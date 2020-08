33 tecnologias obsoletas que irão confundir as gerações modernas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os avanços na tecnologia vêm aos trancos e barrancos, o que significa que não demorou muito para que novos gadgets se tornassem obsoletos logo após atingirem seu mercado-alvo. Diversas tecnologias modernas, como telefones celulares e computadores, oferecem a capacidade de fazer muitas das mesmas coisas que esses aparelhos mais antigos eram capazes, mas em formas menores e mais portáteis.

É por isso que estamos dando um passeio nostálgico pela estrada da memória, olhando para alguns dos maiores, melhores e mais memoráveis gadgets do século passado que foram desatualizados, desatualizados ou simplesmente forçados à irrelevância por tecnologias melhores e modernas.

Você pode se lembrar de muitos deles, mas muitos da geração mais jovem não se lembram.

Cabines telefnicas pblicas

A icônica cabine telefônica; essencialmente um monumento à história do telefone e agora apenas uma atração turística ou um lugar para se proteger do frio.

A cabine telefônica pública se tornou obsoleta com o surgimento do telefone móvel. Raramente haverá necessidade de um telefone que funciona com moedas quando você tem um no bolso.

Telefones rotativos e telefones fixos com fio

Outra tecnologia que se torna obsoleta após ser substituída por um computador que carregamos no bolso. O telefone com fio remonta a 1844 e teve muitas iterações ao longo dos anos que se passaram desde então.

Uma dessas variações era o telefone com discagem rotativa, que apresentava uma discagem disposta em um layout circular, de forma que o usuário tinha que desligar a discagem para cada dígito do número de telefone que estava tentando ligar.

Exceto talvez como uma novidade, os telefones rotativos há muito são uma coisa do passado. Os telefones fixos com fio estão logo atrás, já que smartphones modernos são facilmente adquiridos, muito mais pessoais e acessíveis.

Telefones idiotas

Em um mundo de smartphones, esses celulares antiquados basicamente não faziam nada além de ligar, enviar mensagens de texto e talvez, se você tivesse sorte, permitir que você jogasse um jogo atrevido de cobra.

Eles agora estão totalmente antiquados e mais ou menos obsoletos. Precursores do celular moderno, eles foram extremamente úteis em seu tempo e funcionaram alegremente por dias sem cobrar, algo de que sentimos muita falta.

Pagers e bips

Os pagers foram originalmente projetados e construídos na década de 1950, mas eles realmente não se firmaram em termos de popularidade até os anos 1980. Esses dispositivos de comunicação unilateral eram frequentemente usados por serviços de emergência, médicos e pessoal de segurança que precisavam estar acessíveis o tempo todo, mesmo quando longe de um telefone fixo.

A ascensão dos smartphones no início dos anos 2000 viu o declínio no uso de pagers e bipes, mas devido à durabilidade, resiliência e melhor cobertura, eles continuaram a ser usados por vários anos mais e, por exemplo, o Canadá ainda estava pagando tanto quanto US $ 18,5 milhões por seu serviço de pager em 2013.

Assistente digital pessoal (PDA)

O antecessor do telefone móvel moderno, o assistente digital pessoal ofereceu acesso limitado a muitos recursos modernos que esperamos, incluindo acesso à Internet, processamento de texto, funcionalidade de tela sensível ao toque e muito mais. Eles rapidamente se tornaram obsoletos quando os smartphones começaram a ganhar popularidade, mas antes disso eles eram os favoritos dos empresários em todo o mundo.

LaserDisc

LaserDisc era um daqueles formatos de nicho de tecnologia populares principalmente entre videófilos e entusiastas de filmes. Embora tenha sido o primeiro formato de armazenamento óptico de vídeo, disponível a partir de 1978, o LaserDisc não conseguiu ganhar popularidade devido ao custo dos jogadores.

O LaserDisc oferecia vídeo de qualidade superior do que o VHS e o Betamax e a tecnologia por trás disso foi a base para discos compactos, DVD e Blu-ray nos anos posteriores. Apesar de nunca ter se tornado popular, não foi até 2001 que os últimos títulos de vídeo foram lançados neste formato e um total de 16,8 milhões de leitores de LaserDisc foram vendidos em todo o mundo.

Disco digital verstil (DVD)

O DVD foi a evolução do formato de vídeo digital desenvolvido pelos gigantes da tecnologia Panasonic, Philips, Sony e Toshiba. Com uma grande capacidade de armazenamento, tornou-se um meio para arquivos de computador, software e vídeo de alta qualidade. O DVD tinha muitos benefícios em relação aos formatos de armazenamento magnético anteriores, incluindo maior espaço de armazenamento, mas também durabilidade, o que significava que, em teoria, os discos poderiam ter uma vida útil de até 100 anos.

Com velocidades de Internet mais rápidas, tecnologia de streaming de vídeo e outros formatos superiores como Blu-ray - até mesmo 4K Ultra HD Blu-ray - no mercado, o DVD provavelmente está chegando ao fim de sua vida útil. Enquanto isso, outros formatos de DVD, como o HD-DVD rival do Blu-ray com capacidade para 1080p, nunca realmente decolaram em primeiro lugar, assim como o lendário LaserDisc.

Disquetes

Os disquetes eram um tipo de meio de armazenamento de dados que apareceu originalmente na década de 1970. O primeiro foi o disquete de 8 polegadas, capaz de armazenar apenas 80 kilobytes de dados. À medida que os disquetes ficavam menores, sua capacidade de armazenamento aumentava e, em meados da década de 1980, o disquete de 3,5 polegadas era capaz de armazenar respeitáveis 1,44 MB.

Os disquetes eram, infelizmente, vulneráveis a ímãs e calor e facilmente corrompidos. Na década de 1990, o tamanho do software significava que muitos discos eram necessários para a maioria dos aplicativos (o Adobe Photoshop exigia mais de uma dúzia de discos para ser executado), então os CD-ROMs começaram a assumir o controle. O disquete agora vive apenas como um ícone para salvar na maioria dos aplicativos de software.

Mquinas de fax

O humilde aparelho de fax era essencialmente uma versão moderna do telegrama. Por muitos anos, permitiu que pessoas e empresas transmitissem documentos digitalizados de um número de telefone para outro. O destinatário teria a alegria de uma cópia impressa do documento jorrando de sua máquina. Isso tudo foi feito por uma transmissão de tons de frequência de áudio que foram decifrados na outra extremidade.

Como muitas das tecnologias em nossa lista, as máquinas de fax se tornaram obsoletas pela invenção do e-mail, da Internet e dos avanços nas tecnologias de computação.

Fita cassete compacta

O irmão de áudio das fitas cassete VHS e Betamax era a fita cassete compacta. Apresentado originalmente em 1968, os cassetes compactos usavam a mesma tecnologia de fita magnética para fornecer áudio acessível para as massas. Eles foram usados como fitas virgens que podiam ser gravadas (via ditafone ou caixa de som, por exemplo) ou como fitas pré-gravadas de álbuns de música. Os cassetes também podiam ser usados para armazenar outros dados e, portanto, eram usados como meio de armazenamento para os primeiros computadores domésticos.

As fitas cassete ganharam popularidade na década de 80, mas na década de 90 foram superadas pelos discos compactos, que logo se tornaram o formato padrão. No entanto, as fitas cassete continuaram a vender e foi somente em 2001 que elas realmente começaram a morrer, pelo menos em formatos pré-gravados. As fitas virgens ainda eram vendidas até 2012. Em seu apogeu, as fitas cassete venderam até 442 milhões apenas nos Estados Unidos.

Temos memórias nebulosas de lutar contra jogadores de fita cassete para resgatar fitas mastigadas e de passar horas remexendo-as com um lápis.

Sistema de vdeo domstico (VHS)

No final dos anos 80, as fitas cassete VHS se tornaram o padrão popular para vídeo doméstico. Quer sejam usados para gravar vídeos para a família ou alugados para a locadora local para assistir ao mais recente blockbuster, esses pequenos rolos de fita magnética embrulhados em uma caixa de plástico trouxeram alegria por todas as terras. A menos, é claro, que alguém tenha se esquecido de rebobinar a fita que você alugou ou um irmão gravou sobre sua cópia do Terminator 2.

A ascensão do DVD levou ao desaparecimento lento mas constante do VHS e, em 2008, o DVD substituiu o VHS como a tecnologia de vídeo favorita tanto para gravação quanto para distribuição de filmes.

Fitas Audi digitais (DAT)

A fita de áudio digital foi ideia da Sony e oferecia uma capacidade de gravação digital, mas com um estilo de design semelhante à fita cassete compacta em um formato menor.

O DAT era capaz de gravar com uma qualidade superior ao CD e também apresentava a capacidade de numerar as faixas e pular direto para elas, como um CD. No entanto, devido ao custo deste formato, ele nunca pegou realmente no nível do consumidor, mas foi usado em vários mercados profissionais e como meio de armazenamento de dados de computador.

Com vendas fracas de cerca de 660.000 vendas desde 1987, a Sony anunciou que iria parar a produção de máquinas DAT em 2005. O formato foi essencialmente substituído por discos rígidos e cartões de memória, mas ainda está em uso em algumas áreas.

Retroprojetores

Um clássico da sala de aula, o retroprojetor era um sistema simples, mas maravilhoso para projetar imagens, texto e desenhos em uma tela apropriada. Folhas transparentes de acetato foram usadas no lugar do papel para permitir que os apresentadores transpusessem sua apresentação para a tela na frente da classe. Embora provavelmente ainda em uso em algumas salas de aula, esses projetores provavelmente se tornaram obsoletos pela tecnologia de projeção moderna e computadores.

Listas telefnicas

Não é realmente uma tecnologia como tal, mas certamente algo que se tornou obsoleto pelos avanços tecnológicos é a simples lista telefônica.

Esses volumosos diretórios de papel incluíam listagens residenciais e comerciais para todos os números de telefone de que você poderia precisar. Agora obsoletas pela Internet, essas listas telefônicas são certamente uma relíquia de uma era passada. No entanto, ainda ocasionalmente os vemos postados em nossa porta da frente.

Leitores de DVD portteis

Com a ascensão do DVD e o custo cada vez menor da tecnologia por trás dele, bem como os tamanhos cada vez menores dos processadores e os avanços na tecnologia de tela, não foi surpresa que os DVD players portáteis chegaram ao mercado.

No entanto, o tamanho dos discos e a qualidade da vida útil da bateria fizeram com que os DVD players não ganhassem popularidade e, inicialmente, seu custo era proibitivo. Agora, com fácil acesso a streaming de vídeo por meio de telefones celulares e tablets, a necessidade de leitores de DVD portáteis é quase totalmente negada.

Dispositivos de ditado portteis

Dispositivos de ditado, muitas vezes chamados de "ditafones" em homenagem ao nome da empresa que se tornou sinônimo deles, vieram em vários formatos e usaram vários meios de dados diferentes que incluíam fitas cassete, Mini e Micro-cassetes. Esses aparelhos eram usados principalmente para gravar entrevistas, conversas e palestras para anotações ou redações posteriores.

Cada um deles se tornou obsoleto com o passar do tempo e o meio de armazenamento perdeu a popularidade. Dispositivos de ditado digital ainda existem, mas mesmo eles estão à beira da extinção, já que a maioria dos telefones celulares é capaz de oferecer a mesma funcionalidade sem a necessidade de outro dispositivo autônomo.

Mquinas de escrever

A humilde máquina de escrever, a precursora muda do computador moderno, foi em sua época uma maravilha da tecnologia. Um passo à frente do papel e da caneta, a máquina de escrever abriu um mundo de possibilidades para quem procura criar romances, documentar a história ou escrever propaganda.

As bases da máquina de escrever foram lançadas em 1575, mas raramente é usada em um mundo moderno de computadores, laptops e tablets.

Projetores de slides

Uma forma de projetor apareceu na década de 1950 e se tornou uma forma popular de entretenimento doméstico. Esses projetores foram usados para fazer apresentações de slides de quadros individuais de imagens, um quadro de cada vez. Geralmente, eles eram usados para mostrar fotos de férias em família ou ocasiões especiais.

Os projetores de slides se tornaram irrelevantes quando os projetores de vídeo se tornaram mais baratos e acessíveis.

Players MiniDisc

Talvez um dos formatos menos populares de armazenamento digital baseado em óptica seja o MiniDisc. Com uma alta capacidade de armazenamento de até 1 GB, esses discos podem armazenar até 45 horas de áudio em um formato compacto. O MiniDisc apareceu em uma época em que os CDs ainda eram dominantes e, portanto, lutava para ganhar popularidade no mercado.

As vendas do MiniDisc começaram a diminuir quando os MP3 players começaram a ganhar popularidade e foram finalmente eliminados como formato em 2011, quando a Sony (o principal fabricante) interrompeu a produção.

Modems analgicos e dial-up

Antes das modernas redes de banda larga e 4G, no início da Internet, nos conectávamos à World Wide Web por meio de modems analógicos e dial-up.

Essas maravilhas da tecnologia exigiam uma linha telefônica aberta e muita paciência para funcionar. Se alguém ligasse enquanto você estava conectado à rede, você perderia a conexão imediatamente. Navegar na web era lento e doloroso, mas era lindo e prometia o futuro em que vivemos.

Se você está atrás de um pouco de nostalgia, basta ouvir este clipe gravado de como ele soava .

Walkman, Discman e leitores de MP3

Vários formatos de tocador de música portátil surgiram ao longo do tempo para acomodar o meio musical preferido, incluindo tocadores de cassetes portáteis (mais notavelmente o "Walkman" da Sony), tocadores de CD portáteis (o também popular "Discman" da Sony), tocadores de Minidisc e tocadores de MP3.

Cada um desses formatos de tocador de música portátil acabou caindo em obsolescência conforme outros tocadores mais avançados tecnologicamente apareciam. Todos eles tiveram seus benefícios embora. Temos memórias afetuosas e frustrantes de cada um desses jogadores, seja lutando contra Walkmans para guardar uma fita mastigada ou tentando desesperadamente colocar um CD player portátil no bolso do casaco.

Betamax

Betamax foi a versão mais antiga do formato de fita cassete de vídeo para o consumidor, originalmente lançado em 1975. Desenvolvido pela Sony, Betamax foi o padrão para fitas de vídeo magnéticas até se tornar obsoleto quando o formato VHS apareceu e foi dominado na década de 1980.

Surpreendentemente, os gravadores Betamax continuaram a produção até 2002 e as próprias fitas ainda estavam disponíveis até 2016.

Daisy wheel e impressoras matriciais

Antes dos tempos das impressoras laser e jato de tinta, tínhamos várias impressoras preto e branco diferentes que eram essencialmente um pequeno avanço em relação às máquinas de escrever. Essas impressoras eram lentas e pesadas, mas funcionavam, mesmo que fizessem muito barulho ao fazê-lo .

Gameboy e Gamegear

Em 1989, a Nintendo lançou outro console de jogos que a ajudaria a dominar o mercado de jogos. O Game Boy era um sistema de jogo portátil clássico, com uma tela monocromática verde e preta e um design simples. Grandes títulos de jogos como Tetris ajudaram o Game Boy a vender mais de um milhão de unidades apenas no primeiro ano.

Pouco depois, a Sega lançou o Game Gear, seu concorrente de cores para o Game Boy. Apoiado por um forte catálogo de jogos do Sega Master System, o Game Gear deveria, em teoria, ter dominado o mercado, mas lutou para competir com o Game Boy, principalmente graças à baixa duração da bateria.

Ambos há muito se tornaram obsoletos com a invenção de novos aparelhos, mas a Nintendo ainda lidera o mercado com seus vários sistemas DS.

Nintendo N64

Havia muitos outros consoles antes e depois do N64, mas certamente era uma grande máquina de jogos e o último dos teimosos consoles baseados em cartucho a ser lançado pela Nintendo. Lançado em 1996, o N64 chegou ao mercado competindo com nomes como o Playstation Sony original e o Sega Saturn. À parte a forte concorrência, a Nintendo ainda conseguiu vender 32,93 milhões de consoles N64 em todo o mundo.

O N64 é lembrado com carinho por muitos, especialmente por seus grandes títulos de jogos que incluíam Super Mario 64, GoldenEye 007 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Cmeras de filme

A câmera de filme tradicional há muito foi empurrada do mercado de massa pela era moderna da câmera digital.

Não precisamos mais depender de rolos de filme ou idas à loja local para processá-los. Câmeras digitais, cartões SD e sistemas de computação modernos significam que podemos tirar fotos felizes e ver os resultados de nossas fotos instantaneamente com muito menos complicações e despesas.

Fotógrafos profissionais e fotógrafos retrô ainda usam câmeras de filme para determinados fins artísticos. mas poucos outros.

Cmeras instantneas Polaroid

As câmeras Polaroid chegaram ao mercado originalmente em meados da década de 1960 e, na época, apresentavam uma tecnologia maravilhosa que permitia às pessoas ver as fotos que estavam tirando segundos depois de terem sido tiradas, sem ter que esperar que outra pessoa as revelasse. Por anos, as câmeras instantâneas Polaroid foram uma maravilha de conveniência fotográfica maravilhosamente cara.

Nos últimos anos, a ascensão da câmera digital e da fotografia de smartphone fez com que a tecnologia da Polaroid se tornasse uma delicadeza desnecessária e o declínio das vendas forçou a empresa a pedir falência duas vezes.

Você ainda pode encontrar câmeras e filmes Polaroid à venda, mas é um nicho, na melhor das hipóteses.

Sistemas de navegao GPS

Muitos fabricantes de automóveis ainda optam por instalá-los em veículos novos, mas como uma unidade autônoma, a tecnologia de navegação GPS está chegando ao fim de sua vida útil.

Os smartphones atuais são mais do que capazes de levar o ser humano moderno do ponto A ao ponto B com o uso de aplicativos de navegação como Google, Bing e Apple Maps. Mais uma vez, os avanços na tecnologia móvel forçaram outras tecnologias mais antigas à obsolescência.

Discos de vinil

Os discos de vinil são provavelmente um dos formatos mais antigos e duradouros para armazenar gravações de áudio. Disponível em vários formatos desde o final de 1800, o disco de vinil ainda está em produção hoje e é outro formato que jurou ser o melhor por audiófilos e entusiastas do som. O formato até teve um ressurgimento de vendas recentemente.

O vinil chega à nossa lista, não porque está obsoleto, mas porque se recusa a morrer.

Calculadoras

Embora, sem dúvida, ainda seja usada em algumas escolas e escritórios, a humilde calculadora é uma tecnologia simples que certamente está chegando ao fim de sua vida útil.

Com aplicativos de calculadora disponíveis em smartphones e tablets, bem como calculadoras de fácil acesso em computadores e laptops, quase não há necessidade de usar esses dispositivos independentes.

Nintendo Entertainment System (NES)

Quase uma década depois que o Atari 2600 chegou às casas das pessoas, a Nintendo lançou o primeiro de seus consoles de jogos de sucesso para o mercado mundial. Apoiado por vários títulos de jogos que incluíam nomes que se tornariam parte da história dos jogos, o NES rapidamente se tornou o console de jogos mais vendido de seu tempo.

Com nomes como Duck Hunt, Super Mario Bros e outros sendo lançados pela primeira vez neste sistema, o NES colocou a Nintendo na vanguarda da indústria de jogos e os transformou em um nome familiar. A produção terminou em 1995, mas a Nintendo encheu o mundo de alegria nostálgica em 2016 quando anunciou o lançamento do NES Classic Mini, a minúscula versão reinventada do console com 30 jogos pré-instalados e a capacidade de funcionar em TVs HD modernas.

Atari 2600

Um dos ancestrais do console de jogos moderno, o Atari 2600 foi originalmente lançado em 1977 e era um sistema de videogame doméstico baseado em cartucho amado e nostalgicamente lembrado por muitos. A Atari também é conhecida pela criação de jogos como Pong, Missile Command e Asteroids, verdadeiros clássicos que podiam ser jogados no console.

Embora o Atari 2600 não tenha sido o primeiro console de jogos baseado em cartucho (foi o segundo - o primeiro sendo o Magnavox Odyssey), é talvez o mais conhecido e memorável graças à linha de jogos e à história por trás dele. E os painéis de teca falsos na frente, é claro.

Essa tecnologia inicial rapidamente se tornou obsoleta à medida que a tecnologia do console de jogos avançava rapidamente.

Televisores de tubo de raios catdicos

A tecnologia científica por trás dos televisores de tubo de raios catódicos remonta a 1869, mas não foi até meados da década de 1920 que a tecnologia foi colocada em um aparelho de televisão real. Esses televisores robustos se tornaram o esteio das TVs por décadas, até que os avanços da tecnologia e o lançamento dos televisores de plasma e LCD empurraram os aparelhos CRT para a obsolescência por volta de 2007.

Já se foram os dias de desmagnetização, batendo na lateral de um aparelho para fazê-lo funcionar corretamente ou ter que se levantar para mudar de canal.

Escrito por Adrian Willings.