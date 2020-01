Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Esta semana, uma versão em edição especial do Podcast de bolso foca inteiramente na maior feira de tecnologia de consumo do mundo, a CES .

Enviamos vários membros da equipe Pocket-lint a Las Vegas para conferir as melhores tendências de gadgets e tecnologia na feira deste ano. E ambos, Stuart Miles e o editor associado Dan Grabham, juntaram-se a Rik Henderson para revelar suas experiências ao vivo no salão de convenções.

Descubra tudo sobre seus produtos favoritos e, até, os dispositivos estranhos e maravilhosos que eles encontraram durante esse bate-papo transatlântico de 30 minutos.

Você pode ouvir o último episódio abaixo - junto com as parcelas anteriores - e também descobrir como se inscrever no Podcast Pocket-lint via Pippa aqui .

Também está disponível no Spotify , iTunes , Google e via RSS .

O podcast semanal é lançado todas as manhãs de sexta-feira, trazendo a você 30 minutos das últimas notícias de tecnologia, uma das principais entrevistas do setor, além de análises de diferentes gadgets nas categorias mais comentadas - todos com o conhecimento e a experiência da equipe do Pocket-lint e , às vezes, convidados especiais.

Conversaremos com fabricantes de residências e smartphones inteligentes e muitos outros assistentes técnicos nas próximas semanas e meses, para garantir que todos os episódios sejam entregues automaticamente no dispositivo de sua escolha.

Confira as pessoas que entrevistamos em episódios anteriores do podcast Pocket-lint:

Conversamos com o co-fundador da LoveFilm para discutir seu último cargo como CEO da Pharmacy2U e como as prescrições on-line e os cuidados com a saúde devem mudar no futuro graças à Internet e à IA.

Ouça agora

Stuart sentou-se com o diretor-gerente da renomada marca de alto-falante Linn, para conversar sobre tudo sobre música e como nossos hábitos e gostos mudaram ao longo dos anos, de uma experiência musical analógica para outra digital.

Ouça agora

Conversamos com o diretor de tecnologia da Vodafone no Reino Unido sobre a continuação da implementação 5G da empresa e por que essa geração de tecnologia de rede é diferente da última.

Ouça agora

Stuart conversou com o aluno que não apenas ganhou a parte britânica do prêmio James Dyson, mas também o prêmio global global de £ 30.000. Ela falou sobre sua invenção vencedora - um novo bioplástico feito com resíduos orgânicos de peixe - e o que ganhar a honra geral significava para ela.

Ouça agora

Conversamos com o diretor de marketing de produtos da Bowers & Wilkins sobre a importância de ter bons oradores e como a empresa desenvolveu o sistema de som da TV Philips OLED + 984.

Ouça agora

Stuart conversou com o ciclista profissional Danny MacAskill, que explicou o trabalho e a tecnologia necessários para seus incríveis vídeos no YouTube, além de seus planos para o futuro.

Ouça agora

Stuart se reuniu com o vice-presidente de casa inteligente da Amazon para falar sobre o futuro do Alexa e o trabalho nos bastidores para tratar de questões de privacidade.

Ouça agora

Conversamos com a banda Bamily sobre o uso da tecnologia na música e por que não importa em qual qualidade digital você ouve, desde que esteja ouvindo.

Ouça agora

A ex-estrela do sindicato de rugby da Inglaterra e Wasps conversou com Stuart sobre a tecnologia esportiva e como ela pode ser melhor utilizada para o treinamento. Ele também não se conteve.

Ouça agora

Nós tivemos uma ótima entrevista sobre efeitos especiais de Hollywood e atores digitais do vencedor do Oscar Franklin.

Ouça agora

Dorogusker nos deu sua opinião sobre lojas como a Amazon Go e se os clientes ficarão à vontade com os sistemas de "pagamento invisível".

Ouça agora

O editor Chris conversou com o ex-franco-atirador da SBS e a Royal Marine, agora personalidade e autor de TV que revelou o que pensa sobre os relógios esportivos Garmin mais recentes e por que seus amigos não o convidam para jogar paintball.

Ouça agora

Conversamos com o co-fundador da Zappar, Caspar Thykier, que revelou como a realidade aumentada pode melhorar nossas vidas nos próximos anos.

Ouça agora

Stuart sentou-se com o astro de Red Dwarf, Robert Llewellyn, que é um confidente de carros elétricos, para conversar sobre maneiras de economizar energia e cortar contas em nossas casas inteligentes.

Ouça agora

Conversamos com o chefe de exibição visual da Samsung sobre o conceito de Wall TV da empresa. Além disso, ele revelou por que as telas estão mudando a forma como fazemos compras, eventos esportivos e muito mais.

Ouça agora

Recentemente, na Gamescom, Rik Henderson, da Pocket-lint, conversou com Jordan Woodward, o designer de nível principal da Rebellion, para falar sobre o novo jogo da empresa, Zombie Army 4: Dead War, assinaturas e discussões mais amplas sobre atualizações no jogo.

Ouça agora

Stuart entrevistou Sir Bradley Wiggins, cinco vezes medalhista olímpico de ouro no ciclismo. O ex-vencedor do Tour de France e muitas outras corridas fala sobre ciclismo, sua nova linha de bicicletas infantis lançada com Halfords e como ele usou a tecnologia para treinar.

Ouça agora

Rik Henderson, especialista em jogos da Pocket-lint, voou para Los Angeles para entrevistar Anthony Nicholson, produtor sênior da Gearbox Software para falar sobre o último jogo da empresa; Borderlands 3.

Ouça agora

Stuart conversou com o Dr. Alex Allan, CTO e co-fundador da startup de IA Kortical sobre IA e como ele tem o potencial de mudar fundamentalmente a maneira como trabalhamos e jogamos na próxima década e além.

Ouça agora

Stuart conversou com o CTO do hipódromo de Ascot, George Vaughan, sobre como o site está adotando a tecnologia para se manter relevante.

Ouça agora

Stuart conversou com Rhys Morgan, diretor da Royal Academy of Engineering, sobre como a Academia está trabalhando para envolver mais pessoas no comércio.

Ouça agora

Scott Harvey, editor do Global Dating Insights, nos contou sobre o estado dos encontros on-line e como está mudando os comportamentos românticos tradicionais.

Ouça agora

Stuart conheceu Gareth Cousins, um mixador de som de Hollywood que trabalhou em inúmeros filmes e programas, incluindo Gravity, Our Planet, Netflix, Baby Driver e Batman Begins, da Netflix.

Ouça agora

Swupnil Sahai explicou tudo sobre o seu inteligente aplicativo Apple Watch, Swing, que rastreia suas jogadas de tênis na quadra.

Ouça agora

O colaborador do bolso, David Phelan, conversou com a equipe por trás do novo design da cabine da Virgin Atlantic.

Ouça agora

Lee Armstrong, CTO do Plane Finder, um site que rastreia milhares de aviões todos os dias enquanto voam pelos nossos céus, discutiu a WWDC e como você rastreia aviões em todo o mundo.

Ouça agora

Stuart entrevistou o CEO da Twitter e da Square, Jack Dorsey, durante a London Tech Week para falar sobre o futuro do dinheiro.

Ouça agora

Stuart conversou com Jonathan Nicholson, diretor assistente de comunicações da Autoridade de Aviação Civil para falar sobre o futuro dos drones.

Ouça agora

Rik Henderson entrevistou Phil Tufnell sobre críquete, tecnologia no esporte e como pequenos clubes regionais podem ser sustentáveis por meio da tecnologia de energia solar.

Ouça agora

Stuart conversou com Cristiano Amon, presidente da Qualcomm, no evento de lançamento do EE 5G para falar sobre por que ele e a empresa acreditam que o 5G é tão importante.

Ouça agora

O colaborador David Phelan entrevistou Julian Stanford, o responsável pelo Dolby Cinema na Europa

Ouça agora

Em nosso primeiro episódio, o gerente de projeto da Rolls-Royce, David Monks, conversou com Stuart na fábrica da empresa no Reino Unido, na zona rural de Sussex.

Ouça agora