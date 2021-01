Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pocket-lint lançou um boletim informativo diário de tecnologia há alguns anos e queríamos explicar mais, incluindo como obtê-lo todos os dias da semana.

É grátis e muito fácil; você só precisa se inscrever e nós cuidaremos do resto.

Nosso objetivo é dar a você as três principais histórias de tecnologia do dia, entregues diretamente na sua caixa de entrada de e-mail por volta das 11h (horário do Reino Unido) todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Assim, você pode se manter informado sobre as maiores histórias da semana.

Este não é apenas um e-mail de links que o direcionam para o Pocket-lint ou algo que vai levar horas para ler. É um serviço rápido e de fácil digestão para ficar por dentro das grandes novidades da tecnologia do dia, com curadoria de Stuart Miles, fundador do Pocket-lint.

Para lhe dar uma ideia do que esperar, aqui está o primeiro boletim informativo que foi lançado como nossa primeira edição em 1 Febraury 2019:

O que aconteceu?

Um anúncio oficial de TV vazou inadvertidamente pela Samsung Vietnã, mostrando como poderia ser um futuro próximo da Samsung. Chegou às manchetes porque apresenta o novo telefone dobrável da Samsung - há rumores de que será lançado em breve.



Por que isso Importa?

Os telefones dobráveis estão QUENTES agora, com várias empresas confirmando ou com rumores de lançar dispositivos dobráveis ainda este mês.



A Samsung já confirmou que está desenvolvendo um telefone dobrável e até mostrou um conceito de aparência desajeitada em novembro de 2018, que pode se transformar em um tablet simplesmente abrindo-o.



O fabricante coreano não é o único. Em janeiro vimos o lançamento do telefone dobrável Royole, confirmação da Huawei hoje de que está lançando um telefone dobrável no MWC e rumores / promessas da LG, Motorola, Oppo, Sony e Xiaomi. Até a Apple entrou com o pedido de patentes de tal dispositivo.



Qual é o resultado final?

Embora pareça que alguém na Samsung Vietnã pulou na mosca no que suspeitamos ser o anúncio da empresa no Super Bowl, a notícia provavelmente só aumentará o entusiasmo por tal dispositivo. O veredicto ainda não foi divulgado sobre por que precisamos de dispositivos dobráveis - além de parecerem legais - mas haverá muito mais discussão por vir.



Quer saber mais?

O que aconteceu?

A Nintendo quer dobrar a portabilidade e planeja abandonar alguns recursos para vender um switch Nintendo mais barato, de acordo com um relatório do jornal japonês Nikkei.



Por que isso Importa?

O relatório Nikkei, divulgado pela Nintendo Everything , afirma que a Nintendo já fez parceria com fornecedores e empresas de desenvolvimento de jogos, e tem como objetivo o lançamento em 2019. Uma dessas afirmações é que a empresa irá descartar a docking station incluída e / ou reduzir o tamanho da tela para fazer um dispositivo menor e mais barato. De qualquer forma, um switch mais acessível é uma maneira infalível de colocar o dispositivo nas mãos de consumidores que foram adiados pelo preço de US $ 300.



Qual é o resultado final?

Se a Nintendo cortasse o console do dock, seria estranho manter o nome Switch - ele tem esse apelido porque você pode literalmente alternar entre jogos portáteis e usar sua TV como tela. Embora o Switch já tenha alcançado grandes vendas para a Nintendo, ainda não está alcançando as grandes aspirações que a empresa tem por ele. Reduzir o preço por meio da diversificação da linha pode ser uma forma de aumentar as vendas.



Quer saber mais?

Por que você deve comprar?

A qualidade de imagem de quadro inteiro parece excelente pelo que vimos até agora

Muita qualidade potencial do monte Leica

Sistema de estabilização de imagem excepcional

Eye AF funciona muito bem, o melhor visor OLED da classe

Fácil de usar

Recursos de vídeo de última geração atrairão um público totalmente novo

Por que você não deveria?

Estar atrasado no jogo do que os outros jogadores importantes pode limitar o apelo

O suporte Leica significa que as lentes são enormes

O controle de alternância traseira pode ser hipersensível

Algumas peculiaridades do foco automático em baixa luz

Nem todos os recursos de vídeo disponíveis no lançamento

Qual é o resultado final?

Pode ser tarde para o jogo - atrás da Sony e da Nikon - e sua montagem Leica torna as lentes grandes, mas a qualidade, habilidade e facilidade de uso da S1 são uma grande nova entrada no mercado full-frame. Suspeitamos que os videógrafos de ponta também serão tentados a usar esse novo formato apenas para a montagem da lente.



Outros a considerar?

Britta analisou quais recursos adoraríamos ver no sistema operacional iOS 13 da Apple para iPhone e iPad.

A Connected Curb lançou o primeiro de seus inovadores pontos de carregamento elétrico em Southwark, Londres, para resolver o problema da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nas cidades.

E ... O Rammus é possivelmente o próximo lançamento de dispositivo do Google no reino do laptop-tablet. E não, não está executando o Chrome OS.

Quantos dos maiores sucessos da Apple você deve ao longo dos anos? No escritório Pocket-lint entre nós, são muitos.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Britta O'Boyle.