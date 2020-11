Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday estão aqui - caso você não tenha notado - e há algumas economias incríveis a serem obtidas, incluindo em produtos ghd.

Se você precisa de um novo conjunto de alisadores em sua vida ou está procurando o conjunto de presentes definitivo, há £ 119 de desconto no conjunto de presentes Ultimate Styling da ghd na Amazon. Você terá que ser rápido - está disponível apenas por hoje.

Conjunto de presentes ghd Ultimate Styling, agora £ 174,99, economize £ 119,46 (era £ 274,96) - veja a oferta na Amazon

O conjunto para presente ghd Ultimate Styling inclui o estilizador ghd gold, o secador de cabelo ghd air, a escova tipo pá ghd e o spray protetor de calor ghd.

O modelador ghd gold aquece em 25 segundos e possui tecnologia dual-zone para um desempenho premium que permite alisar, ondular ou mexer no cabelo. Enquanto isso, o secador de cabelo de ar tem controle variável de potência e temperatura, junto com um botão de cool shot.

Se você não precisa do conjunto de estilo completo, também existem ofertas em produtos independentes ghd, portanto, verifique-os abaixo.

• ghd gold modelador por £ 109,99, economize £ 39,01 (era £ 149,99): esta oferta é para o estilizador ghd gold autônomo do conjunto de presentes acima. Veja o negócio na Amazon .

• ghd Platinium + Styler por £ 142,99, economize £ 46,01 (era £ 189,99): O Platinium + Styler tem um Ultra-zone com tecnologia preditiva para prever as necessidades do seu cabelo. Veja o negócio na Amazon .

• ghd Max Styler por £ 109,99, economize £ 40 (era £ 149,99): o ghd Max Styler tem placas de 2 polegadas, tecnologia de cerâmica térmica avançada e temperatura de modelagem de 185 graus. Veja o negócio na Amazon .

• ghd Mini Styler por £ 95, economize £ 24 (era £ 119): o ghd Mini Styler tem um modo de hibernação automático que desliga com segurança os aquecedores do modelador se não for usado por 30 minutos. Veja o negócio na Amazon .

• ghd Original Styler por £ 80,99, economize £ 28,01 (era £ 109): O ghd Original Styler tem um cilindro redondo para criar cachos, movimentos, ondas ou cabelos lisos e um modo de suspensão automático. Veja o negócio na Amazon .

• Tong Curve Soft Curl da ghd por £ 101,99, economize £ 27,01 (era £ 129): A Tong Curve Soft Curl da ghd tem um cano grande e alavanca ergonômica ativada por mola para criar cachos macios e saltitantes. Veja o negócio na Amazon .

É provável que esses negócios durem o período da Black Friday e da Cyber Monday, mas apenas enquanto durarem os estoques, portanto, vale a pena comprar mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Britta O'Boyle.