insights, nos falou sobre o estado do namoro online e como ele está mudando os comportamentos românticos tradicionais.

Stuart conheceu Gareth Cousins, um mixer de som de Hollywood que trabalhou em inúmeros filmes e programas, incluindo Gravity, Our Planet, da Netflix, Baby Driver e Batman Begins.

Swupnil Sahai explicou tudo sobre seu inteligente aplicativo Apple Watch, Swing, que rastreia suas tacadas de tênis na quadra.

David Phelan, contribuidor da Pocket-lint, conversou com a equipe por trás do novo design da cabine da Virgin Atlantic.

Lee Armstrong, CTO do Plane Finder, um site que rastreia milhares de aviões todos os dias enquanto eles voam por nossos céus, discutiu a WWDC e como você rastreia aviões ao redor do mundo.

Stuart entrevistou o CEO do Twitter e da Square, Jack Dorsey, durante a London Tech Week para falar sobre o futuro do dinheiro.

Stuart conversou com Jonathan Nicholson, o diretor assistente de comunicações da Autoridade de Aviação Civil, para falar sobre o futuro dos drones.

Rik Henderson entrevistou Phil Tufnell sobre críquete, tecnologia no esporte e como pequenos clubes regionais podem se tornar sustentáveis por meio da tecnologia de energia solar.

Stuart conversou com o presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, no evento de lançamento do EE 5G para falar sobre por que ele e a empresa acreditam que o 5G é tão importante.

O contribuidor da Pocket-lint David Phelan entrevistou Julian Stanford, o homem responsável pelo Dolby Cinema na Europa

Em nosso primeiro episódio, o gerente de projeto da Rolls-Royce, David Monks, falou com Stuart na fábrica da empresa no Reino Unido no interior de Sussex.

