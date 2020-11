34 exemplos incríveis de impressão 3D no mundo médico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A impressão 3D agora oferece tudo, desde próteses acessíveis até peças de reposição do corpo. Descubra as maneiras incríveis e surpreendentes como esta nova tecnologia está mudando vidas para melhor à medida que mergulhamos no maravilhoso mundo das maravilhas médicas.

Descubra as maneiras incríveis e surpreendentes como esta nova tecnologia está mudando vidas para melhor à medida que mergulhamos no maravilhoso mundo das maravilhas médicas.

O design da besta ciborgue

A besta ciborgue é um projeto criado com a intenção de permitir a impressão de próteses de baixo custo para populações carentes. Em outras palavras, eles estão disponibilizando próteses acessíveis para as massas. Esses membros impressos em 3D são licenciados sob a licença Creative Commons-Atribuição-Não-Comercial e estão essencialmente disponíveis para uso por qualquer pessoa. Uma maneira impressionante de melhorar vidas em todo o mundo.

Sensores feitos sob medida

O que você está vendo aqui é um sensor cardíaco totalmente personalizado. A nova tecnologia de impressão 3D permite que os bioengenheiros criem modelos realistas do coração de um paciente, em torno dos quais um sensor extensível pode ser construído. O resultado disso é um sensor que salva vidas que se ajusta perfeitamente ao usuário, já que os órgãos de cada pessoa são diferentes.

Essa tecnologia que salva vidas ajudará a garantir que as pessoas com sinais delicados recebam ajuda quando mais precisam.

Vasos sanguneos impressos em 3D

Os engenheiros estão atualmente trabalhando para melhorar a tecnologia de impressão 3D médica para permitir a impressão em massa de órgãos humanos para transplante. Este trabalho inclui a criação de vasos sanguíneos viáveis que podem ser usados no corpo humano. Uma descoberta recente permitiu até que cientistas chineses implantassem com sucesso esses vasos em macacos.

Esses tipos de avanços médicos podem eliminar a necessidade de listas de espera para transplantes e salvar as vidas das pessoas de maneiras muito mais econômicas.

Micro-ferramentas precisas

A impressão 3D na área médica não se limita apenas a válvulas, vasos e partes do corpo. Uma empresa também está usando essas técnicas e tecnologias para criar micro-ferramentas capazes de realizar cirurgias precisas e complexas com menos risco. Esses minúsculos instrumentos cirúrgicos incluem pinças com menos de um milímetro de diâmetro e permitem a criação de uma série de novas ferramentas para ajudar os cirurgiões a operar com segurança no dia a dia.

Vlvulas cardacas impressas em 3D

A doença cardíaca é um problema que afeta pessoas de todas as idades e estilos de vida. Um simples defeito na válvula pode ser facilmente fatal se não for tratado. O tratamento atual para adultos envolve o uso de válvulas protéticas, mas elas não são adequadas para todos - especialmente para crianças.

Impressão 3D em etapas, com a criação de tecnologia de bioimpressão precisa que permite a fabricação de válvulas cardíacas vivas que se adaptam perfeitamente ao paciente. Esse sistema de bioimpressão garante que os médicos possam criar uma válvula cardíaca específica para o paciente que tem mais probabilidade de pegar e manter o usuário vivo.

Ferramentas cirrgicas complexas

Outras empresas também estão usando a impressão 3D para criar ferramentas cirúrgicas complexas. Aqui, o Dragonflex Micro é uma ferramenta miniaturizada projetada para ser confiável e precisa, mesmo com componentes em uma escala tão pequena. É impressionante como essas minúsculas ferramentas impressas em 3D são capazes de salvar vidas.

Suporte a exoesqueletos

A impressão 3D também está ajudando as pessoas de fora. O desenvolvimento desses tipos de exoesqueletos ajuda as pessoas com deficiência, dando-lhes apoio onde mais precisam.

Isso permite que eles se movam de maneiras novas e maravilhosas que seu corpo normalmente nunca permitiria. Crianças com doenças congênitas repentinamente são capazes de se mover como seus amigos e a alegria é levada para toda a família por meio de tecnologia impressa simples.

Transplante de mandbulas

Quando uma mulher de 83 anos se deparou com problemas de infecção óssea crônica e os médicos acreditaram que sua idade tornava a cirurgia reconstrutiva muito arriscada, eles se voltaram para a impressão 3D.

Essa mandíbula recém impressa foi o resultado. Um modelo complexo que precisava incluir articulações para movimento, bem como cavidades para estimular a fixação dos músculos e o crescimento de veias e nervos, era inicialmente um projeto resistente. O resultado, no entanto, foi um sucesso e a mulher conseguiu deixar o hospital apenas quatro dias após a operação com uma nova mandíbula intacta.

Osso real de uma impressora 3D

Depois de uma tomografia computadorizada de um paciente, engenheiros biomédicos imprimem um substituto perfeito para reparar ou substituir ossos quebrados ou áreas problemáticas. Esta impressão 3D é ligeiramente diferente das outras da nossa lista, pois utiliza a impressão em fosfato de cálcio - o principal constituinte do osso natural.

Depois que o material impresso em 3D é enxertado no osso do próprio paciente, os dois materiais naturais se unem e "se unem" ao longo dos próximos meses. O CT-Bone oferece o melhor ajuste e os melhores resultados neste tipo de aplicação.

Implantes sseos flexveis

Também conhecido como "osso hiperelástico", essa tecnologia desenvolvida recentemente é basicamente um tipo de tinta impressa em 3D que pode ser usada para formar implantes ósseos flexíveis em qualquer formato, tamanho ou forma. Esses novos implantes são abraçados pelo corpo e, devido à sua flexibilidade, também permitem a infiltração de vasos sanguíneos e lentamente se transformam em osso natural dentro do corpo.

Orelhas binicas

Cientistas da Universidade de Princeton criaram com sucesso o primeiro ouvido funcional impresso em 3D que é capaz de ouvir frequências além do ouvido humano médio. Este é o início do futuro das orelhas biônicas. Eles representam não apenas substitutos possíveis para os necessitados, mas talvez o futuro dos seres humanos aumentados.

Tecido de reposio

Tradicionalmente, os enxertos de pele são retirados de outras partes do corpo do paciente para ajudar a substituir a pele queimada, danificada ou doente em outras partes. Essa prática pode em breve ser uma coisa do passado, pois os cientistas conseguiram imprimir tecidos vivos que poderiam ser usados como substitutos, quando necessário.

Até agora, eles conseguiram imprimir e desenvolver estruturas de ouvido, ossos e músculos em tecidos totalmente funcionais que também incluem vasos sanguíneos. O objetivo é conseguir cultivar tecidos e órgãos de reposição para ajudar a lidar com a escassez de medicamentos e salvar vidas em todo o mundo.

Clulas-tronco

Os avanços na pesquisa com células-tronco significam que estamos chegando a um ponto em que é quase possível carregar células vivas em uma máquina capaz de imprimir tecidos, órgãos e muito mais em 3D. Todos os quais podem ser usados com eficácia dentro do corpo humano.

rgos impressos

Os pesquisadores médicos desenvolveram com sucesso uma impressora que é capaz de imprimir células renais em um protótipo tridimensional de rim. Embora ainda esteja nos estágios iniciais, essa tecnologia pode significar que, no futuro, os médicos serão capazes de usar dados de pacientes de tomografias computadorizadas para criar modelos de computador de seus órgãos e imprimir réplicas perfeitas.

Dentes impressos em 3D

Se você está preocupado em perder dentes, talvez não precise se preocupar muito mais. Em breve, os dentistas poderão imprimir um substituto para você. As novidades também ficam melhores à medida que a tecnologia dentária de impressão 3D utiliza plásticos antimicrobianos que combatem as bactérias e ajudam a melhorar a higiene bucal.

Medicamento impresso em 3D

A impressão 3D não se limita a novas partes do corpo e células da pele, também está sendo usada na criação de medicamentos. Esta droga para epilepsia está sendo produzida em massa usando impressoras 3D de uma forma que permite engolir mais facilmente para quem precisa. Com o tempo, a impressão 3D provavelmente levará a uma redução nos custos de produção de medicamentos e, felizmente, a um custo reduzido também para o usuário final.

Narizes estampados

A cirurgia de reconstrução facial é frequentemente complicada, pois os pacientes terão que lidar com problemas de rejeição de tecidos e uma vida inteira de terapias imunossupressoras para evitar que o novo osso seja rejeitado. Os engenheiros biomédicos estão contornando esse problema com a impressão 3D de narizes de reposição para ajudar aqueles que precisam desesperadamente de cirurgia reconstrutiva. Esta técnica não só é mais bem-sucedida, mas permite um melhor ajuste para o paciente, pois a impressão pode criar um nariz que tem um formato para ele.

Pele impressa

O tratamento tradicional para queimaduras profundas é cobri-las com pele saudável de outras partes do corpo, mas onde queimaduras extensas cobrem todo o corpo, muitas vezes não é uma solução viável.

Os cientistas desbravaram novos caminhos com a tecnologia que é capaz de imprimir células da pele para ajudar em situações como essa. Essa impressão também leva em consideração o fato de que diferentes tipos de células da pele são usados em diferentes profundidades, portanto, quanto mais profundas as queimaduras, mais a pele impressa precisa mudar para lidar com a situação. As células-tronco também estão sendo usadas aqui para ajudar na cicatrização de feridas e acelerar o processo de recuperação.

Lentes impressas

O que você está vendo aqui pode ser o início das lentes prescritas impressas em 3D, embora certamente esteja em seus estágios iniciais . Embora essas impressoras sejam capazes de imprimir lentes, ainda há muito trabalho a ser feito na forma de polimento e lixamento para tornar as lentes utilizáveis. Ainda assim, é mais um uso impressionante da impressão 3D que estamos ansiosos para ver o progresso.

Modelos mdicos para ajudar cirurgies

As técnicas de bioimpressão 3D também são aplicadas à criação de réplicas de partes do corpo que podem ser utilizadas no treinamento de novos cirurgiões. Algo como uma cirurgia cardíaca, principalmente em crianças, pode ser extremamente difícil, delicada e complicada. Ser capaz de praticar é uma parte importante do sucesso de uma cirurgia e, portanto, esta impressão 3D de órgãos de teste ajudará a salvar vidas antes mesmo de a cirurgia começar.

Aparelho ortodntico

Um estudante universitário, com pouco dinheiro, mas sem falta de ideias, usou a tecnologia de impressão 3D para criar seu próprio aparelho ortodôntico depois de escanear os dentes, fazer e fundir moldes e muito mais. Trabalho impressionante que resultou em dentes muito mais retos para o jovem.

Caveiras impressas em 3D

Uma jovem holandesa sofria de um distúrbio ósseo crônico que levou a um aumento na espessura de seu crânio, resultando em dores de cabeça dolorosas e problemas de visão.

Os cirurgiões usaram técnicas de impressão 3D para criar um crânio substituto que foi implantado com sucesso em sua cabeça, salvando sua vida e, ao mesmo tempo, restaurando sua visão, eliminando também as dores de cabeça.

Tratamento avanado de feridas

Uma equipe médica de pesquisa e desenvolvimento na Finlândia usou celulose nanoestruturada para fazer curativos inteligentes impressos em 3D que não apenas curam, mas também monitoram feridas na pele. Esses curativos inteligentes fornecem dados essenciais sobre a recuperação do paciente aos médicos para ajudar no atendimento ao paciente.

Projeto Daniel

A missão do Not Impossible Labs é criar e fornecer soluções de baixo custo para os mais vulneráveis em nosso planeta. Aqui, o Projeto Daniel foi uma missão simples, mas de mudança de vida, para melhorar a vida de um jovem. Daniel é um menino sudanês cujos braços foram estourados durante um bombardeio. A equipe do Not Impossible Labs foi ajudar a construir braços protéticos e tornar sua vida melhor.

Ilimitado

A Limbitless Solutions se propôs a mudar o mundo não apenas criando braços e membros biônicos e impressos em 3D para crianças, mas também ensinando essas crianças sobre como a ciência pode ajudar a mudar o mundo para melhor. Limbitless é um projeto no qual até Robert Downey Jr está envolvido e eles estão fazendo um ótimo trabalho com jovens de todo o mundo.

A primeira mo mecnica impressa em 3D

Este é Liam, o primeiro menino no mundo a receber uma prótese de mão impressa em 3D. Esta mão e outras semelhantes foram criadas pela comunidade e-NABLE - pessoas de todo o mundo que estão usando impressoras 3D para criar mãos e braços impressos em 3D gratuitamente para aqueles que precisam.

Prteses com tema de super-heris

A Open Bionics está criando uma nova geração de próteses biônicas com temas de super-heróis, incluindo Star Wars, Iron Man, Frozen e muito mais. Esses designs permitem que as crianças usem seus novos membros com orgulho e não tenham que se sentir envergonhadas ou envergonhadas por algo que visa ajudá-las em suas vidas diárias. Uma ideia maravilhosamente simples que emociona as gerações mais jovens.

Pernas protticas EXO

O criador por trás dessas pernas protéticas está determinado a reduzir os custos e as despesas associadas a elas. Usando uma variedade de tecnologias de digitalização, impressão e modelagem 3D, essas pernas impressas em 3D são criadas usando titânio sinterizado a laser, tornando-as leves e muito mais baratas do que os modelos tradicionais. Além disso, eles parecem incríveis também .

Art4Leg

Este é um projeto que visa criar capas para próteses de perna para adicionar um pouco de estilo e elegância a um apêndice médico que de outra forma seria pouco inspirador, mas necessário. As capas exclusivas são criadas para expressar o estilo de vida e o caráter do proprietário, mantendo a forma de uma perna humana natural. Assim, eles podem se destacar quando precisam, mas parecem naturais quando não o fazem.

Prteses para animais

Criaturas peludas e com penas também precisam de ajuda. Além de ajudar os humanos, a comunidade e-NABLE também está criando próteses para animais e criaturas de todas as formas e tamanhos. Essas impressões 3D simples ajudam a trazer a felicidade de volta à vida das criaturas em todos os lugares.

Microswimmers

Pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, têm objetos microscópicos impressos em 3D projetados para imitar e permitir o estudo de micro-nadadores.

O estudo foi projetado para ajudar os cientistas a analisar organismos que ocorrem naturalmente, como células brancas do sangue, bactérias, espermatozóides e muito mais - monitorando como eles se movem.

A pesquisa também pode levar a avanços médicos no futuro - por exemplo, no campo da distribuição de medicamentos.

Um elenco que ajuda a curar

Em 2014, o designer Deniz Karasahin criou este conceito brilhante de um novo gesso para membros quebrados que não só parece incrível, mas também ajuda no processo de cura.

O molde impresso em 3D incluiu um sistema de ultrassom pulsado de baixa intensidade que foi projetado para ajudar os ossos danificados a curar mais rápido - até 38 por cento mais rápido na verdade.

Modelos 3D de rim

Em 2018, Guys e St Thomas NHS Foundation Trust usou uma tecnologia de impressão 3D pioneira para salvar a vida de um pequeno menino de três anos.

Dexter Clark nasceu com uma doença renal grave. O rim de seu pai era considerado a resposta, mas os cirurgiões precisavam ter certeza antes de realizar o procedimento de transplante.

O resultado foi essa impressão 3D que permitiria à equipe avaliar melhor as complexidades da cirurgia e descobrir se ela caberia no corpo de Dexter.

O registrador de transplantes na época, Pankaj Chandak disse que "Os modelos 3D nos ajudaram a apreciar aspectos como percepção de profundidade e espaço dentro do abdômen da criança, que muitas vezes podem ser difíceis de determinar quando se olha para imagens convencionais ... Os materiais flexíveis também nos permitiu imitar melhor a flexibilidade dos órgãos dentro do abdômen na vida real. "

Placas sseas

Outro excelente uso da impressão 3D no espaço médico é a impressão de peças que podem ser usadas para reparar crânios danificados.

Existem vários relatos sobre isso em todo o mundo, incluindo um na China, onde um fazendeiro teve seu crânio reparado com titânio impresso em 3D .

Escrito por Adrian Willings.