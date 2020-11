A tecnologia com certeza encolheu ao longo dos anos: antes e agora em fotos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia moderna nos impulsionou a criar dispositivos cada vez menores, especialmente desde o aparecimento do microchip. Claro que os telefones estão crescendo em tamanho de tela agora, mas você ficará surpreso como eles ainda são menores do que seus equivalentes históricos. E quantos outros gadgets também diminuíram.

O último salto na redução do tamanho da tecnologia foi a invenção do microchip, que se tornou disponível em 1961, inicialmente para clientes militares. Agora estamos no precipício de outro salto graças à nanotecnologia, exceto que nosso futuro provavelmente verá os dispositivos encolherem além do que o olho humano pode detectar, pois as nanomáquinas inevitavelmente serão usadas dentro dos humanos.

Mas, por enquanto, embora a diferença de tamanho possa ser vista com olhos humanos não aprimorados, coletamos alguns dos melhores dispositivos para diminuir. Os computadores deram um salto e saltou ao longo dos anos, agora um deslizamento de material que pode caber em um envelope já foi tão grande quanto uma sala inteira e tinha menos energia do que um relógio digital básico.

Os telefones celulares sofreram uma grande queda de tamanho conforme a tecnologia da tela melhora, as baterias são aprimoradas e os chips se tornam menores e mais eficientes. Mas também tem áudio com alto-falantes agora menores do que nunca, mas oferecendo som ainda melhor do que antes e com conectividade sem fio e portabilidade alimentada por bateria recarregável.

Confira nossa galeria para ver como o mundo dos gadgets mudou.

Discos rgidos (1979)

Essa coisa gigantesca era a aparência de um disco rígido de 250 MB em 1979. Pelos padrões de hoje, isso não é apenas uma quantidade insignificante de espaço de armazenamento, mas também uma unidade enorme que não seria terrivelmente conveniente de ter em casa.

SSDs NVMe compactos (2020)

A tecnologia não apenas diminuiu ao longo dos anos, mas também melhorou muito. Os antigos discos rígidos de prato gigante de anos anteriores agora são consideravelmente menores e também podem armazenar muito mais dados. Agora temos todos os tipos de pequenos dispositivos de armazenamento, desde cartões microSD bacanas em nossos telefones até drives NVMe incrivelmente rápidos em nossos PCs para jogos.

Alto-falantes portteis (1985)

Boomboxes eram certamente uma tecnologia de uma época diferente. Magníficas máquinas de música que as pessoas carregavam consigo nas ruas urbanas para tocar algumas melodias. Claro, eles precisavam de uma grande quantidade de baterias para alimentá-los e não eram universalmente populares, mas eram algo especial.

Alto-falantes Bluetooth (2020)

Os alto-falantes portáteis diminuíram muito ao longo dos anos e agora são ainda mais eficientes. Baterias melhores significam que duram mais, e com recursos Bluetooth e serviços de streaming de música como Spotify e Amazon Prime Music , agora há acesso a muito mais músicas, onde quer que você esteja.

Cmeras de vdeo (dcada de 1980)

Antigamente, você precisava de uma fita de vídeo completa para gravar e um ombro de ferro para manter a câmera estável. As câmeras de vídeo eram enormes, caras e pesadas. A qualidade da filmagem também não era incrível naquela época e foi somente no ano 2000 que a alta definição apareceu como uma opção.

Cmeras de ao (2020)

As câmeras de vídeo agora estão disponíveis em todos os formatos e tamanhos, desde potentes DSLRs com capacidade de vídeo até câmeras de ação de bolso.

Coloque uma GoPro em você e você pode gravar qualquer coisa, em qualquer lugar, mesmo sem perceber. A qualidade do vídeo é agora muito mais impressionante e as câmeras também estão mais acessíveis. Se você não puder pagar por um, sempre há a opção de gravar com seu smartphone.

Telefones celulares (1973)

O primeiro telefone móvel teria uma aparência legal quando chegou em 1973, mas agora parece um pedaço de plástico antiquado com muito pouca funcionalidade em comparação com os dispositivos modernos. Veja o quão longe chegamos agora.

Telefones celulares (2020)

Smartphones são minúsculos em tamanho, fortes e lotados em toda a internet, assim como câmeras e reprodutores de música. A tecnologia móvel já percorreu um longo caminho ao longo dos anos, sendo mais fina, menor, mais leve e mais capaz. Temos telas sensíveis ao toque, leitores de impressão digital e até mesmo telas dobráveis. Realmente temos sorte de viver na era moderna. O que o futuro guarda?

RAM do computador (1946)

Era um Williams Tube que era o que as primeiras versões dos computadores usavam como uma espécie de RAM em 1946. Como as outras peças originais do computador, era enorme. Felizmente, a tecnologia de computação diminuiu de tamanho e aumentou incrivelmente em poder de processamento ao longo dos anos.

RAM do computador (2020)

Os módulos de memória agora são menores, mais poderosos e até mesmo equipados com iluminação RGB. PCs modernos podem armazenar até 128 GB de RAM ou mais e até mesmo smartphones modernos agora têm vários GBs para ajudar a alimentá-los. O poder da computação moderna é insano e surpreenderia os criadores originais.

Televises (1946)

A televisão já existe há décadas, mas os aparelhos de televisão originais eram enormes. Eles também eram mais tecnologia e habitação do que realmente eram tela. Imagens em preto e branco e apenas um punhado de canais para assistir, é incrível até que pegou.

Televises (2020)

As TVs agora não são apenas 4K (e mais) em resolução, elas também enfiam aplicativos para transmitir pela Internet e consomem pouca energia, mas também são finas o suficiente para quase desaparecer quando ligadas.

Os televisores modernos são ultrafinos e apresentam tecnologia de tela incrível, como Micro LEDs, o que significa que eles podem ser gigantescos e impressionantes também. Portanto, as TVs podem ser a única tecnologia aqui que na verdade ficou maior do que menor, mas no bom sentido.

Laptops (dcada de 1990)

Quando os laptops chegaram ao mercado nos anos 90, eles não eram muito mais do que processadores de texto sofisticados. Animais robustos e pesados que tinham um poder de processamento mínimo, mas eram sem dúvida um feito da engenharia para a época.

Laptops como este Apple PowerBook seriam os precursores do notebook moderno e abririam o caminho para a computação portátil e conveniente do futuro.

Laptops (2020)

Parece que as marcas modernas estão constantemente competindo para ver quem consegue fabricar os laptops mais finos, leves e compactos, ao mesmo tempo que usa especificações de ponta para fornecer bastante poder de processamento.

Você também pode fazer muito com esses laptops, desde jogos até edição de fotos, processamento de vídeo e muito mais, em qualquer lugar. Alguns até vêm com horas e horas de duração da bateria. Muito longe dos velhos tempos.

Players de msica portteis (anos 1980)

A música móvel era muito importante nos anos 80, se você tivesse baterias e fitas sobressalentes. O Sony Walkman era o dispositivo de áudio da época, uma maravilha portátil e de bolso para carregar suas próprias músicas com você onde quer que você vá. Embora se sua fita ficasse mastigada, fosse um pesadelo.

Msica porttil (2020)

A tecnologia chegou tão longe que os tocadores de música portáteis dedicados são essencialmente obsoletos, a menos que você seja um audiófilo, é claro. Agora você pode carregar sua música em seu telefone e reproduzi-la pela web com facilidade. Nunca foi tão fácil acessar as músicas de qualquer lugar do mundo. Além disso, não há mais confusão de fitas mastigadas ou de tentar colocar tocadores de música robustos em seus jeans.

Os primeiros computadores (1946)

Este foi o primeiro computador, o EDSAC, feito na Inglaterra em 1946, quando fez um cálculo básico que o levou até 1949. Os computadores originais ajudaram a combater a máquina de guerra nazista e também a trazer uma nova era. A tecnologia de computação progrediu rapidamente e encolheu com o passar do tempo.

Computadores modernos (2020)

Os computadores agora estão em quase todas as casas, eles são mais poderosos do que todos os da NASA algumas décadas atrás e são capazes de todos os tipos de magia de computação também. Adicione alguma iluminação RGB e designs elegantes e você terá algo incrivelmente útil que pode sentar na sua mesa também.

Calculadoras (1965)

Esta é a calculadora ELKA 22 de 1965 com display digital. Pode não parecer muito agora, mas as calculadoras originais eram uma maravilha moderna da época. Certamente tornou a vida mais fácil para as pessoas em todo o mundo.

Calculadoras (agora)

Se você deseja uma calculadora separada da gratuita embutida em seu telefone, você pode escolher um modelo super fino transparente como este. Eles também são consideravelmente mais compactos e portáteis.

Monitores de computador (dcada de 1970)

Monitores CRT antigos eram pesados e sujeitos a problemas. Como as televisões originais, os primeiros monitores de computador eram mais moldura e tecnologia do que tela. A contagem de pixels era baixa e eles provavelmente não iriam surpreendê-lo.

Monitores (2020)

Os monitores já percorreram um longo caminho. Assim como as televisões, os monitores ficaram mais finos, mais leves e mais capazes visualmente. Monitores modernos também vêm em todas as formas, tamanhos e configurações. Você pode obter painéis impressionantes de 8K, telas de sonho ultra-largas ou monitores de alta atualização para grandes habilidades em jogos. Existem muitas opções e nenhuma delas são os monstros robustos do passado.

Veculos areos no tripulados (1900)

O conceito de veículos aéreos não tripulados, na verdade, se originou em 1849. Com a ideia dos UAVs sendo fortemente investidos durante os primeiros anos de 1900 em diante. Agora é bastante normal para embarcações gigantescas controladas remotamente de todas as formas e tamanhos para preencher o céu, fornecendo informações aéreas e poder de fogo para as forças militares em operações em um determinado país.

Drones em miniatura (agora)

Os avanços na tecnologia militar de UAV e drones eventualmente conduziram a aeronaves controláveis cada vez menores. Naquela época, não só os drones se tornaram mais disponíveis, mas também os ingressou nos mercados comercial e de consumo.

Eventualmente, minúsculos drones como o DJI Mavic Mini começaram a aparecer e em outros lugares os pesquisadores estavam trabalhando em chips minúsculos que permitiam que minúsculos drones voassem de forma autônoma . Só podemos nos perguntar com que tipo de tecnologia os militares estão trabalhando nessa escala.

