Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia tem mudado a uma velocidade alucinante e os desenvolvimentos nas últimas décadas têm sido realmente incríveis. Mas o que foi popular no seu aniversário?

Reunimos uma lista das peças de tecnologia mais interessantes, populares e poderosas lançadas ao longo dos anos. Dos anos 1960 até hoje. Qual era a favorita quando você nasceu?

Polaroid Swinger - 1965

A Polaroid Swinger foi uma câmera instantânea semi-barata e incrivelmente popular da Polaroid, que essencialmente marcou o início da popularidade da empresa nessa área nos anos seguintes.

Em 1965, ele estava disponível para compra por US $ 19,95 (cerca de US $ 165 no valor atual), o que o tornava razoavelmente acessível e uma dica entre o mercado mais jovem. A Polaroid iria crescer cada vez mais nos anos que se seguiram, até o surgimento do smartphone e o surgimento das câmeras digitais.

Rdio porttil Philips - 1966

A Philips inventou a fita cassete em 1962 e impulsionou o novo meio de áudio ao longo daquela década. Portanto, fazia sentido que em 1966 a empresa lançasse seu primeiro rádio portátil.

Esta foi a primeira combinação de rádio portátil e gravador de fita cassete e provou ser incrivelmente popular entre as massas.

Rdio porttil Sony - 1967

Em 1967, a Sony lançou um minúsculo rádio portátil que as pessoas adoravam. O ICR-100 foi o primeiro rádio de circuito integrado (IC) da empresa e apresentava uma bateria recarregável que podia durar até seis horas. Infelizmente, demorou 14 horas para recarregar.

Este rádio do tamanho de uma caixa de fósforos veio com uma alça de chaveiro e um esquema de cores de dois tons que realmente o destacou.

Sony Trinitron TV - 1968

Em 1968, a Sony lançou a linha de televisores Trinitron, que representou uma melhoria significativa em relação a outras TVs dos anos anteriores. Cores brilhantes e fotos melhores logo viram esses novos conjuntos se tornarem cada vez mais populares, apesar do alto preço. Tanto que eles venderiam mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo.

Motorola HT220 - O Walkie Talkie - 1969

Walkie Talkies (rádios portáteis) se tornou uma tecnologia em desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial. Os exércitos exigiam a capacidade de se comunicar com as tropas, bem como entre as divisões - convocando tanques, apoio aéreo e artilharia à distância.

O Handie-Talkie da Motorola era a peça principal do kit naquela época, mas com o desenvolvimento da tecnologia foi em 1969 que a empresa se destacou no mercado civil. O HT220 se tornou sinônimo de Walkie Talkie e o dispositivo provou ser incrivelmente popular e muito mais portátil do que seus antecessores.

Calculadoras de bolso - 1970

Estudantes e funcionários de escritórios se alegrariam nos anos seguintes ao lançamento das primeiras calculadoras de bolso. A Calculadora Canon Pocketronic foi lançada pela primeira vez em 1970 pelo valor principesco de $ 345 / £ 247. O enorme preço pode ter sido desanimador para muitos, mas a capacidade de adicionar, subtrair, multiplicar e dividir com uma caixa digital de truques era uma maravilha tecnológica na época.

Nos anos que se seguiram, os preços cairiam e as calculadoras se tornariam uma visão comum em escolas, faculdades e prédios de escritórios em todo o país.

Decks de cassetes portteis - 1971

As próprias fitas cassete não ganhariam popularidade até a década de 1980, mas foi em 1971 que o primeiro deck de cassetes portátil foi lançado. As fitas cassete de áudio e vídeo se tornariam o principal formato nos anos que se seguiram.

Pong - 1972

Pong é provavelmente o avô do videogame moderno. Originalmente lançado em 1972, este simples jogo de fliperama no estilo tênis de mesa provou ser incrivelmente popular. Logo se tornou um sucesso comercial e ajudou a estabelecer as bases da indústria de videogames.

Relgios de pulso digitais - 1973

"Bem longe, nos remansos não mapeados da extremidade fora de moda do braço espiral ocidental da Galáxia, encontra-se um pequeno sol amarelo ignorado. Orbitando a uma distância de aproximadamente noventa e dois milhões de milhas está um pequeno planeta azul esverdeado totalmente insignificante cujo macaco as formas de vida descendentes são tão incrivelmente primitivas que ainda acham que os relógios digitais são uma ideia muito legal. " Douglas Adams, o Guia do Mochileiro das Galáxias

1973 foi o ano em que começou o amor pelos relógios digitais. Não mudou muito até os smartwatches entrarem em cena décadas depois.

Gravador de videocassete - 1974

Os videocassetes originais ainda eram vistos como um item de luxo, mas a popularidade estava começando a crescer em 1974, à medida que os preços começavam a cair. O lançamento do Betamax e do VHS realmente empurrou os dispositivos de gravação de vídeo doméstico para o mainstream e para as casas em todo o mundo.

O computador domstico - 1975

O Altair 8800 pode parecer algo saído de um filme de ficção científica dos anos 1970 ou uma caixa antiquada com um monte de botões e LEDs, mas era muito mais. Esta máquina foi considerada por muitos como o primeiro computador doméstico. Capturou a imaginação do público e deu a todos uma amostra do que estava por vir.

A Microsoft foi criada no mesmo ano com o lançamento do computador Apple 1 no ano seguinte, marcando uma nova era na computação para as massas.

O forno de microondas - 1976

Em meados da década de 1970, o forno de microondas finalmente se tornou mais acessível e desejável. As vendas começaram a aumentar e a popularidade cresceu rapidamente no mundo ocidental. A tecnologia encolheu e melhorou, mas esta é uma peça da tecnologia que está presa.

O Atari 2600 - 1977

Se Pong era o avô dos videogames, o Atari 2600 é o papai. Os gráficos de 8 bits podem ter sido em bloco e inexpressivos para os padrões de hoje, mas em 1977 era uma maravilha moderna. Space Invaders, Pac Man e muito mais garantiriam a popularidade cada vez maior dos videogames e levariam consoles como esse a todas as casas do mundo.

Rdio CB - 1978

O rádio CB, também conhecido como rádio Citizens Band, tornou-se extremamente popular nos Estados Unidos e no Reino Unido em 1978. Essas pequenas caixas permitiam que as pessoas conversassem facilmente com outros usuários próximos ou distantes. Por muitos anos, o uso de um rádio CB era tecnicamente ilegal no Reino Unido, mas isso não impedia as pessoas de fazerem o que amavam.

Sony Walkman - 1979

O icônico Sony Walkman foi lançado pela primeira vez em 1979 e tinha crianças em todos os lugares importunando seus pais para comprar um. A capacidade de ouvir fitas cassete em movimento com algo que caberia no bolso ou na cintura foi um conceito emocionante.

A Sony vendeu mais de 200 milhões dessas pequenas maravilhas mágicas nos anos que se seguiram.

A impressora matricial - 1980

Os computadores pessoais já estavam bem estabelecidos nessa época, então de repente fez sentido poder imprimir o que você estava trabalhando. A Epson lançou a impressora MX-80 Dot Matrix em 1980, a impressão de alta precisão finalmente estava disponível para as massas. Era barulhento, mas funcionava.

Televiso porttil - 1981

Consideramos a capacidade de transmitir Netflix em nosso smartphone como certa. Mas imagine como era impressionante ter uma TV no bolso em uma época em que havia apenas um punhado de canais disponíveis.

Nos anos anteriores, as pessoas geralmente tinham apenas uma televisão por casa e mesmo essa era em preto e branco. Então, quando o inventor britânico Clive Sinclair anunciou a Sinclair TV80 - a primeira TV portátil portátil do mundo em 1981, ficamos felizes. Infelizmente, o Sinclair TV80 foi lançado antes do tempo e geralmente foi um fracasso, mas mesmo assim um produto incrível.

CD player - 1982

O primeiro CD player disponível comercialmente foi lançado pela Sony em 1982. Custou uma pequena fortuna, mas este lançamento marcou o início da era do CD de áudio e a morte das fitas cassete.

Motorola DynaTAC 8000X - 1983

O Motorola DynaTAC 8000X foi o primeiro celular a ser oferecido comercialmente. Este dispositivo robusto é lembrado com carinho como uma parte icônica da década de 1980.

Quando foi lançado, também foi considerado um símbolo de riqueza e futurismo. Agora parece extremamente arcaico e quase cômico, mas este telefone anunciou o futuro do smartphone moderno.

O computador Apple Macintosh - 1984

A era do computador doméstico estava a todo vapor em meados da década de 1980, com o Commodore 64 e o ZX Spectrum sendo os mais populares. 1984 também foi o ano em que o computador Apple Macintosh original foi lançado. Como todas as coisas da Apple, ele veio com um preço premium que basicamente se traduz em cerca de US $ 6.000 / £ 4.000 no valor atual.

O Apple Macintosh foi um sucesso e tornou a Apple a segunda maior fabricante de computadores daquela década.

Microsoft Windows - 1985

Um ano depois do Apple Macintosh, veio o primeiro sistema operacional Microsoft Windows. Parecia bem diferente naquela época e não era tão poderoso quanto é hoje, mas foi uma inovação para a época e até veio com um jogo especialmente desenvolvido para ensinar as pessoas a usar um mouse.

Pagers - 1986

Na era anterior ao smartphone, os pagers eram uma maneira de entrar em contato com as pessoas em caso de emergência ou manter contato quando você estava fora de casa. Eles foram originalmente usados por serviços de emergência, mas logo se tornaram populares entre empresários e Joe Public.

O pager funcionava como uma forma de receber uma mensagem, então o destinatário precisaria encontrar um telefone para ligar para o remetente. Bastante antiquado para os padrões atuais, mas incrivelmente popular em 1986.

Sony Discman - 1987

A Sony teve tanto sucesso com seu Walkman que fez sentido para a empresa ganhar espaço na era do CD. E assim nasceu o igualmente icônico Sony Discman. Este CD player portátil rapidamente ganhou popularidade, apesar de um preço inicialmente alto.

Fita VHS - 1988

O final dos anos 1980 viu a popularidade contínua da fita cassete VHS. Os gravadores de videocassete chegaram a muitas casas e, com o advento da Blockbuster e de outras locadoras, a popularidade continuou exponencialmente.

Gameboy - 1989

A Atari e outros lançaram as bases para a indústria de videogames, mas pode ter sido a Nintendo que tornou os jogos populares. O Nintendo Game Boy foi lançado em 1989 e vendeu mais de 118 milhões de unidades em todo o mundo.

WWW - 1990

No final de 1990, Tim Berners-Lee e companhia começaram a lançar as bases para a Internet que conhecemos e amamos hoje. Era o começo, mas um momento emocionante estava à frente para a World Wide Web.

O scanner colorido - 1991

Em 1991, o ScanJet IIC da HP foi lançado no mercado. Este scanner colorido era uma tecnologia de ponta, capaz de digitalizar imagens coloridas a 800 dpi, o que era um grande negócio para a época. Como todas as novas tecnologias da época, era incrivelmente caro, mas também popular.

O laptop - 1992

Há algum debate sobre quando o primeiro laptop foi inventado. Algumas tecnologias semelhantes às dos laptops foram criadas nas décadas de 1970 e 1980, mas o IBM ThinkPad foi o dispositivo que levou os laptops ao mercado. Esses dispositivos robustos, incômodos e pesados representaram o futuro da computação móvel e se mostraram incrivelmente populares entre os usuários corporativos.

PDA - 1993

1993 foi o ano do Personal Digital Assistant. Esses mini dispositivos portáteis foram uma versão inicial dos smartphones que temos hoje. O Apple Newton não foi o primeiro, essa honra foi para o Psion Organizer (lançado em 1984), mas ofereceu uma série de recursos novos e interessantes. O Apple Newton foi elogiado por seu conjunto de recursos, mas vendeu mal devido ao alto preço.

Webcams - 1994

Com a web firmemente estabelecida, a próxima etapa foi colocar seu rosto online. As webcams começaram a ganhar popularidade em meados da década de 1990 e logo se tornaram um recurso padrão dos laptops modernos.

PlayStation - 1995

Em uma época em que Nintendo e Sega dominavam o mercado de jogos, todos ficaram surpresos com o lançamento do PlayStation original da Sony. Este novo console de jogos de 32 bits foi uma virada de jogo com uma unidade de CD e gráficos incríveis que tirou a concorrência da água.

Flip phones - 1996

O StarTAC foi o sucessor do MicroTAC, um telefone semi-concha que foi lançado em 1989. O StarTAC foi um dos primeiros telefones móveis a ganhar ampla adoção pelo consumidor, com mais de 60 milhões de pessoas comprando um.

Tamagotchis - 1997

Tamagotchis representou uma moda digital entre crianças de todo o mundo no final dos anos 1990. A ideia deste brinquedo era simplesmente manter vivo um pequeno animal de estimação digital. Não se pode confiar em crianças com animais de estimação. Muitos morreram. Foi uma tragédia. Porém, 76 milhões de Tamagotchis foram vendidos, então era um brinquedo popular com certeza.

DVD Player -1998

Foi nessa época que o DVD player começou a fazer sua estreia. O disco de vídeo digital, como o disco compacto antes dele, cresceu rapidamente em popularidade e logo tornou a tecnologia mais antiga obsoleta. O humilde DVD player logo marcou o fim da era do VHS.

Blackberry - 1999

O primeiro aparelho BlackBerry foi lançado em 1999. A primeira versão era bastante básica e basicamente era um pager com funcionalidade de e-mail. Os telefones BlackBerry que se seguiram, porém, eram incrivelmente populares entre homens e mulheres de negócios em todo o mundo. O domínio do BlackBerry só foi quebrado pelo iPhone da Apple anos depois.

GPS - 2000

Onde estaríamos sem os Sistemas de Posicionamento Global? Provavelmente ainda usando mapas de papel para navegar. Essas pequenas caixas de maravilhas nos ajudaram a encontrar nosso caminho por estradas desconhecidas por anos. Eles também formaram a base para um futuro em que nossos telefones fariam a maior parte do trabalho braçal de impedir que nos perdêssemos.

Leitores MP3 - 2001

Outro dispositivo é lançado, o que significa o fim de uma era e o início de outra. Vários MP3 players e o clássico Apple iPod ofereceram novas maneiras maravilhosas para as pessoas ouvirem música em qualquer lugar. Bibliotecas de música inteiras de repente ficaram disponíveis para carregar no bolso. Que hora de estar vivo.

Internet Explorer - 2002

Em 2002, a Netscape estava ficando para trás na guerra dos navegadores quando a Microsoft realmente começou a exercitar seus músculos com o Internet Explorer. Firefox, Chrome e outros viriam a seguir, mas o Netscape logo seria uma memória distante.

iTunes - 2003

Com a popularidade crescente dos tocadores de MP3 e do iPod da Apple, fazia sentido que uma loja de música digital aparecesse e começasse a funcionar bem. A loja (legal) mais conhecida e popular foi o iTunes. Esse serviço foi lançado em 2003 e logo ganhou bastante força.

Apple ipod - 2004

O Apple iPod foi lançado pela primeira vez em 2001, mas o tocador de música portátil começou a se tornar popular com força total em 2004. O iTunes se tornou global e o iPod também.

MySpace - 2005

Em 2005, o MySpace se tornou o site social mais visitado da web. O site era tão popular que foi adquirido pela News Corporation por US $ 580 milhões e o tráfego continuou a crescer por um tempo - com visitas até ultrapassando as do Google no mesmo ano. A fortuna não durou muito e com a ascensão do Facebook as coisas começaram a piorar para o MySpace.

Twitter - 2006

O primeiro Tweet foi enviado em 2006 e, embora o Twitter não fosse a rede social mais popular para começar, a plataforma logo começou a ganhar o favor das massas.

Apple iPhone - 2007

2007 foi o ano do iPhone da Apple original. Um telefone que Steve Jobs prometeu que "reinventaria o telefone". As coisas certamente mudaram muito desde então. O iPhone original da Apple certamente está obsoleto agora, mas abriu o caminho para muitos dispositivos futuros, incluindo muitos imitadores e clones.

HTC Dream - 2008

O HTC Dream e o T-Mobile G-1 foram lançados em 2008, representando o início dos smartphones Android e da concorrência da Apple. Naquele mesmo ano, coincidentemente, o Google começou a superar o Yahoo! como o mecanismo de pesquisa mais popular da web.

Facebook - 2009

O Facebook se tornou a rede social número um nos Estados Unidos em 2009, coincidentemente no mesmo ano em que a empresa lançou o botão curtir, que é sinônimo de serviço.

Apple iPad - 2010

A Apple mais uma vez faz história tecnológica ao lançar o iPad da Apple em 2010. A primeira versão tinha tela de 9,7 polegadas, sem câmera e opção de conectividade Wi-Fi ou 3G. Este seria o primeiro de muitos iPads lançados ao longo dos anos.

Rede 4G - 2011

Finalmente, o 4G chegou e começou a ser implementado (lentamente) em todo o mundo ocidental. A navegação mais rápida na web em movimento foi um produto bem-vindo de 2011.

Instagram - 2012

A popular plataforma de compartilhamento de fotos foi originalmente lançada nos iPhones da Apple em 2010, mas não foi até 2012 que uma versão Android chegou. Nesse mesmo ano, o Instagram conseguiu atingir novos níveis de usuários com 80 milhões de inscrições. Naquele mesmo ano, o Facebook fez uma oferta para comprar o Instagram por US $ 1 bilhão, consolidando seu sucesso na história.

Google Fiber - 2013

O Google começou a lançar fibra super rápida nos Estados Unidos. Tem sido um lançamento lento e ainda não é de costa a costa, mas as pessoas adoram.

Samsung Galaxy Gear - 2014

2014 foi o ano do smartwatch. A Samsung lançou o Galaxy Gear naquele ano - eles não foram os primeiros smartwatches a serem lançados, mas conseguiram ganhar bastante popularidade.

Impresso 3D - 2015

O interesse pela impressão 3D tem crescido ao longo dos anos e o número de aplicações possíveis também tem se expandido. 2015 viu um grande impulso das impressoras 3D no mundo da tecnologia e a queda dos preços as tornou mais acessíveis para as massas.

Amazon Echo - 2016

Lançado originalmente em 2014, o Amazon Echo se tornou incrivelmente popular nos anos que se seguiram. Em 2016, o alto-falante com assistente de voz inteligente começou a ser lançado fora dos Estados Unidos, com modelos disponíveis no Reino Unido, Alemanha, Áustria e muito mais. Outros países seguiriam nos próximos meses.

VR - 2017

Ainda é cedo, mas nos últimos anos vimos mais e mais dispositivos de realidade virtual. A queda do preço está tornando-os mais acessíveis e a tecnologia é surpreendente.

Huawei P20 Pro - 2018

Em 2018, o Huawei P20 Pro era considerado por muitos como o melhor celular com câmera do mercado. Claro que Apple e Samsung podem ter sido os nomes dominantes no espaço dos smartphones e a Huawei pode ter tido alguns problemas ultimamente, mas não há como negar que o P20 Pro era algo especial.

Nissan Leaf e + - 2019

O Nissan Leaf e + foi um dos nossos carros favoritos em 2019 e foi tão popular que saiu como o vencedor em nossos prêmios naquele ano .

Um ótimo carro para quem se preocupa com o meio ambiente e também um veículo atraente.

Peleton - 2020

2020 foi um ano interessante para tecnologia popular. Com todos em casa comprando todos os tipos de coisas, os níveis de estoque eram um pesadelo. Quer você estivesse tentando comprar uma nova placa gráfica, um PlayStation 5 ou Xbox Series X ou a mais recente CPU AMD, tudo estava em alta demanda.

Uma coisa que se destacou, entretanto, foi o aumento dos equipamentos de ginástica domésticos e dos jogos de preparação física, permitindo que as pessoas se mantivessem saudáveis enquanto estavam presas.

Peloton é um destaque nesse espaço - com uma bicicleta estática simples, mas inteligente conectada com uma tela que permite que você acesse as aulas de ciclismo sob demanda do conforto da sua casa.

Escrito por Adrian Willings.