Melhores fãs de 2020: mantenha a calma enquanto o calor aumenta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando os meses de verão chegam, todos começamos a nos perguntar por que nunca instalamos ar condicionado enquanto passamos por aquelas noites desconfortáveis.

Durante as ondas de calor, os fãs tendem a se esgotar nas lojas, mas por que se preocupar em sair de casa ou do escritório quando você pode escolher apenas uma dessas boas opções de fãs? Há algo aqui para todos os orçamentos e usos, se você quer apenas algo para se refrescar em sua mesa ou se precisa de um motor de ar mais pesado para sua sala de estar sufocante.

Então instale um dos nossos fãs escolhidos e salve-se da onda de calor.

squirrel_widget_161112

Este ventilador de mesa de tamanho padrão de 12 polegadas é o mais "padrão" possível - embora com a adição bem-vinda de três velocidades. Naturalmente, pode oscilar ou não, dependendo do que você escolher. Também há um cabo de alimentação de 1,8 m, para que você não precise obter um cabo de extensão na maioria das circunstâncias. Em suma, é uma opção de grande valor e também pode ser solicitada com a entrega do Amazon Prime.

squirrel_widget_161076

Este ventilador de 12 polegadas obviamente não é barato, mas usa a conhecida tecnologia Multiplicador de Ar da Dyson para movimentar o ar pela sala - embora seja principalmente um ventilador de mesa, você não precisará tê-lo ao seu lado, como acontece com outros opções - ele pode fazer um trabalho decente para resfriar uma sala pequena, embora obviamente não seja tão eficaz quanto um ventilador de torre maior. Oscila como seria de esperar e pode ser inclinado. Ele também usa menos energia do que os fãs anteriores do Dyson e também é significativamente mais silencioso.

squirrel_widget_161053

Se você procura um fã bastante básico que não seja muito barulhento para a sua mesa, então a Honeywell pode ter a resposta. Existem alguns recursos interessantes para esse ventilador, mas ele pode ser montado na parede, se você quiser colocá-lo na parede do seu jardim ou em qualquer outro local para economizar espaço em torno da mesa. Este tem apenas cerca de 30 cm de diâmetro, mas é totalmente montado, por isso está pronto para ser usado.

squirrel_widget_161041

Este é realmente o crème de la crème dos fãs. É caro, claro, mas há uma razão para isso. Em primeiro lugar, o design faz com que seja uma adição atraente e fácil de limpar em sua casa, ao contrário de um ventilador com pás. Em segundo lugar, ele também contém um filtro HEPA; portanto, para pessoas com febre do feno ou alergias, você não está circulando o ar que fará com que seus olhos coçam ou seu nariz escorra. Finalmente, é silencioso em operação e fácil de limpar. Há também uma versão que adiciona calor, mas é realmente necessária a refrigeração.

squirrel_widget_161064

A elegância simples de um fã é impulsionada pelo Swan Retro, que vem em várias cores diferentes - preto, azul, vermelho ou creme - para que você possa se encaixar na sua decoração e é menos desagradável. Ele vem com três configurações de velocidade e também oscila.

squirrel_widget_161065

Uma das coisas atraentes sobre esse ventilador da torre da Honeywell é que ele vem com um controle remoto, o que significa que você não precisa sair da cama para ligá-lo, abaixá-lo ou desligá-lo quando acordar congelando às 5h. Possui um painel de LED na parte superior e oferece três modos diferentes. A vantagem de ter uma torre sobre um ventilador de mesa é que normalmente é mais silencioso e ocupa muito menos espaço.