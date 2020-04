Os melhores robôs espaciais de todos os tempos, presente e futuro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Desde a infame corrida espacial da década de 1960, as agências espaciais de todo o mundo vêm construindo, testando e lançando vários robôs, cada um projetado para nos ensinar mais sobre nossa atmosfera, a Lua, o sistema solar e além.

Desde o primeiro veículo lunar da URSS da década de 1970 até o próximo lançamento da missão Mars 2020, esses robôs realizam tarefas muito perigosas ou mundanas para os seres humanos e visitam os terrenos mais remotos e extremos de planetas distantes.

Para comemorar tudo o que aprendemos e o que ainda estamos para descobrir, reunimos uma lista dos melhores robôs espaciais.

Um ano após Neil Armstrong, da NASA, dar os primeiros passos na Lua, a URSS enviou o primeiro robô lunar robótico de sucesso - Lunokhod 1. De novembro de 1970 até o verão do ano seguinte, Lunokhod 1 viajou mais de 10 km pela superfície lunar, operado remotamente pela União Soviética. Para colocar essa conquista em perspectiva, a Mars Rover Opportunity da NASA percorreu apenas 12 km em seis anos. Lunokhod 1 funcionava com energia solar durante o dia e um aquecedor térmico de polônio à noite para sobreviver às temperaturas de -150 ° C. Ele enviou dados sobre o solo lunar e algumas das primeiras vistas em close das crateras da Lua.

O primeiro veículo espacial lunar da NASA, ou buggy lunar, não pousou até o Lunokhod 1 terminar suas transmissões, em julho de 1971. Lançado como parte da missão tripulada Apollo 15, o buggy lunar Apollo 15 se tornou o primeiro veículo a ser conduzido na Lua . A beleza do veículo espacial dirigível era poder ajudar os astronautas a explorar além do local de pouso, o que significa que eles poderiam coletar amostras muito mais exóticas. E, durante a missão, esse LRV em particular percorreu um total de 27 km - ou três horas e dois minutos. Tecnologicamente, ele formou a base de todos os veículos que foram construídos e lançados desde então. Nesta foto, tirada pelo comandante Dave Scott, o piloto do módulo Jim Irwin é retratado com o veículo espacial com o monte Hadley ao fundo.

Em outro primeiro, Sojourner foi o robô robótico original a pousar em Marte. Nomeado em homenagem a Sojourner Truth, o ativista afro-americano, o veículo explorou uma área do Planeta Vermelho em torno de seu local de aterrissagem chamado Ares Vallis. Esta área era plana, tornando seguro para o rover pousar, e foi pensado para ter sido o local de uma inundação antiga. Desde o desembarque em 4 de julho de 1997 até sua transmissão final, dois meses depois, Sojourner enviou 550 imagens de Marte, além de revelar idéias fascinantes sobre o tipo de solo, ventos e clima.

Uns 15 anos surpreendentes após o término de sua missão, o Mars Opportunity Rover fez sua transmissão final ao QG da NASA em 10 de junho de 2018. A oportunidade aterrissou na região Meridiani Planum de Marte em janeiro de 2004, 20 dias após seu irmão Spirit rover aterrissou na Cratera Gusev, do outro lado do planeta. A Spirit percorreu quase 8 km antes de sua missão terminar em maio de 2011, enquanto o Opportunity alcançou 45 km de recorde. Durante suas viagens, ele coletou mais de 217.000 imagens. Essa selfie do Opportunity foi tirada durante a viagem pelo "Perseverance Valley" nas encostas da Endeavor Crater usando o Imager Microscópico do veículo espacial em seu 5000º dia marciano.

Provavelmente o mais famoso dos rovers de Marte, e um que ainda está em serviço, é o Curiosity. Esta selfie, na foto, mostra o veículo espacial do tamanho de um carro em Vera Rubin Ridge, na cratera Gale em Marte. A curiosidade desembarcou em Marte em 6 de agosto de 2012 e foi comissionada inicialmente por dois anos. Apenas seis meses após o pouso, a NASA estendeu esta missão "indefinidamente". Foi construído para avaliar a "habitabilidade" de Marte e carrega o maior e mais avançado conjunto de instrumentos científicos já enviados para a superfície marciana.Estes instrumentos podem coletar amostras de rochas, analisar sua formação e estrutura e enviar os dados de volta para a Terra.

Um pouco mais perto de casa está o Dextre - um robô espacial de "telemanipulador" de dois braços, construído pela Agência Espacial Canadense (CSA) para ajudar na Estação Espacial Internacional (ISS). Ele completou sua primeira tarefa programada em fevereiro de 2011 e tem ajudado os astronautas a bordo na manutenção da estação. Em particular, Dextre aborda os trabalhos difíceis e rotineiros que precisam ser realizados tanto dentro como fora da estação e é retratada aqui na parte externa da ISS, substituindo uma das câmeras externas. É controlado da Terra pela CSA, que libera os astronautas a bordo para passar mais tempo em experimentos científicos. Cada um de seus braços possui sete articulações que podem se mover para cima e para baixo, de um lado para o outro, e podem girar. Cada mão contém uma chave inglesa, câmera e luzes e um conector para fornecer energia, dados e conexão de vídeo.

Em outras partes da ISS, o projeto Robonaut vem realizando pesquisas sobre a tecnologia robótica enviando um humanóide para "viver" ao lado da equipe atual da Estação. O astronauta da NASA Dan Burbank, que foi comandante durante a Expedição 30, é fotografado com Robonaut 2 no Laboratório de Destino da ISS. Robonautas são robôs humanóides hábeis construídos no Johnson Space Center da NASA em Houston, Texas. O modelo original foi atualizado recentemente com duas “pernas”, processadores e sensores mais capazes, e o chamado Robonaut 2 foi encarregado de trabalhar com os exercícios de verificação necessários para manter a ISS em órbita. Essas tarefas incluem aquelas que são simples, repetitivas ou perigosas.

Além de manter e operar sua atual frota de robôs espaciais, a NASA e outras agências espaciais também estão trabalhando em sua próxima geração de máquinas preparadas para missões em um futuro próximo.

O atleta, na foto aqui, foi construído e está sendo testado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Seu nome significa Explorador Extra-Terrestre de Pernas Hexagonais em Todo o Terreno e é um veículo robótico capaz de rolar e percorrer os tipos de terrenos vistos na Lua, Marte e além. Ele foi projetado para ajudar missões robóticas e tripuladas, transporte e carga útil de depósitos. Esta primeira versão pode ser acoplada a estações de reabastecimento, por exemplo, e as versões futuras poderão se conectar a ainda mais naves espaciais, além de se moverem 100 vezes mais rápido que os Mars Exploration Rovers e viajarem por quase qualquer terreno, incluindo superfícies de rochas verticais.

Todos os rovers de Marte que vieram antes estão construindo a próxima grande missão de Marte, prevista para 2020. Espera-se que seja lançada em julho próximo e aterre em fevereiro de 2021, a missão do rover Mars 2020 está prevista para durar pelo menos um ano em Marte (687 dias terrestres). Parece semelhante ao Curiosity, mas vem com um design de roda mais capaz, além de uma broca que será usada para extrair amostras de rochas e solo marcianos. Esta é a primeira vez que um veículo espacial de Marte contém uma broca e isso ajudará os cientistas da NASA a entender melhor o terreno, a topografia e a história de Marte.