Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou uma nova cor para seus populares fones de ouvido sem fio LinkBuds S, mas é mais do que apenas um visual - eles são feitos de refrigeradores de água reciclados.

A oferta LinkBuds S Earth Blue, de nome rápido, é feita usando materiais de resina reciclada gerada a partir de bebedouros de plástico reciclado, diz a Sony. O material foi inicialmente criado pela Sony como uma forma de explorar o uso potencial dos materiais usados nos bebedouros, ao mesmo tempo em que faz uso das propriedades adesivas únicas. O resultado é este novo par de protetores auriculares, mais ecológicos.

O feliz acidente de tudo isso é que os fones de ouvido LinkBuds S Earth Blue e o estojo de carregamento têm um padrão único de mármore para ambos, e é definitivamente um visual agradável. É uma combinação azul e branca que é difícil de ser colocada, mas a descrição do mármore da Sony é bastante precisa.

Estas coisas também têm mais credenciais ecológicas. A Sony diz que 2 dólares da venda de cada LinkBuds S serão doados para atividades de conservação marinha. Dizem-nos que, por sua vez, isso significa que cada compra protegerá quase 58.824 metros quadrados de oceano, o que nos parece uma boa notícia.

Sob a nova construção, estes são os mesmos LinkBuds S que já revisamos, o que significa que você pode esperar por um grande ajuste e som. A vida útil da bateria é avaliada em 20 horas quando se utiliza a caixa de carga incluída, e o suporte do Google Fast Pair está, naturalmente, incluído.

O novo visual do LinkBuds S Earth Blue Earbuds estará à venda a partir do próximo mês e custará aproximadamente 200/£180 euros na Europa. Aqueles nos Estados Unidos pagarão US$ 199,99 quando entrarem à venda "no final de outubro".

Escrito por Oliver Haslam.