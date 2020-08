Os melhores gadgets da década de 1980 que marcaram uma década

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De muitas maneiras, a década de 1980 parecia uma época mais simples. Não havia mídia social; sem smartphones - na verdade, havia poucos telefones celulares. Não vivíamos nossas vidas online e seu chefe não conseguia falar com você a qualquer hora do dia.

No entanto, isso não quer dizer que foi uma era análoga de progresso lento, longe disso. Os gadgets, consoles de jogos, relógios e brinquedos eletrônicos de quase quarenta anos atrás pavimentaram o caminho para a tecnologia avançada que desfrutamos hoje.

Temos muito a agradecer a esses engenheiros dos anos 80 e para comemorar suas conquistas, escolhemos a dedo os melhores gadgets dos anos 80 para que você se sinta nostálgico.

Nintendo Entertainment System

Outra importação japonesa icônica da década de 1980 foi o Nintendo Entertainment System, ou NES.

Uma versão remodelada do Family Computer, ou Famicom, da empresa, o NES de 8 bits foi originalmente projetado para ser uma joint venture entre a Nintendo e a Atari até que uma disputa sobre o licenciamento fez com que a Nintendo decidisse seguir sozinha. Isso ajudou a tirar a indústria de jogos da crise de 1983, oferecendo controladores mais fáceis de usar, gráficos padronizados e uma ampla variedade de gêneros de jogos. Trouxe jogos de arcade extremamente populares, incluindo Donkey Kong, para as TVs domésticas.

Sony Walkman

Antes de o iPod efetivamente matar toda uma indústria, o Sony Walkman era o player portátil de fita cassete original e obrigatório.

Ao contrário dos rádios portáteis, o Walkman feito no Japão permitia que as pessoas escolhessem o que ouvir por meio de fones de ouvido portáteis e fizessem listas de reprodução em fita, junto com as frequências de rádio FM e AM. Como com Speak and Spell, do Texas Instrument, o primeiro modelo chegou às lojas no final dos anos 1970, mas ganhou destaque nas duas décadas que se seguiram. Tornou-se tão onipresente que a palavra Walkman até entrou no dicionário de inglês em 1986. O modelo retratado é o WM-F77.

Jogo Simon

Outro clássico da década de 1980 que ainda hoje é vendido é o jogo Simon. Nomeado após o jogo Simon Says, a premissa do brinquedo é simples - os painéis coloridos se iluminam e você tem que repetir o padrão e os tons que ele cria.

No entanto, apesar da jogabilidade simples, foi um grande feito da engenharia na época do lançamento em 1978 e se tornou um ícone da cultura pop durante os anos 1980.

Falar e soletrar

Um dos primeiros PCs portáteis e consoles de jogos do mundo, o educacional Speak and Spell da Texas Instruments foi revelado durante o Consumer Electronic Shows de 1978.

A sua apresentação visual foi uma das primeiras do género e utilizou cartuchos intermutáveis para permitir às crianças brincarem diferentes, com o objectivo de ajudar a melhorar a ortografia e o vocabulário. Ele se tornou um dos brinquedos icônicos da década de 1980 até que seu modelo final foi lançado em 1992, e seu uso do primeiro microcontrolador de chip único e sintetizador de voz abriu o caminho para muitos dos gadgets que usamos hoje.

Computador de bolso Sharp

A década de 1980 foi a década do microprocessador, liderada por empresas como a Sharp e sua linha de computadores de bolso. Esses aparelhos se assemelhavam a calculadoras, mas funcionavam de maneira semelhante à forma como usamos os teclados em PCs e laptops modernos.

Abaixo de um display LCD de matriz de pontos de 24 dígitos estava um teclado de estilo QWERTY completo que você pode usar para programar o código BASIC. A bateria do computador durava 200 horas e até vinha com um conector que permitia conectar uma impressora ou unidade de fita.

Apple Macintosh 128K

Muito antes de Steve Jobs lançar o iPhone no palco em Cupertino em 2007, sua empresa se especializou em computadores pessoais. O primeiro deles era conhecido como Apple Macintosh. Posteriormente, foi renomeado para Macintosh 128K para diferenciá-lo de seu sucessor, o Macintosh 512K.

Lançado com grande alarde em 1984, o diretor de Alien Ridley Scott criou o agora infame anúncio para o computador, transmitido durante o Superbowl daquele ano. O Macintosh 128K ganhou esse nome pelo fato de rodar em 128K de RAM. Ele tinha um monitor CRT de 9 polegadas, unidade de disquete de um lado e uma alça na parte superior que significava que poderia ser movido de um lugar para outro.

ZX Spectrum

Os jogadores de PC modernos devem muito ao ZX Spectrum. Conforme o Nintendo Entertainment System e o Segas Master System entravam nas casas, o Spectrum de 16 KB (ou 48 KB) oferecia algo um pouco diferente.

Diferentemente dos joysticks e botões das máquinas de fliperama e consoles, cada tecla do teclado tinha várias funções e era usada para jogar, além de apresentar a programação para as massas. Você poderia até obter software de arqueologia já em 1982. O sucesso do computador rendeu a seu inventor Clive Sinclair o título de cavaleiro.

Motorola MicroTAC

Uma ruptura com o design robusto de “tijolo” que o precedeu, o MicroTAC da Motorola foi o primeiro telefone flip analógico verdadeiramente compacto. Lançado em 1989 e vendido por impressionantes US $ 3.000, ou cerca de £ 1.750, o TAC significava Cobertura de Área Total devido à sua dependência de sinais analógicos de longo alcance.

Acima do teclado de 12 botões estava um display de matriz de pontos de 8 caracteres. Havia dois botões de volume na lateral e, junto com um bocal e campainha embutidos, esse design formaria a base para muitos dos aparelhos que se seguiram.

Casio Databank

É uma prova de quão legais e icônicos os relógios Casio Databank se tornaram - eles ainda são vendidos em vários modelos e designs hoje.

Um dos modelos originais deste relógio calculadora, a versão dourada do DBC 610 (na foto), foi lançado pela primeira vez em 1985 e posteriormente relançado devido à demanda popular. Os designs dessas versões modernas quase não se desviaram do original e ainda contam com teclado de membrana, com botões físicos Mode e Adjust na lateral.

Epson ET-10

Computadores de bolso. Consoles de jogos de bolso. A década de 1980 foi a década da tecnologia de bolso. A opinião da Epson sobre essa tendência foi o ET-10, ou Epson Elf - a primeira TV do mundo com uma tela de cristal líquido que você pode carregar consigo.

Lançado em agosto de 1984, o display de 2 polegadas no ET-10 foi verdadeiramente inovador e posicionado ao lado de um alto-falante. A unidade inteira parecia um rádio portátil, completo com antena na parte superior.

Polaroid Sun AF 660

As câmeras Polaroid ressurgiram recentemente, em parte graças ao lançamento de um modelo digital de aparência clássica chamado One Step Plus. No entanto, os designs originais, como o Polaroid Autofocus Lightmixer 660 retratado, ainda podem ser encontrados em sites de leilão vendidos por quantias decentes.

Parte da série Polaroid 600, o Autofocus 660 (também conhecido como AF 660) tinha uma lente de 116 mm e foi o primeiro na linha a usar a tecnologia Sonar Autofocus patenteada da Polaroid. Esse sistema usava sensores para estabelecer a distância de um objeto, usando pulsos de sonar, para obter uma foto com foco automático preciso.

Nintendo Game Boy

Recém-sucedido do sucesso de seu Nintendo Entertainment System, a gigante japonesa lançou uma versão portátil de seu console de 8 bits chamado Nintendo Game Boy em 1989. Ele efetivamente usou os mesmos controles A e B e D pad vistos no NES, posicionados abaixo um display LCD verde “sopa de ervilha” de 4,7 cm x 4,3 x m. Usando cartuchos ROM também de design semelhante aos usados no NES, esses jogos podem ser inseridos e removidos na parte traseira do dispositivo.

O Game Boy funcionava com quatro baterias AA e era um console incrivelmente robusto, o que o tornava uma escolha popular entre as crianças. O Game Boy e seu sucessor, o Game Boy Color, venderam mais de 118 milhões de unidades e geraram uma série de modelos posteriores, como o Game Boy Lite e o Game Boy Advance.

Reprodutores VHS

Que lista de dispositivos dos anos 80 estaria completa sem o humilde leitor de VHS? Poder assistir a filmes em casa, pesquisados e selecionados no Blockbuster local e desfrutados com conforto.

Gravar programas e filmes direto da TV, que maravilha. Em seguida, quebrar as abas da fita para evitar que entes queridos apaguem suas gravações favoritas. Ah, que tempos clássicos.

Boombox

Na década de 1980, os tocadores de música eram maiores, mais ousados e muito mais diretos. Esses gigantes movidos a bateria eram brilhantes para entreter as massas ou irritar o Joe Public enquanto você andava explodindo um deles no ombro.

Pouco conveniente, não terrivelmente portátil, mas certamente um dispositivo majestoso da época.

O lapper

Muito semelhante a um gadget americano, mas conhecido em todo o mundo. O Clapper é um dispositivo simples que se conecta a uma tomada de parede e permite ligar e desligar dispositivos ou luzes com um simples bater de palmas.

O Clapper, é claro, estava sujeito a problemas e um ruído alto, como o latido de um cachorro ou sons da TV, poderia ser o suficiente para ativá-lo. Não tão útil quanto os produtos inteligentes de hoje, mas certamente um gadget bacana para a época.

Escrito por Victoria Woollaston. Edição por Adrian Willings.