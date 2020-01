Quando é a Black Friday 2020?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Black Friday 2019 já passou e já é hora de aguardar a Black Friday 2020.

Como sempre, estamos reunindo as melhores ofertas do Reino Unido para você aqui, incluindo ofertas de todos os principais varejistas, incluindo Amazon UK, Currys PC World, John Lewis, AO e Argos.

Nossos artigos selecionados selecionam as melhores ofertas de tecnologia sem a escória, para que você não encontre pechinchas em TVs duvidosas, laptops com pouca potência ou telefones terríveis no Pocket-lint.

Isso é diferente de outros sites que publicam tudo o que encontram para ganhar dinheiro rapidamente.

A Black Friday é sexta-feira, 27 de novembro de 2020, então a Cyber Monday é segunda-feira, 30 de novembro de 2020. E sim, isso significa que o fim de semana coincide com o dia do pagamento para muitas pessoas.

Originalmente um evento exclusivo dos EUA, a Black Friday se estendeu pelo lago e também para outras regiões. É um dia de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças nos EUA, onde os varejistas descontam fortemente milhares de itens antes do Natal.

Tradicionalmente, dura um dia inteiro, mas alguns varejistas iniciam seus negócios na Black Friday mais cedo.

A Black Friday é seguida pela Cyber Monday - um evento on-line na segunda-feira depois que basicamente realiza as pechinchas por mais um dia.

Na realidade, as barganhas podem começar uma semana antes da Black Friday e continuar até o final de novembro, com os varejistas aproveitando a oportunidade para vender mais produtos em um mercado cada vez mais competitivo.

Existem negócios em muitas áreas. No Pocket-lint, reunimos por categoria para ajudá-lo a encontrar o que procura. Aqui é onde você poderá encontrar todas as ofertas - expandiremos esta seção drasticamente nos primeiros dias do dia.

A Amazon disse que, durante as primeiras 16 horas da Black Friday de 2019, a Amazon UK diz que seus clientes encomendaram mais de 180.000 videogames e acessórios e mais de 170.000 produtos de cozinha, enquanto a tecnologia mais vendida era seus próprios produtos, Phillips Hue Smart Bulbs, ruído sem fio da Sony com cancelamento de ruído, o alto-falante Ultimate Ears Boom 2, o Sonos One e o aspirador de pó Shark Lift-Away. O Nintendo Switch também vendeu bem.

Atualizaremos as ofertas destacadas entre os varejistas e as marcas quando e quando forem lançadas, tanto na preparação para a Black Friday, no próprio dia quanto na Cyber Monday.

Nos E.U.A? Confira nossa página da Black Friday nos EUA

Abaixo estão links rápidos diretamente para as páginas de ofertas dos principais varejistas, caso você esteja procurando algo que não abordamos.

Em 2018, a Amazon vendeu mais de 2 milhões de itens, com uma economia média estimada de 40%.

Argos faz negócios durante todo o ano, mas a Black Friday é uma época para conseguir algo especial. Existem grandes pechinchas em tablets, TVs e consoles de jogos, mas existem produtos mais baratos em quase todas as categorias que ele cobre.

O Carphone Warehouse sempre oferece uma variedade de negócios em dispositivos móveis, tablets e acessórios.

O Currys PC World realiza negócios ao longo do ano e a Black Friday não é exceção, quando há algumas super ofertas disponíveis.

O eBay é a terra dos negócios para muitos, sejam novos nos pontos de venda ou de indivíduos que têm algo que você deseja, mas eles não têm. Tradicionalmente, existe uma gama completa de negócios disponíveis no eBay e, embora não tenham sido especificamente posicionados como acordos da Black Friday, sempre vale a pena procurar. Os consoles de jogos, em particular, foram muito baratos no ano passado.

A Black Friday da EE geralmente assume a forma de algumas das principais transações de aparelhos, embora você também possa obter pechinchas em planos de preços e ofertas de PAYG também.

John Lewis tem o compromisso de ser "Nunca subestimado", portanto, como o site aponta, ele deve "igualar os preços dos concorrentes". A vantagem de John Lewis é que ela oferece cuidados posteriores e, frequentemente, cobertura garantida por cinco anos para muitos produtos, o que é ideal para grandes aparelhos, como TVs ou laptops.

O jogo começa a oferecer várias ofertas de consoles e jogos mais cedo, mas você pode esperar ofertas ainda maiores na Black Friday.

A Mobiles.co.uk faz parte do grupo Dixons Carphone e é um forte concorrente no que diz respeito ao preço. Terá ótimas ofertas no dia.

A O2 não é um grande participante da Black Friday, mas pode ficar tentada a oferecer grandes descontos este ano, considerando a oferta de seus concorrentes.

As ofertas de Black Friday da Tesco Mobile geralmente duram uma semana ou mais.

Três sempre tem algo planejado para a Black Friday.

A Vodafone participará da Black Friday, esperamos.

Dyson sempre reduz os preços da Black Friday.

A Samsung sempre oferece muitas pechinchas em sua loja online. Não há indicação de que este ano será diferente.

O PriceSpy tem as dicas abaixo para consumidores que desejam obter as melhores ofertas nesta sexta-feira negra.

A primeira coisa a verificar é se uma oferta é realmente tão boa quanto parece. A mesma TV está disponível a um preço ainda melhor em outro lugar?

As lojas costumam usar descontos para parecer maiores do que são. Eles fazem isso aumentando o preço logo antes da venda e, em seguida, comparam o preço da venda com esse preço padrão elevado.

Se os compradores não sabem exatamente o que querem, é comum comprar apenas as maiores pechinchas durante uma venda. No entanto, eles podem não estar obtendo o melhor negócio. Certifique-se de comparar os recursos do produto e as características de modelos semelhantes.

Crie uma lista de produtos e tente não se desviar muito dela. Um bom preço para algo que você não precisa não é uma pechincha. A definição de alertas de preços notificará os compradores assim que os preços baixarem, para que não percam o barco.

Muitas pessoas ainda associam a Black Friday à eletrônica. Este não é mais o caso. De fato, uma gama diversificada de lojas descontam seus produtos. No ano passado, a PriceSpy obteve uma economia média de 15% em sua categoria de casa e jardim.