(Pocket-lint) - Under Armour continua sua parceria com o Project Rock com Dwayne "The Rock" Johnson com um novo par de fones de ouvido sem fio que a WWE e a estrela de cinema ajudaram a projetar e ajustar.

Fabricado pela JBL , os fones de ouvido UA Project Rock Over-Ear Training são sem fio, oferecem cancelamento de ruído adaptável e fornecem bateria de até 45 horas.

Cada orelha contém um driver de 40 mm com uma faixa de frequência de 20 Hz a 20 kHz. Os fones de ouvido vêm com graves amplificados, além de configurações de EQ personalizáveis por meio de um aplicativo JBL dedicado para iOS e Android.

Eles são resistentes - uma necessidade, considerando que são projetados principalmente para serem usados durante a prática de exercícios na academia e outras atividades físicas. E eles ainda vêm com uma assinatura de 12 meses do MapMyFitness Premium incluída como garantia.

A duração da bateria de 45 horas é quando eles são usados sem o cancelamento de ruído adaptativo ligado, eles duram até 35 horas com ANC. O carregamento por USB C também garante que uma carga completa (a partir do vazio) possa ser alcançada em apenas duas horas.

"Os fones de ouvido UA Project Rock Over-Ear - desenvolvidos pela JBL - garantem que os atletas comuns tenham acesso a qualidade de som superior com durabilidade robusta, construídos para durar durante as mais difíceis sessões de treino", disse o gerente geral de fones de ouvido e wearables da Harman, Pascal Van Laer.

"Ajustados com precisão com as preferências de áudio de Dwayne Johnson e construídos com tecnologia proprietária da Under Armour, esses fones de ouvido são um complemento perfeito para nossa parceria contínua com a UA."

Os fones de ouvido UA Project Rock Over-Ear Training já estão disponíveis no site da JBL por US $ 299,95 e £ 279,99.