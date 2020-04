17 usos terríveis da tecnologia que farão você se encolher

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tecnologia pode fazer coisas incríveis, mas também pode fazer coisas realmente estúpidas: para todo iPhone ou smartwatch, há um alarme de cocô de bebê ou algo inesperado para a sua área de bagagem.

Em alguns casos, nem a tecnologia é ruim, mas o marketing: os produtos que fazem todo o sentido para pessoas com problemas de mobilidade são renomeados como acessórios de câmera para o tipo de pessoa que não deveria ser permitida em qualquer lugar perto das câmeras.

As seguintes peças de tecnologia nos fazem estremecer e sentimos muito pelo número 17.

Temos uma relação de amor e ódio com bastões de selfie, pois gostamos de odiar as pessoas que os usam. Embora possamos ver o benefício em algumas circunstâncias muito específicas, como quando você quer tirar uma foto em grupo de férias sem que um estranho saia correndo com seu smartphone, depois que você ultrapassa um determinado tamanho, começamos a julgá-lo com severidade.

Mas nem sequer começa a descrever como nos sentimos em relação a essa monstruosidade moderna, o MacBook Selfie Stick . Ele faz exatamente o que você pensa: permite que as pessoas usem laptops ridiculamente caros com câmeras ruins no ar como enormes letreiros de néon dizendo: "Sou rico e um ótimo alvo para assaltos!" A boa notícia: agora só existe como um projeto de arte satírica.

Achamos que isso era um tolo de abril, especialmente com o nome: i.Con. Mas não! Os preservativos britânicos aparentemente receberão quase sessenta libras esterlinas pelo que chama de preservativo inteligente. É um anel equipado com sensor que desliza sobre a base do seu preservativo para que você possa - e não podemos acreditar que estamos escrevendo isso - gravar o número e a frequência dos seus impulsos e a duração e a frequência das suas sessões. "Você já se perguntou quantas calorias você está queimando durante a relação sexual?" Ele pergunta: para qual nossa resposta é um firme "não" seguido de "o que há de errado com você?"

Não seria ótimo se a tecnologia pudesse ajudá-lo a comer menos? Talvez você possa ter um alto-falante inteligente que reproduza os gritos dos amaldiçoados em volume máximo sempre que abrir a porta da geladeira, ou um pequeno robô que lhe dê um soco na cara se você pedir uma fatia extra de pizza. Ou você pode gastar sessenta dólares em um garfo espacial eletrônico para não poder comer nada esta semana. Esse pode ser o pensamento por trás do Hapi Fork , que monitora a rapidez com que você está comendo e apunhala seus olhos se você estiver indo rápido demais. Fizemos a punhalada.

Este é um ótimo exemplo de algo potencialmente útil para pessoas com problemas sensoriais, mas que é comercializado para todos os pais como um dispositivo brilhante e que muda a vida. Existem muitas encarnações dessa em particular, mas todas funcionam da mesma maneira: a “tecnologia” pode detectar urina ou fezes, disparando o alarme tocando um som e piscando um LED. Sabemos que é fácil reimprimir apenas anúncios mal traduzidos , mas é disso que gostamos: é fácil. "São os itens de alarme de xixi ou cocô para bebês ou idosos que sofrem de inconveniência corporal. - pode permitir que o guardião saiba a situação do bebê ao fazer cocô e xixi usando sensor fabricado na Alemanha".

Distribuir a quantidade certa de sal é fácil se, como seu correspondente, você é escocês: se você ainda pode ver sua comida, não colocou bastante sal nela. Mas, apesar de entendermos que outras pessoas podem não gostar da comida tão salgada, não estamos convencidos de que os saleiros inteligentes sejam o melhor uso dos recursos limitados do planeta. Pinte-nos cínicos, então, sobre o SMALT: é "mais do que apenas uma peça central e mais do que apenas um dispensador inteligente de sal". Aparentemente, " SMALT é um iniciador de conversas e uma ótima maneira de entreter os convidados". Espere até ver o rosto deles quando dispensar sal agitando seu smartphone ou, melhor ainda, “simplesmente girando o dial manualmente”! Que alegria é viver nesses tempos!

O Kérastase Hair Coach não parece mais estar disponível, apesar de seu brilho óbvio: é uma escova de cabelo que usa Bluetooth para se comunicar com um aplicativo porque a vida é curta e essa é uma maneira brilhante de usar seu tempo limitado na Terra. A revista Allure não via as coisas dessa maneira: era "um dispositivo que mudava o jogo", um "momento de queda do microfone" para a indústria da beleza, oferecendo "um tipo totalmente diferente de interrupção tecnológica". Tem um microfone para ouvir o seu cabelo! Possui sensores para saber se o seu cabelo está molhado! A alça tem "ferramentas sofisticadas" e vibra! Não funciona muito bem em cabelos encaracolados ou grosseiros!

Talvez você tenha visto uma camiseta mal passada do Thom Yorke flagelando o Radiohead com fotos de trolls ou um capuz com a frase imortal "Nunca subestime uma mãe que ouve Iron Maiden e nasceu em agosto". Os anúncios no Facebook e as lojas on-line estão cheios desses itens bizarros, camisetas e moletom com capuz gerados por bot que conseguem ser estranhamente fascinantes da maneira “se você me comprar um desses de presente, nunca mais falarei com você” .

Se você já pensou em “não seria ótimo se todos no escritório parecessem o cara assustador de Bane dos filmes do Batman?”, Temos o produto para você: “a primeira máscara de voz do mundo para smartphones” , que foi projetado para manter o mundo exterior fora de sua conversa e fazer você parecer um cruzamento entre um Stormtrooper de Guerra nas Estrelas e Hannibal Lecter. Para seu crédito, os desenvolvedores estão bem cientes da aparência, citando o comentário de Einstein de que "para uma idéia que não parece louca, não há esperança".

Era apenas uma questão de tempo: depois que os banheiros multifuncionais japoneses recebiam a funcionalidade Bluetooth (que era rapidamente abusada , com consequências hilárias para todos, menos para os ocupantes), era inevitável que os banheiros se tornassem parte do movimento inteligente da casa. O Numi da Kohler possui “um controle remoto intuitivo por tela sensível ao toque”, streaming Bluetooth para músicas e podcasts e iluminação ambiente colorida. Seu por apenas US $ 8.000.

A tecnologia da saúde faz promessas há muito tempo que não pode cumprir, e estamos em uma era de ouro de grandes promessas agora: uma rápida navegação no seu revendedor on-line favorito lhe trará inúmeros produtos que prometem todos os tipos de maravilhas. Um dos nossos favoritos atuais é o Modius , uma faixa de cabeça de £ 369 que "facilita a perda de peso, reduzindo os desejos, diminuindo o apetite, fazendo você se sentir mais cheio, mais rápido". É realmente simples: sempre que você está com fome, você mastiga.

Não! Nós brincamos! Estimula o cérebro com vibrações ou algo assim. Ou você pode apenas comer melhor e se exercitar mais e gastar £ 369 em roupas novas quando soltar alguns quilos.

O Inkhunter permite que você experimente qualquer tatuagem em tempo real para ver como ficaria em seu braço ou em qualquer outro lugar em que você possa (a) receber tinta e (b) obter uma foto do smartphone sem se hérnia. “Compartilhe seu design de drogas com seus amigos!” ele pede e "pense antes de pintar!"

Isso seria muito bom em um estúdio de tatuagem, mas não podemos deixar de pensar que é mais provável que seja usado por pessoas que falam incessantemente sobre ficar com tinta sem nem mesmo tentar fazê-lo.

Você já curtiu o baixo forte em um show ou clube e pensou "cara, eu gostaria de poder experimentar algo não remotamente parecido com isso em uma pequena parte do meu braço"? Não? Nós também não. Mas o Basslet atraiu seiscentos mil euros em financiamento do Kickstarter, prometendo usar um "fenômeno psicoacústico" para induzir seu cérebro a sentir um baixo que na verdade não existe.

Agora, a psicoacústica é uma coisa real e o Basslet é um pouco inteligente de tecnologia, mas tem uma falha fundamental: é um relógio. Isso significa que o efeito, mesmo que seja o mais poderoso, ocorre apenas em uma parte relativamente pequena do seu braço, e não em todo o corpo como graves reais. A Wired descreveu a experiência como "não totalmente agradável".

Nós somos escritores, então é claro que amamos máquinas de escrever antigas: nos dê um bom teclado clacky e imediatamente pensamos que somos Hemingway. No entanto, apesar de apreciarmos o apelo estético dos teclados retros do iPad, como o QWERKYWRITER, se você se sentar ao nosso lado em uma cafeteria e começar a se divertir com um, vamos encontrá-lo na Kindle Store e deixar críticas realmente contundentes .

Tentamos, realmente tentamos, mas não podemos levar nenhum adulto a sério quando estão montando algo que se parece com metade do carro da Barbie . Não podemos ser as únicas pessoas que viram alguém passar lentamente em um carrinho de rodízio com transmissão Bluetooth ofensivamente colorida e super iluminada e esperamos que rapidamente se torne um dos super-explosivos do mundo. Companhia perigosa de Toy And Lawnmower de Shenzhen.

Parece um cantor de ópera ou algum tipo de mágico de palco, mas a realidade é muito menos emocionante e um pouco mais irritante. O Sospendo é um dispositivo mãos-livres para smartphones e tablets, feito de um tubo ajustável que você pode usar para obter o tablet exatamente assim. Não é tanto o produto como o marketing: embora tenha aplicativos óbvios para pessoas com problemas de acessibilidade e locais de trabalho, por motivos desconhecidos, os especialistas em marketing fizeram um vídeo apresentando-o como o produto perfeito para descolados sonolentos e urinadores descuidados.

“Olá, Mark Zuckerberg aqui. Você pode se lembrar de mim de inúmeras invasões de privacidade e de todos esses escândalos de dados do usuário. Eu gostaria de colocar câmeras em toda a sua casa! ” Estamos tentando imaginar lançamentos de produtos que seriam menos atraentes: um serviço de babá com equipe de pitbulls loucos, talvez, ou um supergrupo com Ed Sheeran, Coldplay e Crazy Frog fazendo as músicas de Nickelback.

É claro que existem problemas de privacidade em qualquer dispositivo doméstico inteligente, mas, diferentemente do Facebook, os chefes da Apple, Google e Amazon provavelmente não estão vasculhando suas caixas enquanto lê isso.

Olha, desculpe. Nós realmente somos. Este dispositivo não nos faz estremecer porque é uma ajuda sexual - não somos puritanos, e escrevemos sobre tecnologia rude desde os dias difíceis de escrever 58008 de cabeça para baixo em calculadoras - mas porque não podemos deixar de imaginar o reação do falecido Steve Jobs se ele tivesse visto o que algumas pessoas estavam fazendo com os iPads. "Estrondo!" de fato.