44 utensílios de cozinha nerd que todo nerd precisa

Seja você um gênio na cozinha ou um novato em culinária, existem muitos gadgets e aparelhos por aí para ajudá-lo a preparar uma refeição maravilhosa ou facilitar a vida na cozinha. Desde armazenamento de alimentos frescos e peculiares até ferramentas úteis de preparação, há algo para todos.

Se você é um pouco nerd, um pouco preguiçoso ou apenas quer alguma ajuda para deixar sua cozinha incrível, continue rolando enquanto caçamos as melhores delícias da cozinha nerd que temos certeza que você vai adorar.

O sorvete da Ben & Jerry é tão delicioso que a equipe de merchandising teve a idéia de criar essa fechadura para as banheiras de sorvete da empresa. Katie OBrien, da equipe de merchandising da Ben & Jerry, disse que a ideia veio de um de seus clientes, que disse que o sorvete deveria ser vendido em cubas de aço inoxidável com travas para impedir o roubo de pudim.

Este dispositivo possui uma trava de combinação de três dígitos, mas provavelmente é mais um impedimento divertido do que um dispositivo de segurança real, pois um ladrão determinado poderia facilmente cortar a banheira de papelão aberta se estivesse desesperada.

Se você chegou em casa do trabalho para descobrir que, horror de choque, suas cervejas não estavam na geladeira, temos boas notícias. O refrigerador de bebidas Rapid é um pequeno dispositivo inteligente de resfriamento capaz de resfriar uma lata de bebidas da temperatura ambiente para 6 ° C (42,8 ° F) ou -2 ° C (28,4 ° F) em cerca de seis minutos. Tudo o que você precisa é de gelo, três pilhas AA e um pouco de paciência. Esse garoto mau também é portátil, então você pode levá-lo para o churrasco do seu vizinho ou para o acampamento.

Se você gosta de carne, sem dúvida é fã da maravilha que é carne de porco desfiada. Fazer este prato é confuso e desajeitado, mas não precisa ser. Este pequeno gadget simples não apenas faz você se sentir um urso, mas é o instrumento perfeito para triturar carne sem todo o aborrecimento, confusão e bagunça. Aproveite o seu Wolverine interior e deixe rasgar. Rugido é opcional.

Quantas vezes você descobriu que só queria usar meia cebola ou meio limão, mas não tinha uma maneira adequada de armazená-lo que não levasse a apenas secar e ser inútil. A resposta para seus problemas vem na forma de Astro - a embarcação de armazenamento de frutas e vegetais semelhante a alienígena que ficará perfeitamente em casa na sua geladeira, como faria em uma nave espacial.

"Desfrute de um café da manhã que é Control-Alt-Delicious com este waffle nerd e chique de Chris Dimino ." Se você gosta de waffles, mas sempre se sentiu um pouco chato, então essa pode ser a resposta, afinal, o que é mais delicioso do que um teclado? Se você não consegue pensar em quantos germes existem em seu teclado comum (tornando-os mais sujos do que um banheiro) , então pode ser um delicioso café da manhã. Se nada mais, certamente é nerd.

O Pancakebot é possivelmente a altura do nerd da cozinha geek. Esta máquina de panqueca é essencialmente uma impressora 3D para alimentos. Você pode criar seus próprios desenhos de panqueca com o software incluído ou fazer o download de outros usuários da Web, importá-los para a impressora via cartão SD e imprimir seu delicioso café da manhã.

O Pancakebot está disponível para compra on-line na Amazon EUA .

Todos saudam os senhores do robô. Este robô de corda vintage é projetado para uma tarefa simples - para ajudá-lo a quebrar essas nozes traquinas. Este robô apresenta uma pintura retrô e um design simples que amamos.

Se você está interessado em idéias sobre o que comprar para os entusiastas do ciclismo no Natal, esse cortador de pizza pode ser a solução perfeita. É certamente menos estranho do que comprar para eles mais um pouco de equipamento de Lycra. Apresentando uma roda de corte de aço inoxidável e um suporte de exibição, ele deve se destacar na bancada. Eles terão que sair para dar uma volta para queimar as calorias depois de usá-lo.

Eles dizem que a apresentação é tudo e se você está convidando as pessoas para jantar, que melhor maneira de servir espaguete do que em uma tigela que se parece com a cabeça decepada de um alienígena? Este design peculiar é certamente nerd.

O empilhador Tipsy é um design inspirado em The Wizard of Oz. O produto vem em duas partes, que funcionam de maneira semelhante aos suportes para livros e dão a impressão de uma bruxa esmagada pela bebida. Ela manterá o álcool sob controle ou, pelo menos, impedirá que ele role na geladeira de qualquer maneira.

Defina grandes expectativas para uma pilha de purê que está fora deste mundo com este espremedor de batatas com estilo de foguete. Adoramos esse design simples com uma nova visão de um utensílio de cozinha que, de outra maneira, seria chato.

Para o entusiasta da matemática ou o nerd dos números, o Pi Bowl é o complemento perfeito para a cozinha. É uma tigela de frutas quebrada, mas não temos certeza se não resistimos à vontade de enchê-la com tortas de verdade. O design em aço inoxidável possui uma espiral de números pi cortados a laser cortados na lateral, é tão magnífico quanto nerd.

O Pi Bowl está disponível para compra em Uncommon Goods .

Para o seu codificador favorito, esses copos de cerveja inspirados em HTML certamente chegarão. Não temos certeza de como nos sentimos em relação a uma cabeça tão grande, mas certamente são óculos engraçados se você é levemente nerd. Os geeks também amam cerveja.

Estes copos de cerveja HTML estão disponíveis para compra na Uncommon Goods .

Este gadget usa vibrações ultrassônicas para rejuvenescer sua cerveja e revitalizar sua cabeça, dando a você aquele sabor recém derramado, desde a cerveja até a última gota. Se você gosta de uma cabeça espumosa e de um ótimo sabor, esse booster de cerveja é a compra perfeita.

Compre o seu na Uncommon Goods .

Se um de seus convidados já desejou apenas uma fatia de queijo ou se você já discutiu sobre como cortar o Camembert para um derramamento perfeito, esta tábua de cortar queijo pode ser o complemento perfeito para a sua cozinha.

Existem guias para fatias, lascas e cubos - ideais para queijos e abacaxis no palito, mas adoramos a opção por uma "laje" de queijo.

Para o nerd que adorava brincar de conjuntos de química quando criança e agora adora um bom coquetel, vem o conjunto de frascos Mixology. O conjunto perfeito de ferramentas para experimentar a mistura de bebidas simplesmente não mistura os frascos com os frascos de laboratório reais.

Braaaaaaaaaaaiaiiiiiiiins. Perfeito para uma assustadora festa de Halloween ou apenas para um tratamento incomum, essas xícaras de zumbi são uma ótima maneira de assar bolos com um toque. As entranhas deliciosas o farão comer cérebros de zumbis e se vingar dos mortos-vivos. Os cozinheiros inteligentes, sem dúvida, querem incluir um centro pegajoso para alguns deleites realmente deliciosos.

Compre seus copos de zumbi online no ThinkGeek .

Se você quer assustar seus convidados até a morte, então esta arma de abridor de vinho movida a WineOvation é provavelmente o complemento perfeito para sua cozinha. Essas armas sem fio são capazes de abrir uma garrafa de plonk em segundos e carregam carga suficiente para abrir 30 garrafas de vinho antes que elas precisem ser recarregadas em sua base. Essas armas são obrigadas a começar a festa com um estrondo.

Nós, britânicos, levamos nosso chá muito a sério e todo mundo adora Nessie, o monstro de Loch Nessie. Portanto, é ótimo ver as paixões escocesas e britânicas colidirem na forma de um coador / infusor de chá. Este infusor de chá bonitinho ajudará a obter a bebida perfeita com uma adição digna do Instagram à sua xícara. Pode ser lavada na máquina de lavar louça e disponível em uma variedade de cores, para preparar esta pequena cafeteira de chá é uma compra brilhante.

Você pode comprar o infusor de chá Nessie on-line na Amazon US e Amazon UK .

O T-Rex poderia muito bem ter braços curtos, mas isso não significava que ele era inútil. Este gadget de cozinha astucioso também tem usos brilhantes. A boca deste T-Rex é perfeita para abrir garrafas abertas de qualquer forma e tamanho - apenas tome cuidado para não ser mordido no processo. O abridor de garrafas T-Rex não só é útil, como também parece um ótimo ornamento quando não está em uso.

O abridor de garrafas T-Rex está disponível para compra on-line na Amazon US e Amazon UK .

Os produtos inteligentes são extremamente populares no momento e, para os amantes de nerd e café, essa torneira de café com controle remoto pode ser um sonho tornado realidade. Capaz de preparar um café filtrado em 15 segundos ou um café expresso em 25 segundos, é uma maravilha da tecnologia moderna para sua cozinha. Além de ser inteligente o suficiente para aquecer e espumar o leite na temperatura correta sob demanda, também é compatível com uma variedade de dispositivos Android e Apple, o que significa que você pode preparar um copo novo com seu smartwatch.

Compre sua própria torneira de café com controle remoto da Fancy .

Medir macarrão é um jogo difícil. Muito e você provavelmente desperdiçará um pouco, e você passará fome. Este utensílio de cozinha é perfeito, pois permite medir os tamanhos certos para um homem, mulher ou criança e, se você estiver com tanta fome quanto um dinossauro, também é uma opção. Os geeks dos dinossauros vão adorar, assim como a família.

A medida de massa "Eu poderia comer um T-REX" está disponível para compra na Amazon US e Amazon UK.

Não temos dúvidas de que, se a Estrela da Morte tivesse sido feita de gelo, teria sido muito mais fácil destruir. Felizmente, suas bebidas não a destruirão tão rapidamente. Este molde brilhante de cubo de gelo é um ótimo presente para fãs e geeks de Star Wars.

Nossos pais sempre nos diziam para não brincar com a comida, mas esse cortador de sanduíche transforma seus pedaços de pão em peças de quebra-cabeça que lembram um jogo popular lançado originalmente nos anos 80. Se seus filhos odeiam crostas, esse gadget de cozinha nerd também ajudará a tornar sua vida mais fácil. Quem vai conseguir a pontuação mais alta com seus sanduíches?

Egg-A-Matic pega um ovo cozido comum e o transforma em um pequeno crânio branco com cérebros de gema. Se você sempre pensou que os ovos eram um pouco maçantes, esse molde de ovo é uma compra brilhante. As crianças adoram, esgueiram-se para uma lancheira para dar uma risadinha ou combinam com as xícaras de zumbi para um magnífico banquete de Halloween.

O molde de ovo de caveira Egg-A-Matic está disponível para compra na Amazon .

Essas pinças de panela são garras de lagosta projetadas para substituir suas luvas maçantes e sem graça. Feitos de silicone resistente ao calor, são vermelhos brilhantes e difíceis de perder. Essas garras ajudarão a proteger seus dedos, apenas não tente usá-las para combater predadores ou como substituto de tesouras.

Transforme sua torrada no lado escuro com a ajuda desta torradeira em forma de Darth Vader. Darth Vader não apenas brinda pão, waffles, bolos e muito mais, mas também ejeta suas delícias tostadas com o logotipo de Guerra nas Estrelas estampado nelas. Outros modelos incluem o Death Star e Storm Troopers.

Esses pinos rolantes gravam padrões de microchip e placas de circuito em seus produtos de panificação, ajudando você a criar magníficas delícias texturizadas no conforto da sua própria casa. Se isso é muito nerd ou se você conhece uma gata louca que vai gostar, o rolo de massa "Meow Cats" é outra opção. Sim, ele grava gatos na sua massa.

O rolo de gravação Microchip está disponível para compra na Amazon US e Amazon UK .

Se você é um jogador ávido e tem mãos permanentes de garras de controladores emocionantes, essa caneca de Game Over pode ser a resposta para seus problemas. Alimente seu vício em cafeína com uma caneca destinada a ajudá-lo a obter uma pontuação alta, se nada mais.

Abrace seu Jedi interior com estes moinhos de sal e pimenta com estilo Lightsaber. Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade e alimentadas por baterias AA, essas moedoras são um ótimo complemento para uma cozinha geek, apenas não tente usá-las como arma.

Não sabemos sobre você, mas estamos com fome só de olhar para esta imagem. A sanduicheira é capaz de criar uma variedade de lanches diferentes de acordo com o seu gosto - ovos, queijo, carne, bolos, as possibilidades são deliciosamente infinitas. A melhor parte é que a limpeza é fácil porque todas as peças removíveis podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

Você pode comprar on-line sua própria sanduicheira na Amazon US e Amazon UK .

Adicione um pouco de mágica de unicórnio à sua assadeira com este agitador. Seus cupcakes nunca foram tão mágicos. Claro, se você não gosta de doces, também pode usar o unicórnio como saleiro.

A notável chave de fenda sônica do Time Lord pode fazer qualquer coisa, mas também é um ótimo dispositivo para se ter na cozinha, pois você também pode usar a ferramenta universal do Doctor Who para descascar frutas e vegetais. Nerd suas gavetas de cozinha com o descascador mais nerd ao redor.

Se você gosta de tomar um café com um toque de arte ou tem vontade de mostrar suas habilidades de barista, essa ferramenta Latte é o utensílio perfeito para você. Use-o para criar criaturas simples de espuma a partir do seu leite e adicione um pouco de cor com um toque de xarope. Seu café nunca foi tão fofo e nerd.

Compre on-line seu próprio criador de arte 3D Latte na Amazon US e Amazon UK .

A humilde faca de manteiga nunca pareceu tão chique, mas há muito mais nessa faca do que a primeira vista. Criada a partir de uma liga de cobre termocondutora, esta faca usa o calor da mão para cortar a manteiga, tornando a espalhar até a manteiga fria uma alegria ao invés de uma tarefa árdua. Excelente artesanato também dá o SpradTHAT! Faca de luxo, um elegante brilho de jadestone e acabamento espelhado.

Saiba mais sobre esta faca nerd de manteiga aqui .

A xícara de ovos Egg 51 dá uma sensação extraterrestre ao seu café da manhã, parecendo um disco voador. Só esperamos que você não veja nenhum homenzinho verde saindo da gema. As xícaras de ovos tradicionais podem ser monótonas, mas essa é uma verdadeira bolacha.

Se você gosta de sushi, o prato de servir Shark Attack Sushi é uma compra brilhante. Este prato não só parece ótimo, é funcional também. As mandíbulas abertas do tubarão são perfeitas para segurar um pouco de molho de soja e a cauda dos tubarões também atua como um local de descanso para os pauzinhos. Então, coma um lanche de comida de peixe fresco e jante com estilo com este prato incrivelmente singular que qualquer predador adoraria.

Compre o seu na Amazon.com .

O álcool tem um ponto de congelamento muito menor que a água, e é por isso que você sempre se esforçou para criar cubos de gelo embriagados na geladeira de sua casa. É também por isso que você pode armazenar uma garrafa de vodka no freezer por semanas e ela fica gelada, mas nunca congela. Este produto da Beyond Zero é a solução. Capaz de atingir temperaturas abaixo de zero tão baixas quanto -112 graus centígrados, este dispositivo prático é a ferramenta perfeita para criar cubos de gelo alcoólico no conforto da sua própria casa.

A máquina produz cubos de gelo em questão de minutos e a melhor parte é que essas pepitas congeladas podem ser feitas com a mesma bebida, para que não haja diluição, como seria nos cubos de gelo normais à base de água. Suas bebidas ficam mais frias por mais tempo e os resultados são fantásticos.

Compre o seu online no Beyond Zero hoje .

Rabanetes são um gosto completamente adquirido. Eles não são a coisa mais emocionante para aparecer na sua boca e também não são ótimos de se olhar. É aí que entra o shaper de rabanete de Ravanello. Esta pequena ferramenta de cozinha transforma o rabanete humilde em um cogumelo de poder de Super Mario Bros. Peculiar e um pouco mais atraente.

Faça o seu pedido on-line na Amazon US e Amazon UK .

Se você é do tipo ao ar livre, mas está farto de lanches frios, então há boas notícias na forma do Microondas Wayv Adventurer Micro. Este dispositivo compacto não é maior que um frasco térmico, mas permite que você leve o utensílio de cozinha mais conveniente em suas aventuras fora de casa. Essas micro-ondas pequenas carregam cerca de 30 minutos de carga e não precisam ser conectadas para serem usadas, para que você possa microondas sua comida mesmo quando estiver em um acampamento ao lado de uma montanha. Impressionante e conveniente também.

O Wayv Adventurer Micro Microwave será lançado em breve .

Se você sempre foi generoso demais com a bebida e nunca conseguiu acertar os coquetéis, esse gadget pode ser o que você sempre precisou. Essas balanças inteligentes combinam com um aplicativo no seu telefone ou tablet e ajudam a guiá-lo para a bebida perfeita com as quantidades certas. Chega de mexer com jarros de medição e fracassos frustrantes de bebida.

Comece a organizar seus próprios coquetéis hoje, graças à Amazon US e Amazon UK .

Se você estava pensando que os Nachos já não eram incríveis o suficiente, vem o Nachosaurus, um conjunto de lanches e molhos feitos em uma magnífica forma de dinossauro. Claro que pode ser projetado para crianças, mas não nos impede de querer uma.

Exercite o poder todo-poderoso do Deus Nórdico Thor em sua cozinha com este amaciante de carne com o estilo do famoso martelo. Se você puder levantá-lo, poderá comer carne macia.

Os filmes dos Vingadores da Marvel são incrivelmente populares no momento e qualquer fã do Cap amará essa tábua de corte incrivelmente patriótica. Só não tente usá-lo para se proteger de qualquer coisa perigosa.