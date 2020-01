Incríveis gadgets de alta tecnologia para seus animais de estimação (e você mesmo)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A era moderna deu à luz uma tonelada de acessórios de alta tecnologia para animais de estimação que fazem com que animais de pelúcia velhos ou produtos de plumas de algodão pareçam um pouco esfarrapados.

Se você é do tipo de amante de animais de estimação que gosta de ceder a um gato ou cachorro, então vai adorar o que reunimos. Pesquisamos na Internet os melhores e mais rastreadores, alimentadores, jogos e outros brinquedos cheios de tecnologia (e possivelmente frívolos) que farão você e seus vizinhos e seus animais com inveja de seu animal.

O Whistle Go e o Whistle Go Explore são rastreadores de atividades para seus amigos de quatro patas que ajudam a monitorar o bem-estar e a localização deles o tempo todo.

Estes são rastreadores à prova dágua com rastreamento em tempo real e baterias duradouras. Eles incluem rastreamento de animais em todo o país com alertas de localização e escape disponíveis por email, aplicativo e texto.

Esses rastreadores usam uma combinação de GPS, Wi-Fi e tecnologia de celular para fornecer o rastreamento mais preciso possível, para que você sempre saiba onde está o seu ente querido.

O aplicativo que acompanha também permite que os proprietários medam os padrões de sono de seus cães, estabeleçam metas diárias, acompanhem o progresso, visualizem gráficos de atividades e recuperem informações referentes a mudanças de comportamento. Uma assinatura mensal é necessária.

PetNet é um alimentador inteligente para cães e gatos. Ele avalia os requisitos alimentares do seu animal de estimação e cria um regime de alimentação personalizado.

Ele também alertará seu dispositivo quando seu animal de estimação for alimentado ou quando você precisar comprar mais alimentos. Obviamente, você pode ajustar manualmente os horários de alimentação do seu laptop ou dispositivo móvel em tempo real, de qualquer lugar. E, finalmente, você pode usar o Petnet para rastrear a ingestão de calorias do seu animal diariamente, semanalmente ou mensalmente. O próprio alimentador possui LEDs de status, energia micro USB, um sensor de nível de alimentos e muito mais.

O FitBark 2 é um rastreador de atividades sem fio em forma de osso, minúsculo e leve, mas feito especificamente para cães.

Ele é preso a um colar para monitorar a atividade física e os níveis de descanso durante todo o dia. Em seguida, fornece informações úteis e relatórios de tendências de saúde a longo prazo sobre o seu cão para um dispositivo Android ou iOS via Bluetooth.

A GoPro Fetch é um arnês para cães que funciona com todas as câmeras GoPro . Você pode usá-lo para montar sua GoPro no seu cão e depois capturar o mundo do seu ponto de vista.

O arnês possui dois locais de montagem (no peito e nas costas) e é lavável na máquina. Também é totalmente ajustável para acomodar cães de raças pequenas, médias e grandes em vários tamanhos. A montagem no peito é ainda removível para cães menores. Vídeos hilariantes e brilhantes do YouTube aguardam.

O PetCube Play é uma caixa elegante que permite que você faça mais do que apenas ficar de olho no seu gato ou cachorro quando estiver fora de casa. Conectado à sua rede Wi-Fi, o Petcube é um cubo simples, mas brilhante, que possui uma câmera grande angular, microfone e ponteiro laser de baixa intensidade.

Possui muitos dos mesmos recursos inteligentes que uma câmera doméstica inteligente moderna, mas com o bônus adicional de jogo interativo para manter seu animal de estimação envolvido. Um modo de comunicação bidirecional permite que você converse com seu animal de estimação quando não estiver em casa, e o laser significa que você também pode brincar com ele.

A equipe de Sphero tem um gadget controlado por aplicativo chamado Ollie . Não é tecnicamente projetado para animais de estimação, mas você pode percorrer a sala ou o quintal usando um dispositivo móvel como controle remoto.

Ollie tem uma forma cilíndrica e percorre 22 km / h, o que certamente manterá seus amigos peludos entretidos ou pelo menos curiosos. Tecnicamente, esses brinquedos são para humanos, mas toneladas de vídeos no YouTube provam que gatos e cães também os amam.

Se você odeia deixar seu cachorro sozinho em casa, esse pode ser o gadget para você - especialmente se ele ou ela é propenso a travessuras quando deixado sozinho por muito tempo. Junto vem Frubo - a câmera interativa para animais de estimação .

Com este gadget simples, mas brilhante, você pode se comunicar com seu cão nos dois sentidos a partir do seu smartphone. Você também pode dar um presente e até jogar um jogo com eles enquanto estiver fora de casa. A tecnologia não é grande? Este é um brinquedo que é obrigado a abanar as caudas!

Conseguir que seu cão fique quieto e se comporte o tempo suficiente para obter uma foto incrível é uma pergunta difícil. No entanto, um gadget simples pode fazer um mundo de diferença. O Pooch Selfie é um exemplo - um acessório para o seu smartphone que permite que você prenda a bola favorita do seu cachorro acima da câmera para manter sua atenção.

Há outros exemplos disponíveis que permitem anexar guloseimas se os brinquedos não cortarem a mostarda em termos de serem atraentes o suficiente para manter seu amigo de quatro patas no lugar para posar para um piscar de olhos.

Nas profundezas do verão, pode ser difícil manter seu cão fresco e confortável. Este cachecol é uma solução brilhante para o problema. Tudo o que você precisa fazer é umedecer a gola e envolvê-la em volta do pescoço, como se fosse uma gola. Ele foi projetado para manter a calma por um período de tempo e ajudar a relaxar os ossos.

Se seu braço está ficando um pouco dolorido ou você só quer cansar seu cão sem o incômodo de levá-lo para uma longa caminhada, o iFetch pode ser o gadget para você. Esta é uma máquina que pode lançar bolas de até 30 pés. Funciona com baterias e energia elétrica e também pode ser usado em ambientes internos ou externos. Portanto, é bastante flexível.

Se você realmente ama o seu cão e quer ter certeza de que ele se exercita o suficiente, por que não investir em uma esteira para cães? Essas coisas não são baratas, mas são uma ótima maneira de manter seu cão em movimento e se divertir também. Felizmente, o DogPacer também se dobra e pode ser guardado quando não estiver em uso.

As bacias de água padrão são tão chatas. Por que não atualizar para uma fonte de água inteligente? Este é capaz de reter mais de dois litros de água e silenciosamente o dispensa em uma variedade de modos de fluxo, incluindo bolhas, vazamentos e muito mais. Se seu animal de estimação é um pouco exigente e prefere que a água se mova e corra, esta é a resposta para suas orações.

Ok, então esse pode não ser o produto mais inteligente da nossa lista, mas isso não significa que não seja inteligente. Se você já passeava com seu cachorro no coração do inverno, sabe o quanto eles podem ficar sujos. Esta é a solução portátil e a melhor coisa é que você pode enchê-lo com água morna e deixá-lo fora de casa para limpar as patas do seu cão antes mesmo de voltar para casa.

O No More Woof foi uma máquina protótipo que foi lançada em 2013. Foi lançada como um dispositivo capaz de escanear o cérebro do seu cão, a fim de traduzir seus pensamentos em palavras.

Usando sensores EEG, microcomputação e software especial, prometeu traduzir pensamentos (como "Estou com fome - mas não gosto disso!" E "Quem é essa mulher, ela está bonita!"). Infelizmente, a coisa toda foi um sonho e uma campanha fracassada do Indiegogo que viu a empresa pegar o dinheiro das pessoas e nunca entregar.