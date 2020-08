Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós amamos um bom gadget e não há nada como uma peça de tecnologia que você pode comprar hoje que o joga de volta no tempo com uma névoa de nostalgia de dias passados.

Fazendo uma viagem pelo caminho da memória, vasculhamos a web em busca de uma seleção dos melhores gadgets de estilo retro com um toque nostálgico.

Falar e soletrar

O Speak & Spell original foi lançado no final dos anos 1970 e era uma maravilha da época. Um pequeno dispositivo simples que pode ajudar as crianças a aprender a soletrar com um motor de síntese de fala que pode gerenciar impressionantes 200 palavras.

Esse dispositivo antigo agora está sendo trazido de volta à vida pelo Basic Fun! e agora possui muito mais poder de processamento e inteligência. Se você quer que seus filhos ou netos revivam a diversão dos anos 70 e 80, este é o brinquedo para você.

Lupa para smartphone

Na era moderna, é dolorosamente fácil transmitir uma grande quantidade de conteúdo de vídeo do telefone diretamente para a TV, mas onde está a diversão nisso? O que você quer é uma televisão antiquada para assistir.

O Smartphone Magnifier da Luckies of London é o auge da nostalgia da televisão. Coloque seu telefone na parte de trás deste robusto aparelho de televisão de madeira falsa e assista aos vídeos explodidos em glória de 20 polegadas. Vem completo com uma total falta de controle remoto.

Não há necessidade de dar uma batida neste conjunto para organizar a imagem e sem antenas para se preocupar.

Cmera Leica M10

Leica é uma marca alemã de fabricante de câmeras com uma dedicação inabalável ao artesanato e ao estilo retrô. Sua câmera mais recente, a M10, é um exemplo perfeito disso.

Essa câmera não só tem um visual clássico de antigamente, mas também evita a funcionalidade moderna de outras câmeras, como captura de vídeo e foco automático. Ainda há pelo menos uma tela LCD traseira e você não precisa mexer em um filme de 35 mm, mas pode ter problemas para tolerar o preço de mais de £ 5,5 mil.

Telefone Wild & Wolf Diner

Para a maioria de nós, um telefone fixo pode estar à beira de ser uma coisa do passado, mas se você ainda gosta da ideia de ter um aparelho residencial, por que não investir em algo verdadeiramente clássico.

O Wild & Wolf Diner Telephone ostenta o charme vintage de um telefone dos anos 1950 saído de uma lanchonete americana. Com discagem por botão, controles de volume e outros recursos, ele funciona perfeitamente em uma casa moderna com a vantagem adicional de um slot de moeda funcional que também pode funcionar como um ótimo cofrinho.

Telefone Binatone Brick

Se o Diner Phone é um pouco velho demais para você, avance algumas décadas com o The Brick . Uma re-imaginação moderna dos primeiros telefones celulares clássicos da era dos yuppies e dos Filofaxes.

O Brick da Binatone está disponível como um telefone móvel e residencial, tem uma bateria ridiculamente longa (até 3 meses em modo de espera) e ainda vem com o clássico jogo Snake. O que mais você poderia querer?

Comunicador Bluetooth Star Trek

Um para Trekkies clássicos, este comunicador Bluetooth emparelha com seu celular para que você possa fazer e receber chamadas como o próprio Capitão Kirk.

Oficialmente licenciado e escaneado em 3D a partir do último comunicador oficial existente, esta réplica é o mais próximo que você vai chegar da coisa real.

Repleto de outros recursos incríveis, como carregamento sem fio, sons autênticos de Star Trek SFX, um alto-falante de alta qualidade e um microfone MEMS, este dispositivo retro permitirá que você atenda suas chamadas aonde nenhum homem jamais esteve.

Teclado retro da mquina de escrever lofree

Este teclado mecânico compacto e superportátil é inspirado nas máquinas de escrever tradicionais com teclas arredondadas, um design contemporâneo e um satisfatório "click-clack" conforme você digita.

Compatível com uma variedade de dispositivos diferentes (exceto uma máquina de escrever real) e capaz de funcionar tanto com fio quanto sem fio, além de apresentar várias configurações de luz de fundo, este teclado é uma adição incrivelmente peculiar ao seu escritório em casa.

LOVE toca-discos

Para os audiófilos que juram que você não consegue um som melhor do que o do vinil, mas também reclamam por não poder pular faixas, vem o toca-discos LOVE.

Apresentado como "o primeiro toca-discos inteligente do mundo", o LOVE está tentando revolucionar uma tradição milenar de reprodução de música - com um sistema que mantém o registro parado, mas em vez disso move a agulha.

Não convencido? Considere a capacidade de conectar e controlar o reprodutor de vinil por meio de seu telefone por Wi-Fi ou Bluetooth e reproduzir, pausar, pular e repetir sem qualquer falha. Parece ótimo para nós!

Telefone rotativo retro

Você já se sentiu como se os smartphones modernos fossem uma distração demais? Você anseia por momentos mais simples, quando um telefone é plugado na parede e você tem que girar a roda para discar os números? Então, o estilo deste pode satisfazer sua nostalgia.

É um telefone de botão em vez de rotativo, mas ainda tem a vibração retro clássica com algumas cores modernas e brilhantes.

Rdio GPO retro DAB

Algo que seus pais ou avós gostariam de desembrulhar para o aniversário, este rádio retrô radiante traz transmissões de áudio digital para um set no estilo dos anos 1950.

Alimentada por bateria ou rede elétrica com 20 estações predefinidas e funcionalidade de despertador, esta caixinha tem de tudo. A menos que você esteja atrás do Spotify, é claro. Ainda assim - um ótimo presente para alguém que ainda não entendeu muito bem o que todos nós temos.

Mquina de escrever USB

Se o teclado estilo máquina de escrever não é curioso o suficiente para você, que tal o teclado real?

Esta máquina de escrever clássica dos anos 30 foi restaurada e adaptada como um teclado USB / Bluetooth que você pode conectar ao seu PC ou Mac ou simplesmente conectar ao seu iPad.

Totalmente funcional, com todas as teclas modernas que você pode precisar em um ambiente do século 21, esta belezura tem de tudo. Não são necessárias fitas de tinta.

Gabinete Bluetooth ION iCade Arcade

Os tablets modernos são ótimos - você pode baixar e jogar facilmente todos os jogos clássicos de fliperama que gostava na juventude sem gastar uma fortuna - mas nunca é exatamente o mesmo quando se usa uma tela sensível ao toque. É aí que entra este gabinete de fliperama de estilo clássico.

Adicione um joystick tático e botões de arcade em tamanho real ao seu jogo retrô. Basta conectar seu iPad, baixar jogos clássicos como Asteroids e Battlezone e começar a triturar essas chaves!

Suporte para Macintosh Apple Watch

Fã de todas as coisas da Apple? Então este relógio é provavelmente para você. O suporte Elago W3 Apple Watch é uma base de carregamento simples para o seu Apple Watch que foi projetada para se parecer com os computadores Macintosh que conhecíamos e amávamos nos anos 80, completo com unidade de disquete cortada e tela embutida.

Seu relógio ao lado nunca terá parecido tão retro e moderno ao mesmo tempo.

NES Mini Classic

Se você ainda não tem idade suficiente para se lembrar dos jogos de arcade clássicos, mas tem memórias nebulosas dos jogos da Nintendo do passado, o NES Classic Mini pode ser o console moderno com um toque retro para você. Este pequeno pacote traz jogos clássicos de 8 bits para a tela grande com upscaling para TVs HD modernas e a capacidade de salvar o progresso do jogo.

O console Nintendo Classic Mini vem com 30 títulos de jogos do passado da gigante japonesa dos jogos, incluindo jogos originais do Mario, Donkey Kong, Pac-Man e muito mais. O estilo de controle original permanece e os jogos clássicos são uma alegria para revisitar.

Se você se esforçar para encontrar um, você sempre pode construir seu próprio console retro .

Consola de arcade Sega Megadrive

Se você sempre foi mais fã de Sonic do que amante de Mario, não tenha medo! O Sega Arcade Classic apresenta 80 favoritos da velha escola de 16 bits da Sega, de Golden Axe a Sonic the Hedgehog.

Este pequeno kit não inclui apenas controladores sem fio, mas também oferece compatibilidade com os cartuchos Sega Megadrive originais. Então cave no seu loft, encontre seus jogos antigos, dê-lhes um golpe um pouco e depois mergulhe em uma sessão de jogos antigos!

Headset Mattel Viewmaster VR

O View-Master original foi lançado em 1939, dando às pessoas a capacidade de visualizar imagens estereoscópicas em 3D por meio de finos discos de papelão inseridos no fone de ouvido.

Agora atualizado para a era da realidade virtual e aumentada, este fone de ouvido View-Master usa o poder do seu smartphone para transportá-lo para um mundo virtual. Tudo alojado no design clássico do View-Master.

As bobinas tradicionais também estão disponíveis, mas agora são digitalizadas para acessar mais jogos e conteúdo de realidade aumentada.

Fita cassete bluetooth

Se você está preso dirigindo um carro antigo com um toca-fitas que não faz nada além de ficar sentado juntando poeira ou tocar rádio FM / AM, então você dará boas-vindas a esta adição ao seu arsenal de gadgets.

Cole esta fita em seu toca-fitas, emparelhe com seu telefone via Bluetooth e, em seguida, transmita qualquer música que você gosta sem o incômodo e as despesas de atualizar sua unidade principal para algo mais moderno.

Há uma bateria recarregável embutida que é suficiente para seis a oito horas de reprodução e, como se isso não bastasse, a fita também tem um microfone - perfeito para chamadas em viva-voz. Não precisa se preocupar em enrolar a fita não enrolada de volta com um lápis!

Suck UK USB Mixtape

Lembra dos dias nebulosos em que você passava horas gravando músicas em uma fita cassete para presentear o objeto de seu afeto? Bem, agora você pode reviver seu lado romântico e reacender a chama com este pacote de presente USB Mix Tape.

Simplesmente coloque algumas faixas românticas no gravador, coloque-o no invólucro da fita cassete, rabisque algumas notas no cartão e entregue a alguém que você ama.

Muito mais elegante do que apenas dar a eles um pendrive USB. Alternativamente, você pode apenas criar uma lista de reprodução do Spotify, mas onde está a diversão nisso?

Controle remoto universal Phaser de Star Trek Original

Coloque os phasers em modo de espera e arme-se com o auge da nerdice do controle remoto - um controle remoto universal construído para se parecer com um phaser da série Star Trek original.

Controle sua TV e outros dispositivos com uma variedade de movimentos, botões e mostradores. Só não tente explodir nenhum Tribbles.

Fongrafo europeu STG

Se você realmente adora vinil, mas o toca-discos LOVE é um pouco moderno demais para você, por que não ir realmente à velha escola com este fonógrafo de estilo antigo?

Completo com toca-discos, CD player, rádio AM / FM e um estilo antigo do início de 1900, este fonógrafo é uma verdadeira maravilha moderna de se ver.

Banco de potncia de disquete Remax

As baterias portáteis são populares atualmente, quase tão populares quanto os disquetes de 3,5 polegadas na década de 1990. Na verdade, sugeriríamos que o formato de armazenamento era ainda mais, considerando que eram uma necessidade. E, considerando que os mais comuns tinham incríveis 400 KB, pense na diversão que todos nós nos divertimos.

Eles pareciam legais, então é ótimo que a Remax tenha escolhido esse estilo para sua gama de bancos de energia. E eles possuem uma bateria de 5.000 mAh, perfeita para carregar seu telefone em qualquer lugar.

Escrito por Adrian Willings.