Os maiores sucessos da Apple: o melhor equipamento da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como sua banda favorita, sua empresa de tecnologia favorita provavelmente teve sua parcela de acertos e acertos. Mas, diferentemente de muitas bandas, a Apple teve mais do que seu quinhão de estrondos absolutos.

A Apple pode errar de vez em quando, mas quando acertar, tem um efeito incrível: enquanto algumas empresas sonham em mudar o mundo apenas uma vez, a Apple transformou a tecnologia repetidamente.

Venha conosco enquanto descobrimos os enchimentos de chão da Apple, os estrondos absolutos que nos fazem balançar os braços no ar como se simplesmente não nos importássemos.

O Mac foi um triunfo. Foi o primeiro computador de mercado de massa com uma interface gráfica de usuário e mouse, e foi projetado especificamente para ser usado por pessoas normais. Como Steve Jobs disse à equipe da Apple em 1984, era "insanamente ótimo". A Apple já havia tentado fabricar um computador gráfico com a Lisa, mas custava mais do que um carro; o Macintosh era melhor e muito mais barato também. Mas a Apple não correria nenhum risco e investiu enormes quantias em dinheiro para anunciar o lançamento do Mac. Você deve se lembrar do famoso vídeo do Superbowl “1984”, dirigido por Blade Runner e pelo diretor Alien, Ridley Scott.

Este é o computador que salvou a Apple, que estava em crise na década de 1990. O extraordinário iMac de Steve Jobs e Jonathan Ive não parecia nada na Terra. PCs eram caixas bege e sem graça. Os iMacs eram hilariantes e pareciam doces gigantes. PCs tinham disquetes. Os iMacs não - causando o tipo de comentário negativo a que se acostumaram nas próximas décadas, pois foi rápido o uso de tecnologias que consideravam estar saindo.

O iMac foi um sucesso monstruoso, embora com o tempo tenha se tornado um pouco menos divertido: além de ser um computador all-in-one, os iMacs de hoje têm muito pouco em comum visualmente com seus nomes de cores doces. Mas é perfeitamente possível que, se não fosse pelo divertido iMacs, talvez nem sequer haja uma Apple hoje.

“Sem fio. Menos espaço que um nômade. Coxo. A citação desprezível de Rob Malda sobre o tocador de MP3 da Apple entrou para a história ao lado da recusa dos Beatles por Decca porque "a música da guitarra está saindo". Mas ele tinha razão: no papel, o iPod era menos capaz do que outros MP3 players no mercado e, a princípio, nem funcionava com o Windows. O que tornou o iPod especial foi a maneira como ele funcionou, como se sentiu e como se integrou ao iTunes para facilitar a compra de músicas. O iPod mudou a Apple em um nível fundamental: a empresa chamada Apple Computer logo descobriria que os computadores representariam apenas uma pequena parte de seus negócios.

Alguém disse o iTunes? O iTunes começou como um aplicativo de gerenciamento de música e uma maneira fácil de extrair músicas de CD e colocá-las no seu iPod, algo que as gravadoras estavam furiosas na época. Mas em 2003, no auge da pirataria de música on-line, o iTunes adquiriu a iTunes Music Store para download fácil e acessível de músicas. As compras foram protegidas contra cópias para manter as gravadoras felizes e a Apple vendeu pilhas de downloads. Nos dias anteriores à transmissão, era uma das poucas ofertas legais de música pelas quais as pessoas estavam realmente dispostas a pagar e abriria o caminho para a venda de aplicativos em um futuro não muito distante. Apenas não mencione as versões anteriores do aplicativo Windows ...

Os primeiros iBooks adotaram os designs de doces do iMac para produzir o que achamos serem os laptops mais divertidos já criados. À medida que o iBooks se tornava mais estiloso e menos peculiar, o iBooks também: os designs descolados do iBook G3 foram substituídos pelas linhas frescas e limpas dos modelos “Snow” após apenas dois anos. Ficamos tristes ao vê-los partir, embora compreendamos a mudança: em 2001, as sugestões de design do iMac e iBooks já haviam sido tão imitadas que se tornariam clichês de design. E os modelos Snow eram melhores: menores, mais sóbrios e muito mais duráveis.

Antes do PowerBook G4, os usuários de laptop tinham uma escolha. Você poderia ter bom. Você poderia ter portátil. Mas você não poderia ter os dois. Bons laptops deslocariam seu ombro; os portáteis mal poderiam contar até dez. Isso mudou com o G4, seu processador de 867MHz quase tão capaz quanto o chip de 1GHz no Power Mac de mesa. Este era um computador adequado que por acaso era minúsculo.

O G4 foi a última geração do PowerBook, sucedido pelo MacBook Pro da Intel - mas, embora o MacBook Pro fosse diferente por dentro, manteve o exterior praticamente o mesmo. Você ainda pode ver ecos do G4 nos MacBooks e MacBook Pros de hoje.

A Apple não inventou o tablet: a Microsoft estava tentando atrair as pessoas interessadas em seu Tablet PC quase uma década antes. O que a Apple fez com o iPad foi perfeito. Em vez de tentar colocar um PC inteiro em um tablet, que era a abordagem da Microsoft, a Apple continuava com o mesmo sistema operacional móvel que o iPhone. Enquanto alguns zombavam - como alguém poderia fazer algo sensato em um smartphone glorificado? - a maioria de nós viu o iPad como era: um computador portátil extremamente útil, ideal para tudo, desde o Netflix até o processamento de números. Os profissionais atuais do iPad superam muitos laptops e executam aplicativos de classe desktop.

O MacBook Air foi o primeiro laptop minúsculo da Apple desde o PowerBook G4 de 12 polegadas e foi um triunfo da engenharia. Em retrospectiva, o MacBook Air era talvez um pouco portátil demais: apesar de sua incrível magreza, que Steve Jobs demonstrou hilariamente, puxando-o para fora de um envelope, adquirindo um laptop fino comprometido. Os modelos não SSD eram lentos, a bateria não era substituível pelo usuário - heresia na época - não havia muitas portas e o preço estava alto. No entanto, foi um enorme sucesso e a Apple continuaria a tomar decisões igualmente controversas, à medida que diminuía o restante de sua linha de laptops.

Tendemos a nos concentrar nos produtos de hardware da Apple à custa de seu software, mas o Mac OS X (como era chamado naquela época; hoje é o macOS X) foi revolucionário. Foi uma partida completa dos sistemas operacionais Mac anteriores, quando foi lançado em 2001, não apenas em termos de aparência, mas em termos de como foi fabricado. O Mac OS X foi construído sobre o sistema operacional Unix e, ao contrário do Windows, não tentou oferecer todos os recursos concebíveis para cada peça de hardware concebível. Essa simplicidade e a sólida segurança do UNIX significavam que o Mac OS X era mais estável e mais seguro que o Windows: como o Windows sofria de um ataque constante de software malicioso e vulnerabilidades de segurança, o Mac OS X simplesmente funcionava.

O primeiro computador Apple produzido em massa foi lançado quatro anos antes do IBM PC e foi um enorme sucesso: foi um dos primeiros computadores com tela colorida e, sem dúvida, o primeiro computador pessoal genuinamente fácil de usar. foi fabricado em várias versões, de 1977 a 1993, todos seguindo o decreto do criador Steve Wozniak de que os computadores pessoais deveriam ser "pequenos, confiáveis, convenientes de usar e baratos". Pelos padrões da época, o Apple II era tudo isso e, graças a Steve Jobs, era muito bonito também. Ele foi vendido inicialmente para entusiastas de jogos e jogadores, mas logo chegou às empresas, auxiliado pelo primeiro aplicativo de planilha, VisiCalc (1979).

Nós tivemos hardware. Nós tivemos software. Nós tivemos serviços. Mas os maiores sucessos da Apple também incluem suas lojas, que abordou com a mesma diligência que aplica a outros produtos. A Apple rompeu seus vínculos com os varejistas tradicionais e começou por conta própria, criando uma experiência de varejo muito diferente das compras tradicionais de tecnologia. Os críticos zombaram, mas os compradores compareceram às lojas: em apenas três anos, as Apple Stores nos EUA estavam trazendo mais de um bilhão de dólares em vendas, o varejista mais rápido da história a atingir esse número. As lojas da Apple evitam as vendas de alta pressão que assolaram a indústria de eletrônicos e se tornaram polos sociais e também locais para comprar coisas.

O iPhone nunca deveria ter aplicativos: era esperado que você apenas adicionasse aplicativos da Web aos favoritos. Mas a Apple rapidamente mudou de idéia quando percebeu o potencial não apenas de vender aplicativos, mas de oferecer um lugar seguro para comprá-los. Levaria muitos anos para as imitações dos rivais se atualizarem e, enquanto isso, a iOS App Store da Apple vendeu bilhões e bilhões de aplicativos e enriqueceu muito os desenvolvedores. É engraçado olhar para trás agora que podemos obter jogos de Photoshop e 3D na forma de aplicativos: naquela época, ficávamos muito animados com aplicativos de nível de bolha e cerveja falsa.

Este não é apenas o maior sucesso da Apple. É o produto de consumo mais bem-sucedido de todos os tempos e vendeu tantas unidades - 1 bilhão até o final de 2017 e muito mais desde então - que toda a gerência sênior da Apple agora vive em casas de ouro maciço com mordomos de robôs feitos de diamantes. Pelo menos, é o que ouvimos. O iPhone não foi o primeiro smartphone, mas foi o primeiro incrível - em grande parte devido à sua excelente tela sensível ao toque e sistema operacional otimizado para toque. Rivais como o BlackBerry não podiam acreditar que realmente funcionava, e verifica-se que eles estavam parcialmente certos: quando Steve Jobs lançou o iPhone em 2007, ele tinha vários iPhones para disfarçar o fato de que continuavam caindo.