Um chip MediaTek Dimensity 9200 pode estrear com o Vivo X90 Pro+

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um novo relatório tem o próximo Vivo X90 Pro+ sendo o primeiro telefone a fazer uso do igualmente novo chip MediaTek Dimensity 9200.

O novo relatório é baseado em comentários de Weibo leaker WHYLAB que afirma que a Vivo fará uso do Dimensity 9200 em breve, pelo menos em alguns modelos. Também nos disseram que o Dimensity 9200 apresentará uma combinação de um super núcleo Cortex-X3 e um grande núcleo Cortex A715. No entanto, as coisas são um pouco mais vagas além disso. Há algumas sugestões de que o MediaTek pode seguir um caminho já tomado pelo Snapdragon 8 Gen2 da Qualcomm e usar uma arquitetura de núcleo 1+4+3, mas isso obviamente não está confirmado.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Notavelmente, WHYLAB também aponta que a GPU utilizada no Dimensity 9200 é o Immportalis G715 - uma GPU que apresenta melhor desempenho e eficiência energética, bem como traçado de raios de nível de hardware.

Com o Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm e o Dimensity 9200 da MediaTek, ambos previstos para chegar ao mercado em novembro de 2022, foi sugerido que podemos esperar que o Vivo X90 Pro+ utilize ambos os chips, embora provavelmente em mercados diferentes.

Quanto ao Vivo X90 Pro+, já estamos esperando que ele venha com uma tela AMOLED LTPO com uma alta taxa de atualização que vai até 120Hz. Uma bateria de 5.000mAh e suporte de carga rápida de até 120W também são considerados como possibilidades. O carregamento sem fio a velocidades de até 50W também tem sido discutido.

Aqueles que procuram comprar um Vivo X90 Pro+ receberão um sensor de câmera de 1 polegada para o atirador principal, enquanto um telefoto de 5x 64 megapixels também é considerado como parte do novo sistema de câmera.

Escrito por Oliver Haslam.