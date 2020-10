Economize 50% no kit 23andMe DNA na Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Kits de teste de DNA como 23andMe e AncestryDNA são extremamente populares e, por um período limitado, você pode ver o motivo de tanto barulho pela metade do preço!

23andMe diz que mais de 10 milhões de pessoas enviaram seu DNA para análise e receberam relatórios detalhados em troca. Seu kit de saúde e ancestralidade, especificamente, tem 50% de desconto no Amazon Prime Day, baixando o preço para £ 74 no Reino Unido e US $ 99 nos EUA para membros Prime. Isso o ajudará a aprender mais sobre seu genótipo, riscos à saúde e herança familiar.

Quanto ao AncestryDNA, afirma ter fornecido testes para 15 milhões de pessoas. Seu teste de etnia genética é de £ 55 no Reino Unido . Este teste não apenas informa de quais países você é, mas também pode identificar regiões específicas. Basta fornecer uma amostra de saliva com o kit caseiro e devolvê-la.

Seus resultados estarão prontos em oito semanas.

O kit do 23andMe já disse a um de nossos repórteres que eles têm uma predisposição genética para Alzheimer, celíaca e depressão. Munidos dessas informações, eles puderam fazer um acompanhamento com um médico especializado para aprender mais e ser proativos. Além de darem informações sobre sua saúde, aprenderam sobre sua constituição ancestral (francesa e russa) e traços genéticos (olhos claros, entre outras coisas).

Mas os dois kits são uma maneira relativamente barata de aprender mais sobre seu histórico e, por um curto período, eles são mais baratos do que nunca.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Adrian Willings.