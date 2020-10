Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Halloween está chegando e você pode esperar ver uma série de ghoulies, fantasmas e travessuras totalmente assustadoras acontecendo ao longo do dia. Mas não nos esqueçamos do mais assustador dos moradores de salas escuras, o geek medonho. Eles frequentemente emergem de suas moradias horríveis nesta época do ano, gemendo e gemendo - principalmente sobre o uso excessivo de efeitos de reflexo de lente nas franquias Star Trek / Star Wars por JJ Abrams.

Eles também iluminam a Internet com seus belos exemplos de abóboras esculpidas tecnicamente. E nós selecionamos uma coleção poderosa de seus produtos para você, para que você possa entrar no clima para um pouco de doces ou travessuras.

Mulher maravilha

O novo filme da Mulher Maravilha arrebatou as bilheterias e ainda conseguiu uma pontuação impressionante de 92 por cento no Rotten Tomatoes. Estamos igualmente impressionados com o retrato do Pumpkin Geek de Gal Gadot no papel principal.

Khal Drogo de Game of Thrones

Khal Drogo é um ameaçador senhor da guerra dos Dothraki - um guerreiro feroz com uma juba magnífica. Os olhos penetrantes deste lendário guerreiro fixam-se na casca desta lanterna de Halloween.

Rocket e Groot (Guardies da Galxia)

"Eu sou Groot!"

Rocket está muito ocupado para ouvir o grito de seu companheiro Guardião da Galáxia e muitas vezes fica frustrado com ele de qualquer maneira. Amamos essas criaturinhas e a atenção de Alex Wers aos detalhes ao capturar cada pequena parte de seus personagens.

Mensagens subliminares de abbora

Que lista de abóboras incrivelmente geeks estaria completa sem uma que incluísse o logotipo do Pocket-lint? Certamente não poderíamos resistir a este.

Tetris

Tetris clássico dos jogos reimaginado na lateral de uma abóbora. Este deve ter levado um bom tempo para fazer e uma mão muito firme, muito parecida com o jogo em si.

Gengar (Pokmon)

A mania do Pokémon não acabou. O Pokémon pode ter nascido em 1996, mas o amor pelos personagens e pelo mundo que os jogos criaram cresceu e cresceu. Gengar é uma das espécies de fantasmas / venenos do universo Pokémon e um dos favoritos dos fãs. Nós geralmente o vemos em pele roxa, mas temos que admitir que ele também parece incrível esculpido em uma abóbora.

Abbora cdigo QR

Os códigos QR podem ser a ruína do mundo do marketing, mas certamente você deve admirar o trabalho complexo que envolve a fabricação de um em uma abóbora. Não sabemos se este irá digitalizar tão facilmente quanto uma impressão em preto e branco.

Um cara atrevido

Esta beleza é uma das várias abóboras intrincadamente esculpidas pelos Villafane Studios . Alguns trabalhos brilhantemente detalhados estão disponíveis para visualização na galeria da empresa e recomendamos verificá-los.

The Fail Whale

Se você já viu o Fail Whale, então conhece a dor e a miséria de o Twitter estar fora do ar. Esta é uma imagem famosa da internet de uma baleia beluga branca sendo carregada por um bando de pássaros e é comumente vista quando o Twitter está sobrecarregado ou fora do ar por qualquer motivo.

Logotipo de Game of Thrones

Game of Thrones está provando ser bastante popular em nossa lista de abóboras geeks, e é fácil perceber por quê. Os fãs da série têm um certo talento para criar maravilhosas obras de arte. Aqui podemos ver o logotipo da série de TV recriado em um esplendor maravilhoso.

Invasores do espao

Outra lenda dos jogos clássicos, Space Invaders foi um dos primeiros videogames a chegar ao mercado e trazer os jogos para o mercado principal. Esses pequenos alienígenas irritantes precisavam ser enfrentados rapidamente para vencer o jogo. Estamos apenas tristes que esta abóbora provavelmente não tenha o clássico tema musical para acompanhar.

Pacman

Pacman e seu arquiinimigo capturados em uma única abóbora. Adoramos que o fantasma seja aquele que está sendo perseguido aqui, quando nossas memórias de Pacman envolviam principalmente fugir dos companheiros assustadores.

Estrela da Morte (Guerra nas Estrelas)

A Estrela da Morte, que aniquila o planeta, pode ser uma escolha óbvia para esculpir abóboras devido ao seu formato lunar, mas isso não é para menosprezar os detalhes que estão aqui.

feed RSS

O humilde feed RSS pode não ter o mesmo amor de antes, mas ainda temos uma sensação calorosa e confusa quando vemos este logotipo. Afinal, o conhecimento é poder. A geração mais jovem pode confundir este com o símbolo do Wi-Fi.

Pixel Mario

Aqui está ele de novo, a lenda que é Super Mario, mas em sua forma pixelizada original. Esta é uma homenagem maravilhosa a uma lenda fantástica do jogo.

Um pedao da ma

Este é provavelmente o entalhe mais simples da nossa lista, mas ainda é uma obra de arte maravilhosamente nerd de um fã da Apple. Não temos certeza se queremos dar uma grande mordida nesta maçã.

R2-D2 (Star Wars)

Embora ele não tenha pernas aqui, esta abóbora é uma semelhança inconfundível de R2-D2, o pequeno, mas adorável droide astromecânico dos filmes Star Wars. Duvidamos que ele seja capaz de projetar hologramas.

Retrato mario

Quando você pensava que não poderia haver outra escultura de Mario, surge este retrato de seu rosto. Adoramos os detalhes deste e iluminou ainda melhor.

Anel vermelho da morte e rosto piscando

Há um pouco de humor atrevido neste. Uma abóbora foi esculpida com o famoso anel vermelho da morte do XBOX 360, a outra com um emoji de rosto piscando. Claro, duvidamos que alguém que viu as luzes de advertência de verdade gostasse de ver isso, mas esperançosamente, o resto de nós pode desfrutar do humor.

Controlador de Wii

Os fãs da Nintendo podem gostar deste - uma escultura do famoso logotipo da Nintendo e uma mão segurando o controle do console Wii.

Imperador Palpatine (Star Wars)

O imperador da franquia Star Wars é perfeitamente esculpido, rosto desfigurado e desfigurado e tudo nesta humilde abóbora. Só esperamos que a abóbora não tenha o mesmo destino de sua imagem.

Zombie Pirate LeChuck

Inspirado no clássico do jogo originalmente lançado em 1997, esta escultura em abóbora é uma representação incrível do pirata zumbi LeChuck de The Curse of Monkey Island .

Darth Vader (Star Wars)

Talvez o vilão mais conhecido de qualquer franquia de filme, Darth Vader é instantaneamente reconhecível, mesmo quando esculpido em uma abóbora. Amamos a simplicidade deste, agora tudo que ele precisa é uma mesa de som James Earl Jones para torná-lo completo.

Yoda

O medo das abóboras é o caminho para o lado negro. O medo de esculturas leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Esses são os aprendizados do mestre Jedi.

Transformadores

Não é provável que se transformem em nada, mas não há como negar que essas abóboras Autobot e Decepticon são muito legais.

Estrangeiro

Todos nós nos lembramos daquela cena em Alien, onde uma pequena criatura irrompeu da cavidade torácica. Já vimos algumas abóboras de terror inteligentes antes, mas esta é algo especial.

Abbora Lego

Se você não tem habilidade para esculpir uma abóbora ou não quer gastar dinheiro em algo que vai apodrecer de qualquer jeito, por que não ir por esse caminho e investir em um Lego laranja para construir algo que vai durar um pouco mais? .

Cylon (Battlestar Galactica)

Cylons são os guerreiros cibernéticos em conflito com os humanos no Universo Battlestar Galactica. Adoramos os detalhes desta escultura, até os LEDs para representar o visor Cylon.

Predator

"Você é um feio ..." A famosa frase de Arnie no filme Predator resume bem a horrível face do Predator. No entanto, essa escultura é algo muito especial - intrincada, detalhada, feia. Nós amamos isso.

Spock

É perfeitamente lógico ter uma escultura de Spock em nossa lista duas vezes. Há sabedoria nesses vulcanos.

Emoticon de rosto piscando

Não ficaríamos surpresos em ver mais abóboras com emoticons neste ano. Emojis são extremamente populares, mas não temos certeza se alguém conseguirá replicar o Animojis da Apple.

Master Chief (Halo)

Master Chief e a série Halo têm muitos fãs que vão adorar este.

Ave de rapina (Star Trek)

Os fãs de Jornada nas Estrelas podem estar revoltados com a última iteração dos Klingons na nova série da Netflix, "Discovery", mas imaginamos que essa escultura de Ave de Rapina os deixaria felizes. Nós amamos o fundo estrelado neste que realmente o destaca.

Minecraft

Uma delas foi certamente mais fácil de fazer do que a outra, mas se você é um fã do Minecraft, com certeza reconhecerá essas esculturas. O Minecraft continua a crescer em popularidade, mesmo com os gráficos básicos em pixels e mostra que um jogo não precisa ter tecnologia de ponta para ter um bom desempenho.

Homem-aranha ataca novamente

Outro homem-aranha radioativo enfeita outra abóbora. Há um pouco mais de detalhes neste que inclui até o logotipo da aranha em sua fantasia de super-herói.

O comediante (o vigia)

O comediante é um vigilante que mastiga charutos e arma em punho, do The Watchman. Essa semelhança é impressionante, pois é precisa. Filme de cracking também!

Ghostbusters

O logotipo clássico dos Ghostbusters dos filmes originais. Nós amamos este aqui e abrimos um sorrisinho com o uso inteligente de palitos de dente para manter os olhos e a boca no lugar do fantasma.

Pinguim Linux

Há uma grande chance de que esta seja a abóbora mais geek da nossa lista. O entalhe de um pinguim do Linux certamente mostraria às pessoas o quão nerd você é se o tivesse em sua janela.

Windows 7

Se você está procurando uma abóbora mais assustadora, o logotipo do Windows Vista pode ter sido uma opção melhor. Talvez esta abóbora tenha sido criada apenas para comemorar as correções de bugs e melhorias que vieram com o novo sistema operacional.

Wordpress

As pessoas são tão nerds. Sabemos que o Wordpress é popular, mas nunca esperamos ver o logotipo em uma abóbora.

Link (Legend of Zelda)

Muitas vezes confundido com Zelda, mas na verdade conhecido como Link, este é o herói principal dos jogos Legend of Zelda. Link é um herói eterno, com muitas encarnações, até esta do lado de uma abóbora.

Bill Gates

Apostamos que quando Bill Gates era jovem, ele nunca imaginou que um dia seria um dos homens mais famosos e ricos do mundo. Imaginamos que ele também nunca pensou que alguém perderia tempo para esculpir sua imagem em uma abóbora.

The Tardis (Dr Who)

Diz-se que o Tardis é maior por dentro do que parece por fora. Imaginaríamos que isso é igualmente verdadeiro com esta abóbora, mas não há tantas coisas interessantes acontecendo dentro dela quanto na cabine da polícia em tempo real.

Fitas cassete

A geração mais jovem pode nem saber o que é esse, mas isso nos enche de alegria nostálgica. Embora estejamos felizes por não precisarmos de um lápis para rebobinar este.

Big Daddy (Bioshock)

Big Daddies, também conhecidos como Protetores, são personagens dos jogos Bioshock. Esses caras gigantes são, na verdade, humanos geneticamente aprimorados com roupas de mergulho enxertadas em seus corpos. Seu objetivo principal era escoltar Little Sisters em torno de Rapture, mas o objetivo desta é apenas fazer esta abóbora parecer incrível.

Pi

Pi é o símbolo usado para representar a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Duvidamos que uma abóbora contasse como um círculo perfeito, mas certamente é um uso geek, se já vimos um.

Logotipo da Apple e Steve Jobs

Este é o segundo logotipo da Apple esculpido em uma abóbora que aparece em nossa lista, mas este é algo especial. Se você olhar com atenção, perceberá que, em vez da mordida na lateral da maçã, há uma cabeça que se parece com Steve Jobs.

Tetris

Nós amamos esta escultura de Tetris. Uma lenda do jogo clássico que ganhou vida em plena glória de abóbora.

Pacman, Sra. Pacman e alguns amigos

Temos um carinho especial por Pacman, então é por isso que ele entrou na lista duas vezes. Amamos a coleção de personagens do Pacman aqui. A Sra. Pacman e os fantasmas também aparecem, assim como a comida que Pacman come enquanto ele caminha ao redor. Brilhante.

Engrenagens da guerra

Você tem que admirar a atenção aos detalhes com este. Deve ter havido algum entalhe cuidadoso para colocar o logotipo no meio sem que a abóbora se partisse. O logotipo do Gears of War nunca pareceu tão bom.

Smbolos PlayStation

Esta escultura de jogo simples é tão reconhecível quanto qualquer uma das outras nesta lista. Os símbolos de jogo da Sony PlayStation.

Pequeno grande planeta

O Sackboy do Little Big Planet nunca pareceu tão legal. Amamos aquele pequeno personagem tricotado, por isso é ótimo ver seu rosto atrevido na lateral de uma abóbora em plena glória brilhante.

Logotipo do Xbox

Este simples logotipo do Xbox é provavelmente o design de abóbora mais fácil de nossa lista, mas certamente mostra algum amor pela marca de jogos da Microsoft.

Aves com raiva

Angry Birds pode não ser tão popular quanto antes, mas ainda amamos esse conjunto de personagens da franquia de jogos. Embora sintamos que é um pouco trapaceiro apenas pintar uma abóbora em vez de esculpi-la.

Porco do pssaro irritado

Se você adora Angry Birds, mas deseja ver designs de abóbora adequados em vez de pinturas, então este pode ser para você.

Borderlands Psycho

Esta escultura em abóbora apresenta o psicopata da capa do jogo Borderlands. Esses maníacos enlouquecidos eram uma chatice, mas são instantaneamente reconhecidos como pertencentes à franquia Borderlands.

Homem Aranha

Outra abóbora do homem-aranha nos mostra que a lenda do lançamento da teia é popular. Esta escultura simples funciona muito bem e fica bem iluminada também.

Ampliao

A mãe de Alex Barnard conseguiu fazer, provavelmente, o melhor design de abóbora para 2020. A visão familiar de uma chamada de conferência Zoom, mas em forma de abóbora.

A rivalidade Android vs Apple

A rivalidade clássica entre os fãs do Android e da Apple resultou nessa imagem que rapidamente se espalhou pela internet e pode até ser vista em vários designs de camisetas. Esta escultura, embora um pouco vulgar, é pelo menos impressionante e ligeiramente divertida.

Cthulu

Esta representação brilhante e brilhante de Cthulhu mostra a entidade cósmica criada pela primeira vez por HP Lovecraft. Impressionante atenção aos detalhes aqui mostra uma mão firme e muita paciência.

Star Wars vs Star Trek

Para terminar a lista das abóboras mais geeks da lista, parece apropriado apenas ser totalmente geek com um confronto de franquias de ficção científica. Aqui vemos a Starship Enterprise batalhando com o Millenium Falcon. Não temos certeza se queremos dizer quem venceria essa batalha, vamos deixar você decidir por si mesmo.

Abbora Trump

Mesmo que você discorde do sentimento, você tem que admirar este. Uma abóbora dentro de outra, esculpida para se parecer com Donald Trump atrás das grades.

Uma abbora Spock que totalmente lgica

The Pumpkin Geek , também conhecido como Alex Wer, cria algumas obras de arte magníficas em abóboras "faux" que duram muito mais do que uma abóbora normal que apodrece com o tempo.

Essas abóboras são uma escolha lógica se você deseja algo que durará muito e prosperará. Adoramos este retrato de Spock, a atenção aos detalhes é excelente.

U2

As pessoas podem não ter apreciado o álbum gratuito do U2 em sua conta do iTunes, mas não há como negar que este retrato de Bono e companhia é impressionante.

Negan e seu morcego Lucille (The Walking Dead)

Negan pode ser uma ameaça para o universo de Walking Dead, mas ele é muito menos ameaçador em uma abóbora. Lucille não é menos intimidante.

BB-8 (Star Wars)

Esperamos que esta abóbora não role tanto quanto o pequeno andróide BB-8. Mesmo sem os sons que o acompanham, este andróide esculpido é bastante impressionante.

Elsa (congelada)

Pais em todo o mundo provavelmente estão cansados de ver seu rosto e ouvir sua voz, mas esta representação da Elsa de Frozen pode realmente ser a melhor que já vimos e não é musical também, o que é um alívio.

Frodo Bolseiro e Gollum (O Senhor dos Anis)

Meu precioso! Esqueça o anel, esta abóbora é uma coisa poderosa e bela. Certamente não gostaríamos de vê-lo jogado nas chamas de Mount Doom.

Groot de tamanho real (Guardies da Galxia)

Embora o mini Groot possa ser mais fofo, ainda temos um ponto fraco pelo Groot original em tamanho real do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Esta escultura mostra o quão intrincados os designs podem ser.

Winifred Sanderson (Hocus Pocus)

Winifred "Winnie" Sanderson é a líder das irmãs Sanderson no filme Hocus Pocus de 1993, mas essa escultura de abóbora não é mágica, é uma habilidade maravilhosa.

Braso de Hogwarts (Harry Potter)

Os designs de Harry Potter são sempre os favoritos tanto para fantasias de Halloween quanto para esculturas de abóbora. Aqui, The Pumpkin Geek recriou o brasão da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A escola pode ser fictícia, mas esta escultura é uma verdadeira obra de arte.

Super mario

Super Mario tem bem mais de 30 anos, mas nunca envelheceu. Esta imagem do super encanador é instantaneamente reconhecida em todo o mundo e temos certeza que esta abóbora também seria popular nos próximos anos.

Pennywise, o palhao danante (IT)

Pennywise chegou ao cinema em 1986 e voltou em 2017. Se você tem medo de palhaços, ele é assustador o suficiente, mas essa escultura de abóbora é particularmente assustadora.

Smaug, o Dourado (Senhor dos Anis)

O último grande dragão a existir na Terra-média, Smaug, o Dourado, é um monstro incrível. Smaug também é um grande acumulador. Ele é conhecido por acumular ouro e tesouros só para ele por mais de 200 anos. Portanto, é bastante provável que ele seja visto sob essa luz dourada.

Homem Aranha

Homem-aranha, homem-aranha, faz tudo o que uma aranha pode. Ele pode ser esculpido em uma abóbora? Olhe, sim, ele pode. Uh-oh, ele é um homem-aranha.

