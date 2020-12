CES 2021: Consumer Electronics Show do próximo ano está se tornando digital

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O maior evento de tecnologia do calendário, o CES, ocorre a cada janeiro, trazendo montes de anúncios de notícias e lançamentos de produtos.

No entanto, o evento do próximo ano deve ser bem diferente - o evento será apenas online, como muitos shows e lançamentos que tivemos em 2020.

O organizador da mostra, a US Consumer Electronics Association (CTA), anunciou em julho de 2020 que o evento do próximo ano será todo online, dando clareza a uma situação que poderia ter funcionado sem parar. A decisão contrasta com a abordagem da IFA 2020, que continuou com alguns eventos presenciais.

Também há uma pequena mudança de data. O CES 2021 acontecerá de segunda, 11 de janeiro a quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Espere que a maioria dos anúncios aconteça em 11 de janeiro, pois é o dia da imprensa, analista e mídia.

11 de janeiro: acesso apenas para mídia

12 de janeiro: vitrine do expositor e programação da conferência

13 de janeiro: vitrine do expositor e programação da conferência

14 de janeiro: programação da conferência

O CTA diz que a CES 2021 "será uma experiência totalmente digital conectando expositores, clientes, líderes de pensamento e mídia de todo o mundo. O novo formato permitirá que os participantes ouçam os inovadores em tecnologia, vejam as tecnologias de ponta e os lançamentos de produtos mais recentes, e se envolver com marcas globais e startups de todo o mundo. "

Portanto, espere uma lista completa de lançamentos e coletivas de imprensa de todos os nomes usuais - você pode ver o que foi lançado no último show abaixo. O CTA acrescenta "planejamos voltar a Las Vegas para a CES 2022, combinando os melhores elementos de um show físico e digital."

A CES - ou Consumer Electronics Show - é um bom termômetro para o ano e revela os produtos e tecnologias definidores para os próximos meses. O show acontece todos os anos desde 1967, embora não tenha sido realizado em Vegas originalmente.

O presidente e CEO da Verizon, Hans Vestberg, fará o discurso de abertura no início do evento, enquanto a presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su, também fará um discurso de apresentação, assim como a General Motors.

Estaremos atualizando esse recurso até e durante o show de 2021, para que você possa ver todos os anúncios que realmente importam.

A Acer dá início à CES a cada ano com uma atualização de laptops e em 2020 não é diferente. Há novos conversíveis no Spin 3 e Spin 5 , o último dos quais é o modelo mais premium com uma tela 2K, junto com um novo Acer Swift 3 - do qual haverá uma versão AMD 4000.

O ConceptD focado no designer também recebe uma atualização, com mais potência e mais opções.

Arlo anunciou outra adição ao seu portfólio de dispositivos de segurança doméstica com o Arlo Pro 3 Floodlight . Esta é basicamente a câmera Arlo Pro 3 2019 - 2K, áudio bidirecional, visão noturna, etc. - mas com uma grande variedade de LEDs para iluminação. Isso o torna um holofote alimentado por bateria, para que você obtenha fácil instalação, muita iluminação e fácil acesso ao seu vídeo com uma subscrição Arlo Smart.

Um dos anúncios da Asus se junta às fileiras dos Chromebooks premium que saem do show - e esse é o Chromebook Flip C436 .

Mas a Asus também impulsionou o ranking de suas máquinas de jogos, com o ROG Zephyrus G14 de 14 polegadas querendo dar a você chops para jogos em um pacote compacto. Ele também possui uma matriz de LED personalizável na tampa, para ajudá-lo a se destacar.

Na extremidade acessível do espectro está o Asus TUF A15, F15, A17 e F17 , uma gama de laptops para jogos acessíveis em tamanhos de 15 e 17 polegadas, todos com monitores de 144 Hz, muitas opções de hardware e começando abaixo de £ 1000. na CES 2020

Dell é interessante, pois não ocupa espaço no show floor da CES. Em vez disso, vai operar a aquisição de um restaurante no The Venetian, exibindo seus mais recentes produtos.

Antes do show, a empresa americana anunciou seu novo XPS 13 , com muito menos moldura do que os lançamentos anteriores. Parece muito impressionante, assim como o novo Dell G5 15 Special Edition , um laptop para jogos de 15 polegadas com hardware AMD e lançado sob a marca Dell em vez de Alienware.

A HP anunciou que está se unindo ao Tile para fornecer rastreamento Bluetooth do seu laptop - isso deve ajudá-lo se você está propenso a perder essas coisas. O primeiro modelo a oferecer isso é o novo HP Elite Dragonfly G2 , também anunciado na CES. Este modelo também integra 5G.

A Jabra anunciou alguns novos pares de fones de ouvido Bluetooth, incluindo o Jabra Elite Active 75t , versões esportivas dos excelentes e verdadeiros fones de ouvido sem fio anunciados em 2019. Eles oferecem mais proteção, mais cores e mais personalização. Eles também vão apresentar modelos com carregamento sem fio para o case.

A JBL fez uma série de anúncios, incluindo uma barra de som Dolby Atmos onde você pode detectar os alto-falantes de som surround para colocá-los em outro lugar na sala. O Bar 9.1 segue o design do Bar 5.1 2019, mas traz aquela experiência envolvente do Atmos para a festa.

A JBL também atualizou vários fones de ouvido, incluindo o Club, que vem em vários estilos diferentes, incluindo um par com cancelamento de ruído. Dizem que foram inspirados por "músicos em turnê".

A Lenovo gosta de mostrar sua habilidade técnica e muitas vezes é a mais inovadora nos segmentos latops - e em 2020 não é diferente. Com o ThinkPad X1 Fold , ele mostrou um laptop dobrável com Windows, tanto para ser usado como um tablet, quanto com um teclado magnético como um laptop. Certamente é uma abordagem diferente.

Depois, há o ThinkBook Plus . Esta é outra reviravolta no laptop, com um display E-Ink externo que pode ser usado para leitura, anotações e pode até chamar Alexa, e tudo sem abrir o notebook direito. Pode ser um exagero?

Se você está atrás de algo mais convencional, então há os novos modelos ThinkPad X1 e X1 Yoga , bem como um laptop fino e leve para jogos, o Legion Y740S . O segredo para isso é o Legion BoostStation, uma GPU externa que oferece potência de desempenho quando você precisa, deixando o laptop leve e portátil quando você não precisa - portanto, não é totalmente convencional.

Finalmente, você pode se interessar pelo Chromebook Lenovo Ideapad Duet . Este é um Chrome OS 2 em 1 com um arranjo de tablet e teclado.

A LG subiu ao palco para falar sobre TVs, eletrodomésticos e IA, seus temas para o show, enquanto revelava o futuro da televisão. O grande impulso está realmente na TV 8K . A LG fez parceria com a CTA para anunciar o padrão Real 8K e está oferecendo uma gama de modelos OLED e NanoCell em 2020 que querem levar 8K para as casas. Haverá oito modelos de 8K para escolher.

Essas também estão ao lado de uma gama atualizada de TVs OLED 4K , com os modelos BX e CX - com o CX apresentando um tamanho menor - 48 polegadas - pela primeira vez. A LG também confirmou que trará o aplicativo Apple TV para as TVs de 2018, 2019 e 2020.

Depois de um 2019 muito movimentado, a OnePlus dá continuidade à produção em massa de seus telefones, sendo a CES a base de lançamento do primeiro Concept Phone OnePlus , denominado Concept One, como parte da comemoração do sexto aniversário da empresa.

A Panasonic lançou um par de verdadeiros fones de ouvido sem fio Technics , que prometem ótima qualidade de som e cancelamento de ruído. Não há preço, mas não esperamos que sejam baratos. A Panasonic também lançou novos fones de ouvido sob sua própria marca, mais uma vez, sem fio verdadeiro e com cancelamento de ruído.

Há também a Panasonic HZ2000 , uma atualização do GZ2000 de 2020, agora oferecendo Dolby Vision IQ - HDR mais inteligente - e Modo Filmmaker, que permite alternar para as configurações da TV para corresponder às do diretor original para que você saiba que está vendo o que eles pretendiam.

A Ring anunciou atualizações em sua gama de iluminação, com opções atualizadas de iluminação interna e externa que se integram com outros dispositivos da Ring. Mas, na esteira das crescentes preocupações com a privacidade, é o anúncio do Centro de Controle que vai atrair mais interesse - para que os clientes possam ficar de olho em sua privacidade.

A Roku anunciou o programa Roku TV Ready , um esquema para garantir que os acessórios sejam compatíveis com a sua TV Roku. Isso deve significar uma configuração mais fácil e que você será capaz de controlar seu receptor AV ou barra de som com o controle remoto Roku, com configuração mínima. Roku está levando hardware a sério, expandindo parcerias para garantir que Roku esteja no centro de sua transmissão.

A Samsung gosta de nos mostrar o que pode fazer tecnicamente e a TV é um grande campo de batalha no momento. No topo da lista está o novo Samsung Q950TS , uma TV de 8K quase totalmente sem moldura. Certamente parece impressionante e é inteligente também - olhando para levar 8K para o mainstream.

A Samsung também está apresentando sua TV Sero a um público mais amplo . Já disponível na Coreia, esta TV de 43 polegadas girará para a vertical, por isso tem o formato certo para todos os vídeos que você pode assistir nas redes sociais. Sim, é uma admissão de que o vídeo vertical é uma coisa, mas você não iria apenas assisti-lo no seu telefone?

Quanto ao Micro LED - anunciado como o futuro da TV - a Samsung tornou as coisas menores, com versões de 88 e 150 polegadas em exibição, mas a mensagem é que o Micro LED está chegando e em breve substituirá sua TV. A Samsung também está promovendo suas TVs de estilo de vida com as linhas Serif e Frame , além de oferecer algumas novas barras de som 2020.

Ela também anunciou o Galaxy Chromebook , outro dispositivo Chrome OS premium.

Na frente do conceito, a Samsung exibiu Ballie , uma pequena bola de robô de segurança que pode vagar pela sua casa, procurando por intrusos e sendo uma espécie de companheira geral.

A surpresa da coletiva de imprensa da Sony foi o lançamento do Vision S. É um carro Sony. Ok, então é um conceito e foi projetado para permitir que a Sony demonstre suas proezas automotivas, embalando o carro com sensores e hardware que serão essenciais para futuros veículos autônomos.

Em um nível mais prático, a Sony mostrou sua nova linha de TVs, que também inclui uma TV OLED de 48 polegadas , como a LG. O OLED pequeno parece ser o ideal. A estrela é realmente o Sony Z8H, um carro-chefe da TV LCD 8K, enquanto há uma atualização para as linhas OLED da empresa também no A8H, antes de chegar ao A8S, o pequeno OLED.

A Suunto anunciou o Suunto 7 , um novo relógio Wear OS que quer combinar esportes e inteligência. É o primeiro dispositivo Wear OS da empresa, oferecendo todo o rastreamento esportivo normal que a Suunto oferece, mas com toda a conectividade e suporte para todas as funções que o Google traz para os smartwatches. Você obtém um mapeamento offline, até 12 horas de monitoramento de atividades e um relógio de ótima aparência.

Visio, um dos maiores fabricantes de TV nos Estados Unidos, anunciou uma série de lançamentos, apresentando a primeira TV OLED 4K da empresa . Isso é feito ao lado de uma série de TVs de pontos quânticos de 4K, com a nova tecnologia SmartCast 4.0 e controle de voz de remotos nos modelos mais premium.

Na frente da barra de som, há uma série de atualizações, incluindo uma nova barra de som Dolby Atmos, a Elevate , que irá girar alguns de seus alto-falantes para dar um efeito 3D mais pronunciado quando necessário. Visio também anunciou suporte para HDR10 +.

O CES é um evento do setor, portanto, ao contrário do IFA em Berlim , o público não pode comparecer. Mas qualquer pessoa ligada à indústria de eletrônicos de consumo pode se inscrever para obter um passe. Em 2019 compareceram mais de 182.000 pessoas, que é a capacidade do show. Isso inclui 69.000 expositores (em mais de 4.000 empresas representadas) e quase 7.000 membros da mídia.

