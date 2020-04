Obtenha dois meses de Amazon Kindle Unlimited gratuitamente!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O

serviço Kindle Unlimited da Amazon atualmente tem uma oferta brilhante - está disponível gratuitamente por dois meses, economizando quase US$20/£16 do preço de uma assinatura regular. A oferta termina em 30 de abril de 2020.

Isso significa que, se você possui um Kindle, poderá desfrutar de acesso ilimitado a mais de um milhão de livros por meio do serviço Kindle Unlimited. Com as férias da Páscoa aqui, além de uma grande razão para você provavelmente estar passando mais tempo em casa, nunca houve uma melhor hora para se inscrever.

Kindle Unlimited inclui acesso a um milhão de livros e você também pode acessar audiolivros ilimitados. O pacote também inclui várias revistas agora, para que você possa ler os gostos de Lonely Planet, TopGear, BBC Good Food e muito mais. E, naturalmente, você pode ler em qualquer dispositivo, para que você possa desfrutar de livros Kindle e outros livros onde quer que esteja.

Quando os dois meses terminarem, você será colocado na tarifa padrão do Kindle Unlimited por US$9,99 ou £7,99 por mês, mas como você pode cancelar a qualquer momento, é uma desculpa perfeita para testar o serviço e obter alguma leitura gratuita.

Como você poderia esperar, a oferta do Kindle Unlimited é apenas para novos clientes do Kindle Unlimited.