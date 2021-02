Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bem-vindo ao hub de referência para todas as melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos Estados Unidos - esta página agora está ansiosa para a Black Friday 2021, mas você ainda pode clicar em nossos links diretos de revendedor abaixo:

É aqui que reuniremos todas as melhores ofertas relacionadas à tecnologia que valem o seu dinheiro suado. Algumas são vendas de uma semana e estamos constantemente atualizando esta página com as novidades.

Aqui estão links rápidos diretos para os centros de vendas dos principais varejistas:

A Black Friday é o dia após o Dia de Ação de Graças, onde os varejistas dão grandes descontos em milhares de itens na preparação para o Natal. Muitos varejistas agora começam seus negócios da Black Friday mais cedo, o que significa que o período da Black Friday pode durar quase todo o mês de novembro.

Lembre-se de que a Black Friday é seguida pela Cyber Monday também. É um evento de venda apenas on-line na segunda-feira seguinte, essencialmente, continua as pechinchas por um dia extra. Os varejistas gostam de aproveitar ao máximo a oportunidade de vender mais produtos em um mercado cada vez mais competitivo.

Em 2021, a Black Friday oficialmente chega na sexta-feira, 26 de novembro de 2021, enquanto a Cyber Monday é em 29 de novembro de 2021, embora ofertas já tenham começado a aparecer.

Nesta página, vamos arredondar a categoria de ofertas mby - por jogos, laptops, rastreadores de fitness e assim por diante. Também reuniremos negócios com a Apple, negócios com Lego e quase tudo que seja legitimamente um bom negócio. Estaremos atualizando este guia específico com ofertas destacadas em varejistas e marcas à medida que forem ao ar na Black Friday e durante o fim de semana da Cyber Monday.

• Ring Video Doorbell Pro tem um desconto de $ 80 - apenas $ 169,99: Aqui está outra venda de campainha com vídeo - desta vez no modelo sofisticado da Ring, de propriedade da Amazon. Veja a oferta da Amazon aqui.

• Novo Ring Video Doorbell com desconto de $ 30 - apenas $ 69,99: O Ring Doorbell básico agora está disponível a um ótimo preço . Veja a oferta da Amazon aqui.

• Echo Dot com relógio tem $ 21 de desconto - apenas $ 38,99: O Echo Dot, mas com especiarias. (OK, uma exibição, para ser mais específico.) Veja a oferta da Amazon aqui.

• Echo está com $ 30 de desconto - apenas $ 69,99: A Amazon descontou seu clássico Echo - a nova versão, até. Veja a oferta da Amazon aqui.

• Sistema eero 6 Wi-Fi 6 (pacote de 3) com desconto de $ 56 - apenas $ 223,00: A Eero, de propriedade da Amazon, está oferecendo seu sistema básico de rede Wi-Fi com uma pequena redução de preço. Veja a oferta da Amazon aqui.

• Os kits de câmera Blink Outdoor custam até US $ 130: Proteja o exterior de sua casa com câmeras inteligentes acessíveis, como as câmeras Blink Outdoor da Amazon. Vários kits estão marcados para a Black Friday. Veja a oferta da Amazon aqui.

• Obtenha um Echo Show 5 e Blink Mini por apenas $ 49,99: Obtenha um display inteligente e um pacote de câmera inteligente direto da Amazon, para que você possa pedir a Alexa para verificar seu feed para ver o que está acontecendo - fácil de usar. Veja a oferta da Amazon aqui.

• Apple Watch SE GPS 44 mm economiza $ 20, agora $ 289 (era $ 309): Obtenha o maior dos modelos Apple Watch SE com uma taxa de desconto nesta Black Friday, pegando a maioria dos recursos mais recentes em um excelente design. Veja o negócio na Amazon .

• Apple Watch Series 3 GPS & Cellular 38 mm economiza $ 20, agora $ 179 (era $ 199): Esta oferta é para o Apple Watch Série 3 menor com GPS. Não é o modelo mais novo, mas tem muitos recursos excelentes. Veja a oferta na Best Buy .

• Apple Watch Series 5 GPS 40 mm, economize $ 100, agora $ 299 (era $ 399): Este negócio é para o modelo dourado do menor Série 5 com uma pulseira Pink Sand e conectividade GPS. Veja a oferta na Best Buy .

• Sonos Move: economize $ 100,00, agora $ 299,00 (era $ 399,00). O alto-falante inteligente alimentado por bateria da Sonos foi o primeiro dos produtos da empresa a ser portátil e totalmente sem fio, ao mesmo tempo em que ainda é um alto-falante multi-ambiente da Sonos. Confira a oferta da Sonos Move na Amazon.

• Alto-falante Bluetooth Bang & Olufsen P6: economize $ 48,91, agora $ 315,10 (era $ 364,01). É um alto-falante de aparência impressionante e som excelente com o estilo clássico da B&O. Confira a oferta na Amazon.

• JBL Link 10: economize $ 70,00, agora $ 109,95 (era $ 179,95). JBL Link 10 tem muitos recursos excelentes, incluindo Chromecast integrado, Bluetooth e Google Assistant. É uma alternativa completa ao Google Home. Confira a oferta no BH Photo Video .

• Alto-falante portátil JBL Xtreme 2: economize $ 200,00, agora $ 149,99 (era $ 349,99). A caixa acústica Xtreme 2 é ideal para aqueles que acham as caixas acústicas menores padrão um pouco exageradas e não animadas o suficiente para uma festa. É grande, barulhento, à prova dágua e tem uma bateria de 10.000mAh para 15 horas de reprodução. Veja a oferta na Best Buy .

• Chromebook HP com tela de toque de 14 polegadas - agora $ 129, $ 170 de desconto (era $ 299): Este Chromebook de 14 polegadas da HP é equipado com Intel Celeron e tem 4 GB de memória mais 32 GB de armazenamento flash. Veja a oferta do Chromebook HP na Best Buy .

• Lenovo Chromebook S330 por $ 199 ($ 100 de desconto): Este é um dos Chromebooks mais caros de nossa lista. Ele traz uma tela HD de 14 polegadas, 4 GB de RAM e um processador Mediatek. Então, por que a tag mais cara? Bem, oferece incríveis 32 GB de armazenamento. Veja a oferta no Walmart.

• Chromebook Samsung de 11,6 polegadas - agora por $ 209,99, desconto de $ 40 ( custava $ 249): este pequeno e leve Chromebook da Samsung é equipado com Intel Celeron N4000 e tem 4 GB de memória mais 64 GB de armazenamento flash. Veja a oferta do Samsung Chromebook na Amazon US .

• Chromebook HP de 14 polegadas por US $ 249: este Chromebook da HP tem mais da metade do preço e possui um processador acelerado AMD A4-9120C e uma memória flash eMMC de 32 GB. Veja a oferta na Best Buy.

• Fones de ouvido Sony WH1000XM4 com cancelamento de ruído: economize $ 71,99, agora $ 278,00 (era $ 349,99). Este é o par seguinte ao da negociação acima, oferecendo cancelamento de ruído e som mais avançados. Está disponível por tempo limitado. Veja o desconto na Amazon.

• Fones de ouvido sem fio Beats Solo 3: economize $ 80,95, agora $ 119,00 (era $ 199,95). Antes do Solo Pro ser lançado, o Solo 3 era o par de fones de ouvido mais popular da Beats, e ainda é uma ótima opção nova para quem quer economizar um pouco de dinheiro. Veja a oferta Solo 3 no Walmart.

• Beats Powerbeats Pro (verde musgo e amarelo primavera): economize $ 90,00, agora $ 159,99 (era $ 249,99). Estes são os verdadeiros internos sem fio da Beats. Se você está procurando um par de fones de ouvido sem fio excelentes para correr, este é o par perfeito. Eles estão disponíveis mais baratos do que nunca em duas cores. Veja a oferta do Powerbeats Pro na Best Buy.

• Apple AirPods Pro: economize $ 50,00, agora $ 199,99 (era $ 249,99). A Apple não costuma dar descontos em seus melhores e mais recentes aparelhos, então qualquer desconto é bem-vindo. Agora você pode obter um pouco menos do preço total de varejo do AirPods Pro, que é o melhor produto até hoje. Confira a oferta na Best Buy .

• Sony WF-1000XM3: economize $ 61,99, agora $ 168,00 (era $ 229,99). Estes são alguns dos melhores internos com cancelamento de ruído do mercado, e estão com um ótimo preço no momento. Veja o negócio na Amazon.

• AirPods 2 com estojo de carregamento sem fio: economize $ 50,00, agora $ 149,99 (era $ 199,99) . Se você tem um carregador sem fio ou apenas quer mais comodidade, você também pode obter um desconto decente na versão do AirPods 2 com o estojo de carregamento sem fio. Veja a oferta na Best Buy.

• Fossil Gen 5, agora $ 179, economize $ 116 (era $ 295): O smartwatch Fossil Gen 5 executa o Wear OS e funciona com dispositivos Android e iPhone. Ele foi construído em frequência cardíaca, NFC e um alto-falante. Veja o negócio na Amazon .

• Fitbit Sense, agora $ 279,95, economize $ 50 (era $ 329,95) : O mais recente smartwatch Fitbit tem GPS integrado, monitoramento de estresse, sensor de temperatura da pele e os recursos habituais do Fitbit. Veja a oferta no Fitbit

• Polar Ignite, economize $ 45,99, agora $ 183,96 (era $ 229,95): O Polar Ignite é à prova dágua, possui rastreamento de freqüência cardíaca e oferece GPS integrado. Veja o negócio na Amazon .

• Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45 mm, agora por $ 369,99, economize $ 60 (custava $ 429,99): Esta oferta é para o mais recente modelo do Samsung Galaxy Watch 3 em Mystic Black com conectividade Bluetooth e uma grande moldura giratória. Veja a oferta na Best Buy .

• Garmin Forerunner 935 - agora $ 269, custava $ 499,99 (economize $ 230,99): Um dispositivo Garmin de alto nível, oferece muitas métricas para corredores e atletas multiesportivos - a um preço muito bom. Veja o desconto na Amazon.

• Garmin Forerunner 645 Music - agora $ 219,99, custava $ 449,99 (economize $ 230): Um ótimo relógio Garmin com suporte para música e pagamentos móveis. Veja a oferta na Amazon.

• Garmin Vivoactive 3 - agora $ 129,99, custava $ 249,99 (economize $ 120): Um rastreador com estilo de elevador, mas ainda oferecendo o GPS e a freqüência cardíaca de um Garmin . Veja a oferta na Amazon.

• Garmin Vivofit Jr 2, agora $ 49,99 (economize $ 20): Rastreador de fitness da Garmin para crianças, em uma variedade de estilos de personagens. Veja a oferta na Amazon.

• Microsoft Surface Pro 7 128 GB - agora $ 599,00, era $ 959,00: Economize $ 360 neste excelente dois em um - Veja esta oferta na Best Buy .

• Laptop HP Envy x360 2 em 1 de 15,6 polegadas - agora $ 599,99, economize $ 180 (era $ 779,99): Com AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB, há muito a oferecer neste laptop elegante, mas de tela grande. Confira esta oferta HP Envy x360 na Best Buy .

• Microsoft Surface Laptop 3 de 3,5 polegadas - agora $ 799,99, economize $ 200 (era $ 999,99): Se você está atrás de um Surface Laptop 3, então agora é a hora - esta Black Friday vê um monte de ofertas no modelo mais recente. Aqui temos o Quad Core i5 de 10ª Geração da Intel, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB e, é claro, o Windows 10. Confira o Surface Laptop 3 na Best Buy .

• Laptop HP Spectre x360 2 em 1 de 15,6 polegadas - agora $ 1.099,99, economize $ 500 (era $ 1599,99): Com um ecrã táctil 4K Ultra HD, Intel Core i7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e gráficos Nvidia GeForce MX330 velozes, este sistema é uma força a ter em conta. Confira esta oferta HP Spectre x360 na Best Buy .

• Razer Blade Base Model (versão 2019) - agora $ 1.759, economize $ 2.240 gritantes: Tela de 144 Hz, CPU Intel Core i7-9750H, Nvidia GeForce RTX 2060. Confira esta oferta na Amazon US .

• Google Pixel 5, 128 GB, agora por $ 649 (economize $ 50): O mais recente smartphone Pixel do Google com um pequeno desconto. Veja a oferta da Amazon.

• Google Pixel 3, 128 GB, agora por $ 379 (economize $ 40,88): Um carro-chefe compacto do Google em Not Pink. Veja a oferta da Amazon.

• Samsung Galaxy S20 FE, 128 GB, agora por $ 549,00 (economize $ 150,99): O carro-chefe mais acessível da Samsung - todo o poder, menos custo. Veja a oferta da Amazon.

• Samsung Galaxy Z Flip 5G, 256 GB, agora por $ 1.249,99 (economize $ 200): Telefone dobrável atualizado da Samsung, com 5G. Veja a oferta da Amazon.

• Samsung Galaxy S20, 128 GB, agora por $ 799,99 (economize $ 200): O telemóvel 2020 da Samsung, compacto, de alta qualidade e com muita potência. Veja a oferta da B&H.

• OnePlus 8 Pro, 256 GB, agora por $ 799,99 (economize $ 199,01): Um dos melhores telefones de 2020, agora com descontos para a Black Friday. Muita potência, grande capacidade de armazenamento - um ótimo pacote completo. Veja a oferta na Amazon.

Apple iPad Pro de 12,9 ", agora por $ 799,00, abaixo dos $ 1.149,00: Esta é uma grande economia em uma versão realmente altamente sofisticada do tablet da Apple - Veja esta oferta na B&H nos EUA .

Apple 11 "iPad Pro, agora $ 729,99, abaixo de $ 799,99: Uma redução mais modesta na versão menor - Veja esta oferta na Best Buy .

Samsung Galaxy Tab A7 - agora $ 149,99, custava $ 229,99: Uma grande economia em um tablet já bom e acessível - Veja esta oferta na Best Buy .

Fire 7 agora custa $ 39,99, custa $ 49,99 (economize $ 10): o tablet mais barato da Amazon ganha um desconto incrível. Disponível em tamanhos de 16 ou 32 GB, este tablet de 7 polegadas é ótimo para quem não quer gastar muito. Veja a oferta na Amazon US.

Fire HD 8 agora custa $ 54,99, custava $ 89,99 (economize $ 35): O Fire HD 8 tem um bom tamanho de tela e vem com opções de armazenamento de 32 ou 64 GB. Obtenha esta oferta na Amazon US.

Fire HD 10 - agora $ 79,99, custava $ 149,99: O Fire HD 10 foi atualizado em 2019 para torná-lo mais poderoso, com um processador mais rápido e uma mudança para USB-C para carregamento mais rápido. Veja esta oferta na Amazon US .

Kindle Oasis (2019) agora por US $ 174,99 (custava US $ 249,99): O último Oasis é à prova dágua, tem uma luz frontal adaptável e muda de tom para combinar com o ambiente. Veja esta oferta na Amazon US

Kindle Paperwhite, agora por $ 84,99 (era $ 129,99): Este é um grande desconto no que será o melhor Kindle para a maioria das pessoas. Veja esta oferta na Amazon US

• Xbox Wireless Controller (Robot White), agora por $ 39,99 (economize $ 20): O novo controlador Xbox Seris X / S em Robot White - também funciona com o Xbox One. Veja esta oferta Best Buy aqui

• Seagate 4TB Game Drive para Xbox, agora por $ 109,99 (economize $ 15): Este HDD USB 3.0 oficialmente licenciado funciona no Xbox One e no Xbox Series X / S para armazenar toneladas de jogos. Obtenha esta oferta na Best Buy

• Seagate 2TB Game Drive para Xbox, agora por $ 69,99 (economize $ 22,50): Menor em tamanho, mas também um ótimo preço. Veja esta oferta da Best Buy

• Fone de ouvido Astro Gaming A40 para PS4 e PS5, agora por $ 119,99 (economize $ 30): Feito para todos os consoles, incluindo PS5. Veja esta oferta Best Buy aqui

• Fone de ouvido Turtle Beach Recon 200, agora por $ 29,99 (economize $ 30): Um ótimo headset para jogos com fio em preto ou branco está em oferta agora. Confira esta oferta da Best Buy

• Seagate Game Drive de 2 TB para PS4 e PS5, agora por $ 69,99 (economize $ 40): Armazene uma grande quantidade de jogos PS4 extras nesta unidade externa oficialmente licenciada. Verifique esta oferta na Amazon

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Dan Grabham.