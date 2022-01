Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Technics anunciou um par de fones de ouvido intra-auriculares sem fio com cancelamento de ruído que oferecem suporte a LDAC sobre Bluetooth para reprodução de áudio de alta resolução.

Os fones de ouvido Technics EAH-800 vêm com um driver dinâmico de 40 mm em cada orelha, além de capacitores multicamadas de polímero de filme fino, normalmente usados nos amplificadores de áudio de última geração da marca.

Sua tecnologia de cancelamento de ruído híbrido duplo combina filtros analógicos com microfones de feed-back, além de microfones feed-forward e filtros digitais para garantir que o som ambiente seja silenciado e não tenha impacto na reprodução da música.

Existem modos de ambiente e atenção naturais também, para permitir que o ruído externo seja ouvido com mais clareza ao ouvir outras pessoas falando ou anúncios de estação, por exemplo.

As chamadas de voz também se beneficiam de microfones adicionais, com quatro microfones MEMS para clareza de voz e quatro adicionais usados com tecnologia de formação de feixe para melhor captação.

Os protetores de ouvido são feitos de espuma de memória para um ajuste confortável, enquanto os fones de ouvido podem ser dobrados para serem mais compactos durante as viagens.

A vida útil da bateria é de até 60 horas com o cancelamento de ruído desligado e 50 horas com ele ativo. Isso reduz em aproximadamente 10 horas ao ouvir música LDAC em até 96 kHz / 24 bits.

A funcionalidade de carga rápida está disponível por meio de USB-C. Ele fornece até 10 horas de reprodução por apenas 15 minutos de carga.

Disponibilidade e preço ainda não foram revelados. Eles estarão disponíveis em esquemas de cores branco e preto.