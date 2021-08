Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os mais recentes fones de ouvido da Yamaha são voltados diretamente para o setor de última geração do mercado de áudio sem fio , já que a mais nova oferta da empresa, o Yamaha YH-L700A , traz recursos premium para a mesa que os posicionam em uma posição privilegiada para enfrentar a concorrência ofertas como o AirPods Max da Apple.

Um dos recursos mais significativos que as empresas de fones de ouvido podem oferecer hoje em dia é alguma versão de áudio direcional, algo que a Apple copia de áudio espacial , onde o áudio pode soar genuinamente como se estivesse tocando diretamente à sua frente. Ou seja, se você virar a cabeça para a direita, a saída de som muda e faz com que seu ouvido direito inunde áudio a uma taxa maior do que o ouvido esquerdo - como se você estivesse ouvindo um concerto "real" ocorrendo um pequeno palco à sua frente.

Tudo isso às vezes também é chamado de áudio 3D, e a Yamaha espera superar seus concorrentes com seu próprio método proprietário de criação de paisagens sonoras tridimensionais imersivas.

Enquanto o áudio espacial da Apple funciona exclusivamente em dispositivos iOS, o campo de som 3D da Yamaha é capaz de converter qualquer som estéreo em uma saída multicanal, o que significa que os fones de ouvido podem oferecer áudio 3D em iOS e Android, independentemente de a faixa já ter sido masterizado em Dolby Atmos - um requisito para o áudio espacial da Apple funcionar.

Claro, é quase desnecessário dizer que os Yamaha YH-L700A também têm cancelamento de ruído ativo, que este ano a Yamaha está se referindo como "ANC avançado".

Quanto à duração da bateria, a empresa diz que os usuários devem esperar cerca de 34 horas de tempo total de escuta com uma única carga, quase o dobro das 20 horas de energia anunciadas no AirPods Max .

A Yamaha YH-L700A agora está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido por um preço de varejo de $ 499 / £ 449, respectivamente.

