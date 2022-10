A UE se encaixa no lançamento de fones de ouvido verdadeiramente sem fio auto-moldáveis no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears anunciou seus fones de ouvido sem fio personalizados, os UE Fits, agora estão disponíveis fora dos EUA pela primeira vez - ou seja, no Reino Unido, França, Alemanha e Canadá.

Embora os fones de ouvido customizados estejam disponíveis há algum tempo, os UE Fits são os primeiros fones de ouvido de seu tipo que o farão sem qualquer envolvimento externo ou profissional. Em vez disso, eles usam a tecnologia patenteada Lightform para moldar o ouvido do usuário automaticamente, criando o encaixe perfeito.

Isto é feito em colaboração com o aplicativo UE Fits, que se conecta aos fones de ouvido e aciona seus LEDs embutidos, que emitem um suave brilho púrpura. A tecnologia Lightform então usa essa luz para endurecer as pontas cheias de gel nos contornos de cada orelha em menos de 60 segundos.

Os verdadeiros botões sem fio estão disponíveis nos EUA há alguns anos, mas a empresa anunciou a disponibilidade no Reino Unido, França, Alemanha e Canadá a partir de hoje.

Eles oferecem oito horas de escuta contínua em uma única carga, mas mais de 20 horas de reprodução ao incluir o caso de carga. Eles têm controles em cada fone de ouvido para gerenciar a reprodução de música, o volume e as chamadas recebidas, e estes podem ser personalizados dentro do aplicativo, se você desejar.

Não há cancelamento de ruído aqui, mas Ultimate Ears ainda está prometendo muito no departamento de desempenho. Ele está tirando sua experiência acústica dos monitores intra-auriculares de nível de desempenho da empresa para fazer com que os drivers dinâmicos de 10mm em cada botão funcionem da melhor forma possível. O resultado é uma assinatura sonora que é "cheia, quente e detalhada, com graves profundos, apertados e pontiagudos" de acordo com Ultimate Ears. Um pouco como o Wonderboom 3, talvez?

O UE Fits está disponível agora em uma escolha de Eclipse (azul meia-noite), Cloud (cinza) e Dawn (lilás) por £199,99/229,99.

Escrito por Verity Burns.