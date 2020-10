Coravin Pivot é um gadget de US $ 99 que ajuda você a manter uma garrafa de vinho fresca por semanas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Coravin é um nome que você talvez não tenha ouvido antes, mas é uma empresa que deve ser do seu interesse se você bebe vinho - seu Wine Preservation System é uma linha de preservantes de vinho que usavam anteriormente um sistema de agulha para que você pudesse extrair um copo de vinho da garrafa sem puxar a rolha.

No entanto, isso também significava complexidade e os sistemas Coravin anteriores eram caros, o que significa que os dispositivos eram mais comumente encontrados em restaurantes sofisticados.

Agora, porém, Coravin tem uma maneira nova e mais barata de guardar uma garrafa de vinho por algumas semanas. Ele ainda usa um pequeno cilindro de gás argônio como seu brethen mais caro, mas o Coravin Pivot é um despejador mais direto - mas que mantém a integridade da garrafa intacta.

Basicamente, você puxa a rolha e a substitui por uma das rolhas personalizadas da Coravin. Então, a qualquer momento, você pode simplesmente conectar o dispositivo Coravin Pivot de $ 99 / £ 99 e despejar - o gás inerte mantém a pressão alta dentro da garrafa para que não haja reação do vinho com o ar. Você pode derramar 20 copos usando uma cápsula antes de precisar trocá-la.

Além disso, enquanto os produtos Coravin anteriores tinham uma velocidade de despejo mais lenta, o Pivot é igual ao de servir diretamente da garrafa. Porque você pode comprar rolhas extras (duas estão incluídas), é ideal para quem quer beber um ou dois copos de garrafas diferentes, mas que compreensivelmente quer desperdiçar o resto da garrafa.

O Pivot é compatível com todas as garrafas e tipos de vinho - ao contrário do sistema principal Coravin, que ainda não foi capaz de lidar com efervescência. Ele vem com duas rolhas e uma botija de gás para começar.

Ele se junta à linha existente de Coravin - o Modelo Três, o Modelo Cinco e o Modelo Seis introduzidos no início de 2020. Além disso, há também o Modelo Onze totalmente automático.

Escrito por Dan Grabham.