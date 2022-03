Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Yamaha optou por lançar seus mais recentes fones de ouvido sem fio verdadeiros no Dia Mundial da Audição, 3 de março, pois foram construídos com sua filosofia True Sound em mente - uma maneira de apresentar música de forma limpa e clara, mesmo em volumes baixos.

Cada fone de ouvido Yamaha TW-E5B possui uma unidade de driver de 7 mm que está alojada no mesmo eixo do conduíte de som, juntamente com a saída de áudio. Isso permite uma taxa de transferência limpa do driver ao ouvido, sem obstáculos e qualquer interferência que possa atrapalhar o desempenho.

O resultado final, afirma a Yamaha, é uma experiência de áudio que mantém a musicalidade independentemente do volume, protegendo também a audição do usuário: expressão em qualquer nível de volume", disse Yoshi Tsugawa, gerente geral sênior da divisão de áudio doméstico da empresa.

"Lançamos o TW-E5B no Dia Mundial da Audição para incentivar os clientes a pensar em uma experiência auditiva de alta qualidade e em sua saúde auditiva".

Os fones de ouvido também apresentam a tecnologia cVc (Clear Voice Capture) da Qualcomm para chamadas de voz e um modo de jogo que reduz a latência ao jogar.

Eles são resistentes à água e suor IPX5 e fornecem até 30 horas de duração da bateria - 8,5 horas nos botões, 21,5 horas no estojo de carregamento.

Disponível em abril de 2022, os fones de ouvido Yamaha TW-E5B custarão £ 129,99 no Reino Unido e estarão disponíveis em quatro cores.

Escrito por Rik Henderson.