Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dezembro é um mês emocionante para muitas crianças, não apenas porque o Natal cai e a (muito, muito pequena) chance de neve, mas porque muitos ganham um pedaço de chocolate todas as manhãs durante 25 dias seguidos. O chocolate pode estar um pouco velho e o pedacinho nunca satisfaz totalmente, mas os calendários do advento ainda são uma desculpa fantástica para comer chocolate antes das 9h.

Chegue aos 20 (talvez 30 para alguns) e, de repente, dezembro não é nem de perto tão divertido. A única maneira de obter um calendário do advento é comprá-lo você mesmo, mas se for comprá-lo para si mesmo, é melhor se presentear com 25 dias de algo mais emocionante do que chocolate, certo? Cue, os calendários do advento adulto.

De beleza e velas a gin ou cerveja artesanal, aqui estão alguns dos melhores calendários do advento para adultos que o farão se perguntar por que você sempre se contentou com apenas leite lácteo.

Happy Socks Advent Calendar

Gosta de um novo par de meias incríveis para todos os dias de dezembro até a véspera de Natal? Então o Calendário do Advento Happy Socks é para você.

Disponível em duas opções de tamanho, 36-40 ou 41-46, o calendário do advento Happy Socks tem 24 pares de meias diferentes - um em cada gaveta. Se você adora um par de meias brilhantes e vibrantes, nenhum outro calendário do advento superará este.

Charlotte Tilbury Bejeweled Ba de Tesouros da Beleza Calendrio do Advento

Um que não envolve comer ou beber, mas o Calendário do Advento do Baú de Tesouros da Beleza Charlotte Tilbury Bejeweled oferece 12 dias dos produtos de maquiagem mais vendidos da marca.

As guloseimas incluem Charlottes Magic Cream, Rock N Kohl Eyeliner, Wonderglow Primer e um batom Pillow Talk Original Matte Revolution em tamanho real. Deixaremos os outros oito produtos uma surpresa para ter certeza de que não estragaremos para você.

Amazon Beauty Advent Calendar

Este calendário não envolve comer ou beber nada de suas gavetas especiais, mas oferece uma combinação de 24 produtos e amostras de marcas de beleza conhecidas, incluindo Elemis, This Works e Nip & Fab and Sleek.

Os produtos abrangem cuidados com o cabelo, maquiagem, cuidados com as unhas e cuidados com a pele e o conteúdo do calendário está avaliado em mais de £ 215.

Calendrio do Advento da Beleza John Lewis

A Amazon não é a única empresa a oferecer um calendário do advento da beleza - a John Lewis também tem um e vale mais de £ 375.

Existem 25 produtos de tamanho completo e de luxo de algumas marcas de beleza icônicas, incluindo NARS, Charlotte Tilbury, Clarins e Bobbi Brown.

Calendrio do advento da cerveja artesanal Beer Hawk "Beery Christmas"

O calendário do advento da cerveja artesanal Beer Hawk "Beery Christmas" oferece 24 latas de cerveja artesanal especialmente selecionadas, como você deve ter adivinhado pelo nome.

Se você é um amante da cerveja artesanal, como você pode argumentar com 24 dias de cervejas diferentes para experimentar, de 14 países diferentes e 28 cervejarias, incluindo quatro cervejas em colaboração. Você pode até encontrar um novo favorito na época do Natal.

Calendrio do Advento da That Boutiquey Gin Company

A That Boutiquey Gin Company e a Drinks by the Dram se uniram para criar um calendário do advento, que, sem surpresa, oferece 24 doses diferentes de gim.

Cada um tem 30ml e inclui Moon-shot Gin e o festivo Gim Chocolate Orange.

Calendrio do Advento Molton Brown

O Calendário do Advento Molton Brown oferece 24 dias de guloseimas Molton Brown, de Eau de Toilettes a bugigangas festivas.

Existem vários aromas de loções, cremes, óleos, géis de banho e sabonetes para você chegar à véspera de Natal com um cheiro maravilhoso.

Calendrio do Advento Fizz

Este calendário do advento é para aqueles que amam bolhas. Inclui dois champanhe Laurent Perrier de 200ml para dar as boas-vindas na véspera de Natal, mas também inclui uma seleção de prosecco, cava e vinhos espumantes para o Natal.

Estão incluídas neste calendário do advento uma garrafa de 200ml de Gancia Prosecco, duas garrafas de Bottega Gold Processo 200ml e duas garrafas de Bottega Petalo Moscato de 200ml, entre outras.

Calendrio do Advento do Vinho

O Calendário do Advento do Vinho visa garantir que seu dezembro não inclua vinhos enfadonhos.

Oferece 24 garrafas de vários vinhos, incluindo vinho branco, rosé, vinho tinto e vinho espumante de marcas como JP Chenet, Brut Dargent e Calvet.

O Calendrio do Caf

Se vinho, gim ou cerveja não são sua praia, mas café, você está com sorte. The Coffee and Tea Company criou alguns calendários de café com 24 tipos exclusivos de café de todo o mundo.

O calendário vem em uma variante descafeinada, uma variante de café expresso e uma variante de café aromatizado.

Calendrio do Advento do Whisky

O calendário do advento do Whisky de Drinks by the Dram apresenta 24 diferentes doses de uísque de 30ml dos melhores produtores de todo o mundo.

Há uma gama de variedades de uísque, incluindo single malte, excelente single malte Speyside e uísques raros que valem até £ 600 por garrafa. Vamos apenas esperar que você não goste muito dos raros, ou sua carteira não agradecerá, mesmo que suas papilas gustativas gostem.

LEGO 75279 Star Wars Advent Calendar 2020

Fãs de LEGO e Star Wars, este calendário do advento pode fazer o seu ano. Ele tem 24 presentes diferentes com o tema LEGO Star Wars atrás de suas portas, incluindo seis miniaturas, 12 miniaturas e um código para o conteúdo do jogo Star Wars: The Skywalker Saga.

Depois de coletar todos os presentes, desdobre o tapete de jogo e você pode passar o Natal brincando com mini versões do Millennium Falcon, um A-wing, TIE Fighter, X-wing ou Podracer de Anakin.

Calendrio do Advento de Joias John Lewis

O Calendário do Advento de joias da John Lewis possui 22 joias folheadas a ouro e prata que podem ser misturadas e combinadas.

Existem sete pedras semipreciosas e pingentes dentro do calendário, que podem ser trocados entre os colares, brincos e pulseiras, e há também uma presilha de cabelo e duas bolsas.

Calendrio do Advento 24 Gins of Christmas

O calendário do Advento de 24 gins do Natal tem 24 gins (5cl) com uma variedade de marcas de gim famosas e apreciadas, incluindo Whitley Neill, JJ Whitley, Liverpool Organic, Aber Falls, City of London e Marylebone.

Este calendário do advento também vem com um manual de coquetéis, com instruções sobre como preparar pelo menos um coquetel para cada sabor de gim.

Escrito por Britta O'Boyle.