Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Poucos projetos são tão icônicos ou imediatamente reconhecíveis como os da V-Moda no mercado de fones de ouvido, suas placas metálicas em forma hexagonal no exterior têm sido uma característica do projeto da empresa por mais de uma década, em grande parte feitas icônicas pela série Crossfade.

Agora - mais de três anos desde que vimos a última atualização - a V-Moda está de volta com a terceira geração da Crossfade Wireless.

A V-Moda Crossfade 3 Wireless assume muito do mesmo design e materiais de sua antecessora - a Crossfade 2 - mas equipou o par com internos mais capazes, e um suporte de codecs de áudio mais amplo.

Enquanto os drivers que entregam o áudio não mudaram de tamanho, os drivers de 50mm do Crossfade 3 Wireless são alegados para oferecer "ainda mais potência e impacto". A verdadeira melhoria no áudio está nos codecs sem fio, no entanto.

Com o aptX HD a bordo, você obterá áudio sem fio de maior resolução do que era possível através de seu predecessor, e com uma conexão passiva com fio você ainda obtém suporte para áudio de alta resolução também.

A maior melhoria é na vida útil da bateria, que agora foi aumentada para até 30 horas de reprodução (de 14 horas no Crossfade 2 Wireless), proporcionando uma longevidade que vê os fones de ouvido indo de mão em mão com os líderes de mercado.

A V-Moda também adicionou finalmente uma porta de carregamento USB-C, despedindo-se do antigo micro USB que figurava nos modelos anteriores.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

Quanto ao design, isso é em grande parte o mesmo antes. A fita flexível de metal para a cabeça proporciona um ajuste seguro, enquanto grandes almofadas de espuma de memória oferecem conforto e uma vedação passiva contra o ruído ambiente.

Se falta uma especificação chave, é o ANC (Active Noise Cancellation). Hoje em dia, a maioria dos fones de ouvido principais apresentam uma forma de ANC, a fim de filtrar ruídos como os dos motores de trem e avião. A V-Moda optou contra isto para o Crossfade 3.

O V-Moda Crossfade 3 Wireless está disponível a partir de hoje por $299, e é fornecido nas cores Matte Black, Gunmetal Black e Bronze Black. Como nas versões anteriores, você também pode personalizar os protetores de orelha com impressão colorida e gravação a laser para torná-los únicos para você.

Escrito por Cam Bunton.