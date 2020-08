Obtenha uma economia de 20 por cento no preço do rastreador Bluetooth Tile Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No momento, você pode ganhar um pouco de dinheiro com um dos pequenos aparelhos mais inteligentes que existem - rastreadores Tile Bluetooth.

O pacote único de rastreadores Tile Pro foi reduzido para pouco mais de £ 24, economizando 20 por cento ou quase £ 6 - então é ainda mais barato manter o controle de suas coisas.

Não é o melhor desconto que já tivemos com eles, mas ainda vale a pena um punt, se você estiver procurando por um. O pacote de Tile Sticker 2 também foi reduzido para £ 28 de £ 34,99, novamente com cerca de 20 por cento de desconto.

O Tile Pro resolve o maior problema com os rastreadores Tile originais - que você não poderia reutilizar o rastreador depois que a bateria acabou. Eles eram um desperdício, mas com o Tile Pro você pode trocar a bateria quando ela acabar.

O Tile permite que você rastreie as tags via Bluetooth, o que significa que você poderá usar seu telefone para encontrar suas chaves, por exemplo, ou em troca, usar o Tile anexado às suas chaves para encontrar seu telefone. O Tile pode ser conectado a todos os tipos de dispositivos e, graças à comunidade de usuários em geral, se você perder um dispositivo fora do alcance do seu telefone, outras pessoas na comunidade podem localizar esse Tile e você receberá uma notificação atualizando você sobre a localização do dispositivo .

Você também pode se inscrever no Tile Premium por £ 29,99 por ano ou £ 2,99 por mês , com um período de teste gratuito de um mês. Você obterá substituições de bateria gratuitas e propriedade compartilhada de blocos para que várias pessoas ou dispositivos possam rastrear o mesmo bloco. Você também pode ver um histórico dos movimentos do seu bloco.

Escrito por Dan Grabham.