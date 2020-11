Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mundo da impressão 3D está bem presente, com impressoras em casa, lojas online e até supermercados que oferecem serviços de impressão 3D. O resultado são todos os tipos de objetos impressos em 3D estranhos e maravilhosos.

Em casa, as pessoas podem baixar ou desenhar arquivos e imprimir objetos em plástico. Isso pode ser útil para reposições fáceis e baratas de peças na casa, brinquedos rápidos e até móveis.

Depois, há impressoras 3D de metal, bem como modelos orgânicos. Geralmente são usados por empresas ou universidades e criaram coisas como armas e até órgãos humanos. As gráficas de alimentos também estão aqui possibilitando a impressão de doces e refeições adequadas.

A impressão 3D está ajudando a fazer com que os produtos apareçam no mercado mais rapidamente, pois uma prototipagem mais barata e mais fácil pode ser alcançada. Os carros foram impressos em 3D, assim como as casas básicas. Enquanto eles ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento, é possível que o futuro da produção em grande escala seja impresso em 3D.

Reunimos uma ampla gama de produtos impressos em 3D aqui agora.

Batente de porta Hodor

Os fãs de Game of Thrones irão rir baixinho ou derramar uma única lágrima triste sobre este. Um batente de porta impresso em 3D criado para mostrar a palavra Hodor.

O maior barco do mundo impresso em 3D

Em outubro de 2019, a Universidade do Maine conseguiu estabelecer não um, não dois, mas três recordes mundiais do Guinness por usar a maior impressora 3D de polímero do mundo para imprimir o maior barco já impresso .

O barco impresso em 3D de 25 pés e 5.000 libras conhecido como 3Dirigo pode não ser a impressão 3D mais empolgante ou interessante de nossa lista, mas é certamente um feito impressionante. Ainda mais quando você observa o lapso de tempo dele sendo criado.

O protótipo da impressora em si também é algo especial. Uma máquina que é capaz de imprimir objetos enormes de até 30 metros de comprimento por 6 metros de largura e 3 metros de altura. Diz-se que a impressora será usada para prototipagem rápida de aplicativos civis, de defesa e de infraestrutura.

Uma ajudinha para uma bola de plo

O Instagrammer Kittenxlady postou esta imagem em 2017 mostrando seu gatinho favorito balançando algumas rodas impressas em 3D personalizadas bastante impressionantes. O purrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a bolinha de pêlo, apesar dos problemas de saúde.

Um elenco que ajuda a curar

Os usos médicos para impressão 3D podem muito bem ser o nosso uso favorito desta tecnologia. Em 2014, o designer Deniz Karasahin criou este conceito brilhante de um novo gesso para membros quebrados que não só parece incrível, mas também ajuda no processo de cura. O molde impresso em 3D incluía um sistema de ultrassom pulsado de baixa intensidade que foi projetado para ajudar os ossos danificados a curar mais rápido - até 38 por cento mais rápido na verdade.

Um violino eltrico impresso em 3D

Com um início humilde em 2013, o 3Dvarius logo mudou para o Kickstarter com a promessa de um violino impresso em 3D de aparência incrível que foi projetado para criar uma simbiose entre ele e o músico. A usinagem precisa, um design inovador e atenção aos detalhes fizeram com que o 3Dvarius se transformasse de um conceito em um instrumento musical totalmente funcional que realmente se destaca da multidão.

Porta-caneta Darth Vader

Embora muitas das impressões 3D nesta lista possam ser úteis, práticas ou úteis de uma forma ou de outra, algumas são simplesmente fantásticas. Esta pequena versão impressa em 3D de Darth Vader é um exemplo fantástico. O overlord escuro foi transformado em um portador de caneta humilde, dobrando o joelho para seu dono.

A primeira casa impressa em 3D do mundo

Nos dias nebulosos de 2014, uma empresa privada chinesa conhecida como WinSun criou a primeira casa impressa em 3D . Quatro grandes impressoras 3D foram colocadas para trabalhar para pulverizar concreto camada por camada para construir as paredes.

Dizia-se que esse método de impressão 3D era incrivelmente barato e a falta de mão de obra envolvida significava que os custos podiam ser mantidos ainda mais baixos. Na época, foi sugerido que uma casa poderia ser impressa por menos de US $ 5.000.

Um caiaque de tamanho normal

Este incrível caiaque foi impresso em 3D em uma impressora doméstica, seção por seção, ao longo de 42 dias. Foi cuidadosamente elaborado por Jim Smith, um engenheiro de sistemas 3D, que fez a arte com cerca de US $ 500 em materiais. Esses materiais incluíam plástico ABS, parafusos de máquina, inserções de latão e uma boa dose de calafetagem de silicone para manter a canoa estanque. Demorou cerca de 1.012 horas para imprimir, mas funciona!

Impresses comestveis

Em 2015, a 3D Systems anunciou o ChefJet Pro 3D. Um dispositivo de impressão 3D capaz de imprimir doces e guloseimas em 3D. O resultado são algumas criações comestíveis bastante impressionantes com sabores que variam de chocolate a baunilha, menta, maçã azeda, cereja e melancia.

Uma cmera pinhole impressa em 3D

Pinhole é uma câmera que pode ser impressa em 3D e carrega filme 35mm para fotos. Este dispositivo originalmente começou a vida no Kickstarter antes de se tornar uma realidade. Ele foi projetado para trazer a fotografia da velha escola para a era moderna. O resultado final também é muito bom, pois a câmera impressa em 3D é forte, robusta e durável - muito mais do que as câmeras digitais modernas que podem quebrar facilmente se cair.

Se você adorar essa ideia, você pode até imprimir sua própria câmera seguindo estas instruções .

Pizza impressa em 3D

Foodini é uma impressora de alimentos 3D capaz de imprimir uma pizza inteira em uma. Esta impressora, projetada pela Natural Machines não apenas produz pizzas, mas também gerencia outros alimentos - hambúrgueres, espaguete e muito mais. Claro, um dispositivo como este é bastante sofisticado e em 2016 uma dessas impressoras custaria cerca de US $ 2.000. Mas talvez esse tipo de coisa seja uma amostra do futuro?

The Rapid Racer

O Rapid Racer foi impresso em 3D com 3.600 camadas e é alimentado por uma broca 18V padrão da Hawk University.

The Down Up Tap

O Down Up Tap torna mais fácil beber de uma torneira, caso sinta necessidade. Esta torneira impressa em 3D é essencialmente um dispensador de água de bico duplo para sua pia que combina a funcionalidade padrão de uma torneira normal com um bebedouro. Não há necessidade de sujar seus óculos, basta beber e ir embora.

Primeiras chuteiras impressas em 3D

Em 2013, a Nike mostrou seu novo design de chuteiras Vapor Laser Talon. Estas foram as primeiras chuteiras impressas em 3D projetadas para ajudar os atletas a ter o melhor desempenho, graças a um design leve e punhos de tração poderosos.

Porsche Cayman S

Em 2013, a Porsche lançou um arquivo 3D para impressão gratuito para seu Cayman S. Os fãs da montadora podiam então imprimir seu próprio veículo e até mesmo colori-lo da maneira que quisessem. Claro que não é tão legal quanto a coisa real, mas é consideravelmente mais barato e oficial também.

A arma de avio de papel

Procurando melhorar seu jogo de avião de papel? Então, este monstro impresso em 3D pode ser o dispositivo de que você precisa. A arma A6 V10 Paper Airplane impressa em 3D pode disparar aviões automaticamente e em grandes quantidades.

Pode não ser muito para se olhar, mas uma versão desta arma impressa em 3D, conhecida como PFM-A5 V2, era capaz de conter até 200 folhas de papel A5 e disparar 120 aviões de papel por minuto.

Laptop modular impresso em 3D

O Pi-Top é um laptop modular impresso em 3D projetado para ensinar aos usuários como imprimir circuitos, aprender a codificar e criar dispositivos incríveis para o futuro. Este dispositivo peculiar (e surpreendentemente barato) foi criado para encorajar os usuários a inventar novos gadgets, aparelhos e criações interessantes para o futuro.

Uma carapaa de tartaruga impressa em 3D

Diga olá a Cleópatra, uma tartaruga com uma prótese impressa em 3D. Ela sofre de pirâmide devido à má nutrição, o que significa que sua concha real tem buracos e partes quebradas que podem ser infectadas, mas Roger Henry, um estudante da Universidade Técnica do Colorado, projetou para ela uma nova cápsula impressa em 3D feita de plástico biodegradável à base de milho. Ela também está sendo devidamente alimentada pelo Canyon Critters Reptile Rescue HQ no Colorado, e espera-se que sua nova cápsula impressa em 3D a proteja até que ela se cure em alguns anos.

3D com gelo

Uma agência de publicidade japonesa chamada TBWA / Hakuhodo criou peças de gelo chamadas "3D on the rocks" para anunciar o Suntory Whiskey, mas usou Autodesk 123D, designs 3D e uma fresadora CNC para esculpir os designs de um bloco de gelo. Todo o processo é bastante semelhante à impressão 3D. A imagem acima é apenas uma das muitas peças de gelo que a agência fez.

Peas sobressalentes do corpo da bioimpresso

A impressão 3D é um campo bastante empolgante, não apenas na criação de novos aparelhos e aparelhos, mas também no campo da medicina. Houve vários avanços no espaço de bioimpressão nos últimos anos. Isso incluiu pesquisas sobre impressão 3D para reparo e reconstrução de tecidos, substituição de membros, transplantes renais e até mesmo transplantes cardíacos.

A Organovo foi pioneira nessa tecnologia ultimamente e esteve até envolvida na impressão 3D de tecido hepático e renal que poderia ser usado para tratar órgãos humanos com defeito. Uma incrível tecnologia que salva vidas da qual mal podemos esperar para ver os desenvolvimentos futuros.

Um bico de Tucano reconstrudo

A impressão 3D certamente tem muitos usos potenciais incríveis. Esta foto brilhante mostra quanta diferença esta tecnologia de impressão pode fazer, não apenas para vidas humanas, mas também para os animais que habitam nosso mundo. Aqui, um Tucano teve seu bico reconstruído com o poder de uma impressora 3D.

Arte impressa em 3D para cegos

Os objetos impressos em 3D estão mudando vidas em todo o mundo de maneiras maravilhosamente diferentes.

Este uso brilhante transforma pinturas clássicas e obras de arte em esculturas impressas em 3D. Desta forma, espera-se que os deficientes visuais tenham a chance de vivenciar e apreciar a arte de maneiras novas e incríveis como não podiam antes.

Mobilidade para um cachorro

Esta foto é uma prova do Reddit de que próteses impressas em 3D e auxiliares de mobilidade não são apenas para humanos. Este pobre cachorrinho infelizmente perdeu o uso de suas pernas, mas agora tem algumas rodas impressas em 3D para ajudá-lo a zanzar pelo lugar.

Google Droid

Quando um irmão do Redditor estava prestes a começar um trabalho no Google, eles usaram a impressora 3D para torná-los algo incrível para atuar como um colega de trabalho. Muito pensamento foi dedicado a esta pequena impressão também. Não apenas a cabeça do Droid se move (e sai), mas também possui ímãs embutidos em sua parte posterior para mantê-lo na cadeira de rodas.

Lmpada drago

A última série de Game of Thrones pode muito bem ter dividido os fãs da série sobre se ela era boa ou não, mas não há como negar que os dragões eram incríveis. Aproveitando ao máximo o amor pelas criaturas míticas aladas, um vendedor da Etsy começou a criar incríveis lâmpadas de dragão impressas em 3D, completas com fogo do inferno ardente.

Terno do Homem de Ferro impresso em 3D em tamanho real

Um cosplayer que atende pelo nome de Jayluvll realmente leva seu hobby a sério. Empregando uma boa dose de paciência, ao longo de seis meses de esforço e uma infinidade de peças impressas em 3D, eles conseguiram criar este impressionante traje do Homem de Ferro em tamanho real. Impressionante!

Um crebro preciso

Não é um cérebro real nem um substituto para um cérebro humano que foi impresso em 3D (embora isso fosse bastante impressionante), esta é uma impressão precisa de um cérebro criado a partir de uma ressonância magnética. O usuário do Reddit ST314 o criou depois que seu filho passou pelo scanner. Eles explicaram como isso aconteceu:

"Extraí os dados de sua ressonância magnética usando um script escrito pelo usuário miykael no github, preparei a forma no Blender, dividindo o cérebro no plano horizontal para que houvesse duas superfícies planas estáveis e, em seguida, executei o software Qidi para criar um arquivo gcode do stl. A impressora é uma Qidi X-pro. Usei filamento 3D Solutech PLA (porque eles tinham um material iZombie de cor cerebral decente). O tempo total de impressão foi de cerca de 20 horas para ambos os hemisférios. A preparação de dados dos polígonos foi quase a mesma quantidade de tempo. "

Outra casa e planos de espao

Desde que a primeira casa impressa em 3D foi lançada, outras empresas têm trabalhado na criação de novas construções usando técnicas semelhantes. Esta casa , construída por Apis Cor , foi construída em menos de 24 horas e custou pouco mais de US $ 10.000 para imprimir. Curiosamente, prevê-se que o domicílio de 400 pés quadrados seja durável o suficiente para durar até 175 anos. Outros esforços da empresa incluem pesquisas sobre as possibilidades de usar a tecnologia de impressão 3D para construir habitats em outros planetas .

Cofrinho

A impressão 3D ainda é um empreendimento bastante caro, então talvez este design seja essencial para quem quer entrar nele. Um cofrinho impresso em 3D para armazenar suas trocas sobressalentes para seu próximo projeto de impressão.

Um cinto impresso

Se você está sempre tendo problemas com suas calças caindo ou simplesmente acha que é impossível encontrar um cinto que realmente sirva, talvez a sua própria impressão 3D seja a solução. Imagine as possibilidades de definir sua própria tendência da moda com roupas impressas em 3D que certamente são únicas.

Um minsculo tokoyo

A iJet chegou ao Kickstarter em 2016 com este projeto brilhante que viu Tóquio sendo recriada em pequenos mapas tridimensionais impressos em 3D. Um projeto extremamente detalhado e meticuloso com resultados fantásticos. A enorme cidade certamente parece muito especial neste formato minúsculo.

Peas de foguete impressas em 3D

Até a NASA tem feito isso. Em 2013, a organização espacial experimentou técnicas de impressão 3D para criar novas peças para seus foguetes espaciais. Obviamente, esses são alguns kits de serviço pesado, pois eles precisavam ser capazes de suportar temperaturas de até 6.000 graus Fahrenheit. No entanto, mostra o potencial de uso futuro dessa tecnologia.

Vortex Keep

Já imaginou seu próprio castelo, completo com um fosso agourento e uma face de penhasco intransponível? Agora você pode, pelo menos em uma forma minúscula, graças a este modelo 3D para impressão de Jukka Seppänen . Este modelo também é incrivelmente projetado para segurar uma pequena vela no meio para adicionar um ambiente brilhante e brilhante à noite.

Gatos Cheshire

As impressoras 3D são muito versáteis. Eles podem ser usados para imprimir tudo, desde membros substitutos até modelos simples para mostrar seu amor por contos de fadas. Essas instruções de Steve Solomon permitem que você imprima seu próprio gato sorridente de Cheshire. Esses felinos não estão mais confinados ao País das Maravilhas.

Godzilla

Esta visão brilhante de Godzilla foi criada por Mark Rhodes inspirando-se no modelo original da ChaosCoreTech e adicionando uma dose fria de águas furiosas abaixo de seus pés e um sistema brilhante que usava tecnologia de vapor para soprar a fumaça de sua boca.

Srie animada Batman

Apostamos que um Bruce Wayne moderno teria algumas impressoras 3D em sua casa. Ele provavelmente também aprovaria que sua imagem animada fosse recriada dessa forma. O aquarista da impressão 3D Fotis Mint criou este modelo de aparência fantástica do cavaleiro das trevas para as pessoas imprimirem.

Lmpada cogumelo

Uma das coisas que amamos na impressão 3D é a maneira como ela pode ser usada não apenas para criar coisas bonitas, mas também úteis. Aqui, Joe Prints criou um cogumelo realmente colorido que também funciona como uma pequena lâmpada bacana .

Juiz Dredd

Este é um modelo impresso em 3D incrivelmente detalhado do Juiz Dredd, completo com sua carranca icônica e ombreiras maciças. Este modelo foi criado por grafitomi com base nas instruções de impressão de David Östman . Achamos que é fantástico e você pode até vê-lo em toda sua glória em forma de vídeo no Instagram .

Guybrush Threepwood

Da clássica Ilha dos Macacos, vem nosso personagem favorito baseado em piratas, Guybrush Threepwood. Brilhantemente recriado aqui por Fotis Mint . Se isso flutuar em seu barco, você ficará feliz em saber, ele também tem as especificações para marreco com escorbuto, Capitão LeChuck .

Capacete Stormtrooper

Este busto de capacete Stormtrooper parece ser o modelo perfeito para geeks em todos os lugares. Imaginaríamos que se você possui uma impressora 3D, provavelmente é um fã de Star Wars. A maioria das pessoas é, não é? Mesmo se você não for, você ainda pode apreciar o nível de detalhes e a presença deste. Outra criação clássica de David Östman , é certamente popular.

Mscara annima

Se esta máscara lembra Guy Fawkes, o filme V de Vingança de 2005 ou o grupo de hackers Anonymous, é certamente impressionante. Se você sempre achou que era muito legal, como nós, então ficará feliz em saber que agora pode imprimir o seu agradecimento a Fabio Bautista.

Arma de portal

Com base nos incríveis jogos de quebra-cabeça de ficção científica da Valve, esta impressão 3D apresenta uma arma de portal de aparência incrível. Infelizmente, não será capaz de explodir portais de teletransporte para você viajar, mas você será capaz de impressionar seus amigos, usá-lo para Cosplay ou apenas mostrar seu estilo geek com ele em uma prateleira em sua casa. A criação de Kirby Downey também inclui um invólucro de cavidade para luzes LED, para que você possa fazer brilhar.

Escudo do capito amrica

Para todos os fãs do MCU , este certamente será um prazer para todos. As instruções originais são para uma versão pequena do escudo, com escala de cerca de 25 centímetros. Mas, como é impresso em 3D, você também pode ampliar e esta imagem mostra um usuário que fez exatamente isso e fez um escudo em tamanho real. Veja um vídeo do original aqui para ter uma ideia de como ele é incrível.

Medusa

Parece bastante apropriado incluir Medusa nesta lista - a mítica mulher com cabelo de cobra cujo mero olhar poderia transformar os homens em pedra. Esta impressão 3D é uma das muitas diferentes da Scan The World. Scan The World é um projeto ambicioso para digitalizar e recriar objetos de importância cultural como este. Tornando nosso passado mais acessível a todos ao redor do mundo, mesmo àqueles que não podem viajar.

Porto de Brandemburgo

Pode ser pequeno, mas também é um pedaço incrível da história que você pode segurar nas mãos. Esta impressão 3D foi criada para celebrar o aniversário da queda do Muro de Berlim, mas também é uma homenagem brilhante à história.

Moai Head na Ilha de Pscoa

Outra criação do projeto Scan the World é uma impressão 3D da cabeça de Moai da Ilha de Páscoa. Esta é uma recriação moderna de uma das misteriosas estátuas da ilha e uma fantástica obra de arte.

Trator OpenRC

Muitos desses itens impressos em 3D são impressionantes de se ver e se maravilhar, mas eles não necessariamente fazem nada além de agradar aos olhos. Este, porém , faz com que , com um pouco de esforço extra , você possa fazer um trator funcional que certamente fará suas rodas girarem.

SNES Mini Raspberry Pi

O SNES Mini é um console clássico incrível. Mas se você é uma pessoa criativa, talvez prefira construir o seu próprio em vez de comprar um. Duke Doks criou este guia para imprimir sua própria caixa SNES Mini para seu Raspberry Pi para torná-lo mais autêntico.

Groot

O segundo personagem mais fofo do Guardians of the Galaxy (nosso favorito é Rocket) é certamente inconfundível. Se você também adora Groot, então aprovará esta impressão 3D . Você pode até imprimir Groot sentado, em pé e acenando. Portanto, muito por onde escolher. Simplesmente gostamos que as linhas do processo de impressão 3D ajudam a acentuar os vincos de madeira da pele de Groot.

Wallace e Gromit

A mais famosa combinação animada de homem e cachorro? Certamente um dos mais divertidos para enfeitar nossos televisores. Wallace e Gromit nos encheram de alegria ao longo dos anos. Adoramos este modelo impresso em 3D do par. É divertido e uma grande semelhança com o original também.

Joystick de simulao de voo

Após o lançamento do Microsoft Flight Simulator, as pessoas enlouqueceram com os joysticks a ponto de todos eles ficarem sem estoque ou os preços aumentaram.

Para não ser desanimado, Akaki Kuumeri criou seu próprio joystick impresso em 3D, completo com componentes funcionais e conectividade USB. Uma ótima solução para um problema de primeiro mundo.

Guitarra stratocaster

Uma Stratocaster real custaria muito dinheiro para você, mas e aquela que você mesmo imprimiu? Claro, não é exatamente o mesmo, mas é incrível à sua maneira.

É importante notar que embora você mesmo possa imprimir esta guitarra , ela é difícil de funcionar corretamente.

Abridor de porta anti-germe

Em 2020, é melhor não chegar perto das pessoas, tocar em coisas ou sair em público, mas se você precisar, essa pode ser uma boa solução.

Um abridor de porta impresso em 3D que se parece com um espanador, mas na verdade é projetado para permitir que você agarre as maçanetas e abra as portas sem realmente tocar nas maçanetas, evitando assim germes.

Teclados mecnicos

Os teclados de jogos são ótimos. Teclados personalizados sofisticados são ainda melhores, mas também são muito caros. Que tal um impresso em 3D?

Esta é outra daquelas impressões 3D que são complicadas de fazer, mas muito satisfatórias quando terminadas.

Miniatura do Batman

Esta pequena coisa bacana é uma réplica em miniatura impressa em 3D do capacete de Batman vs Superman. Pode não ter sido o melhor filme do Batman, mas não há como negar que este capacete é fantástico.

Escrito por Adrian Willings e Luke Edwards.