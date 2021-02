Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mercado de fones de ouvido para jogos cresceu significativamente no último ano, com fones de ouvido de empresas como SteelSeries e Turtle Beach se tornando quase tão procurados quanto os consoles de próxima geração que oferecem. A Sony também tem sua própria opção - o headset sem fio Pulse 3D (que analisaremos na íntegra em breve) - e agora a Microsoft está entrando em ação, com seu próprio headset sem fio Xbox oficial.

Como foi construído e projetado internamente, ele combina com seu Xbox Series X / S tão facilmente quanto um controlador. Ele também pode ser ajustado dentro do aplicativo Acessórios do Xbox no console. E foi projetado para combinar especificamente com a Série X, com o logotipo do Xbox e detalhes verdes nos fones de ouvido pretos foscos.

Assim como de última geração, o fone de ouvido funcionará com o Xbox One e PCs com Windows 10, e você pode emparelhá-lo com um telefone ou tablet para reprodução de música ou jogos xCloud .

Um microfone flip-down está embutido no copo esquerdo, enquanto a tecnologia de áudio oferece suporte a Dolby Atmos, DTS Headphone: X, Windows Sonic e outros formatos de som espacial.

A vida útil da bateria pode durar até 15 horas com uma única carga, com recursos de carga rápida que dão quatro horas de uso após apenas 30 minutos.

O fone de ouvido Xbox Wireless estará disponível a partir de 16 de março de 2021, com preço de £ 89,99 / $ 99,99 .

Escrito por Rik Henderson.