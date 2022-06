Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Parece que a Sony está entrando um pouco mais no crescente mercado de fones de ouvido para jogos, já que uma nova linha de três fones de ouvido vaza antes de um anúncio rumoroso nas próximas semanas.

A linha completa vazou via OnLeaks e 91mobiles, e parece que estará sob uma nova marca que a Sony está chamando de Inzone. Os três fones de ouvido, ascendentes em características e, portanto, presumivelmente de preço, são o Inzone H3, H7 e H9.

Todos os três compartilham desenhos muito parecidos, arredondados e brancos, que irão combinar bem com as placas faciais padrão da PlayStation 5, desde que você não tenha personalizado seu console com algo como as placas escuras da Dbrand.

O H3 é o mais básico, com uma conexão com fio, mas ainda assim deve oferecer som de 360 graus, aparentemente. Mais impressionantemente, ele parece potencialmente apresentar um cancelamento de ruído, dado um interruptor que diz "NC/AMB", que provavelmente alternaria entre o modo e uma opção ambiente.

O H7 é semelhante, mas não parece ter cancelamento de ruído, trocando esse benefício por conectividade sem fio que parece funcionar através de um dongle Wi-Fi ou Bluetooth, dependendo de suas necessidades.

Finalmente, o carro-chefe H9 parece oferecer o melhor dos dois mundos, com reprodução sem fio e cancelamento de ruídos, de acordo com 91mobiles.

Os fones de ouvido parecem ótimos pelas imagens vazadas, mas sem detalhes de seus preços e características, como o quão bem eles vão tocar com o PS5, estaremos ouvindo atentamente para um anúncio adequado da Sony no devido tempo.

