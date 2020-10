EE Pocket-lint Awards 2020: indicações para a lista de finalistas anunciadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os prêmios anuais EE Pocket-lint estão quase chegando e este ano será um evento virtual totalmente novo - como está em conformidade com 2020.

O EE Pocket-lint Awards visa recompensar os dispositivos que são os melhores da classe. Ao longo dos anos, esses prêmios homenagearam produtos em uma variedade de categorias de empresas como Apple, Samsung, Tesla, Huawei e muitas outras.

Temos o prazer de anunciar a lista de finalistas do EE Pocket-lint Awards 2020.

Existem 18 categorias individuais no total, incluindo Melhor Jogo, Melhor Câmera, Melhor Telefone Flagship, Melhor Smartwatch, Melhor TV e muito mais. Também concederemos um Produto do Ano geral e o Prêmio EE Superfast para um produto, serviço ou entidade que impulsiona nossos gadgets a serem mais rápidos.

Desta vez, a votação do público durará apenas uma semana, encerrando na terça-feira, 27 de outubro, às 15h (GMT) - antes do anúncio dos vencedores na terça-feira, 3 de novembro.

As nomeações são:

O melhor jogo disponível para console, PC ou celular.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Game 2020 .

A melhor câmera do mundo das compactas, sem espelho e DSLR.

Para se pronunciar sobre o vencedor deste ano, vote na Melhor Câmera 2020 .

Os melhores dispositivos de áudio em casa ou em trânsito.

Para dar a sua opinião sobre o vencedor deste ano, vote no Melhor Orador 2020 .

O melhor kit dedicado a melhorar a experiência de áudio da sua TV.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Melhor Soundbar 2020 .

Os smartphones líderes do mercado.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Flagship Phone 2020 .

Os melhores aparelhos por uma parte do dinheiro.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Phone (£ 250- £ 500) 2020 .

Nosso melhor tablet e dispositivo 2 em 1 do ano.

Para se pronunciar sobre o vencedor deste ano, vote no Melhor Tablet / 2 em 1 2020 .

Mantendo-o móvel, mantendo-o inteligente.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Laptop 2020 .

Os melhores laptops para jogos.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Melhor Laptop para Jogos de 2020 .

Os dispositivos para fornecer os melhores serviços de streaming.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Streaming Device 2020 .

O melhor para mergulhar no som quando estiver em trânsito.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Headphones 2020 .

Seja esportivo, sem fio verdadeiro ou com fita para o pescoço.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best In-Ear Headphones 2020 .

Os principais televisores do mercado.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote na Melhor TV 2020 .

Assistentes pessoais, aspiradores de robô e muito mais.

Para dar sua opinião sobre o vencedor deste ano, vote no Best Smart Home Device 2020 .

Nossa escolha dos melhores consoles e fones de ouvido de realidade virtual.

Para dar a sua opinião sobre o vencedor deste ano, vote no Melhor Dispositivo de Jogos / VR 2020 .

Dispositivos de recompensa para pessoas ativas.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Best Fitness Tracker 2020 .

Quando o estilo e os recursos além do rastreamento de condicionamento físico são essenciais.

Para dar a sua opinião no vencedor deste ano, vote no Melhor Smartwatch 2020 .

Apresentando a melhor tecnologia elétrica e futura na estrada.

Para dar a sua opinião no vencedor de EV deste ano, vote no Best Car 2020 .

O Produto do Ano e o Prêmio EE Superfast serão decididos pelos jurados e anunciados na terça-feira, 3 de novembro de 2020.

A equipe do Pocket-lint analisou um grande número de produtos no ano passado, com os melhores incluídos nesta lista.

A lista de candidatos está agora a caminho de nosso painel de jurados global, incluindo a equipe Pocket-lint.

Mas também precisamos de sua ajuda em uma votação pública - então, se você tem uma opinião forte sobre qualquer uma das categorias, múltiplos ou o lote inteiro, siga os links da página de votação individual listados acima. A votação termina às 15h da terça-feira, 27 de outubro de 2020.

Os vencedores serão anunciados online na terça-feira, 3 de novembro de 2020.

A votação é simples e permite que você vote nos produtos que deseja ganhar. Você não precisa votar em todas as categorias, nem para todos os produtos.

Assim que todas as pontuações estiverem inseridas, nós contabilizamos esses resultados e o produto com a pontuação mais alta vence.

Achamos que esta é a maneira mais justa de fazer isso, porque significa que você não está avaliando os produtos uns contra os outros, mas simplesmente por seus próprios méritos.

O voto do público conta para 10 por cento da pontuação geral de cada produto ou serviço indicado. Se você for um nomeado, recomendamos que envolva seus clientes. Nos anos anteriores, isso realmente fez a diferença para os vencedores gerais.

Escrito por Stuart Miles.