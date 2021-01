34 invenções malucas, você não vai acreditar no que está prestes a ver

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Algumas invenções são melhores do que outras, então existem algumas que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Bem, talvez devessem, apenas para nos fazer rir.

De biquínis solares a uma caneta com ponta no nariz, eles estão aqui para chocar. Designers de todo o mundo têm criado aparelhos que chocam. Alguns podem realmente ser úteis, mas no mundo real eles realmente serão usados? Em público? Essa decisão é sua, então você precisa ver o que está por aí. Alguns deles realmente não podemos imaginar no mundo real fora dessas imagens.

Coletamos as invenções mais ridículas, insanas, estranhas e absolutamente estranhas que já foram feitas ou concebidas, como o Biquíni Solar que usa os raios do sol para alimentar qualquer dispositivo conectado. Graças a um conector USB, um telefone pode ser carregado enquanto se bronzeia. Além disso, você sabe, parece que você veio do futuro graças ao trabalho árduo do designer Andrew Schneider. Nada mal para $ 200 então.

Embora muitos deles você não possa colocar as mãos, não que você provavelmente queira, ainda existem alguns disponíveis para comprar. Portanto, se você quiser tratar isso como sua lista de compras um tanto excêntrica, vá em frente.

Me massageie

The Fliz

Caneta de nariz

Sandlias de Detector de Metais

Doryu 2-16 Camera

Inner Selfie Stick

Jeans vibrantes

If you cannot get enough of notifications and love the feeling of your pocket vibrating every time your phone gets an alert, then good news! These jeans and jean shorts are designed to vibrate when your phone does, for leg based thrills.

Rotador de casquinha de sorvete

Garfos para melhorar o sabor

Calas de ganga para teclado Beauty And The Geek

Pao fit

Esfrego de beb

MyFreeble

Alimentador de pssaros de tbua

Triturador de hamster

Sonic Grenade

Cortina de chuveiro do animal de estimao

Finger Fork

Difusor de perfume para smartphone

The Scentee Smartphone Aroma Diffuser uses an app to diffuse a scent into the room around you. Perfect for setting the mood or just dealing with any nasty smells that have cropped up in the house.

f do iPhone

Getting a bit hot and bothered in the summer months? How about a fan that's capable of plugging into your Apple iPhone. This gadget is tiny and a little bit crazy, after all, how are you going to hold and browse your device? Unless you use it upside down.

Uma estao de trabalho estranha

Back in the 70s designers were coming up with weird and wonderful seating arrangements for workers. This included insane things like this figure-hugging chair, built-in typewriter and even some earphones with extendable aerials. A vision of tech luxury for the time, but certainly a contender for our list.

Copo suporte do telefone

Can't take your eyes off your small screen? Then this gadget probably looks appealing. It's a cup with a built-in smartphone holder. All you have to do is fill the cup with your favourite beverage, slip your smartphone into the straw holder and get to browsing and drinking

Egg Cuber

AirSticks

These gadgets are an unnecessary invention by Matt Benedetto. If you're always losing your Apple Airpods while also being a fiend for oriental food then the Airsticks might be the perfect solution for you.

"The perfect accessory for your Apple AirPods. Enjoy your favourite sushi on the go and never leave your chopsticks behind."

Tampes conectados

If a product isn't connected to your phone and measuring every aspect of your life, is it actually any good? These tampons send essential flow data to your phone so you're always in the know.

Um guarda-chuva inteligente

This is a smart umbrella that lets you know when it's raining. Sounds utterly pointless, doesn't it? Well, maybe not as it does other things too - like notifying you if you've accidentally wandered off without it. This umbrella also has the ability to share data with other smart umbrellas for cloud sourcing data to ensure it's accurate.

O ciclmero

O Cyclomer foi concebido para ser a primeira bicicleta anfíbia do mundo. Essa coisa estranha e de aparência maravilhosa tinha rodas ocas que dobravam como flutuadores e era feita para ser capaz de atravessar a terra e a água com facilidade. No entanto, quando foi lançado em Paris, França, em 1932, teve menos sucesso porque os carros alegóricos não conseguiam tração em nenhuma das superfícies e, por isso, nunca pegou.

Roupa interior com filtro de flatulncia

Estas são cuecas para aqueles que sofrem de uma quantidade enervante de trunfos. A empresa faz o melhor trabalho ao descrevê-los:

"As roupas de filtragem de flatulência premiadas da Shreddies oferecem máximo conforto, estilo clássico e filtragem de flatulência. Quer você sofra de flatulência excessiva ou apenas queira a garantia de vento livre de odores, Shreddies são a solução perfeita para você."

Então, sim, se você está preocupado com o gás que sai de você, isso pode parecer uma boa ideia. Mudar sua dieta pode ser outra.

Meias peludas

Se você é uma senhora que está farta de ser cobiçada durante os meses de verão, este produto pode ser a solução que você está procurando. Meia peluda projetada para surpreender espectadores lascivos. Um olhar bastante espesso.

Sacos de sanduche cobertos de mofo

Se você for realmente bom em fazer sanduíches e seus colegas ficarem roubando seu almoço da geladeira do trabalho, isso pode realmente parecer uma boa invenção. Um saco de sanduíche que parece coberto de mofo e que está podre. Simples, mas eficaz. Embora uma inspeção cuidadosa denuncie o jogo quando você vir alface fresca e presunto dentro.

Focinheiras de quack para ces

Se seu cachorro é um pouco travesso e precisa parecer um pouco mais bonito, os japoneses cuidam de você. Esta invenção é um focinho de cachorro que faz seu cachorro parecer um pato, porque não?

Motos Monowheel

Motos Monowheel parecem ridículas e parecem insanamente perigosas, impraticáveis e uma coisa estúpida para se envolver. Quando eles apareceram pela primeira vez na década de 1860, porém, pensou-se que eles poderiam se tornar um verdadeiro meio de transporte. Felizmente isso nunca realmente aconteceu, mas as pessoas ainda tentam montá-los para se divertir.

Existem problemas óbvios com eles, incluindo estabilidade, capacidade de carga limitada e talvez o mais hilariante, o risco de "gerbiling". Este último problema é um problema que ocorre se o usuário freia com muita força e a força anula a força normal da gravidade, resultando em um motorista voando ao redor da roda como um gerbil em sua roda.

culos Hamblin para o leitor preguioso

Na década de 1930, na Inglaterra, esses óculos surgiram oferecendo ao leitor preguiçoso a chance de deitar na cama, mas ainda ser capaz de ler livros. Lógica essencialmente semelhante a periscópios com espelhos que redirecionam a visão. Eles claramente não pegaram e provavelmente não eram muito confortáveis ou práticos.

Protetor labial de bacon

squirrel_widget_3880487

Seus lábios estão secos e rachados? Você também adora o sabor do bacon e gostaria de sentir o cheiro e o sabor do bacon o dia todo? Então, oh, temos o produto para você. Sim, protetor labial com sabor de bacon. A combinação perfeita de coisas?

Escrito por Luke Edwards e Adrian Willings.