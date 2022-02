O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pocket-lint lançou um boletim técnico diário há alguns anos e queríamos explicar mais, incluindo como obtê-lo todos os dias da semana.

É grátis e muito fácil; você só precisa se inscrever e nós tratamos do resto.

Nosso objetivo é fornecer a você as três principais histórias de tecnologia do dia, entregues diretamente na sua caixa de entrada de e-mail por volta das 11h (horário do Reino Unido) todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Dessa forma, você pode se manter informado sobre as maiores histórias ao longo da semana.

Este não é apenas um e-mail de links que o levam ao Pocket-lint, ou algo que levará horas para você ler. É um serviço rápido e de fácil digestão para se atualizar com as grandes notícias de tecnologia do dia, com curadoria de Stuart Miles, fundador do Pocket-lint.

Para dar uma ideia do que esperar, aqui estão algumas edições anteriores:

Escrito por Stuart Miles.