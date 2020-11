Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqui estão os melhores gadgets e jogos dos últimos 12 meses, escolhidos pela indústria e pelo público no EE Pocket-lint Awards e revelados durante nosso evento virtual (que você pode assistir acima).

Reduzidos a partir de centenas de produtos que a Pocket-lint analisou este ano, os 18 vencedores finais são os melhores dos melhores em suas categorias. Os jurados também escolheram seu produto favorito do ano.

Portanto, se você está procurando conselhos sobre um smartphone para comprar ou o laptop número um, esta é a lista definitiva dos melhores produtos lançados em 2020.

E, além do mais, também facilitamos para você encontrar qualquer um dos vencedores ou vice-campeões altamente recomendados em nossa própria loja na Amazon.co.uk .

Esta câmera full-frame compacta e bem feita não custa muito mais do que o campeão de vídeo Micro Four Thirds: o GH5. E é mais barato do que seu irmão full-frame em grande escala: o Lumix S1. Portanto, seja qual for a sua visão, a Lumix S5 oferece uma excelente relação custo-benefício para os criadores de vídeo.

Altamente recomendado: Sony ZV-1

Com seus recursos de processamento avançados, foco automático rápido e rastreamento em tempo real, o ZV-1 é realmente uma ótima opção para vloggers.

Tudo considerado, este EV premium tem forte potencial para abalar o domínio da Tesla no espaço EV premium. Aparência impressionante, um super sistema de infoentretenimento do Google e velocidade máxima decente e autonomia de bateria tornam o Polestar 2 difícil de bater.

Altamente recomendado: Honda e

Não há mais nada nas estradas com a personalidade da Honda e. É uma lufada de ar fresco no mercado de carros elétricos.

A Garmin traz grandes recursos, incluindo música, pagamentos e mapas, ao mesmo tempo em que oferece grande autonomia de bateria e rastreamento esportivo rico para ajudar a tornar o 945 um dos melhores relógios esportivos de todos os tempos.

Altamente recomendado: Garmin Fenix 6 Pro Solar

Este smartwatch movido a energia solar para exteriores adiciona recarga de bateria adicional ao Fenix 6 Pro regular, a fim de criar um relógio notável.

O iPhone 12 Pro faz todo o possível para garantir esse rótulo Pro. A tela é impressionante, a capacidade da câmera é profissional e, quando você consegue uma conexão 5G, as velocidades de download são super rápidas.

Altamente recomendado: Samsung Galaxy S20 FE

Livre de truques, o Samsung Galaxy S20 FE parece acertar todas as notas.

Como você supera um dos melhores jogos de todos os tempos? Tornando-o maior, mais forte e mais focado. The Last of Us Parte 2 é perturbador às vezes, mas dá mais impacto à história e ao tema. Esta é uma experiência totalmente adulta e um bom exemplo de jogo como arte. Os proprietários de consoles PlayStation têm muita sorte.

Altamente recomendado: Animal Crossing: New Horizons

A New Horizons usa uma fórmula já muito apreciada e adiciona mais sinos e assobios do que uma convenção de dançarinos de Morris. Crafting, terraforming e a jogabilidade calma e suave são um dos destaques do console.

Melhor do que nunca, graças a um design brilhante, especificações modernas e um painel de 300 Hz seriamente atraente, este laptop atinge seus objetivos de jogos elevados.

Altamente recomendado: Razer Blade 15 Advanced

Com a versão 4K de seu laptop de 15,6 polegadas, a Razer afirma que não é apenas para jogadores. Esta também é uma plataforma ideal para criadores que desejam muita energia em movimento.

Um console revolucionário e ainda forte - vencendo esta categoria pelo terceiro ano consecutivo. Ele não desaparece diante do PlayStation ou Xbox, a Nintendo segue seu próprio caminho. E, para muitos, redefine os jogos em movimento, não apenas em casa, graças aos principais títulos originais.

Altamente recomendado: Oculus Quest 2

O headset de realidade virtual sem fio de segunda geração da Oculus não é apenas mais acessível do que o original, ele tem muitos recursos aprimorados que o tornam uma superestrela da RV.

Os fones de ouvido ANC sem fio WH-1000XM4 trazem uma palavra à mente - excelente. Com um conjunto de recursos aprimorado que faz com que muitos rivais pareçam da idade da pedra, esses fones de ouvido oferecem excelente reprodução de áudio, mesmo com o cancelamento de ruído no máximo. O melhor realmente ficou ainda melhor em 2020.

Altamente recomendado: Philips Fidelio X3

Esses fones de ouvido com a parte traseira aberta representam um retorno triunfante para uma marca de áudio muito respeitada.

Estamos incrivelmente impressionados com a facilidade de configuração e a qualidade do som que o AirPods Pro oferece. O cancelamento de ruído ativo faz uma grande diferença no ruído ambiente, tornando esses in-ear muito mais capazes do que os originais.

Altamente recomendado: Beats Powerbeats

Para os Powerbeats mais recentes, a Beats pegou uma fórmula de design e som que funciona bem e trouxe para um par de fones de ouvido de treino mais acessíveis.

Uma atualização sensata para a série já estelar, a introdução de uma porta USB-C, trackpad maior e mais potência adiciona pontos positivos em sua folha de pontuação impressionante. Certamente, este é um laptop Windows elegante e sofisticado.

Altamente recomendado: Dell XPS 13

Enquanto outros laptops tendem a optar pelo normal, a série XPS sempre se esforçou para estar um passo à frente.

Este telefone faz mais sentido na linha da série 2020 Pixel do Google. É mais barato que o Pixel 5, tem uma tela maior e a mesma câmera excelente, o que o torna uma vitória em nossos livros.

Altamente recomendado: OnePlus Nord

O que a OnePlus fez com bastante habilidade foi criar um telefone que não o deixasse ansioso por uma alternativa mais cara.

A campainha da Ring em 2020 alimentada por bateria é o seu mais cheio de recursos, completo com pré-rolagem para capturar eventos antes mesmo de acontecerem. Ele se tornará rapidamente uma parte confiável da sua casa inteligente que você usa todos os dias.

Altamente recomendado: Amazon Echo Show 8

A um preço significativamente mais barato do que o maior Echo Show, o Show 8 tem muitos de seus recursos atraentes e também é um avanço significativo do Echo Show 5.

Ao reunir muitas das melhores partes da Série 4 e da Série 5, o SE é uma entrada acessível na experiência do Apple Watch que se adequa à maioria dos usuários. É o meio termo perfeito para os usuários que não se preocupam com a existência de vários sensores de saúde de última geração e as despesas adicionais que trazem no modelo S6.

Altamente recomendado: Samsung Galaxy Watch 3

A segunda geração do Galaxy Watch refina em vez de reinventar o design do original, oferecendo um wearable de pulso mais cheio de recursos com elegância adicional

A Sonos não apenas seguiu sua oferta anterior de barra de som completa, mas também a aprimorou de todas as maneiras possíveis. O Arc é uma excelente barra de som Dolby Atmos e tem todos os benefícios do sistema multi-room da Sonos e muito mais.

Altamente recomendado: Harman Kardon Citation MultiBeam 700

Este Harman Kardon pode ser a solução ideal para quem deseja alguma presença de áudio adequada para o som de sua TV sem a grande presença física que muitas vezes vem junto com ele.

Pode ser pequeno, mas o Beosound A1 de segunda geração tem um grande impacto no departamento de som. Isso, mais o controle de voz de Alexa e a impermeabilização, valem cada centavo.

Altamente recomendado: Amazon Echo (3ª geração)

Pode ter sido substituído recentemente por um modelo redondo, o 3rd Gen Echo ainda é um alto-falante inteligente compacto e excelente que alguns podem até preferir.

Vencedor pela segunda vez consecutiva, o sistema da Sky tem evoluído constantemente para se tornar o centro do entretenimento doméstico, não apenas da TV via satélite. E, com uma vasta quantidade de conteúdo 4K Ultra HD em oferta, além de Netflix e DIsney +, é realmente o padrão da TV paga.

Altamente recomendado: Amazon Fire Stick 4K

O valor do dispositivo 4K da Amazon não pode ser questionado em comparação com seus rivais, tornando-o um ótimo ponto de acesso para serviços de streaming além do portal Prime da própria Amazon.

O iPad Pro continua a ser a plataforma perfeita para ser usada como um verdadeiro substituto para o laptop e tablet móvel. É realmente incomparável.

Altamente recomendado: Apple iPad

Esta é a opção perfeita de iPad para muitos - ainda não há tablet de nível básico melhor por aí.

A Philips atualizou seu mecanismo de imagem com magia de processamento de IA e os resultados são espetaculares. Este televisor 4K OLED faz com que tudo pareça bem.

Altamente recomendado: LG OLED CX

Desempenho de imagem grandioso - o que, vamos enfrentá-lo, é a coisa mais importante) - torna a mais recente linha OLED LG de nível básico tão valiosa quanto aquelas que a precederam.

O Snapdragon 765 oferece suporte a recursos de alta potência, como captura 4K HDR e o Qualcomm AI Engine de quinta geração, além de oferecer suporte a recursos de jogos avançados, mas todos para aparelhos que não custam caro. Isso é digno do prêmio super rápido EE 2020 por si só.

Vamos enfrentá-lo, quem não usou o Zoom nos últimos seis meses? Veio de quase lugar nenhum para ser o rei da videochamada e da conferência. Por adicionar novos recursos constantemente e ser tão amigável ao consumidor quanto essencial para as empresas, ele merece ser nosso produto do ano. Do jeito que as coisas estão indo, provavelmente será tão importante em 2021 também.

O Pocket-lint Gadget Awards foi realizado pela primeira vez em 2005. Durante esse tempo, premiamos os melhores gadgets do setor todos os anos seguindo critérios semelhantes aos de hoje.

Com o passar dos anos, as categorias mudaram e se adaptaram para refletir a indústria da época, mas o objetivo central sempre foi o mesmo; para ajudar a mostrar os melhores gadgets do momento, aqueles que têm a capacidade de fazer a diferença em nossas vidas ou são apenas muito divertidos de usar.

Aqui estavam os vencedores, desde nossos primeiros prêmios em 2005 ...

Produto do ano 2019: Nissan Leaf e +

Melhor câmera 2019: Fujifilm X-T3

Fujifilm X-T3 Melhor carro 2019: Nissan Leaf e +

Nissan Leaf e + Melhor rastreador de fitness 2019: Garmin Fenix 6 Pro

Garmin Fenix 6 Pro Melhor telefone principal 2019: Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Melhor jogo 2019: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Melhor laptop para jogos de 2019: Alienware m15 R2

Alienware m15 R2 < Melhor jogo / dispositivo VR 2019: Nintendo Switch

Nintendo Switch Melhores fones de ouvido de 2019: fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose 700

fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose 700 Melhores fones de ouvido de 2019: Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 Melhor laptop de 2019: Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2 Melhor telefone (abaixo de £ 500) 2019: Google Pixel 3a

Google Pixel 3a Melhor câmera de segurança 2019: Ring Video Doorbell 2 <

Ring Video Doorbell 2 < Melhor dispositivo de casa inteligente 2019: Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5 Melhor smartwatch 2019: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 Melhor soundbar 2019: Sennheiser Ambeo Soundbar

Sennheiser Ambeo Soundbar Melhor palestrante 2019: Ultimate Ears Wonderboom 2

Ultimate Ears Wonderboom 2 Melhor dispositivo de streaming 2019: Sky Q

Sky Q Melhor tablet / 2 em 1 2019: Apple iPad Air

Apple iPad Air Melhor TV 2019: Philips OLED + 984

Philips OLED + 984 Prêmio de tecnologia EE Superfast 2019: Modem Qualcomm X50 5G

Produto do ano 2018: Huawei P20 Pro

Melhor jogo 2018: God of War

God of War < Melhor câmera 2018: Sony A7R III

Sony A7R III Melhor soundbar 2018: Sonos Beam

Sonos Beam Melhor smartphone 2018: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro Melhor telefone de gama média 2018: jogo de honra

jogo de honra Melhor tablet / 2 em 1 2018: Apple iPad

Apple iPad Melhor laptop de 2018: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Melhores fones de ouvido de 2018: Sony WH-1000XM3

Sony WH-1000XM3 Melhores fones de ouvido de 2018: Libratone Track +

Libratone Track + < Melhor TV 2018: Philips OLED 803

Philips OLED 803 Melhor dispositivo de entretenimento doméstico 2018: Sky Q

Sky Q Melhor serviço de streaming 2018: BBC iPlayer

BBC iPlayer Melhor dispositivo de casa inteligente 2018: Google Home

Google Home Melhor orador 2018: Sonos One

Sonos One Melhor dispositivo de jogos / VR 2018: Sony PS4 Pro

Sony PS4 Pro Melhor dispositivo de fitness 2018: Fitbit Versa

Fitbit Versa Melhor smartwatch 2018: Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 4 Melhor carro 2018: Jaguar i-Pace

Jaguar i-Pace Prêmio EE Superfast 2018 (vencedores conjuntos): Apple A12 Bionic e Huawei Kirin 980

Produto do ano de 2017: Nintendo Switch

Melhor jogo de 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Melhor câmera de lente intercambiável 2017: Panasonic Lumix GH5

Panasonic Lumix GH5 Melhor câmera compacta 2017: Sony Cyber-shot RX100 V

Sony Cyber-shot RX100 V Melhor smartphone 2017: Samsung Galaxy S8 / S8 +

Samsung Galaxy S8 / S8 + Melhor telefone de gama média 2017: Honor 9

Honor 9 Melhor tablet / 2 em 1 2017: Apple iPad Pro 10.5

Apple iPad Pro 10.5 Melhor laptop de 2017: Laptop Microsoft Surface

Laptop Microsoft Surface Melhores fones de ouvido de 2017: Bowers & Wilkins PX

Bowers & Wilkins PX Melhores fones de ouvido intra-auriculares de 2017: Sony WF-1000X

Sony WF-1000X Melhor TV 2017: LG OLED B7

LG OLED B7 Melhor dispositivo de entretenimento doméstico 2017: Amazon Fire TV Stick com Alexa Voice Remote

Amazon Fire TV Stick com Alexa Voice Remote Melhor serviço de streaming de 2017: Netflix

Netflix Melhor dispositivo doméstico inteligente de 2017: Amazon Echo

Amazon Echo Melhor alto-falante sem fio 2017: Sonos Playbase

Sonos Playbase Melhor jogo / dispositivo VR 2017: Nintendo Switch

Nintendo Switch Melhor gadget de fitness 2017: Garmin Fenix 5

Garmin Fenix 5 Melhor smartwatch 2017: Apple Watch Série 3

Apple Watch Série 3 Melhor carro de 2017: Range Rover Velar

Range Rover Velar Prêmio super rápido EE 2017: chip Apple W1

Produto do ano de 2016: Amazon Echo

Melhor jogo de 2016: Uncharted 4: A Thiefs End

Uncharted 4: A Thiefs End Melhor câmera de 2016: Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV Melhor dispositivo ou serviço de entretenimento doméstico 2016: Sky Q

Sky Q Melhor dispositivo doméstico inteligente de 2016: Amazon Echo

Amazon Echo Melhor smartwatch de 2016: Apple Watch Série 2

Apple Watch Série 2 Melhor alto-falante sem fio 2016: BeoPlay A1 da B&O Play

BeoPlay A1 da B&O Play Melhores fones de ouvido de 2016: Sony MDR-1000X

Sony MDR-1000X Melhor tablet de 2016: Apple iPad Pro 9.7

Apple iPad Pro 9.7 Melhor rastreador de fitness 2016: Fitbit Charge 2

Fitbit Charge 2 Melhor TV 2016: Sony ZD9

Sony ZD9 Melhor laptop de 2016: Apple MacBook (2016)

Apple MacBook (2016) Melhor dispositivo de RV de 2016: Sony PlayStation VR

Sony PlayStation VR Melhor telefone de 2016: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge Melhor carro de 2016: Tesla Model S

Produto do ano de 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Melhor tablet / 2 em 1 2015: Apple iPad mini 4

Apple iPad mini 4 Melhor laptop de 2015: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Melhor telefone 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 edge Melhor câmera 2015: Leica Q

Leica Q Melhor jogo de 2015: The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Melhor dispositivo de entretenimento doméstico de 2015: Amazon Fire TV com 4K Ultra HD

Amazon Fire TV com 4K Ultra HD Melhor wearable 2015: Apple Watch

Apple Watch Melhor orador de 2015: Naim mu-so

Naim mu-so Melhores fones de ouvido de 2015: Bang & Olufsen BeoPlay H8

Bang & Olufsen BeoPlay H8 Melhor TV 2015: LG 65EF950V 4K OLED

LG 65EF950V 4K OLED Melhor dispositivo smarthome 2015: Philips Hue com Siri

Philips Hue com Siri Melhor brinquedo conectado de 2015: Sphero BB-8

Produto do ano 2014: iPhone 6

Melhor jogo de 2014: Alien: Isolation

Alien: Isolation Melhor câmera do sistema 2014: Panasonic Lumix GH4

Panasonic Lumix GH4 Melhor telefone de 2014: Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Melhor tablet de 2014: Apple iPad Air 2

Apple iPad Air 2 Melhor phablet 2014: Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4 Melhor laptop / 2 em 1 2014: Apple MacBook Air 2014

Apple MacBook Air 2014 Melhor dispositivo de entretenimento doméstico de 2014: Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 4 Melhores fones de ouvido de 2014: Sony MDR-1A

Sony MDR-1A Melhor TV de 2014: Sony KD-65X9005B 4K TV

Sony KD-65X9005B 4K TV Melhor dispositivo smarthome de 2014: Philips Hue

Philips Hue Melhor orador de 2014: Cambridge Audio Go V2

Cambridge Audio Go V2 Melhor câmera compacta de 2014: Sony Cyber-shot RX100 III

Sony Cyber-shot RX100 III Melhor wearable 2014: LG G Watch R

LG G Watch R Produto do ano 2014: iPhone 6

Produto do ano 2013: Apple iPad Air

Melhor câmera digital compacta 2013: Sony Cyber-shot RX100 II

Sony Cyber-shot RX100 II Melhor câmera de sistema digital 2013: Sony Alpha A7

Sony Alpha A7 Melhor jogo de 2013: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V Melhor dispositivo de entretenimento doméstico 2013: Now TV

Now TV Melhor tecnologia vestível de 2013: Pebble

Pebble Melhores fones de ouvido de 2013: Sennheiser Momentum On-Ear

Sennheiser Momentum On-Ear Melhores alto-falantes portáteis 2013: Cambridge Audio Minx Go

Cambridge Audio Minx Go Melhor televisão de 2013: TV 4K Sony KD-65X9005A de 65 polegadas

TV 4K Sony KD-65X9005A de 65 polegadas Melhor tablet de 2013: Apple iPad Air

Apple iPad Air Melhor celular de 2013: HTC One

HTC One Melhores phablets 2013: Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3 Melhor laptop de 2013: MacBook Air de 13 polegadas

Produto do ano 2012: Windows 8

Melhor câmera digital 2012: Nikon D800

Nikon D800 Melhor laptop de 2012: Apple MacBook Air de 13 polegadas

Apple MacBook Air de 13 polegadas Melhor aplicativo de 2012: Google Chrome

Google Chrome Melhor jogo de 2012: Journey

Journey Melhor dispositivo de entretenimento doméstico 2012: Sky TV

Sky TV Melhor áudio portátil 2012: iPod Touch 5ª geração

iPod Touch 5ª geração Melhor TV 2012: Panasonic Viera TX-P50VT50B e Sony Bravia KDL-46HX853

Panasonic Viera TX-P50VT50B e Sony Bravia KDL-46HX853 Melhor tablet de 2012: Nexus 7

Nexus 7 Melhor celular de 2012: Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III Inovação do ano 2012: Nike + Fuelband

Produto do ano de 2011: Apple iPad 2

Melhor câmera digital de 2011: Sony NEX-5N

Sony NEX-5N Melhor laptop de 2011: Apple MacBook Air de 13 polegadas

Apple MacBook Air de 13 polegadas Melhor aplicativo de 2011: Sky Go

Sky Go Melhor jogo de 2011: Batman: Arkham City

Batman: Arkham City Melhor dispositivo de entretenimento doméstico 2011: Sonos Play: 3

Sonos Play: 3 Melhor TV 2011: Samsung UE55D8000

Samsung UE55D8000 Melhor tablet de 2011: Apple iPad 2

Apple iPad 2 Melhor telefone de 2011: Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S II Inovação do ano 2011: OnLive

Produto do ano de 2010: Kindle Wi-Fi

Melhor áudio de 2010: Apple iPod touch 4G

Apple iPod touch 4G Melhor aplicativo de 2010: aplicativo Amazon Kindle

aplicativo Amazon Kindle Melhor jogo de 2010: Angry Birds

Angry Birds Melhor TV de 2010: Philips 21: 9 Cinema 3D

Philips 21: 9 Cinema 3D Melhor kit de home cinema 2010: Xbox 360 S

Xbox 360 S Melhor telefone de 2010: HTC Desire HD

HTC Desire HD Melhor câmera de 2010: Canon EOS 550D

Canon EOS 550D Melhor computador 2010: Apple iPad

Apple iPad Inovação do ano 2010: Microsoft Kinect

Produto do ano de 2009: Spotify

Melhor gadget musical de 2009: Apple iPod touch (3ª geração)

Apple iPod touch (3ª geração) Melhor gadget automotivo de 2009: TomTom XL Live

TomTom XL Live Melhor câmera digital de 2009: Panasonic Lumix DMC-GF1

Panasonic Lumix DMC-GF1 Melhor laptop de 2009: Apple MacBook Pro de 13 polegadas

Apple MacBook Pro de 13 polegadas Melhor software de 2009: Spotify

Spotify Melhor jogo de 2009: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Melhor gadget de home cinema de 2009: PS3 Slim

PS3 Slim Melhor celular de 2009: HTC Hero

HTC Hero Melhor gadget de 2009: Eye-Fi

Produto do ano de 2008: MSI Wind

Melhor gadget musical de 2008: alto-falantes para iPod Bowers e Wilkins Zeppelin

alto-falantes para iPod Bowers e Wilkins Zeppelin Melhor gadget automotivo de 2008: TomTom One

TomTom One Melhor câmera digital de 2008: Fujifilm F60fd

Fujifilm F60fd Melhor laptop de 2008: MSI Wind

MSI Wind Melhor software / serviço 2008: Firefox 3

Firefox 3 Melhor jogo de 2008: LittleBigPlanet

LittleBigPlanet Melhor dispositivo de home theater 2008: televisão Pioneer KURO PDP-LX5090

televisão Pioneer KURO PDP-LX5090 Melhor celular de 2008: BlackBerry Storm

BlackBerry Storm Melhor dispositivo de e-mail de 2008: Nokia E71

Nokia E71 Melhor dispositivo Eco 2008: Pure Evoke Flow

Pure Evoke Flow Inovação do ano 2008: Asus, para o Eee PC

Produto do ano 2007: Nintendo Wii

Melhor reprodutor de mídia portátil / MP3 2007: Archos 605 Wi-Fi

Archos 605 Wi-Fi Melhores fones de ouvido de 2007: Sennheiser PXC450

Sennheiser PXC450 Melhor rádio DAB 2007: Pure Evoke-1S

Pure Evoke-1S Melhor sistema de alto-falantes para iPod 2007: alto-falantes Logic3 i-Station Traveller

alto-falantes Logic3 i-Station Traveller Melhor celular de 2007: Nokia N95 8GB

Nokia N95 8GB Melhor smartphone de 2007: Apple iPhone

Apple iPhone Melhor acessório para celular de 2007: fone de ouvido Jawbone Bluetooth

fone de ouvido Jawbone Bluetooth Melhor navegação por satélite 2007: Navman S90i

navegação por satélite Navman S90i Melhor gadget automotivo de 2007: Griffin itrip auto

Griffin itrip auto Melhor câmera digital compacta 2007: Câmera digital Fuji FinePix Z5fd

Fuji FinePix Z5fd Melhor câmera digital DLSR 2007: câmera digital Canon EOS 40D DSLR

Canon EOS 40D DSLR Melhor impressora de 2007: Impressora All In One Kodak EasyShare 5300

Impressora All In One Kodak EasyShare 5300 Melhor laptop de 2007: Sony VAIO VGN-TZ11XN

Sony VAIO VGN-TZ11XN Melhor periférico para PC 2007: Sandisk USB SD Card

Sandisk USB SD Card Melhor acessório VoIP 2007: Philips VOIP841

Philips VOIP841 Melhor software 2007: iLife 08

iLife 08 Melhor site 2007: Facebook

Facebook Melhor TV de 2007: Pioneer Kuro

Pioneer Kuro Melhor acessório de cinema em casa 2007: Apple TV

Apple TV Melhor jogo de console de 2007: Gears of War

Gears of War Melhor jogo para PC de 2007: Bioshock

Bioshock Melhor console de jogos de 2007: Nintendo Wii

Nintendo Wii Melhor gadget de esportes e fitness 2007: Timex iControl

Timex iControl Melhor gadget verde de 2007: USBcell

Produto do ano de 2006: BlackBerry Pearl

Melhor reprodutor de mídia MP3 / portátil 2006: Creative Zen Vision: M

Creative Zen Vision: M Melhor celular de 2006: Sony Ericsson k800i

Sony Ericsson k800i Melhor celular ou acessório de MP3 2006: fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose QuietComfort 3

fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose QuietComfort 3 Melhor unidade GPS 2006: TomTom One

TomTom One Melhor câmera digital compacta de 2006: Fujifim Finepix F30

Fujifim Finepix F30 Melhor câmera digital prosumer 2006: Nikon D80

Nikon D80 Melhor acessório de imagem 2006: impressora HP Photosmart A618

impressora HP Photosmart A618 Melhor laptop de 2006: Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro Melhor periférico para PC de 2006: mouse Logitech MX Revolution

mouse Logitech MX Revolution Melhor dispositivo de entretenimento doméstico em 2006: Sky HD

Sky HD Melhor jogo para PC ou console de 2006: New Super Mario Brothers (Nintendo DS)

New Super Mario Brothers (Nintendo DS) Melhor software de 2006: Apple iLife 06

Apple iLife 06 Melhor site de 2006: YouTube

YouTube Melhor gadget de 2006: Nintendo DS Lite

Melhor MP3 player 2005: Apple iPod nano

Apple iPod nano Melhor reprodutor de mídia portátil 2005: console Sony PSP

console Sony PSP Melhor celular de 2005: Samsung SGH-D600

Samsung SGH-D600 Melhor câmera digital prosumer 2005: Nikon D50

Nikon D50 Melhor câmera digital compacta 2005: Pentax Optio 50

Pentax Optio 50 Melhor jogo para PC ou console de 2005: Lumines (PSP)

Lumines (PSP) Melhor laptop de 2005: PowerBook Apple de 15 polegadas

PowerBook Apple de 15 polegadas Melhor gadget de entretenimento doméstico de 2005: Sonos Digital Music System

Sonos Digital Music System Melhor PDA / smartphone 2005: Palm Treo 650

Palm Treo 650 Melhor unidade GPS 2005: TomTom Go 700

TomTom Go 700 Melhor gadget de estilo de vida de 2005: console Sony PSP

console Sony PSP Inovação do ano 2005: Dyson Ball

