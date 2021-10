V-Moda apresenta os primeiros fones de ouvido TWS com Hexamove Lite e Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de áudio Premiu V-Moda anunciou seus primeiros pares de fones de ouvido sem fio verdadeiros.

A série V-Moda Hexamove é composta por dois modelos - Lite e Pro.

Ambos oferecem drivers de 6 mm em cada orelha, seis horas de reprodução, mais 18 horas extras em seus respectivos estojos de transporte. No entanto, o Hexamove Pro leva as coisas a um nível superior com complementos altamente personalizáveis, incluindo nadadeiras, ganchos de orelha e acessórios internos V-Moda Bliss em três tamanhos diferentes.

Isso permite que eles sejam alterados dependendo do cenário. Adicione os ganchos para as orelhas durante a corrida, por exemplo, para garantir que estão mais seguros.

Mesmo os escudos decorativos no exterior de cada botão Pro podem ser trocados, com conjuntos extras em prata e bronze incluídos.

O som dos fones de ouvido Pro também pode ser ajustado, com conexão ao aplicativo V-Moda que oferece controle sobre o EQ.

Os botões Lite e Pro são IPX5 resistentes ao suor, à água e à poeira. Os botões Lite também apresentam as pontas de orelha Bliss.

O V-Moda Hexamove Lite está disponível em preto, vermelho ou branco areia, ao preço de $ 129,99.

O V-Moda Hexamove Pro está disponível em preto ou branco por US $ 169,99.

Eles estão disponíveis no site oficial da V-Moda e na Amazon.com nos Estados Unidos.