A Technics expande sua verdadeira linha EAH sem fio com modelos AZ60 e AZ40 abaixo de £ 200

(Pocket-lint) - A Technics acaba de anunciar dois novos pares de fones de ouvido sem fio verdadeiros para expandir sua linha EAH existente , e ambos os modelos estarão abaixo de £ 200 / $ 200 quando chegarem ao mercado em outubro.

A popular marca de áudio da Panasonic, no entanto, optou por um nome mais cativante do que os fones de ouvido existentes . Isso significa que temos o EAH-AZ60 e o EAH-AZ40.

Como você deve ter deduzido pelos números, o AZ60 é o par mais premium e fica um pouco abaixo do AZ70W. Technics diz que a combinação de seu design de câmara acústica mais drivers de 8 mm fornecem um som nítido e rico, permitindo que as notas do baixo respirem dentro dessas câmaras.

Além do mais, a Technics equipou esses botões com suporte LDAC, o que significa que você terá áudio de alta resolução sem fio com resposta rápida e muitos detalhes.

O AZ60 também possui um sistema de cancelamento de ruído híbrido que usa um conjunto de microfones para não só eliminar o ruído externo, mas também o ruído interno dos fones de ouvido, de acordo com a Technics.

Além desses dois recursos de ponta, os dois modelos diferentes compartilham muitas semelhanças. Ambos têm resistência à água IPX4 - por exemplo - o que significa que devem sobreviver a respingos e chuva. Apenas não os submerja.

Ambos também usam uma detecção de voz semelhante a outros botões, que combina diferentes microfones externamente para garantir que sua voz seja captada com clareza, mas o ruído externo é cortado durante as chamadas de voz / vídeo.

Ambos também apresentam dois modos diferentes de percepção do ambiente. Um deles - chamado de "Modo Ambiente Natural" - permite que você ouça o ruído ambiente enquanto ouve música. O segundo, "Modo de Atenção", está mais sintonizado com a frequência das vozes, para que você possa realmente prestar atenção ao que alguém está dizendo sem ter que tirar os fones de ouvido.

Os novos fones de ouvido sem fio da Technics estarão disponíveis em outubro. O AZ60 custará £ 199 / $ 199 e virá em prata e preto, enquanto o AZ40 custará £ 129 / $ 129 e será enviado em prata, preto e ouro rosa.