Alguns Xbox Insiders estão testando o áudio espacial dos fones de ouvido DTS: X no Xbox One

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pode não ser tão frontal e central quanto a capacidade de processamento gráfico e a velocidade do disco rígido, mas parece cada vez mais com áudio, tanto através de fones de ouvido quanto de sistemas de som, está se tornando um campo de batalha para os principais consoles de jogos no momento.

A Sony está fazendo uma aposta relativamente considerável, dedicando um pouco de atenção ao próximo PlayStation 5 ao chip de áudio 3D dedicado que ele tem a bordo e mostrando como isso pode soar durante sua impressionante transmissão ao vivo.

A Microsoft pode não ter construído um novo sistema para o Xbox Series X, mas também está claramente prestando atenção. Acabou de abrir um novo teste para um número muito exclusivo de membros do seu programa Xbox Insider, o anel Alpha Skip Ahead, permitindo que eles experimentem um novo sistema de áudio, DTS: X para seus fones de ouvido no Xbox One.

O aplicativo DTS Sound Unbound está disponível no Xbox Insider Hub para aqueles que se qualificam a usá-lo, com avaliações ilimitadas de 24 horas do software disponível durante o período de teste. Ele deve desbloquear o áudio espacial do seu fone de ouvido, que rivaliza ou supera o Dolby Atmos for Headphone já disponível, desde que os jogos que você experimente realmente suportem o áudio espacial.

Desde sempre, dizemos que as pessoas deveriam experimentar o áudio do fone de ouvido para os seus jogos, se tiverem a chance - não apenas é quase sempre mais imersiva e de alta fidelidade do que os sistemas de som da maioria das pessoas, como também é agradável e atencioso para qualquer pessoa. você compartilha uma casa com.

Na verdade, estamos ansiosos para jogar The Last of Us: Part II nos próximos dias com um fone de ouvido para aumentar o terror e desviar a questão de quaisquer sons particularmente angustiantes que confundem nossos vizinhos.

De qualquer forma, mais detalhes da versão Xbox Insider podem ser encontrados aqui , se você quiser ver o que mais está sendo testado.